Corona-Newsblog: US-amerikanische Touristin als Superspreaderin in Garmisch

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 3.436 (44.903 Gesamt - ca. 39.600 Genesene - 1.867 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.867

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 17.733 (258.480 Gesamt - ca. 231.400 Genesene - 9.342 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.347

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

US-amerikanische Touristin als Superspreaderin in Garmisch (12.47 Uhr)

(12.47 Uhr) Amtsgerichte kämpfen mit Einsprüchen gegen Corona-Bußgelder (10.42 Uhr)

gegen Corona-Bußgelder (10.42 Uhr) Corona-Infektionen bei deutscher Box-Olympiamannschaft (09.08 Uhr)

++ US-amerikanische Touristin als Superspreaderin in Garmisch

(12.47 Uhr) 33 Corona-Neuinfektionen an einem einzigen Tag meldet die rund 26.000 Einwohner zählende Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen. Die Behörden glauben, die Verursacherin dafür gefunden zu haben.

Eine 26-Jährige reiste nach Angaben des Landratsamtes „Anfang September oder Ende August“ nach Deutschland ein und soll mehrere Tage im Nachtleben vom Garmisch-Partenkirchen unterwegs gewesen sein. Ob sie das Virus aus den USA mitbrachte und möglicherweise Quarantäne-Regeln missachtete, war noch unklar.

++ Amtsgerichte kämpfen mit Einsprüchen gegen Corona-Bußgelder

(10.42 Uhr) Auf die Amtsgerichte im Land könnte wegen Einsprüchen gegen Corona-Bußgelder eine deutliche Mehrbelastung zukommen. „Die Verfahren sind kompliziert, weil sich die Verordnungslage quasi täglich änderte“, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Stuttgart. „Das werden wir schon noch bei der Abarbeitung der Fälle zu spüren bekommen“. Man rechne damit, dass ein Großteil der rund 400 bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart anhängigen Verfahren auch beim Amtsgericht Stuttgart lande.

Polizeibeamte weisen auf die Einhaltung der Corona-Ordnung hin. (Foto: Sebastian Gollnow / DPA)

Beim Amtsgericht Karlsruhe liegen derzeit knapp 50 Ordnungswidrigkeitsverfahren mit Corona-Zusammenhang, beim Amtsgericht Freiburg sind es etwa 35. Bislang seien die Fälle noch handhabbar, sagte ein Sprecher der Freiburger Behörde. Allerdings seien diese Verfahren, in denen es beispielsweise um die Einhaltung des Mindestabstande geht, meist aufwendiger, da Zeugen gehört werden müssten. Zudem sei rechtlich noch nicht alles genau geklärt.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Corona-Infektionen bei deutscher Box-Olympiamannschaft

(09.08 Uhr) Mehrere Sportler der deutschen Box-Olympiamannschaft haben sich bei einem Trainingslager im österreichischen Sölden mit dem Coronavirus infiziert.

Am 8. September hätten mehrere Sportler erste Erkältungssymptome gezeigt, berichtet der „Spiegel“. Am folgenden Tag sei dann klar gewesen, dass die Sportler mit Corona infiziert seien. Laut Teilnehmern des Trainingslagers könnten sogar alle 18 Sportler und mehrere Betreuer betroffen sein, schreibt das Nachrichtenmagazin. Erich Dreke, Präsident des Deutschen Boxsport-Verbands (DBV) bestätigte, dass es Infektionen gebe, machte aber keine Angaben zur Zahl der Erkrankten.

Corona-Infektionen bei deutscher Box-Olympiamannschaft. (Foto: Jens Wolf / DPA)

Der Generalsekretär des DBV, Michael Müller, sagte dem „Spiegel“, dass die Mannschaft nun komplett in Sölden bleiben müsse, bis das dortige Gesundheitsamt die Quarantäne aufhebe. Die Sportler hätten keine starken Symptome und trainierten trotz der Krankheit. Nach „Spiegel“-Informationen sei an Training im Moment jedoch nicht zu denken.

++ Rund 1200 Corona-Fälle unter Reiserückkehrern in Teststellen

(20.17 Uhr) An den Teststellen im Land wurden rund 1200 Coronavirus-Infektionen unter Reiserückkehrern entdeckt. Dem Sozialministerium zufolge haben sich mehr als 140.000 Menschen an den Flughäfen Stuttgart, Baden-Baden und Friedrichshafen, am Hauptbahnhof Stuttgart sowie an den Autobahn-Parkplätzen Neuenburg (A5) und Kemmental (A8) Speichelproben entnehmen lassen.

Die meisten Infizierten waren demnach auf der Rückreise aus dem Kosovo, aus Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Spanien oder der Türkei.

