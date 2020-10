Corona-Newsblog: WHO schätzt, jeder zehnte Mensch könnte Infektion gehabt haben

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 4144 (50.934 Gesamt - ca. 44.900 Genesene - 1.890 Verstorbene)

(50.934 Gesamt - ca. 44.900 Genesene - 1.890 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 1.890

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 27.385 (300.619 Gesamt - ca. 263.700 Genesene - 9.534 Verstorbene)

(300.619 Gesamt - ca. 263.700 Genesene - 9.534 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 9.534

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Debatte um Alltagsmasken — FDP-Fraktionschef Rülke hält sie für untauglich (16.38 Uhr)

— FDP-Fraktionschef (16.38 Uhr) WHO-Schätzung: Zehntel der Welt könnte Corona-Infektion gehabt haben (15.48 Uhr)

gehabt haben (15.48 Uhr) 16 Corona-Fälle nach großer Hochzeitsfeier in Lahr (15.08 Uhr)

in Lahr (15.08 Uhr) Neue Regeln lockern die Einreise nach Bayern für Berufspendler (13.14 Uhr)

lockern die Einreise nach für (13.14 Uhr) Landwirte beklagen „Schweinestau“ in den Schlachthöfen (6.48 Uhr)

in den Schlachthöfen (6.48 Uhr) Verband: Entlassungen bedrohen Immobilienbranche (6.36 Uhr)

++ Debatte um Alltagsmasken — FDP-Fraktionschef Rülke hält sie für untauglich

(16.38 Uhr) Trotz der strikten Auflagen und allgemeinen Akzeptanz hält FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke Masken für wenig tauglich im Kampf gegen das Coronavirus. „Ich glaube, wenn man Abstand hält, wenn man auf Hygiene achtet mit Händewaschen sowie Desinfektionsmitteln und dann noch ordentlich lüftet, dann eignet sich das mehr als eine Alltagsmaske“, sagte Rülke der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings machten die Masken auf das Corona-Risiko aufmerksam, das es nach wie vor gebe, räumte der FDP-Politiker ein. Rülke geht aber davon aus, dass die Maskenpflicht bald aufgehoben wird.

Den Träger selbst schützt eine Alltagsmasken nach bisheriger Kenntnis nur vor größeren Tröpfchen. Außerdem verhindert sie, dass man sich unbewusst mit schmutzigen Händen an Mund oder Nase fasst. Nach Einschätzung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung tragen Alltagsmasken aber dazu bei, andere Menschen zu schützen.

Das sieht die Landesärztekammer ähnlich. Aktuell gebe es keinen Anlass zur Kritik an Alltagsmasken, teilte die Kammer mit. Sie seien ein wichtiger Baustein des sogenannten AHA-Konzepts („Abstand halten - Hygiene beachten — Alltagsmaske“). „Die Landesärztekammer unterstützt daher die geltenden Regeln, darunter die Corona-Verordnung des Landes, in der explizit die Verpflichtung zum Tragen von Alltagsmasken auch in Arztpraxen geregelt ist“, sagte ein Ärztesprecher.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast (Wahlkreis Pforzheim/Enzkreis) warf Rülke eine grob fahrlässige Haltung vor. „Es ist längst von führenden Virologen bewiesen, dass Alltagsmasken Leben retten. Politiker haben eine Vorbildfunktion. Das gilt auch für Herrn Rülke“, sagte sie am Montag.

Der FDP-Fraktionschef will mit seiner Partei zudem einen weiteren flächendeckenden Lockdown strikt ablehnen. Wichtig seien örtlich beschränkte Auflagen, sollte es in einigen Gebieten ein stärkeres Infektionsgeschehen geben. Die Landesregierung dürfte sich bei Entscheidungen über Auflagen und Lockerungen nicht allein an der Zahl der Infektionen orientieren, forderte Rülke. „Zahlen können nur ein Parameter sein“, sagte er. „Das entscheidende Kriterium ist, dass unser Gesundheitssystem nicht an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit kommt.“ Neben der Zahl der positiv getesteten Menschen müsse die Situation in den Intensivstationen der Krankenhäuser ebenso in den Blick genommen werden wie die Zahl der schweren Fälle und der Umfang der betroffenen Region.

++ WHO-Schätzung: Zehntel der Welt könnte Corona-Infektion gehabt haben

(15.48 Uhr) Jeder zehnte Mensch auf der Welt könnte sich laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. „Unsere derzeit besten Schätzungen ergeben, dass etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung bereits mit diesem Virus infiziert gewesen sein könnten“, sagte WHO-Experte Mike Ryan am Montag in Genf. Das würde einer Dunkelziffer von mehr als 700 Millionen unerkannten Infektionen zusätzlich zu den bislang rund 35 Millionen nachgewiesenen Fällen entsprechen.

Der Anteil der bereits Infizierten schwanke je nach Land, zwischen Stadt- und Landbevölkerung und auch nach sozialen Gruppen, sagte Ryan. Selbst bei einer derart hohen Dunkelziffer sei der überwältigende Großteil der Menschen weltweit immer noch dem Risiko einer Covid-19-Erkrankung ausgesetzt, betonte er. Inwiefern Menschen nach einer überstandenen Infektion mit Sars-CoV-2 gegen den Erreger zumindest eine Zeit lang immun sind, ist bislang nicht abschließend geklärt.

++ 16 Corona-Fälle nach großer Hochzeitsfeier in Lahr

(15.08 Uhr) Bei einer großen Hochzeit Ende September in Lahr mit rund 120 Personen haben sich mehrere Gäste mit dem Coronavirus infiziert. Derzeit verfolgt das Gesundheitsamt des Ortenaukreises mehr als 240 Kontaktpersonen aus Lahr und Umgebung, die sich in Quarantäne begeben müssen. „Nach aktuellem Stand haben sich bisher 16 Gäste der Hochzeitsfeier mit dem Coronavirus infiziert„, sagte die Leiterin des Gesundheitsamts, Evelyn Bressau am Montag. Einige der betroffenen Personen seien zusätzlich auf anderen Familienfeiern gewesen, was das Amt vor besondere Herausforderungen stelle. Laut eines Sprechers des Landratsamtes wird mit weiteren Infizierten gerechnet.

Im Zusammenhang mit der Hochzeit sind auch Schüler der Werkrealschule in Seelbach und der Grundschule in Kuhbach, beide im Ortenaukreis gelegen, betroffen. Mehrere Klassen befinden sich laut Landratsamt in Quarantäne.

++ Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Landkreis Biberach auf 25

(14.22 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Biberach auf 25 gesunken und liegt damit wieder deutlich unter der kritischen Marke von 35 Fälle pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen (Stand 2. Oktober, 12 Uhr). Aktuell gibt es im Landkreis 65 Infizierte.

Die meisten Fälle weist derzeit die Gemeinde Schwendi auf. Insgesamt wurden bislang 878 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind 17 Personen (neun männlich, acht weiblich) mehr als am vergangenen Freitag, 12 Uhr.

Mittlerweile sind 777 Personen (Freitag: 753) wieder genesen. 36 Personen sind an und mit dem Coronavirus im Landkreis Biberach verstorben.

So verteilen sich die aktuellen Corona-Fälle auf die Städte und Gemeinden des Landkreises: Schwendi (18), Mietingen (14), Laupheim (9), Bad Buchau (4), Gutenzell-Hürbel (4), Biberach (3), Achstetten (2), Ertingen (3), Burgrieden (2), Schemmerhofen (2), Maselheim, Oggelshausen, Riedlingen und Unlingen.

++ Neue Regeln lockern die Einreise nach Bayern für Berufspendler

(13.14 Uhr) Seit Montag gelten für Berufspendler und weitere Personengruppen neue Regelungen, wenn sie von Vorarlberg nach Bayern einreisen möchten. Das teilt das Landratsamt Lindau mit. Die Behörde lockert damit ihren bisherigen Kurs.

Unabhängig von der Länge des Aufenthalts im Ausland besteht demnach für jene Personen keine Quarantänepflicht, die zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich bedingt in das Bundesgebiet einreisen.

Hier lesen Sie mehr.

++ EU-Kommissionschefin von der Leyen in Quarantäne

(11.58 Uhr) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich in Corona-Quarantäne begeben. Sie sei darüber informiert worden, dass sie vergangenen Dienstag bei einem Termin mit einer Person war, die am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, schrieb von der Leyen am Montag auf Twitter.

„Entsprechend der geltenden Regeln werde ich mich deshalb bis morgen früh selbst isolieren“, kündigte sie an. Sie sei am Donnerstag mit negativem Ergebnis getestet worden und werde sich heute erneut einem Test unterziehen, schrieb sie weiter.

Von der Leyen hatte nach dem Kontakt mit der inzwischen positiv getesteten Person am Donnerstag und Freitag am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teilgenommen. Dort war auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.

++ Maschinenbauer sehen Anzeichen für zaghafte Entspannung

(10.53 Uhr) Der Auftragsrückgang im deutschen Maschinenbau hat sich im August verlangsamt. Das Volumen der Bestellungen verringerte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat bereinigt um Preiserhöhungen um 14 Prozent. Es sei der geringste Rückgang seit Beginn der Corona-Krise, erklärte der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt. „Insgesamt festigt sich das Bild, dass das Schlimmste zwar hinter uns liegt, die Erholung jedoch Zeit braucht und weiterhin anfällig für Störungen ist“, erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Die Inlandsbestellungen sanken im August um 19 Prozent und die Aufträge aus dem Ausland gingen um 11 Prozent zurück. Im weniger schwankungsanfälligen Drei-Monats-Zeitraum Juni bis August verringerte sich der Auftragseingang 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Aus dem Inland kamen 15 Prozent weniger Bestellungen, die Auslandsorder blieben um 25 Prozent unter ihrem Vorjahresniveau.

Angesichts des Nachfrageeinbruchs in der Corona-Krise rechnete der Verband zuletzt mit einem Produktionsrückgang von 17 Prozent im Gesamtjahr. Die exportorientierte Branche wird auch durch eine zunehmende Abschottung internationaler Handelsmärkte sowie den Umbruch in der Automobilindustrie belastet.

++ Merkel berät mit Corona-Kabinett über aktuelle Lage

(7.51 Uhr) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am Montag mit den zuständigen Fachministern zu Beratungen im Corona-Kabinett zusammen (11.30 Uhr). In der Runde im Kanzleramt soll es um die aktuelle Pandemielage in Deutschland gehen. Konkret wollen die Kanzlerin und ihre Minister über die Umsetzung der Beschlüsse des jüngsten Bund-Länder-Gipfels zur Eindämmung der Pandemie beraten.

Unter anderem soll es dabei um die Einreiseregelungen gehen. Bund und Länder hatten an die Bürger appelliert, in Risikogebiete keinen Urlaub zu machen. Für Rückkehrer aus diesen Ländern soll ab Mitte Oktober eine neue Quarantäneregelung gelten. Die Details müssen noch festgelegt werden. Bislang ist geplant, dass die Quarantäne durch einen Test erst ab dem fünften Tag nach der Rückkehr beendet werden kann.

++ Landwirte beklagen „Schweinestau“ in den Schlachthöfen

(6.48 Uhr) Die coronabedingt geringeren Kapazitäten in deutschen Schweine-Schlachthöfen und Zerlegebetrieben machen den Landwirten Sorgen. Die Schlachthöfe seien nicht mehr in der Lage, alle schlachtreifen Tiere abzunehmen, beklagt die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) mit Sitz im niedersächsischen Damme. Es bestehe ein regelrechter „Schweinestau“. Die Landwirte wüssten nicht, wohin mit den Tieren.

Auf den Notruf der Schweinezüchter reagieren die Bundesländer unterschiedlich: Das Arbeits- und Sozialministerium in Nordrhein-Westfalen etwa erlaubte für den 3. Oktober die Schlachtung und Grobzerlegung von Schweinefleisch, bestätigte ein Ministeriumssprecher.

Im Nachbarland Niedersachsen hingegen sieht die Landesregierung die Kapazität der Schlachthöfe erschöpft. „Wir kennen das Problem und suchen nach Lösungen, aber so kurzfristig ist das nicht umsetzbar“, sagte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums. In NRW und Niedersachsen spielt die Schweinehaltung im bundesweiten Vergleich eine besonders große Rolle.

Vor allem aus Infektionsschutzgründen haben die Schlacht- und Zerlegebetriebe derzeit ihre Schlachtungen heruntergefahren, sagte dazu Heike Harstick, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der Fleischwirtschaft. Der Schutz der Mitarbeiter habe oberste Priorität. Außerdem gebe es bereits einen Mangel an Arbeitskräften wegen des Verbots der Werkarbeit, das zum 1. Januar in Kraft treten soll.

++ Verband: Entlassungen bedrohen Immobilienbranche

(6.36 Uhr) Private Immobilienfirmen sehen angesichts Tausender auf der Kippe stehender Jobs in der Südwest-Industrie schlechte Zeiten auf sich zukommen. „Wenn die Automobilindustrie und deren Zulieferfirmen wie angekündigt Tausende Mitarbeiter entlassen und die Kurzarbeit sich für viele andere Beschäftigte bis ins nächste Jahr hinzieht, ist zu befürchten, dass weniger Wohnungen und Häuser gebaut und gekauft werden“, warnte der Geschäftsführer des Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg (BFW), Gerald Lipka, am Montag in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier.

Lipka sagte, der angekündigte Stellenabbau bei für den Südwesten wichtigen Unternehmen wie Daimler oder Bosch verheiße auch für seine Branche nichts Gutes. „Wenn nach den Branchen Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie nun auch das Rückgrat der baden-württembergischen Wirtschaft, die Automobilindustrie, schwächelt, wird die Immobilienwirtschaft auf Dauer nicht immun bleiben.“

Lipka forderte das Land und die Kommunen auf, mehr Baugrundstücke für Bauträger und Projektentwickler bereitzustellen und alles zu tun, um die Baupreise zu dämpfen. „Die Kommunen tragen mit immer mehr Auflagen zur Kostensteigerung bei, die letztlich der Mieter oder Eigentümer zahlt.“

Ungeachtet der Corona-Pandemie ist die Lage der Baubranche bisher indes noch gut. Im ersten Halbjahr war die Zahl der erteilten Baugenehmigungen im Südwesten im Vorjahresvergleich sogar um 8 Prozent auf 20 479 Wohneinheiten gestiegen.

++ Knapp 1400 Neuinfektionen bundesweit

(6.21 Uhr) Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich mehr als 300.000 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen betrug laut Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen 300.619 (Datenstand 5.10., 0.00 Uhr).

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des RKI 1382 neue Corona-Infektionen gemeldet. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die erfassten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben vom Montagmorgen bei 9534. Seit dem Vortag wurden 5 neue Todesfälle gemeldet. Bis Montagmorgen hatten rund 263.700 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht vom Sonntag bei 1,23 (Vortag: 1,10). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Sonntag bei 1,14 (Vortag: 1,13). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

Das waren die letzten Meldungen am Wochenende:

++ 28 Corona-Infizierte in Seniorenwohn- und Pflegeheim — ein Todesfall

(21.40 Uhr) In einem Seniorenwohn- und Pflegeheim in Marxzell (Kreis Karlsruhe) haben sich 18 Bewohner und zehn Mitarbeiter nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Einer der Bewohner sei gestorben, teilte der Kreis Karlsruhe am Sonntagabend mit. Nun würden alle weiteren Bewohner und Mitarbeiter getestet. „Das Infektionsgeschehen beschränkt sich bisher auf einen Wohnbereich, in dem 20 Seniorinnen und Senioren leben. Hinweise, dass sich die Infektion weiter in dem Heim verbreitet, gibt es bislang nicht“, sagte der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Ulrich Wagner. Es müsse aber mit weiteren schweren Krankheitsverläufen gerechnet werden.

++ SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach: „Ganz Deutschland wird Risikogebiet”

(18.52 Uhr) Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Mediziner Karl Lauterbach erwartet angesichts der stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen, dass „quasi ganz Deutschland ein Risikogebiet wird.” Dem Berliner „Tagesspiegel” sagte er: „Ich gehe davon aus, dass wir die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche sehr bald in vielen Regionen in Deutschland überschreiten werden.” Die bestehenden Quarantäneregelungen würden deshalb bald „kaum mehr Sinn machen”, sagte Lauterbach.

„Ob man reist oder nicht, wird kaum noch einen Unterschied machen. Quarantänevorschriften könnten daher für Reisen in Deutschland in wenigen Wochen keine große Rolle mehr spielen.” Viel wichtiger seien weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus wie ein bundesweites Verbot von privaten Feiern mit mehr als 25 Personen und eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen, auf denen sich Menschen nahekommen und laut gesprochen wird.

++ Modeschöpfer Kenzo Takada an Covid-19 gestorben

17.59 Uhr) Der international erfolgreiche Modeschöpfer Kenzo Takada ist an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Der 81-jährige Gründer des Unternehmens Kenzo sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine bei Paris gestorben, teilte ein Sprecher mit. Der japanische Designer hatte von Paris aus unter seinem Vornamen Kenzo weltweit Berühmtheit erlangt.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

Modeschöpfer Kenzo Takada ist tot. (Foto: Sebastien Nogier / DPA)

++ Weniger Teilnehmer bei Corona-Kundgebungen am Bodensee als erwartet

(16.54 Uhr) Am Bodensee haben am Wochenende tausende Menschen für oder gegen die Corona-Auflagen demonstriert - eine von Gegnern der Corona-Politik geplante Menschenkette auf der deutschen Seeseite konnte aber wegen zu niedriger Teilnehmerzahlen nicht geschlossen werden. Zu der Aktion am Samstag hatten die Veranstalter bis zu 130.000 Menschen erwartet, laut Polizei nahmen entlang der Strecke 10.000 bis 11.000 Menschen teil. Nennenswerte Vorkommnisse gab es laut Polizei nicht.

Am Sonntag versammelten sich in Konstanz Kritiker der Corona-Auflagen zu einer weiteren Kundgebung, deren Teilnehmerzahl ein Konstanzer Mitinitiator laut Südwestrundfunk mit rund 3000 bezifferte.

Insgesamt waren für das Wochenende fast 30 Versammlungen angemeldet worden, auch für Sonntag waren noch weitere geplant. Einige fielen am Samstag mutmaßlich wegen Regenwetters jedoch aus. Auch am Sonntag wurde ein Demonstrationszug laut Polizei vom Veranstalter abgesagt.

Ein Großteil der Veranstaltungen am Wochenende war nicht von Kritikern der Gesundheitsmaßnahmen angemeldet worden. Nach Angaben der Stadt traten die Versammlungen mehrheitlich für Themen wie Solidarität, Verantwortung in Zeiten der Corona-Krise und den Kampf gegen Antisemitismus ein.

Die Menschenkette am Samstag, die auf der deutschen Seeseite von Konstanz bis nach Lindau verlaufen sollte, hatte die Gruppierung „Querdenken 753 Konstanz“ angemeldet. Die Initiative Querdenken veranstaltet seit Monaten Versammlungen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

An einer Abschlusskundgebung im Anschluss an die Menschenkettenaktion am Samstagabend in Konstanz nahmen laut Polizei knapp 500 Menschen teil. Demnach wurde sie vom Veranstalter vorzeitig aufgelöst. Angemeldet gewesen war eine Teilnehmerzahl von rund 4500.

Die Auflagen der Stadt Konstanz für die Versammlungen waren streng. Um Abstandsregeln sicher zu stellen, mussten die Veranstalter pro 50 Teilnehmer vier Ordner stellen. Zudem waren Reichskriegsflaggen, Kaiserreichsflaggen und Zeichen verboten, die einen deutlichen Bezug zur Zeit oder zu den Verbrechen des Nationalsozialismus haben.

Sehen Sie hier Impressionen von den Kundgebungen am Sonntag:

Teilnehmer der Demonstration der Querdenker stehen auf einem Platz bei einer Kundgebung am Ufer des Bodensees teil. (Foto: Felix Kästle) Teilnehmer der Demonstration der Querdenker stehen auf einem Platz bei einer Kundgebung am Ufer des Bodensees teil. (Foto: Felix Kästle) Gegendemonstranten werden von der Polizei abgehalten auf Teilnehmer der Querdenker-Veranstaltung zu treffen. Die Polizei setzt Tränengas ein, um einen Druchbruch zu verhindern. (Foto: Felix Kästle) Gegendemonstranten werden von der Polizei abgehalten auf Teilnehmer der Querdenker-Veranstaltung zu treffen. Die Polizei setzt Tränengas ein, um einen Druchbruch zu verhindern. (Foto: Felix Kästle) Gegendemonstranten halten ein Banner mit der Aufschrift „Antifaschistische Aktion“ während Polizisten sie davon abhalten auf Teilnehmer der Querdenker-Veranstaltung zu treffen. (Foto: Felix Kästle) Teilnehmer der Demonstration der Querdenker stehen auf einem Platz bei einer Kundgebung am Ufer des Bodensees teil. (Foto: Felix Kästle) Teilnehmer der Querdenker-Veranstaltung gehen an der Uferpromenade entlang, nachdem der Demonstrationszug abgesagt wurde. (Foto: Felix Kästle) 04.10.2020, Baden-Württemberg, Konstanz: Teilnehmer mit Schildern "Der größte Feind der Freiheit ist der zufriedene Sklave!!" und "Für unsere Freiheit! Gegen Merkel's DDR 2.0" stehen am Rande eines Gottesdiensts am Ufer des Bodensees. Die Initiative „Querdenken“ hat außerdem zu einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen aufgerufen. (Foto: Felix Kästle) Gegendemonstranten halten ein Banner mit der Aufschrift „Corona ist kein Fake“ während Polizisten sie davon abhalten auf Teilnehmer der Querdenker-Veranstaltung zu treffen. (Foto: Felix Kästle) Gegendemonstranten halten ein Banner mit der Aufschrift „Marx is Muss“ und einem Bild des deutschen Philosophen und Ökonomen während Polizisten sie davon abhalten auf Teilnehmer der Querdenker-Veranstaltung zu treffen. (Foto: Felix Kästle) 1 von 1

