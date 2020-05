Corona-Newsblog: Wie Urlaub in Europa in den kommenden Monaten aussehen könnte

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹ und Sozialministerium:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 3.545 (33.287 Gesamt - ca. 28.200 Genesene - 1.542 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.542

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 16.558 (169.575 Gesamt - ca. 145.600 Genesene - 7.417 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 7.417

18.07 Uhr - Wie Urlaub in Europa in den kommenden Monaten aussehen könnte

Die meisten Grenzen sind nur für wenige geöffnet, europaweit stehen Hotels leer: Sind in diesem Jahr noch Ferien im europäischen Ausland möglich? Worauf können sich Urlauber und die Tourismusbranche einstellen? Alle wichtigen Antworten dazu.

17.10 Uhr: Umsatzminus und Kundenrückgang für Händler auch in dritter Woche nach Wiedereröffnung

In der dritten Woche nach Wiedereröffnung der Geschäfte in Baden-Württemberg beklagen die Händler weiterhin einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr sowie eine stark verringerte Kundenfrequenz.

Das ergab eine Umfrage des Handelsverbands Baden-Württemberg (HBW) unter mehr als 700 Händlern. Die Umsätze sollen durchschnittlich nur 20 bis 40 Prozent der Vorjahreswerte betragen. 25 Prozent der Händler erwirtschaften sogar unter 20 Prozent des Umsatzes des Vorjahres.

Grund für die Rückgänge könnten laut Angaben des Handelsverbands die von der Landesregierung eingeführte Maskenpflicht sein, die laut den Händlern viele Kunden vom Besuch des Einzelhandels abhalte. Knapp 50 Prozent der Befragten befürchten daher auch, ihr Geschäft unter dem finanziellen Druck der Corona-Krise aufgeben zu müssen. Der HBW erneuerte daher seine Forderung nach einem Konsumprogramm, einem Entschädigungsfonds, Grenzöffnungen, Bürokratieabbau sowie Steuererleichterungen.

17 Uhr: Umstrittenem Torture-Ship auf dem Bodensee droht Absage

Das jährlich auf dem Bodensee verkehrende SM-Schiff oder Torture-Ship wird dieses Jahr nicht ablegen. Das teilte der Veranstalter Thomas Siegmund auf Anfrage von Schwäbische.de mit. Auch ein Ersatztermin am 29. August soll nur dann stattfinden, wenn die Behörden die Veranstaltung explizit zulassen würden.

Das Schiff sorgte vor Jahren für Schlagzeilen, als die Veranstaltung für Fans der Fetisch- und SM-Szene auf dem Bodensee verboten werden sollte. Nach einen langen Debatte durfte das Schiff dann aber doch unter Auflagen weiterfahren. Die Veranstaltung lockt jedes Jahr Hunderte Teilnehmer, aber auch Hunderte Zuschauer an den Bodensee, die das Boarding der Teilnehmer in fantasievollen und gewagten Kostümen verfolgen. [mehr dazu hier]

16.26 Uhr - Wer-Wie-Was: Alle Regeln, Tipps, Fragen und Antworten zu Corona im XXL-Überblick

Das neuartige Coronavirus wirkt sich auf all unsere Lebensbereiche aus. Teilweise überschlagen sich die Meldungen aus Politik und Wirtschaft geradezu.

Um in dieser Ausnahmesituation den Überblick zu behalten, haben wir zusammengefasst, was in Sachen Arbeit, Schule, Freizeit und Co. gerade wichtig ist, wem welche Hilfen zustehen und mit welchen Tipps Sie am besten durch die Krise kommen.

Ein besonderes Augenmerk wird auf die Regelungen im Südwesten und die Unterschiede zwischen Bayern und Baden-Württemberg gelegt. Hier geht es zum Artikel - und um diese Themen geht es:

16.06 Uhr - Mogelei beim Kurzarbeitergeld: Geahndet wird im Nachhinein

Der Umsatz bricht weg, in den Medien ist die Rede von Milliardenhilfe für die Wirtschaft – doch für das eigene Unternehmen passt keines der angebotenen Instrumente so richtig. Viele Unternehmer und Manager empfinden das als ungerecht. Sie nutzen daher die besonders flexibel zugängliche Kurzarbeit, um ihre Finanzposition wieder etwas zu verbessern.

Antragsformular für Kurzarbeitergeld: Die Hilfe gibt es eigentlich nur bei erheblichem Arbeitsausfall. (Foto: Jens Büttner/dpa)

Doch wer dabei mogelt, kann sich damit erheblichen Ärger einfangen. „Das Risiko besteht darin, dass der Missbrauch im Nachgang herauskommt“, sagt Aziza Yakhloufi, Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Rödl & Partner. Im schlimmsten Fall machen die Unternehmen und ihre Mitarbeiter sich strafbar. Hier lesen Sie mehr.

15.50 Uhr - Mann verteilt geklaute FFP-2-Masken an Passanten

Ein unbekannter Mann hat rund 20 Sets mit FFP-2-Schutzmasken aus dem Verkaufsraum eines Tankstellenshops in Tuttlingen genommen und an Kunden verteilt. Der Wert dieses „Diebesguts“ beträgt laut Polizei rund 400 Euro.

De Unbekannte war am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr zum ersten Mal im Verkaufsraum der Tankstelle aufgetaucht. Laut des Personals soll er sich verärgert über den Verkaufspreis von FFP-2-Schutzmasken, die in einem Bastkorb zum Verkauf ausgelegt waren, geäußert haben.

Beim Verlassen des Tankstellenmarkts nahm der Mann den Bastkorb mit Inhalt an sich. Darauf drohte die Shop-Mitarbeiterin mit der Polizei. Der Mann ließ den Korb stehen, doch dann kehrte der Mann zurück. Hier lesen Sie mehr.

Die Masken haben einen Wert von rund 400 Euro. (Foto: Rene Traut / DPA)

15.31 Uhr - 3000 neue Mitarbeiter von Gesundheitsämtern sollen Corona-Kontakte nachverfolgen

Um einen erneuten Anstieg von Infektionen mit dem Coronavirus zu vermeiden, müssen neben Neuinfizierten auch ihre Kontaktpersonen so schnell wie möglich identifiziert werden. Dafür werden im Land derzeit Hunderte Kontaktnachverfolgungsteams in den Gesundheitsämtern aufgebaut, wie Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart ankündigte.

Man werde dafür Ende Mai im öffentlichen Gesundheitsdienst fast 3000 Menschen eingestellt haben. Pro 20.000 Einwohner soll ein Fünferteam zur Verfügung stehen.

Weil Infektionsfälle erfahrungsgemäß im Durchschnitt rund zehn enge Kontaktpersonen hätten, sei die Kontaktpersonennachverfolgung sehr zeitaufwendig und erfordere viel Personal.

15.12 Uhr - Muss Notbetreuung bezahlt werden?

Auch für den Monat Mai setzt die Stadt Bad Wurzach die Kindergartengebühren aus. Das gab Dezernatsleiter Frank Högerle am Montagabend im Gemeinderat bekannt. Gebühren verlangt wird aber von den Eltern, die ihr Kind in der Notbetreuung hatten oder haben.

Derzeit befinden sich laut Högerle 44 Mädchen und Jungen in der erweiterten Notbetreuung der städtischen und kirchlichen Kindergärten. Nur in Dietmanns werde dies bislang nicht nachgefragt. Der Bedarf wachse aber überall im Gemeindegebiet kontinuierlich.

Die Gebühren für die Notbetreuung werden laut dem Dezernatsleiter taggenau abgerechnet und Sozialabschläge berücksichtigt.

Hier lesen Sie mehr.

14.39 Uhr - Umfrage der IHK Ulm: Jetzt drohen Kündigungen wegen der Corona-Krise

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die regionale Wirtschaft sind massiv und ziehen sich quer durch alle Branchen und Unternehmensgrößen.

Nach einer Umfrage der Ulmer Industrie- und Handelskammer (IHK) rechnen etwa acht von zehn Unternehmen für das Jahr 2020 mit Umsatzrückgängen. Dabei gehen rund 70 Prozent von zweistelligen Umsatzeinbrüchen aus. Jedem vierten Betrieb wird sogar mindestens die Hälfte seiner Jahresumsätze wegfallen. Auch Kündigungen können nicht ausgeschlossen werden.

„Die erwarteten Umsatzrückgänge sind erschreckend. Für zahlreiche Betriebe ist das existenzbedrohend. Und es dürfen ja immer noch nicht alle Unternehmen wieder wirtschaften. Wir begrüßen daher, dass mit dem Stufenplan der Landesregierung zumindest die Wiedereröffnung von Gastgewerbe und Tourismus, Freizeitwirtschaft und einigen weiteren Dienstleistungen eingeleitet wurde“, sagt IHK-Präsident Jan Stefan Roell.

Hier lesen Sie mehr.

14.08 Uhr - Kabinett konkretisiert Restaurant-Regeln: Zwei Haushalte pro Tisch

Vor dem Ende der coronabedingten Zwangspause für die bayerischen Restaurants konkretisiert die Staatsregierung die künftigen Regeln: „Der Kern heißt letztlich immer: 1,50 Meter Abstand halten“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München.

Miteinander an einem Tisch sitzen dürften Mitglieder einer Familie oder eines Hausstandes sowie ein weiterer Hausstand. Damit orientiert sich die Regelung für die Gaststätten nach Worten Herrmanns an der Kontaktbeschränkung, die inzwischen wieder Treffen zweier Hausstände erlaubt, im privaten Raum, im öffentlichen Raum und künftig eben auch in dern Restaurants.

Zudem bekräftigte Herrmann, grundsätzlich müsse in Gaststätten eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, von den Gästen, vom Personal und auch in der Küche — es sei denn, dort könnten die 1,50 Meter Mindestabstand gewährleistet werden.

Am Tisch allerdings dürfen Gäste die Masken abnehmen. Zudem sieht ein Konzept, dass die Gastronomie zusammen mit Wirtschafts- und Gesundheitsministerium erarbeitet hat, Regeln für den Einsatz von Desinfektionsmitteln und ähnlichem vor.

Ein Gastronom überprüft im Biergarten am Deutschen Eck in Koblenz mit einem Zollstock den richtigen Abstand der Tische. (Foto: Thomas Frey)

13.42 Uhr - Bundesregierung plant zusätzliche Hilfen in der Pflege

Die Bundesregierung will das Pflegeunterstützungsgeld, das Arbeitnehmer als Lohnersatzleistung erhalten, wenn in der Familie kurzfristig ein Pflegefall auftritt, zeitlich begrenzt von 10 auf 20 Tage erhöhen. Das geht aus einem Änderungsantrag zum zweiten Bevölkerungsschutzgesetz hervor, der der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch) vorliegt.

Zudem gibt es weitere Änderungen, die pflegenden Angehörigen helfen sollen, die in der Corona-Krise wegbrechende Versorgung neu abzusichern. So soll die Verlängerung des Pflegeunterstützungsgeldes auch für Arbeitnehmer gelten, bei deren Angehörigen es aufgrund der Corona-Krise einen Engpass in der Pflege gibt.

„Entsteht aufgrund eines durch die Covid-19-Pandemie verursachten pflegerischen Versorgungsengpasses für nahe Angehörige die Notwendigkeit, ein neues tragfähiges Pflegearrangement zu organisieren, wird dies in vielen Fällen mehr als zehn Arbeitstage in Anspruch nehmen“, heißt es in dem Änderungsantrag.

Die Verlängerung des Pflegeunterstützungsgeldes ist dem Antrag zufolge bis zum 30. September begrenzt. Union und SPD haben sich zudem auf weitere Verbesserungen für pflegende Angehörige geeinigt. So sollen diese ihren Anspruch auf Pflegezeit oder Familienpflegezeit noch nachholen können, wenn sie den Rahmen von jeweils 6 beziehungsweise 24 Monaten noch nicht ausgeschöpft hatten.

Wer Familienpflegezeit bei seinem Arbeitgeber beantragen möchte, soll dies künftig nur zehn Tage zuvor ansagen müssen. Bislang gilt eine Frist von acht Wochen. Auch die bisher gesetzlich geltende Mindestarbeitszeit von 15 Stunden pro Woche in der Familienpflegezeit soll unterschritten werden können.

13.17 Uhr - Südwesten gründet Beteiligungsfonds für Mittelstand

Die baden-württembergische Landesregierung bringt wegen der anhaltenden Corona-Pandemie einen Beteiligungsfonds für den Mittelstand auf den Weg.

Es gehe darum, den Unternehmen während und vor allem nach der Krise Finanzkraft zu verschaffen, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Der Fonds soll ein Volumen von einer Milliarde Euro haben, die Mindestbeteiligung je Unternehmen soll 800.000 Euro betragen. Die Beteiligung werde gemäß Vorgaben der EU-Kommission bis zum 30. Juni 2021 befristet sein.

„Es geht nicht um den Einstieg in eine Staatswirtschaft, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer“, stellte die Wirtschaftsministerin klar. Im Lande gebe es Betriebe, an deren Produktivität extrem viel hänge, ergänzte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne). „Wenn diese Unternehmen wegen der Corona-Krise ausfallen, stocken Lieferketten, können andere Unternehmen schwanken oder Regionen finanziell straucheln.“

Der Fonds sei branchenoffen; Voraussetzungen seien ein ausgewiesener Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr sowie eine Größe von maximal 250 Mitarbeitern. Es könne im Einzelfall jedoch auch Ausnahmen geben.

12.35 Uhr - Baden-Württembergische Fußballverbände wollen Saison nicht verlängern

Die Baden-Württembergischen Landesverbände wollen den Spielbetrieb im Amateurfußball aufgrund der Coronavirus-Pandemie abbrechen.

Die Verbandsgremien haben sich auf die Empfehlung geeinigt, die Saison nicht über das reguläre Ende am 30. Juni zu verlängern. Das teilten der Württembergische Fußballverband, der Südbadische Fußballverband und der Badische Fußballverband am Dienstag mit. Die Entscheidung soll auf einem außerordentlichen Verbandstag fallen, der zwischen dem 6. und 27. Juni angesetzt werden soll.

Derzeit sei „keine Rechtslage für eine Rückkehr in den regulären Spielbetrieb in absehbarer Zeit“ zu erkennen, begründeten die Verbände ihren Vorschlag.

Hier lesen Sie mehr.

Auch in der Fußball-Verbandsliga – hier Sindelfingens Pablo Rafael Perez (li.) gegen Bergs Thomas König – soll die Saison am 30. Juni 2020 enden. Ob überhaupt noch mal gespielt werden kann, ist fraglich. (Foto: Archiv: Rolf Schultes)

12.16 Uhr - Corona-Krise macht Wohnungen bislang nicht billiger

Die Corona-Krise zieht bislang keinen Einbruch der himmelhohen Immobilienpreise in vielen bayerischen Städten nach sich. Die Folge der Epidemie ist bislang hauptsächlich, dass im März und April ein Drittel weniger Häuser und Wohnungen zum Kauf angeboten wurden, wie der Immobilienverband Süd (IVD) berichtete.

„Was nicht bedeutet, dass die Nachfrage zusammengebrochen wäre“, sagte IVD-Experte Stephan Kippes. Freistehende Einfamilienhäuser kosten in diesem Frühjahr im bayerischen Schnitt etwa 800.000 Euro, in Oberbayern eine Million und in München 1,8 Millionen.

Die Nachfrage hat ebenfalls nachgelassen, wie Immobilienmakler bei einer Pressekonferenz berichteten. Leicht sinkende Preise aber gibt es bislang nur in einigen Kommunen wie in Ingolstadt, wo sich die Krise bei Audi schon vor Beginn der Corona-Krise bemerkbar machte. Allerdings ist die Marktlage je nach Region unterschiedlich.

Wie sich die Corona-Pandemie mittel- und langfristig auf den bayerischen Immobilienmarkt insgesamt auswirken wird, ist ebenso ungewiss wie in anderen Branchen. „Man muss wirklich abwarten“, sagte Kippes.

11.40 Uhr - Weshalb manche Schüler digital abgehängt sind

Lehrkräfte unterrichten ihre Klassen versetzt, und wegen des Infektionsschutzes ist an viele Unterrichtsformen, die bisher üblich gewesen sind, nicht zu denken. Die Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule in Laupheim steckt mitten in der digitalen Transformation.

Was sich bewährt hat und wo noch nachgebessert werden muss, zeigt sich vor allem jetzt in der Corona-Krise. Auf die Schule wartet noch ein ganzes Stück Arbeit. Hier lesen Sie mehr.

10.43 Uhr - Mehr als 80 neue Corona-Infizierte in Fleischwerk

In einer Fleischfirma in Birkenfeld bei Pforzheim sind weitere mehr als 80 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Damit steige die Zahl der Personen, die mit Covid-19 infiziert sind oder waren, auf rund 400, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Enzkreis am Dienstag.

Das ist knapp ein Viertel der Belegschaft der etwa 1100 Mitarbeiter. Die Ergebnisse hatte die Behörde am Montagabend veröffentlicht. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Fast 150 Mitarbeiter seien inzwischen genesen. Das bedeutet, dass sie zwar wieder zur Arbeit dürfen. Sie unterliegen aber weiter der Betriebsquarantäne und dürfen sich nur zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bewegen, wie die Sprecherin weiter erklärte.

Schon am vergangenen Freitag habe das Landratsamt daher die Auflagen für den Betrieb verschärft und etwa die Einstellung neuer Mitarbeiter für einen Monat untersagt.

Hier lesen Sie mehr zu den Hintergründen und die Kritik an Schlachthöfen und Fleischereien im Zusammenhang mit Corona.

Knapp ein Viertel der Belegschaft von etwa 1100 Mitarbeitern in einer Fleischfabrik im Enzkreis sind mit Corona infiziert. (Foto: dpa)

09.53 Uhr - Bayern will mehr Polizei bei Corona-Demonstrationen einsetzen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will künftig bei Corona-Demonstrationen deutlich mehr Polizei einsetzen. „Die Polizei wird bei den Versammlungen in den nächsten Wochen noch stärker präsent sein“, sagte Herrmann der „Augsburger Allgemeinen“.

„Wir werden sehr genau hinschauen, insbesondere bei den Leuten, die den Staat als Ganzes ablehnen und aggressiv auftrete.“ Das Grundgesetz gewähre nicht nur Versammlungs- und Meinungsfreiheit, es gebe dem Staat auch auf, seine Bürger vor der rücksichtslosen Gefährdung durch andere zu schützen, sagte der CSU-Politiker.

Er sehe die gerade um sich greifenden Verschwörungstheorien „mit großer Sorge“.

08.46 Uhr - Wenn die Erstaufnahme zum Corona-Brennpunkt wird

Fast fünf Wochen eingesperrt: An der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen zeigt sich, welche Wucht das Coronavirus in einer Sammelunterkunft entfalten kann – und mit welchen Folgen. Innerhalb kürzester Zeit hatte sich das Virus Anfang April unter den damals rund 600 Bewohnern ausgebreitet.

nhand dieses und weiterer Beispiele fordern Hilfsorganisationen am Montag: Schluss mit Massenunterkünften für Geflüchtete. In Ellwangen ist derweil die generelle Ausgangssperre am Montag gefallen.

Die gute Nachricht für 355 Menschen in der LEA Ellwangen: Sie dürfen das Gelände wieder verlassen. Seit dem 4. April war das allen Bewohnern untersagt. Nur noch wenige Menschen werden isoliert.

Wie konnte es zu den vielen Infizierungen kommen? Hier lesen Sie mehr.

Eingang zur Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen: Zahlreiche Bewohner sind mit dem Coronavirus infiziert. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

08.12 Uhr - Teamviewer steigert Geschäfte in Corona-Krise stärker als erwartet

Der Göppinger Softwareanbieter Teamviewer hat in der Corona-Krise im ersten Quartal noch mehr Geschäfte machen können als gedacht. Die in Rechnung gestellten Einnahmen kletterten im Vorjahresvergleich um 75 Prozent auf 119,7 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen mitteilte.

Bisher hatte Teamviewer einen Anstieg um mindestens 60 Prozent angedeutet. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie habe sich die Nachfrage nach Fernzugriffs- und Homeoffice-Lösungen bedeutend erhöht, sagte Vorstandschef Oliver Steil.

Im Umsatz schlug sich die vor allem ab März erhöhte Nachfrage noch nicht so schnell nieder, weil die Einnahmen erst im Laufe des Jahres als Umsätze gebucht werden.

Teamviewer-Logo am Hauptsitz in Göppingen. (Foto: dpa)

7.12 Uhr - Gericht setzt Quarantänepflicht für Einreisende außer Kraft

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die generelle Quarantänepflicht für Menschen außer Vollzug gesetzt, die aus dem Ausland ins Land einreisen. Das teilte die Justizbehörde am Montagabend mit. Die Richter gaben damit dem Eilantrag des Eigentümers einer Ferienhausimmobilie in Schweden statt.

Der Senat setzte einen Paragrafen der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus vom 8. Mai einstweilig außer Vollzug. Er unterwirft aus dem Ausland Einreisende grundsätzlich einer Quarantänepflicht. Der Beschluss vom 11. Mai ist unanfechtbar, wie es hieß.

Ein Argument der Richter: Das Infektionsschutzgesetz lasse eine Regelung durch Rechtsverordnung nur zu, wenn bestimmte Voraussetzungen vorlägen. Dieses Gesetz sehe Quarantäne nur für bestimmte Personen vor — etwa Kranke oder Krankheitsverdächtige.

Im Hinblick auf die weltweiten Fallzahlen, die in Relation zur Weltbevölkerung zu setzen seien, könne auch bei Berücksichtigung einer hohen Dunkelziffer ein aus dem Ausland Einreisender aber nicht pauschal als Krankheits- oder Ansteckungsverdächtiger angesehen werden.

6.47 Uhr - Beteiligungsfonds soll Firmen vor dem Ausverkauf retten

Das Land Baden-Württemberg will einen Beteiligungsfonds auflegen, der kleinen und mittelgroßen Firmen in der Corona-Krise hilft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll sich das Volumen des Fonds auf eine Milliarde Euro belaufen.

Das Land will sich mit jeweils mindestens 800.000 Euro an den Unternehmen beteiligen. Damit soll verhindert werden, dass Investmentfonds oder andere Unternehmen die Corona-Schwierigkeiten der hiesigen Wirtschaft ausnutzen und auf Einkaufstour gehen.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Finanzministerin Edith Sitzmann (beide Grüne) wollen heute um 12 Uhr in Stuttgart Details erläutern.

Der Beteiligungsfonds soll Unternehmen, die eigentlich gesund sind, aber durch die Corona-Krise ins Wanken geraten, über die schwierige Zeit hinwegretten.

6.22 Uhr - WHO ruft wegen Corona-Lockerungen zu „extremer Vorsicht“ auf

Angesichts von Lockerungen bei den strengen Corona-Maßnahmen in vielen Ländern hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) „extreme Vorsicht“ angemahnt. Zwar gebe es sehr große Erfolge bei der Eindämmung des neuartigen Coronavirus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Der Abteilungsleiter der WHO für Gesundheitsnotfälle, Michael Ryan, warnte jedoch vor der Gefahr einer zweiten Ansteckungswelle.

Die schrittweisen Lockerungen in etlichen europäischen Ländern bezeichnete Ryan als Zeichen der Hoffnung. Zugleich rief er Regierungen weltweit auf, dafür Sorge zu tragen, dass Neuinfektionen schnell festgestellt und alle Kontaktpersonen von Infizierten identifiziert und isoliert werden könnten. Dies könne helfen, „eine riesige zweite Welle zu verhindern“.

22.15 Uhr - 33 393 nachgewiesene Corona-Fälle im Südwesten

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 33.393 gestiegen. Das waren 141 mehr als am Samstag, wie das Sozialministerium mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 1570. Knapp 28 400 Menschen sind von ihrer Infektion wieder genesen.

Die Reproduktionszahl wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 1,21 angegeben. Das bedeutet im Mittel, dass ein mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierter etwas mehr als eine weitere Person ansteckt.

21.48 Uhr - Innenminister kündigt härteres Durchgreifen bei Corona-Demos an

Nach ausufernden Protesten gegen die Corona-Maßnahmen hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei Verstößen auf künftigen Corona-Demonstrationen ein härteres Durchgreifen angekündigt.

„Die Polizei wird bei den Versammlungen in den nächsten Wochen noch stärker präsent sein“, sagte der CSU-Politiker der „Augsburger Allgemeinen“. Ähnlich äußerte er sich am Montagabend im Sender Bayern 2, „radioWelt am Abend“.

Polizisten greifen am Samstag, 9. Mai, einen Demonstranten aus der Menge, der zuvor in einer Menschenansammlung auf dem Marienplatz demonstriert hat. (Foto: Peter Kneffel)

„Wir werden sehr genau hinschauen, insbesondere bei den Leuten, die den Staat als Ganzes ablehnen und aggressiv auftreten“, kündigte Herrmann an. Denn: „Das Grundgesetz gewährt nicht nur Versammlungs- und Meinungsfreiheit, es gibt dem Staat auch auf, seine Bürger zu schützen vor der rücksichtslosen Gefährdung durch andere.“

Am Wochenende hatten in mehreren Städten Bayerns Tausende Menschen gegen die ihrer Meinung nach zu strikten Regulierungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie protestiert. In München und Nürnberg waren deutlich mehr Menschen gekommen als angemeldet, Abstands- und andere Regeln zum Corona-Schutz wurden nicht mehr eingehalten.

21.15 Uhr - 42 Corona-Fälle im Altenheim

Im Altenheim St. Hildegard in Oberdischingen sind in der vergangenen Woche unter den Bewohnern und Mitarbeitenden Coronavirus-Infektionen festgestellt worden, erklärt die Pressestelle des Landratsamts Alb-Donau-Kreis auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Die zuständige Gemeinde habe als Ortspolizeibehörde auf Vorschlag des Gesundheitsamts des Alb-Donau-Kreises Infektionsschutzmaßnahmen angeordnet, die der Träger im Rahmen seiner Eigenverantwortung ergreifen muss.

Mittlerweile sind 27 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden, ebenso 15 Mitarbeitende. Eine Bewohnerin, die positiv auf das Virus getestet worden war, ist mittlerweile daran verstorben.

Hier lesen Sie mehr.

Das Pflegeheim St. Hildegard in Oberdischingen. (Foto: Archiv)

