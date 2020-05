Corona-Newsblog: Vorerst kein Ausschlusverfahren gegen Palmer

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹ und Sozialministerium:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 4.335 (33.070 Gesamt - ca. 27.200 Genesene - 1.535 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.535

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 18.370 (167.300 Gesamt - ca. 141.700 Genesene - 7.266 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 7.119

Das Wichtigste des Tages:

Tübinger OB Palmer will Mitglied bei den Grünen bleiben (09:00 Uhr)

Massive Kritik am Neustart der Bundesliga (09.45 Uhr)

13.47 Uhr - Parteiausschlussverfahren gegen Palmer für Grüne im Moment kein Thema

Die Bundespartei der Grünen strebt derzeit kein Ausschlussverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer an. „Die kursorische Prüfung hat gezeigt, wie schwer die Erfolgsaussichten einzuschätzen sind“, sagte eine Parteisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Berlin. „Wir legen deswegen unser gemeinsames Augenmerk auf die politischen Maßnahmen.“

Die Sprecherin wies darauf hin, dass der Bundesvorstand Anfang der Woche deutlich gemacht habe, dass er Palmer politisch nicht mehr unterstützen werde. Der Landesvorstand Baden-Württemberg habe nun Gleiches getan. „Damit wissen jetzt alle, dass Boris Palmer nur für sich spricht, nicht für die Grünen.“

13.30 Uhr - Fast alle Landkreise deutlich unter Obergrenze bei Neuinfektionen

Die allermeisten Landkreise in Deutschland liegen nach einer Übersicht des Robert Koch-Instituts derzeit deutlich unter der von Bund und Ländern festgelegten Obergrenze für Corona-Neuinfektionen. Bis Samstagvormittag waren drei Kreise bekannt, in denen dieser Grenzwert überschritten wird: Greiz in Thüringen, Coesfeld in Nordrhein-Westfalen und Steinburg in Schleswig-Holstein.

Bund und Länder hatten am Mittwoch eine deutliche Lockerung der Corona-Auflagen vereinbart, zugleich aber beschlossen, dass sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird, wenn in Landkreisen oder kreisfreien Städten mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert werden.

Rund zehn weitere Kreise haben laut Robert Koch-Institut (RKI) derzeit mehr als 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (Stand 9. Mai, 0 Uhr). Die anderen Kreise liegen darunter, einige melden gar keine Neuinfektionen mehr. Allerdings weist das RKI darauf hin, dass es unter anderem durch einen Verzug bei Datenübermittlungen zu Diskrepanzen zwischen seinen Angaben und den tatsächlichen lokalen Zahlen kommen kann.

Laut RKI sind in Deutschland seit Ausbruch der Seuche insgesamt rund 168.500 Infektionen registriert worden. Das sind rund 1250 mehr als am Vortag. Geschätzt 143.300 Menschen haben demnach die Infektion überstanden, rund 1600 mehr als am Vortag.

Die Reproduktionszahl lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Freitag bei 0,83 (Datenstand 8. Mai, 0 Uhr). Das bedeutet, dass zehn Infizierte gut acht weitere Personen anstecken. Damit ist der Wert etwas höher als in den vergangenen Tagen. Am Donnerstag gab das RKI den Wert mit 0,71 an, am Mittwoch mit 0,65. Die Reproduktionszahl ist mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

10.20 Uhr - Obst und Gemüse aus der Region werden teurer werden

Viele Branchen leiden unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. So auch die deutsche Landwirtschaft. Mit einem blauen Auge davon gekommen sind bis jetzt die Lindauer Obstbauern. Denn noch können sie die anfallenden Arbeiten in den Obstplantagen aus eigener Kraft bewältigen. Doch das wird sich vermutlich ändern, wenn Johannisbeeren, Kirschen und Himbeeren reif sind.

Statt zu klagen sehen sie in der derzeitigen Situation auch eine Chance: Nämlich endlich jene Wertschätzung zu erhalten, die ihnen der Verbraucher bisher verwehrt hat. Ein Phänomen, das jene Landwirte, die einen Hofladen betreiben oder ihre Ware auf dem Markt verkaufen, feststellen, spricht jedenfalls schon einmal dafür.

Wir haben mit drei Landwirten aus der Bodensee-Region über ihre Erfahrungen und Erwartungen gesprochen:

Auf frostfreie Nächte hoffen die Obstbauern am Bayerischen Bodensee, deren Bäume in voller Blüte stehen. (Foto: Christian Flemming)

10.00 Uhr - Magier Roy Horn an Covid-19 gestorben

„Siegfried & Roy“-Magier Roy Horn ist tot. Er sei am Freitag (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Las Vegas an den Folgen von Covid-19 gestorben, sagte Sprecher Dave Kirvin der Deutschen Presse-Agentur. Horn wurde 75 Jahre alt. Der in Nordenham bei Bremen geborene Dompteur und sein Partner Siegfried Fischbacher waren für ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen weltbekannt.

„Siegfried & Roy“-Magier Roy Horn ist in einem Krankenhaus in Las Vegas an den Folgen von Covid-19 gestorben. (Foto: Louie Traub / DPA)

„Heute hat die Welt einen der Großen der Magie verloren, aber ich habe meinen besten Freund verloren“, sagte Fischbacher (80) in einer Mitteilung. „Schon bei unser ersten Begegnung wusste ich, dass Roy und ich zusammen die Welt verändern würden. Es hätte keinen Siegfried ohne Roy und keinen Roy ohne Siegfried gegeben.“ Hier lesen Sie mehr.

09.45 Uhr - Scharfe Kritik am Neustart der Bundesliga

Der langjährige Ethikrats-Vorsitzende Peter Dabrock kritisiert den Neustart der Bundesliga und die DFL-Pläne scharf. Im Fall Salomon Kalou erkennt der Theologie-Professor die „Scheinheiligkeit des gesamten Konzeptes“, wie er im dpa-Interview sagte.

„Das Konzept ist von vorne bis hinten nicht durchdacht und wird eine fatale Wirkung auf das gesamte Einhalten der Einschränkungen haben“, sagte der Theologie-Professor der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit Blick auf den Fahrplan der Deutschen Fußball Liga (DFL). Im Interview der Deutschen Presse-Agentur sprach Dabrock außerdem über die Bundesliga als Versuchsanordnung, Mutproben für die Gesundheitsämter und Salomon Kalou als Sündenbock. Das gesamte Interview lesen Sie hier.

09.00 Uhr - Palmer will Mitglied bei den Grünen bleiben

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will Mitglied bei den Grünen bleiben. „Ich bin aus ökologischer Überzeugung Grüner. Deswegen bleibe ich Mitglied“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur, nachdem der baden-württembergische Grünen-Vorstand ihn aufgefordert hatte, die Partei zu verlassen. „Die Aufforderung zum Austritt beruht ausschließlich auf falschen Unterstellungen und enthält keine Argumente“, meinte Palmer.

Palmer hatte in den vergangenen Jahren mehrfach für Wirbel gesorgt. Zuletzt sorgte er mit einer Interview-Äußerung zum Umgang mit Corona-Patienten für Empörung. Der Grünen-Landesvorstand erklärte am Freitag, Palmer schade der Partei. „Der Landesvorstand erwartet, dass Boris Palmer unsere Partei verlässt.“ Man behalte sich ein Parteiordnungsverfahren vor, hieß es in der Mitteilung.

Das waren die letzten Meldungen vom Freitag:

21.26 Uhr - Grünen-Landesvorstand berät über Ordnungsmaßnahmen gegen Palmer

Der Grünen-Landesvorstand berät über mögliche Ordnungsmaßnahmen gegen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Ergebnisse der Sitzung via Videoschalte, die am Freitagabend andauerte, wurden zunächst nicht bekannt. Jüngster Anlass für die Debatte um das Grünen-Mitglied Palmer ist dessen Äußerung zum Umgang mit Corona-Patienten.

Er hatte in einem Interview gesagt: „Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.“ Grünen-Mitglieder machten sich daraufhin für einen Parteiausschluss stark. Palmer rechtfertigte seine Aussage mit der Sorge um armutsbedrohte Kinder vor allem in Entwicklungsländern, deren Leben durch die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns bedroht sei. Ein Ausschlussverfahren gegen ihn gilt als unwahrscheinlich.

20.42 Uhr - 33.070 nachgewiesene Corona-Fälle im Südwesten — 1535 Tote

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 33.070 gestiegen. Das waren 202 mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg um 18 auf 1535. Mehr als 27.200 Menschen sind von ihrer Infektion wieder genesen.

Die Reproduktionszahl wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,56 angegeben. Das bedeutet im Mittel, dass zehn mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte etwas mehr als fünf weitere Personen anstecken.

19.02 Uhr - Einschränkungen für Pendler aus dem Ausland werden etwas gelockert

Baden-Württemberg lockert etwas die Einschränkungen für Pendler aus dem Ausland. Vom kommenden Montag an sollen sie ihren Arbeitsweg unterbrechen können, um Einkäufe zu erledigen. Das ist bislang wegen der Corona-Pandemie nicht gestattet. Innenminister Thomas Strobl (CDU) teilte am Freitag in Stuttgart mit:

Wenn sich nun insbesondere das öffentliche Leben in Frankreich und Baden-Württemberg angleicht, wenn auch in Frankreich Geschäfte wieder öffnen, können wir die Einschränkungen behutsam zurückfahren.

