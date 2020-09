Corona-Newsblog: Vorschlag zu Vermeidung von falsch-positiven Tests

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 3.260 (43.423 Gesamt - ca. 38.300 Genesene - 1.865 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.865

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 17.760 (249.985 Gesamt - ca. 222.900 Genesene - 9.325 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.325

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

++ Vorschlag zu Vermeidung von falsch-positiven Tests

(11.05 Uhr) In der Debatte um zielgenauere Maßnahmen gegen das Coronavirus schlagen Patientenschützer weitere Vorkehrungen bei Tests vor. "Ohne Zweifel sind die derzeit 1,1 Million Corona-Tests pro Woche richtig und wichtig", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch.

So hätten zuletzt rund 8000 positive Ergebnisse nachgewiesen werden können, was es ermögliche, örtliche Infektionsgeschehen rasch zu erkennen und Maßnahmen einzuleiten. "Jetzt gilt es, falsch positive Tests möglichst auszuschließen." Deshalb sollte eine zweite Überprüfung der Probe verbindlich werden.

"So gelingt es, unnötige Quarantäneanordnungen zu verhindern und die Akzeptanz notwendiger Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu erhöhen", sagte Brysch. Zudem nehme es Kritikern den Wind aus den Segeln, die behaupteten, erst die Millionen Tests würden falsch-positive Ergebnisse produzieren.

Falsch-positiv bedeutet, dass man ein positives Testergebnis bekommt, obwohl keine Infektion vorliegt. Laut Robert Koch-Institut (RKI) kommen solche Befunde wegen der Eigenschaften der PCR-Tests und hoher Qualitätsanforderungen nach derzeitigen Erkenntnissen nur selten vor.

++ Scholz verteidigt Corona-Kinderbonus

(10.28 Uhr) Finanzminister Olaf Scholz hat den Kinderbonus zum Start der Auszahlung an diesem Montag in der Corona-Krise als "gute und praktische Hilfe" bezeichnet.

Sie komme da an, wo sie wirklich gebraucht werde, teilte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur mit. "In den vergangenen Monaten hatten gerade Familien viel durchzustehen", so Scholz. "Familien und Kinder unterstützen wir deshalb besonders beherzt mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen."

Die schwarz-rote Koalition hatte die Maßnahme im Rahmen ihres Konjunkturpakets gegen die Folgen der Corona-Krise beschlossen. Hier lesen Sie mehr.

"Gute und praktische Hilfe". Scholz verteidigt Corona-Kinderbonus. (Foto: Michael Kappeler)

++ Laupheims OB kündigt strengere Kontrollen an

(09.03 Uhr) Die Corona-Gefahr ist nicht gebannt, vielerorts ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt gestiegen. Angesichts dieser Entwicklung kündigt Laupheims Oberbürgermeister Gerold Rechle an: „Wir werden wieder strenger die Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln in der Stadt überwachen.“

Einige Wochen lang seien keine neuen Fälle in Laupheim registriert worden, berichtete Rechle im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Mit Stand vom Mittwoch, 2. September, waren dem Rathaus demgegenüber drei Infektionen gemeldet und rund 20 Personen in häuslicher Quarantäne. „Die meisten sind Urlaubsrückkehrer.“ Hier lesen Sie mehr.

++ Mehrheit der Empfänger will Corona-Kinderbonus umgehend ausgeben

(08.27 Uhr) Fast zwei von drei Empfänger wollen den einmaligen Kinderbonus ganz oder teilweise direkt wieder ausgeben. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

1202 Menschen wurden befragt. Von diesem Montag an zahlen die Familienkassen den Kinderbonus schrittweise aus. Insgesamt sollen für rund 18 Millionen Kinder jeweils 300 Euro fließen. Die schwarz-rote Koalition hatte die Maßnahme im Rahmen ihres Konjunkturpakets gegen die Folgen der Corona-Krise beschlossen.

24 Prozent der Befragten mit einem kindergeldberechtigten Kind wollen den Kinderbonus laut IW vollständig ausgeben. 37 Prozent wollen dies zumindest teilweise tun. 39 Prozent der Befragten gaben an, dass sie den Kinderbonus vollständig sparen wollen.

++ Über 90 Corona-Kundgebungen von Rechtsextremisten dominiert

(08.02 Uhr) Seit Ende April haben nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz bundesweit mehr als 90 Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen stattgefunden, bei denen Rechtsextremisten den Ton angaben. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Einer der regionalen Schwerpunkte der oftmals nur von einigen Dutzend Teilnehmern besuchten Kundgebungen war laut Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt. In dem östlichen Bundesland fand demnach mehr als ein Drittel aller zwischen dem 25. April und dem 10. August von Rechtsextremisten durchgeführten oder dominierten Veranstaltungen statt.

Unter den Zehntausenden Demonstranten, die am letzten August-Wochenende in Berlin gegen die Corona-Einschränkungen protestiert hatten, waren auch größere Gruppen sogenannter Reichsbürger mit entsprechenden T-Shirts, Transparenten, Sprechchören und Flugblättern. Deutlich erkennbar waren auch einige kleinere Gruppen von Rechtsextremisten und Neonazis.

Unter den Teilnehmern aus den Reihen der AfD waren auch Mandatsträger, die dem inzwischen offiziell aufgelösten "Flügel" angehören. Die Strömung um den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet.

++ Gemeindebund: Weihnachtsmärkte nicht schon jetzt absagen

(07.25 Uhr) Der Städte- und Gemeindebund wirbt dafür, Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Pandemie nicht schon jetzt generell abzusagen. "Es wird – hoffentlich – auch im Winter Städte oder Regionen mit geringen Infektionszahlen geben", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Dann könnte man dort auch Weihnachtsmärkte mit den entsprechenden Schutzkonzepten stattfinden lassen."

Er fuhr fort: "Daher sollte nicht bereits jetzt eine generelle Absage erfolgen, allerdings klar kommuniziert werden, dass man bei sich verschärfender Lage entsprechend reagieren muss." Im Fall rasant steigender Infektionszahlen seien öffentliche Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte nicht möglich.

Landsberg stimmte die Menschen zugleich darauf ein, dass die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr etwas anders aussehen dürften als üblich. "Besondere Hygienekonzepte und ausreichende Abstände - nicht nur zwischen den Besucherinnen und Besuchern, sondern auch zwischen den Ständen - sowie Zugangskontrollen werden notwendig sein. Mittlerweile existieren auch technische Lösungen, die eine unkomplizierte Händedesinfektion und Temperaturkontrolle bei Besucherinnen und Besuchern ermöglicht."

Im ARD-"Deutschlandtrend" hatten sich zuletzt fast zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) dafür ausgesprochen, dass Weihnachtsmärkte in diesem Jahr nicht stattfinden sollten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Freitag, wenn es gelinge, Weihnachtsmärkte mit Hygiene, Abstand und Masken zu versehen, ohne ihren Charakter infrage zu stellen, könnte es das sicherlich auch geben.

Das waren die letzten Meldungen vom Samstag:

++ Die aktuellen Zahlen für den Südwesten: 164 bestätigte Neu-Infizierte

(18.12 Uhr) - Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes liegt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen am Samstag bei 3.577. Es gab keine weiteren Todesfälle, wie auch schon in den vergangenen Tagen. Der geschätzte 7-Tages-R-Wert am 30.08.2020 lag bei 0,95. Die 7-Tage-Inzidenz für Baden-Württemberg beziffert das Landesgesundheitsamt auf 12,9. Von den bestätigten 43.415 Infizierten im Südwesten - das sind 164 mehr als am Vortag - haben 37.974 die Erkrankung überstanden.

++ Bayerns Gesundheitsministerin hält an vielen Tests fest

(15.59 Uhr) — Trotz der neuen Panne bei Corona-Testzentren hält das bayerische Gesundheitsministerium an seiner Teststrategie fest. „Es geht nicht um irgendwelche sinnlosen Massentestungen“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Samstag. Menschen mit Symptomen sollten mit Priorität getestet werden. Aber auch der mit einem „leichten Kratzen im Hals“, der seine Großmutter besuchen und sie nicht anstecken wolle, solle die Chance haben, sich kostenlos testen zu lassen. „Das ist ein Angebot an die Bevölkerung.“

Zu Berichten von Betroffenen, die von neuen Verzögerungen auch an Autobahn-Teststellen sprachen, nahm Huml vorerst keine Stellung. So erzählte eine Frau dem Bayerischen Rundfunk von der Überlastung des Betreibers einer Autobahn-Teststation. Ihr sei mitgeteilt worden, dass die Auswertung sieben Tage dauere. Ähnliche Berichte lagen auch der dpa vor.

Die Probleme bei den Testzentren an Flughäfen in Bayern seien mittlerweile gelöst, betonte Huml erneut. Die „Befundübermittlung“ sei inzwischen abgeschlossen. Am Freitag war bekannt geworden, dass etwa 10.000 Menschen länger als die versprochenen zwei Tage auf ihr Ergebnis warten mussten. Dabei ging es im Durchschnitt um „einige Stunden, Tage“, so Huml.

Während alle anderen Bundesländer die kostenlosen Corona-Tests für Urlauber aus Nicht-Risikogebieten zum Ende der Sommerferien beenden wollen, hält Bayern weiter an seiner Strategie fest. Jeder soll kostenlos einen Abstrich nehmen lassen können — egal, ob er in einem Risikogebiet war oder nicht. Ärzte hatten ein „ungezieltes“ Testen mit zu langen Wartezeiten kritisiert.

++ Deutsche sollen Herbst- und Weihnachtsurlaub lieber im Inland verbringen

(14.40) — Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bürger angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie eindringlich aufgerufen, Herbstferien und Weihnachtsurlaub in Deutschland zu verbringen. Man habe beim Winterurlaub in Ischgl und im Sommerurlaub gesehen, dass „zumindest bestimmte Arten von Reisen und Urlaub Risiken mit sich bringen und Infektionen mit zurück nach Deutschland bringen, sagte Spahn am Samstag in Berlin. „Das haben wir mit großem Aufwand, aber jetzt für diese Reiserückkehrer-Situation gut in den Griff bekommen.“

Das macht's uns allen, übrigens auch den Gesundheitsämtern vor Ort, deutlich leichter. Gesundheitsminister Jens Spahn

Zugleich appellierte Spahn an die Menschen: „Aber vielleicht schaffen wir es ja auch alle zusammen, mal für den Herbsturlaub und vielleicht auch gleich für den Weihnachtsurlaub mit, nicht so weit zu fahren. Sondern einfach mal die Schönheit Deutschlands zu genießen.“ Der Minister fügte hinzu: „Das macht's uns allen, übrigens auch den Gesundheitsämtern vor Ort, deutlich leichter.“

Spahn machte erneut klar, dass er nicht mit einem raschen Ende der Corona-Pandemie rechnet. Er sei aber zuversichtlich, dass man in sechs Monaten noch besser damit umgehen könne, eine Balance zu finden zwischen bestmöglichem Infektionsschutz und soviel Alltag wie möglich. „Wir werden bis dahin wahrscheinlich Schnelltests verfügbar haben, was für all die Veranstaltungen, über die wir gerade gesprochen haben, einen großen Unterschied macht.“ Zudem werde man „möglicherweise in sechs Monaten eine Idee davon haben, dass Impfstoffe dann auch bald verfügbar sind“. Man werde Tag für Tag und Monat für Monat besser wissen, wie man mit dem Virus umgehen müsse.

++ Bund und Länder wollen Gesundheitsämter stärken

(14.25 Uhr) - Bund und Länder haben sich auf eine langfristige Stärkung der Gesundheitsämter verständigt. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag in Berlin sagte, stellt der Bund für die Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes vier Milliarden Euro zur Verfügung. Die Mittel sollen demnach für Personal, Digitalisierung und „zukunftsfähige Strukturen“ eingesetzt werden.

Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), bezeichnete den öffentlichen Gesundheitsdienst als „wichtige Säule unseres Gesundheitssystems“. Die Zustimmung der Länder zu einem Pakt zur Stärkung des Dienstes erfolgte nach ihren Angaben einstimmig.

