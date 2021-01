Corona-Newsblog: USA melden fast 4000 Tote innerhalb eines Tages

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 41.600 (254.652 Gesamt - ca. 207.700 Genesene - 5337 Verstorbene)

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 111,7

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 334.200 (1.866.887 Gesamt - ca. 1.494.100 Genesene - 38.795 Verstorbene)

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 136,5

Das Wichtigste auf einen Blick:

USA melden fast 4000 Corona-Tote binnen eines Tages

binnen eines Tages EU bestellt bei Biontech/Pfizer 300 Millionen Impfdosen mehr (10.21 Uhr)

mehr (10.21 Uhr) Deutscher Biologika-Impfstoff in erster Studie „unter Erwartungen“ (11.37 Uhr)

(11.37 Uhr) Kretschmann will Schulöffnung am 18. Januar nicht garantieren (10.44 Uhr)

nicht garantieren (10.44 Uhr) 17 Landkreise in Bayern über Sieben-Tagen-Inzidenz von 200 (8.12 Uhr)

(8.12 Uhr) Neuer Höchstwert - 1188 Todesfälle gemeldet (06.39 Uhr)

++ Weniger Menschen an Weihnachten und Silvester unterwegs

(12.47 Uhr) Eine Sonderauswertung von Mobilfunkdaten des Statistischen Bundesamts zeigt deutlich einen Verzicht auf längere Reisen an Weihnachten und einen deutlichen Rückgang der Mobilität an Silvester.

Vom 24. bis 26. Dezember 2020 waren den Haushalten in den meisten Bundesländern Treffen mit vier weiteren Personen aus dem engsten Familienkreis – zuzüglich Kindern bis 14 Jahre – erlaubt. Dies führte dazu, dass die Mobilität an den Weihnachtstagen 2020 deutschlandweit durchschnittlich um 14,6 % gegenüber dem jeweiligen Tag des Vorjahres zurückging.

Die Anzahl von längeren Reisen an den beiden Weihnachtsfeiertagen sank dabei besonders stark.

Zu Silvester und Neujahr gab es, anders als an Weihnachten, keine Ausnahmen von den Kontaktbeschränkungen. Folglich war in Deutschland in der Silvesternacht (22 bis 6 Uhr) ein erheblicher Rückgang der Mobilität um 57 % gegenüber Silvester des Vorjahres zu beobachten.

Lediglich zwischen 0 und 1 Uhr war der Mobilitätsrückgang etwas geringer als in den angrenzenden Nachtstunden, aber dennoch deutlich unter dem Vorjahresniveau.

++ USA melden Höchststand von fast 4000 Corona-Toten binnen eines Tages

(12.11 Uhr) Die Zahl der täglich verzeichneten Todesopfer der Corona-Pandemie in den USA hat einen neuen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden seien weitere 3998 Menschen an Covid-19 gestorben, teilte die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Angesichts der dramatischen Lage wurde im Bundesstaat Kalifornien damit begonnen, mehr als 150 Kühllaster-Anhänger für die Aufbewahrung von Leichen vorzubereiten.

Neben den 3998 neuen Todesfällen wurden landesweit auch 265.246 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Der vorherige Höchstwert bei den Opferzahlen hatte in den USA bei 3936 Toten gelegen und war am Dienstag registriert worden.

Die USA sind von den absoluten Zahlen her das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Rund 365.000 Menschen starben bereits, die Gesamtzahl der erfassten Infektionsfälle liegt inzwischen bei gut 21,5 Millionen.

++ Deutscher Biologika-Impfstoff in erster Studie „unter Erwartungen“

(11.37 Uhr) Der von dem Unternehmen IDT Biologika GmbH und dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung entwickelte potenzielle Corona-Impfstoff hat die in ihn gesetzten Erwartungen in einer ersten klinischen Prüfung nicht erfüllt.

Die Immunreaktionen lägen „in den vorläufigen Ergebnissen unter den Erwartungen“, teilte das an der Entwicklung beteiligte Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf (UKE) am Freitag mit. Die klinische Erprobung des Wirkstoffs werde ausgesetzt, um die Ursachen dafür zu finden.

Nach Angaben der Klinik waren die Impfungen zwar gut verträglich und führten lediglich zu geringen Nebenwirkungen, aktivierten das körpereigene Immunsystem der 30 Studienteilnehmer aber weniger, als nach den ermutigenden Ergebnissen der vorherigen Tests zu erwarten gewesen wäre.

++ Kretschmann will Schulöffnung am 18. Januar nicht garantieren

(10.44 Uhr) Die grün-schwarze Landesregierung will erst am kommenden Donnerstag darüber entscheiden, ob Grundschulen und Kitas am 18. Januar wieder geöffnet werden können. Im Interesse der Kinder würde man gern zu dem Datum wieder öffnen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag im Landtag in Stuttgart.

++ Corona-​Regeln: Das gilt ab Montag in Baden-​Württemberg ++

„Doch garantieren können wir es heute noch nicht.“ Dazu brauche man „belastbarere Zahlen über die Infektionslage“, die noch nicht vorlägen. „Deshalb werden wir diese Entscheidung erst am kommenden Donnerstag treffen.“ Der verlängerte Corona-Lockdown bedeutet für die meisten Schüler, dass es im Januar statt Präsenz- nur Fernunterricht geben wird. Nur für jüngere Kinder könnte es Ausnahmen geben.

++ EU bestellt bei Biontech/Pfizer 300 Millionen Impfdosen mehr

(10.21 Uhr) Die EU hat ihre Bestellung des Corona-Impfstoffes von Biontech und Pfizer auf 600 Millionen Dosen verdoppelt. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag sagte, orderte die EU 300 Millionen weitere Dosen. Die ersten 75 Millionen Dosen davon würden ab dem zweiten Quartal dieses Jahres geliefert, der Rest bis Jahresende.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, hat bestätigt, dass die EU weitere 300 Millionen Impfdosen bestellt hat. (Foto: Francisco Seco)

++ 17 Landkreise in Bayern über Sieben-Tagen-Inzidenz von 200

(8.12 Uhr) 17 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern wären nach den Zahlen des Robert Koch-Institutes vom Freitag von der neu beschlossenen und ab Montag geltenden Beschränkung der Bewegungsfreiheit betroffen. Nach der Neuregelung dürfen Menschen sich nur noch 15 Kilometer weit von ihrem Wohnort wegbewegen, wenn die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mehr als 200 beträgt.

Den höchsten Wert in Bayern verzeichnete am Freitag der Landkreis Wunsiedel in Oberfranken mit 341,3, gefolgt von den Landkreisen Berchtesgadener Land (325,7) und Passau (275,1). Die oberfränkischen Kreise Kronach (200,8) und Bayreuth liegen gerade noch über der 200er-Grenze, die Landkreise Hof und Tirschenreuth knapp darunter. Die Werte können sich bis Montag aber ändern.

Mit der Stadt Amberg und den Landkreisen Ostallgäu und Kaufbeuren lagen am Freitag drei Regionen bei einer Sieben-Tage Inzidenz von weniger als 50. Dies gilt als Zielmarke, damit die Gesundheitsämter wieder die Kontrolle über die Pandemie erlangen. Im Durchschnitt war die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag auf 136,5 gesunken.

Die bayerische Staatsregierung hatte die Einschränkung der Bewegungsfreiheit am Mittwoch beschlossen, um die Verbreitung des Coronavirus weiter zurückzudrängen. Eine Entfernung von mehr als 15 Kilometer vom Wohnort ist in Hotspots dann nur noch erlaubt, wenn triftige Gründe vorliegen, etwa die Fahrt zur Arbeit oder zum Einkaufen, nicht aber touristische Tagesausflüge.

++ Neuer Höchstwert - 1188 Todesfälle gemeldet

(06.39 Uhr) Innerhalb eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 1188 neue Todesfälle, wie aus den RKI-Zahlen vom Morgen hervorgeht.

Außerdem wurden 31.849 Neuinfektionen gemeldet. Der bisherige Höchststand von 1129 neuen Todesfällen war am 30. Dezember erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Bei der Interpretation der Fallzahlen sei weiter zu beachten, dass in den Wochen um Weihnachten und den Jahreswechsel vermutlich weniger Menschen einen Arzt aufsuchten, weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt wurden, hieß es vom RKI. „Dies kann dazu geführt haben, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet wurden.“

++ Biontech liefert weiteren Impfstoff

(06.12 Uhr) Die Bundesländer sollen heute eine neue Lieferung des Corona-Impfstoffs von Biontech erhalten. Sie sollen insgesamt knapp 668.000 Impfdosen bekommen.

Die Lieferung soll direkt vom Hersteller Biontech an die 27 Anlieferzentren der Länder gehen. Den größten Anteil erhält das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 141.375 Dosen. Den kleinsten Anteil bekommt Bremen mit 4875 Dosen. In dieser Größenordnung war die Lieferung auch angekündigt worden.

Seit dem Beginn der Impfkampagne Ende Dezember ist das Mittel mindestens 417.060 Menschen gespritzt worden. 201.000 Menschen erhielten den Impfstoff aus beruflichen Gründen. Es kann sich dabei zum Beispiel um Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte mit sehr hohem Ansteckungsrisiko und um Personal in der Altenpflege handeln. Zudem wurde das Präparat inzwischen mehr als 168.000 Bewohnern von Pflegeheimen verabreicht.

Das waren die letzten Meldungen vom Donnerstag

++ Bundesregierung berät noch über Testpflicht bei Einreise

(19.50 Uhr) Die neue Testpflicht bei der Einreise aus Corona-Risikogebieten wird wohl noch einige Tage auf sich warten lassen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag nach Beratungen zwischen dem Kanzleramt und fünf Ministerien erfuhr, soll sich das Bundeskabinett erst mit der geplanten Verordnung befassen. Dies sei aber „zeitnah“ geplant, hieß es.

Die Details stehen zwar noch nicht fest — auch nicht, welche Ausnahmen gelten sollen. Im Gespräch sind aber dem Vernehmen nach unterschiedliche Regelungen, je nachdem ob Menschen aus Gebieten mit hohen oder sehr hohen Corona-Infektionsraten einreisen wollen.

Denkbar ist wohl auch eine Sonderregelung für die Einreise aus Staaten, in denen eine noch ansteckendere Virus-Variante nachgewiesen wurde. Zu stationären Grenzkontrollen will man aber nach Angaben aus Regierungskreisen nicht zurückkehren. Stattdessen wird es wohl bei stichprobenartigen Kontrollen bleiben.

Bei der Bund-Länder-Runde zu den bis Ende Januar geltenden Anti-Corona-Maßnahmen am vergangenen Dienstag war eine neue Regelung für Einreisende aus Risikogebieten angekündigt worden. Bisher gilt grundsätzlich eine zehntägige Quarantänepflicht für Einreisende aus Risikogebieten. Außerdem muss ein digitales Einreiseformular ausgefüllt werden.

++ Richtwert für Corona-Infektionen geht im Südwesten nur leicht zurück

(19.36 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Südwesten bleibt hoch. Das Landesgesundheitsamt (LGA) verzeichnete am Donnerstag (Stand: 16 Uhr) 2753 neue Fälle, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte. Die Gesamtzahl der Infektionen kletterte damit auf 254.636. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus gestorben sind, stieg um 107 auf nun 5336.

Eine Interpretation der Daten bleibt aber schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle dem Robert Koch-Institut zufolge verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Das RKI geht davon aus, dass die Meldedaten zum Infektionsgeschehen frühestens Ende nächster Woche/Anfang übernächster Woche wieder belastbar sind, wie es auf Anfrage hieß. Klarheit über das Infektionsgeschehen nach den Feiertagen ist nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 17. Januar zu gewinnen.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz lag in Baden-Württemberg landesweit bei 111,7 — und damit leicht unter dem Wert von Mittwoch. Alle 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten liegen über dem Wert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. Der Großteil der Kreise weist eine Inzidenz zwischen 100 und 200 auf.

Erstmals seit Anfang November waren alle baden-württembergischen Stadt- und Landkreise am Mittwoch wieder unter einer Inzidenz von 200 zu finden. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner in einer Region sich binnen einer Woche mit dem Coronavirus angesteckt haben.

593 Patienten sind im Südwesten nach Daten des Divi-Intensivregisters in intensivmedizinischer Behandlung, wie das LGA weiter mitteilte. 358 von ihnen würden invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit 2083 der betreibbaren 2438 Intensivbetten (85,4 Prozent) belegt. Die Abkürzung Divi steht für die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

Die Zahl der Corona-Impfungen in Baden-Württemberg lag bis einschließlich Mittwoch bei knapp 43.000.

++ Minister: Tägliche Corona-Tests für Personal in Alten- und Pflegeheimen

(19.24 Uhr) Die verzögerte Impfkampagne von Bund und Ländern wirkt sich auch auf die Teststrategie des Landes in den Alten-und Pflegeheimen aus. „Ab sofort wird das Personal täglich getestet“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) dem „Badischen Tagblatt“ (Freitag). „Oberstes Ziel muss es sein, die vulnerablen Gruppen bestmöglich zu schützen.“ Bislang werden die Beschäftigten in den Heimen zwei Mal in der Woche getestet.

Im November hatte das Kabinett beschlossen, fünf Millionen Corona-Schnelltests als Notreserve zu bestellen. Schon damals war ausdrücklich darauf verwiesen worden, dass vorrangig Personal und Bewohner sowie Patienten in pflegerischen und medizinischen Einrichtungen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe getestet werden.

Grund für die Entscheidung Luchas ist auch die Zahl der für Baden-Württemberg zur Verfügung stehenden Impfdosen. So lange es davon nicht genügend gebe, „müssen wir umso mehr darauf achten, weitere Einträge des Virus in die Heime zu verhindern“, sagte der Minister.

Am Donnerstag war wegen der nicht ausreichenden Zahl an Impfdosen bereits der Start der Kreisimpfzentren um eine Woche auf den 22. Januar verschoben worden.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) ist jeder vierte Mensch (24 Prozent) mit einer registrierten Infektion in Baden-Württemberg älter als 60 Jahre. Seit der zweiten Dezemberwoche wurden insgesamt 126 Ausbrüche in Pflegeheimen mit 2130 Covid-19-Infektionen an das LGA übermittelt. Davon starben 169 Männer und Frauen mit oder an dem Virus.

