Corona-Newsblog: Weiterer Corona-Ausbruch bei Wiesenhof-Schlachterei

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 383 (ca. 35.409 Gesamt - ca. 33.200 Genesene - ca. 1.826 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: ca. 1.826

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 6235 ( ca. 191.449 Gesamt - ca. 176.300 Genesene - 8914 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 8.914

Das Wichtigste auf einen Blick:

Söder für Urlaubsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots (06.20 Uhr)

für Menschen aus Corona-Hotspots (06.20 Uhr) Strenge Corona-Regeln in zwei NRW-Landkreisen in Kraft (06.32 Uhr)

in zwei NRW-Landkreisen in Kraft (06.32 Uhr) Weiterer Corona-Ausbruch auf Schlachthof von Wiesenhof (10.15 Uhr)

++ Neuer Corona Ausbruch auf Schlachthof von Wiesenhof

(10.15 Uhr) Mehrere Mitarbeiter eines Schlachthofs der PHW-Gruppe („Wiesenhof“) im niedersächsischen Wildeshausen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Eine Reihentestung sei bei 23 von 50 Mitarbeitern positiv verlaufen.

Am Mittwoch sollen die Corona-Tests aller 1100 Beschäftigten an dem Standort der PHW-Unternehmensgruppe demnach fortgesetzt werden.

Die PHW-Gruppe gehört zu den großen Fleischkonzernen und vertreibt Geflügelprodukte unter dem Markennamen Wiesenhof. Im Mai hatte die niedersächsische Regierung nach ersten größeren Corona-Ausbrüchen in der Branche obligatorische Reihentestungen für alle Betriebe im Land angeordnet. Nach Angaben des Kreissprechers sollen abhängig vom Infektionsausmaß außerdem weitere Maßnahmen ergriffen werden.

++ Strenge Corona-Regeln in zwei NRW-Landkreisen in Kraft

(06.32 Uhr) Nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb von Tönnies ist das öffentliche Leben in zwei Landkreisen von Nordrhein-Westfalen wieder eingeschränkt.

Um Mitternacht traten im Landkreis Gütersloh und im Nachbarkreis Warendorf erneut strenge Auflagen in Kraft. Betroffen sind insgesamt rund 640.000 Einwohner. Das Tönnies-Werk Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh gilt als Ausgangspunkt des Ausbruchs, auch im Raum Warendorf wohnen viele Tönnies-Mitarbeiter.

Im öffentlichen Raum dürfen nun nur noch zwei Menschen oder Menschen aus einem Familien- oder Haushaltsverbund zusammentreffen, wie die Landesregierung mitgeteilt hatte. Zudem sollen eine Reihe von Freizeitaktivitäten unterbleiben. So müssen den Angaben zufolge zum Beispiel Museen, Kinos, Fitnessstudios, Hallenschwimmbäder und Bars geschlossen vorübergehend werden. Die Vorschriften für die neuen Einschränkungen gelten zunächst für eine Woche bis zum 30. Juni.

Vertreter beider Kreise sprachen von einem „Lockdown light“, da Geschäfte und Restaurants weiter geöffnet bleiben dürfen. Er nenne die Maßnahmen „Lockdown soft oder Lockdown light“, sagte Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU). „Wenn man das vergleicht mit dem, was wir im März hatten, ist das was, mit dem man sich arrangieren kann. Längst nicht so hart und nur auf eine Woche begrenzt.“.

++ Söder für Urlaubsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots

(06.20 Uhr) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht in den Beschränkungen für Urlauber aus Corona-Risikogebieten im Freistaat eine unbedingt notwendige Sicherheitsmaßnahme. Es gehe um die Sicherheit für alle Beteiligten - für die Menschen in Bayern, die Urlauber von überall her und auch für die Menschen aus den betroffenen Landkreisen in Nordrhein-Westfalen, sagte Söder am Dienstagabend. „Wir möchten nicht, dass der Urlaub in Bayern für viele Leute unsicher wird.“

In Bayern dürfen Beherbergungsbetriebe künftig keine Menschen mehr aufnehmen, die aus einem Landkreis einreisen, in dem die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den zurückliegenden sieben Tagen bei mehr als 50 pro 100 000 Einwohner liegt. Ausnahmen soll es nur für Menschen geben, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen könnten. Das hatte das Kabinett am Dienstag beschlossen. Im Kreis Gütersloh in NRW war nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Tönnies-Fleischwerk in Rheda-Wiedenbrück die sogenannte 7-Tages-Inzidenz auf einen Wert von weit über 200 gestiegen.

++ Bund unterstützt Ausbildungsbetriebe mit Prämien

(18.28 Uhr) Die Bundesregierung will kleinen und mittelständischen Unternehmen unter die Arme greifen, die trotz der Corona-Krise Ausbildungsplätze erhalten oder sogar ausbauen.

Das Bundeskabinett will am heutigen Mittwoch in Berlin ein entsprechendes, 500 Millionen Euro schweres Programm auf den Weg bringen. Demnach sollen Unternehmen, die ihr aktuelles Ausbildungsniveau halten oder erweitern, eine Prämie von bis zu 3000 Euro pro Auszubildenden bekommen.

Überbetriebliche Ausbildungsstätten oder andere etablierte Ausbilder sollen sogar 8000 Euro erhalten. Hier lesen Sie mehr.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹