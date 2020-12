Corona-Newsblog: Virus-Mutation hat den Südwesten noch nicht erreicht

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 54.400 (212.221 seit Ausbruch - ca. 153.800 Genesene - 3.969 Verstorbene)

Das Wichtigste auf einen Blick:

Keine Virus-Mutation im Südwesten - Knapp 300 Passagiere aus London negativ getestet (11.20 Uhr)

- Knapp 300 Passagiere aus London negativ getestet (11.20 Uhr) Neue Corona-Variante laut Drosten vermutlich auch in Deutschland (9.09 Uhr)

laut Drosten vermutlich auch in Deutschland (9.09 Uhr) Impfstoff-Hersteller Curevac startet Studie mit Klinikpersonal (8.34 Uhr)

startet Studie mit Klinikpersonal (8.34 Uhr) Großbritannien durch Virus-Mutation isoliert - Flüge gestoppt (6.24 Uhr)

durch Virus-Mutation isoliert - Flüge gestoppt (6.24 Uhr) 16.643 Fälle: Neuinfektionen auf Vorwochenniveau (6.31 Uhr)

++ Keine Virus-Mutation im Südwesten - Knapp 300 Passagiere aus London negativ getestet

(11.21 Uhr) Bislang ist die hoch ansteckende Mutation des Coronavirus nicht im Südwesten aufgetaucht. Alle 151 Passagiere und Crew-Mitglieder aus einer Maschine aus London, die am Sonntagabend am Stuttgarter Flughafen eintrafen, seien negativ getestet worden, bestätigte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der dpa am Montag. Sie wurden noch direkt am Flughafen getestet.

Die B.1.1.7-Linie hat zwei evtl. verstärkende und eine wohl abschwächende Mutation (ORF8). Weitere unklare Mutationen. Ursprungsvirus/Mutante noch nicht im Labor verglichen. Verbreitung kann Zufall sein, nicht zwingend Selektionsvorteil, aber möglich. In D bisher nicht gesehen. https://t.co/gn6xl2Xrl3 — Christian Drosten (@c_drosten) December 20, 2020

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden landete am Sonntagabend ebenfalls eine Maschine aus London. An Bord waren 134 Passagiere, die nach einem negativen Corona-Schnelltest alle nach Deutschland einreisen durften, wie eine Mitarbeiterin des Flughafens am Montag auf Anfrage sagte.

Gegen Mitternacht verließ zudem eine vorerst letzte Maschine nach Großbritannien den Flughafen. Von 0 Uhr am Montag an dürfen Flugzeuge aus Großbritannien gar nicht mehr in Deutschland landen.

++ Interpol sieht wegen Corona „Verbrechens-Pandemie“

(11.17 Uhr) Im Schlepptau der Corona-Seuche beobachtet die Internationale Polizei-Organisation Interpol eine „Parallel-Pandemie des Verbrechens“.

„Mit dem Ausrollen der Impfstoffe wird die Kriminalität dramatisch steigen“, sagte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock der „Wirtschaftswoche“ (Montag). Kriminelle Hacker hätten mit der Coronakrise beschäftigte Ämter, Labore, Forschungseinrichtungen und Krankenhäuser in den Fokus genommen.

„Der Impfstoff ist das flüssige Gold 2021“, sagte der frühere Vizepräsident des Bundeskriminalamts. Die organisierte Kriminalität sei darauf vorbereitet. „Wir werden Diebstähle und Lagereinbrüche sehen und Überfälle auf Impfstoff-Transporte; Korruption wird vielerorts grassieren, um schneller an den wertvollen Stoff zu kommen.“

++ Heim statt Bar: Gastro-Personal soll in Kliniken und Heimen helfen

(10.36 Uhr) Fachkräfte aus Hotels und Gastronomie sollen den Personalmangel in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen in der Corona-Krise lindern. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ruft seine Mitglieder dazu auf, Mitarbeiter dafür freizustellen.

Damit wird ein Anfang Dezember in München gestartetes Projekt nun bayernweit ausgerollt, wie Landesgeschäftsführer Thomas Geppert am Montag sagte. Die Aktion sei mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt.

Unser Fachpersonal kann direkt eingesetzt werden. Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des bayerischen Hotel- und Gaststättenverband

Der Grundgedanke hinter dem Aufruf ist, dass Personal aus Hotels und Gastronomie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen Aufgaben übernimmt, die nicht mit der direkten Patientenbetreuung zu tun haben, beispielsweise das Bettenmachen. So soll das Pflegepersonal entlastet werden und mehr Zeit für die Patienten und Bewohner haben. Hotels und Restaurants sind bereits seit Wochen wegen Corona geschlossen oder bieten nur To-Go-Essen und Trinken an.

„Unser Fachpersonal kann direkt eingesetzt werden“, sagt Geppert. Zudem seien viele Beschäftigte aus dem Bereich ohnehin in Kurzarbeit. Die Tätigkeit in den Pflegeeinrichtungen kollidiere damit nicht, betont er. Interessierte können sich über die Plattform pflegepool-bayern.de melden.

++ Neue Corona-Spezialeinheit unterstützt Bayerns Alten- und Pflegeheime

(9.45 Uhr) Vom Corona-Virus betroffene Alten- und Pflegeheime in Bayern werden von diesem Montag an von einer neuen Spezialeinheit unterstützt. „Sobald ein einziger Fall in einem Heim auftritt, wird sie aktiviert“, sagte Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Ziel sei es, das Ansteckungsrisiko in den Heimen so schnell wie möglich zu reduzieren. Dafür sieht das Konzept bei Bedarf im Notfall vor, vorübergehend die Fachkraftquote in den Heimen auszusetzen.

Die neue rund 200 köpfige „schnelle Einsatzgruppe Pflege“ solle vorbeugen, beraten und kontrollieren. Das Personal rekrutiert sich aus Mitgliedern der bestehenden Taskforce des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und einem Einsatzstab aus Mitarbeitern des Landesamts für Pflege (LfP). Dieser übernimmt die Einsatzplanung, koordiniert das Vorgehen und überwacht die konsequente Umsetzung ergriffener Maßnahmen. Hinzu kommen Experten der Gesundheitsämter und der Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen.

++ Neue Corona-Variante laut Drosten vermutlich auch in Deutschland

(9.12 Uhr) Der Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die in Großbritannien zirkulierende neue Variante des Coronavirus Deutschland bereits erreicht hat. „Ich denke, dass das schon in Deutschland ist“, sagte Drosten am Montagmorgen im Deutschlandfunk. „Dieses Virus ist ja jetzt gar nicht so neu. Davon darf man sich jetzt wirklich nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen.“

Das Virus komme seit Ende September in England vor und sei im Oktober noch überhaupt nicht im Fokus gewesen. „Wir wissen jetzt: Es ist schon in Italien, in Holland, in Belgien, in Dänemark - sogar in Australien. Warum sollte es nicht in Deutschland sein?“

Zur neuen Virusvariante sagte Drosten: „Ich bin darüber nicht so sehr besorgt im Moment. Ich bin allerdings auch - genau wie jeder andere - in einer etwas unklaren Informationslage.“ Die öffentlich bekannten Dokumente seien noch lückenhaft, das würden britische Wissenschaftler genauso sehen. „Die sagen auch, sie müssen zumindest mal noch bis diese Woche warten, bis ein paar vorläufige Datenanalysen abgeschlossen sind, um überhaupt zu sagen, dass der Verdacht, den sie da äußern stimmt.“

Mit Blick auf erhöhte Infektionszahlen sei die Frage, ob überhaupt die neue Virus-Variante daran Schuld habe, „oder ist das so, dass einfach lokal (...) Übertragungsmechanismen zum Tragen gekommen sind, die auch jedes andere Virus hochgespült hätte.“

++ Nähe trotz Distanz — Weihnachten zu Corona-Zeiten im Krankenhaus

(8.57 Uhr) Zu Hause wird gefeiert, im Krankenzimmer wartet die nächste Medikamentengabe oder das Abendbrot unter Plastikhaube. Weihnachten im Krankenhaus zu verbringen, dürfte in diesem Jahr die Patienten besonders traurig stimmen, da kaum Besuche möglich sind. Hier lesen Sie mehr.

++ So erleben die Stadtpfarrer das Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen

(8.42 Uhr) Weihnachten ist für viele das Fest der Familie, des Zusammenseins und auch des gemeinsamen Kirchgangs. Das ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nur mit großen Einschränkungen möglich. Wie geht es den Biberacher Stadtpfarrern Stefan Ruf (katholisch) und Ulrich Heinzelmann (evangelisch) dabei? Hier lesen Sie mehr.

++ Impfstoff-Hersteller Curevac startet Studie mit Klinikpersonal

(8.30 Uhr) Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac möchte die Wirkung seines Corona-Impfstoffs bei Krankenhausmitarbeitern untersuchen. Mit einer Studie an 2500 Mitarbeitern des Universitätsklinikums Mainz solle die Häufigkeit von Antikörpern und Covid-19-Erkrankungen erforscht werden, teilte ein Sprecher des Unternehmens am Montag mit.

Die Studie solle zeigen, welchen Unterschied der Impfstoffkandidat CVnCoV für diese spezielle Personengruppe machen könne, die einem hohen potenziellen Infektionsrisiko ausgesetzt sei, so Lidia Oostvogels, Leiterin des Bereichs Infektionskrankheiten bei Curevac. Mit der ab Dienstag beginnenden Studie erhoffe sich das Unternehmen zusätzliche Erkenntnisse über den Schutz der Impfung für diese besonders gefährdete Bevölkerungsgruppe.

Bereits vor einer Woche hatte das Unternehmen den Start seiner zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studie bekanntgegeben. Mit ersten Ergebnissen der Studie mit wahrscheinlich mehr als 35 000 Teilnehmern rechnet Curevac nach Angaben eines Sprechers Ende des ersten Quartals 2021. In der letzten Phase geht es darum, die Sicherheit und Wirksamkeit von CVnCoV bei Erwachsenen an Standorten in Europa und Lateinamerika zu untersuchen.

++ Verfassungsschutz: „Querdenken“-Protest könnte abflauen wie Pegida

(7.57 Uhr) Die Zukunft der „Querdenken“-Bewegung ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes noch völlig offen. „Ich habe die Hoffnung, dass diese Bewegung mit ihren Verschwörungstheorien nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder in den Hintergrund verschwindet“, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Eine solche Entwicklung habe es bei der ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung gegeben. Diese sei nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen „allmählich in sich zusammengefallen“.

Die „Querdenken“-Initiative hat ihren Ursprung in Stuttgart. Ihre Anhänger gehen seit Monaten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße. Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg hatte jüngst angekündigt, „Querdenken“ im Südwesten zu beobachten.

Auf die Frage, ob dies womöglich bald bundesweit nachvollzogen werde, antwortete der BfV-Chef: „Die einzelnen Querdenken-Initiativen sind sehr heterogen.“ Bei ihren Veranstaltungen seien auch Rechtsextremisten, Reichsbürger, sogenannte Selbstverwalter und „weitere Personen mit verfassungsfeindlichen Einstellungen“ zugegen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe sei dabei, „die Verfassungsschutzrelevanz von Verschwörungstheorien und auch die Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen“ zu betrachten.

++ Weniger Abschiebungen während der Pandemie

(7.37 Uhr) Während der Corona-Pandemie sind aus Baden-Württemberg weniger Flüchtlinge abgeschoben worden als in den Vorjahren. Bis Ende November waren 1228 Menschen betroffen, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. Zum selben Stichtag 2019 waren es 2435. Die Hauptzielländer in diesem Jahr seien Albanien, Kosovo, Frankreich, Italien, Georgien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Türkei und Pakistan gewesen.

Die Landesbehörden seien auch in diesen Zeiten verpflichtet, geltendes Recht unter Berücksichtigung der Pandemie-Bedingungen und der Besonderheiten eines jeden Einzelfalls umzusetzen, erläuterte der Sprecher.

Corona habe die Bedingungen für Abschiebungen aber erschwert: „Da einige Zielländer gerade zu Beginn der Pandemie die Rückübernahme der eigenen Staatsangehörigen verweigerten, mussten Abschiebungen oder Überstellungen in diese Staaten zunächst zurückgestellt werden“, erklärter er. Manche Zielländer seien seltener angeflogen worden. Und einige hätten auch Angaben zum individuellen Covid-19-Risiko der Betroffenen und/oder einen aktuellen negativen Corona-Tests verlangt.

Aufgenommen wurden in diesem Jahr in Baden-Württemberg den Angaben zufolge bis einschließlich November 6496 Erstantragsteller — vor allem aus Syrien, dem Irak und der Türkei. Im Jahr 2019 waren es insgesamt 10 272 Flüchtlinge, wie der Sprecher weiter mitteilte.

++ EU entscheidet heute über Zulassung von Impfstoff

(6.45 Uhr) Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) will am Montag über die Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer entscheiden. Es wird mit einem positiven Entscheid der EMA gerechnet. Danach entscheidet die EU-Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten über die Marktzulassung. Eine positive Empfehlung der EMA ist also eine wichtige Voraussetzung dafür, dass in Deutschland wie geplant ab dem 27. Dezember gegen das Coronavirus geimpft werden kann.

In mehreren Ländern - darunter die USA, Kanada und Großbritannien - ist das Vakzin bereits zugelassen. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sollen die Impfungen in der EU zwischen dem 27. und dem 29. Dezember beginnen. Über eine Zulassung des Impfstoffes des US-Unternehmens Moderna will die EMA am 6. Januar entscheiden.

++ 16.643 Fälle: Neuinfektionen auf Vorwochenniveau

(6.31 Uhr) Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau, auch wenn die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) zum Wochenstart wieder vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet haben. Innerhalb eines Tages wurden 16.643 neue Fälle übermittelt, wie das RKI am Montagmorgen bekanntgab.

Am vergangenen Montag hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 16.362 etwas darunter gelegen. Allerdings sind die Zahlen zu Wochenbeginn meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Den Höchstwert mit 33.777 gemeldeten Infektionen hatte es am Freitag gegeben — darin waren jedoch rund 3500 nachgemeldete Fälle vom Vortag enthalten.

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten zudem 226 neue Todesfälle binnen 24 Stunden. Vor genau einer Woche hatte dieser Wert bei 188 gelegen. Der bisherige Höchstwert von 952 Toten war am Mittwoch erreicht worden. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 26.275.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 1.510.652 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 21.12., 0 Uhr). Nach Schätzungen sind rund 1.115.400 Menschen inzwischen genesen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz) gab das RKI am Montag mit 197,1 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 1,04 (Vortag: 1,06). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 104 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Großbritannien durch Virus-Mutation isoliert - Flüge gestoppt

(6.24 Uhr) Wegen einer neuen Variante des Coronavirus ist die Einreise von Flugpassagieren aus Großbritannien an mehreren deutschen Flughäfen am Sonntagabend zunächst gestoppt worden. Ab Mitternacht untersagte Deutschland Flüge aus dem Vereinigten Königreich.

Nach der Entdeckung der hoch ansteckenden Variante des Coronavirus in Großbritannien haben die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen am Stuttgarter Flughafen erhöht. Reisende aus einer Maschine aus London, die am Sonntagabend ankam, seien in Kleingruppen ins Corona-Testzentrum des Flughafens gebracht und dort getestet worden, bestätigte ein Sprecher. Anschließend hätten sie - sofern das Ergebnis negativ war — ihr Gepäck holen und nach Hause fahren dürfen, müssten sich aber dort in Quarantäne begeben. Um wie viele Passagiere es sich handelte, ist nicht bekannt.

Von 0 Uhr am Montag an dürfen Flugzeuge aus Großbritannien gar nicht mehr in Deutschland landen. Die Bundespolizei teilte auf Anfrage allgemein mit, dass Einreisenden, die noch am Sonntag in Deutschland landen, ein Corona-Test angeboten werde und sie auf die bestehenden bekannten Quarantäneregelungen der Bundesländer hingewiesen würden.

Einzelne Fälle der Mutation sind offenbar bereits in der EU aufgetreten, etwa in Italien. Spahn erwähnte im ZDF Fälle in Dänemark, die aber nach Angaben dänischer Behörden unter Kontrolle seien. Hier lesen Sie mehr.

Das waren die letzten Meldungen am Wochenende:

++ Irritationen um Schnelltests vor Weihnachten

(20.23 Uhr) Eine kostenlose Schnelltest-Aktion für ein sicheres Weihnachtsfest kündigte das Gesundheitsministerium in der vergangenen Woche an. An rund 150 Standorten in über 120 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg sollten dafür insgesamt 80000 kostenlose Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus Sars-CoV-2 aus der Notreserve des Landes zur Verfügung gestellt werden. Doch nicht überall klappt das reibungslos. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) steht deshalb in der Kritik.

Ein Problem: Mit dem Schnelltest kann eine Erkrankung nicht definitiv ausgeschlossen werden. Während bisher bei positiven Schnelltests ein zuverlässigerer PCR-Test zeitnah folgen soll, wird das über die Feiertage laut Ministerium jedoch kaum möglich sein, da die Labore in der Bereitschaft nicht vollbesetzt sind. Durch Schnelltest positiv Getestete müssen deshalb in dieser Zeit auf jeden Fall in Quarantäne bleiben. Hier lesen Sie mehr.

++ Corona-Lage in Baden-Württemberg verschärft sich weiter

(18.50 Uhr) Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg hat am Sonntagabend aktuelle Zahlen zum Pandemie-Verlauf im Land vermeldet. Diese weichen aus übermittlungstechnischen Gründen in der Regel von den Zahlen des RKI ab, die Schwäbische.de zu Abbildung des Tagesgeschehens auch oben in diesem Newsblog ausweist.

Nach aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes hat sich demnach die Lage im Südwesten weiter verschärft. Gegenwärtig gibt es demnach in Baden-Württemberg 212.213 bestätigte Corona-Fälle, das sind 2.363 mehr als noch am Vortag und fast 24.000 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Dabei sind die Zahlen am Wochenende aufgrund von Verzögerungen bei der Datenübermittlung oft niedriger. Insgesamt verstarben an oder mit Covid-19 bislang 3.968 Personen, von Samstag auf Sonntag kamen 30 Todesopfer hinzu.

150.363 Menschen gelten mittlerweile wieder als genesen. Die 7-Tages-Inzidenz ist in Baden-Württemberg ist von 204,0 auf 207,7 gestiegen. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Ziel-Grenzwert von 50 gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen.

Von den 44 Land- und Stadtkreisen haben 23 eine 7-Tages-Indzidenz von meistens weit über 100, 21 liegen sogar über 200. Auffällig ist die Lage im Landkreis Rottweil, wo die 7-Tages-Inzidenz bei 367,5 liegt.

Baden-Württembergs Polizei registriert bei Corona-Kontrollen viele Verstöße. (Foto: Gollnow/dpa)

Auch die Lage auf den Intensivstationen bleibt angespannt. Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind aktuell 592 COVID-19-Fälle in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 316 (53,38 %) invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2.051 Intensivbetten von betreibbaren 2.408 Betten (85,17 %) belegt.

++ So kontrolliert die Polizei in der Region die Corona-Maßnahmen

(18.15 Uhr) In Zeiten des Lockdowns gibt es so einige Regelungen, gegen die man verstoßen kann. Die Polizei hat deshalb entsprechend viel zu tun, um sicherzustellen, dass die Corona-Maßnahmen jetzt auch umgesetzt werden.

Immer wieder melden die Beamten Verstöße zum Beispiel gegen die Regelung, eine Maske an öffentlichen Plätzen oder in Bus und Bahn zu tragen. Doch was derzeit am meisten Arbeit macht, ist die Sache mit der Ausgangsbeschränkung.

„Hauptsächlich wird derzeit gegen die Ausgangsbeschränkungen in der Nacht zwischen 20 und 5 Uhr verstoßen. Hierbei handelt es sich oft um jüngere Betroffene, welche zumeist mit dem Auto unterwegs sind“, informiert Claudia Kappeler vom Polizeipräsidium Ulm. Allein das Polizeirevier Ehingen registrierte innerhalb der vergangenen fünf Tage neun Verstöße gegen diese Regelung.

Verstöße gegen die Maskenpflicht hingegen seien aktuell nur noch vereinzelt festzustellen. Das war jedoch vor wenigen Wochen noch anders. Denn bevor die Ausgangsbeschränkungen auch in Baden-Württemberg zum Tragen kamen, mussten sich die Polizisten bei ihren Kontrollen hauptsächlich mit Menschen auseinandersetzen, die entweder die Maskenpflicht ignoriert hatten oder aber sich nicht an die Mindestabstandregeln hielten, informiert das Polizeipräsidium Ulm.

Aber wie kontrollieren die Beamten die Ausgangsbeschränkungen überhaupt? Hier lesen Sie mehr.

++ Deutschland stoppt Flüge aus Großbritannien

(18.07 Uhr) Wegen der neuen Variante des Coronavirus wird der Flugverkehr von Großbritannien nach Deutschland weitgehend gestoppt.

Ab Mitternacht sind Landungen aus Großbritannien untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums vom Sonntag hervorgeht - Ausnahmen gelten etwa für Frachtflüge. Hier lesen Sie mehr.

Evangelische Kirche Tuttlingen sagt Weihnachtsgottesdienste ab

(18.02 Uhr) Wie feiern Christen in Tuttlingen dieses Jahr Weihnachten? Seit Freitag ist klar: Katholiken und Protestanten gehen unterschiedliche Wege.

„Es war sehr einmütig, aber auch sehr emotional“, sagt Dekan Sebastian Berghaus über die Versammlung des evangelischen Kirchengemeinderats am Freitag. Dort wurde einstimmig beschlossen: An Weihnachten werden keine Gottesdienste stattfinden und auch nicht bis zum Ende des Lockdowns am 10 Januar.

Schon an den Tagen vorher war dieser Schritt unter den evangelischen Pfarrern diskutiert worden. Angesichts der Corona-Pandemie mussten Geschäfte und Restaurants, Schulen und Kindergärten schließen.

„Die Kirchen sind jetzt über Weihnachten die einzigen, die so viele Leute versammeln“, sagt Berghaus. Das habe man nicht verantworten können. Ohnehin seien die Anmeldungen für die Weihnachtsgottesdienste sehr überschaubar gewesen. Zudem: „Wir müssen auch unsere Mitarbeiter schützen.“ Wenn eine Mesnerin Angst vor dem Virus habe, aber trotzdem in die Kirche zum Arbeiten kommen müsse, sei das nicht tragbar. Hier lesen Sie mehr.

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

