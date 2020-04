Corona-Newsblog: Unter diesen Bedingungen dürfen Geschäfte ab Montag wieder öffnen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: 13.433 (27.328 Gesamt ⁴ - 14.464 Genesene ⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 922 ⁴

Aktuell Infizierte Deutschland: 52.039 (137.439 Gesamt ¹ - 85.400 Genesene ¹)

Todesfälle Deutschland: 4.110 ¹

Das Wichtigste im Überblick:

14.02 Uhr - Unter diesen Auflagen dürfen Geschäfte wieder öffnen

dürfen Geschäfte wieder öffnen 10.32 Uhr - Bundesverfassungsgericht kippt Demo-Verbot in Stuttgart

in Stuttgart 9.44 Uhr - Baden-Württemberg veröffentlicht Verordnung mit Lockerungen ab Montag

veröffentlicht ab Montag 9.22 Uhr - Minister will Rettungsschirm für Verkehrsunternehmen

14.19 Uhr - Daimler fährt Produktion ab Montag wieder hoch

Der Autobauer Daimler wirft nach dem mehrwöchigen Corona-Stillstand seine Werke wieder an. Das Hochfahren soll an diesem Montag an den ersten Standorten beginnen.

Gearbeitet werden soll nach Angaben von Konzern und Betriebsrat unter umfangreichen Hygienevorgaben, teilweise erst einmal nur in einer Schicht, teilweise aber auch schon wieder in drei Schichten.

Daimler hatte große Teile seiner Produktion im März heruntergefahren, seit dem 6. April sind Zehntausende Mitarbeiter in Deutschland in Kurzarbeit, die noch bis Ende des Monats läuft.

14.02 Uhr - Unter diesen Auflagen dürfen Geschäfte wieder öffnen

Baden-Württembergs Gesundheits- und Wirtschaftsministerium haben Details zu den Auflagen für Geschäfte bekanntgegeben, die ab Montag wieder öffnen dürfen. Nur mit strengen Hygieneregeln ist das möglich.

Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern dürfen wieder öffnen. Als Verkaufsfläche gilt die Fläche, auf der die Verkäufe abgewickelt werden und die von den Kunden zu diesem Zweck betreten werden darf.

In Einkaufszentren mit mehreren Geschäften unter einem Dach wird jeder Laden einzeln betrachtet.

Wenn findige Geschäftsleute durch eine künstliche Verkleinerung von Verkaufsflächen durch Abtrennen von Bereichen den Grenzwert unterschreiten wollen, ist auch das ausdrücklich nicht erlaubt.

Zu den Hygiene-Regeln gehören Möglichkeiten der Handdesinfektion für Kunden und Beschäftigte, Markierungen zum Einhalten des Mindestabstands an den Kassen, Abtrennung der Kassenarbeitsplätze etwa durch Plastikwände sowie mehrfache Reinigung der Kassenarbeitsplätze sowie der Handläufe und Türgriffe. Zurückgegebene Ware muss eine Woche separat aufbewahrt werden.

Die komplette Richtlinie des Ministeriums finden Sie hier.

13.18 Uhr - Stuttgart erlaubt Demo unter Auflagen

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat die Stadt Stuttgart grünes Licht für die von ihr zunächst untersagte Demonstration gegeben.

Unter der Beachtung eines Abstandes von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern und einer Distanz zu Passanten von 2 Metern könne die Versammlung auf dem zentralen Schlossplatz am Samstagnachmittag stattfinden, teilte die Stadt mit. Ein Privatmann hatte die Demonstration gegen die Einschränkung der Grundrechte in der Corona-Krise mit maximal 50 Teilnehmern angemeldet.

12.42 Uhr - Interview: Sterblichkeitsrate hängt stark von Zahl der Tests ab

Deutschland ist bislang verhältnismäßig gut durch die Corona-Krise gekommen, die Zahl der Neuinfektionen sinkt. Jetzt muss die Wirtschaft wieder anlaufen, die Isolation schrittweise gelockert werden, sagt der Virologe Professor Thomas Mertens im Gespräch mit Redakteur Daniel Hadrys.

Er rechnet zeitnah mit Fortschritten bei möglichen Medikamenten gegen Covid-19 – Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff macht er jedoch nicht.

Professor Thomas Mertens ist Vorsitzender der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (RKI). (Foto: oh)

Redakteur Daniel Hadrys: Eine Beobachtung der vergangenen Wochen ist, dass die Mortalitätsrate weiter nicht oder kaum gestiegen ist – obwohl auch mehr ältere Menschen von einer Sars-CoV-2-Infektion betroffen sind. Woran kann das liegen?

Professor Thomas Mertens: Wir haben relativ viel getestet. Der niedrige Quotient ergibt sich aus der Zahl der erkannten Infizierten und der Zahl derer, die mit einer schweren Erkrankung im Krankenhaus verstorben sind. Dieser Prozentsatz hängt extrem davon ab, wie viel getestet wurde. Je mehr Infizierte man gefunden hat, desto kleiner ist der Prozentsatz der Verstorbenen.

Auch hat sich unser Gesundheitssystem bisher als sehr stabil erwiesen. Ich kenne die Verhältnisse in Italien und in England ganz gut. Die Voraussetzungen hierzulande sind günstiger. Wir haben mehr Krankenhausbetten, mehr Intensivpflegebetten und deutlich mehr Beatmungsplätze.

Hier lesen Sie mehr.

10.32 Uhr - Bundesverfassungsgericht kippt Demo-Verbot in Stuttgart

Das Bundesverfassungsgericht hat einem Eilantrag gegen das Verbot einer Demonstration in Stuttgart an diesem Samstag stattgegeben. Die Stadt hatte dem Anmelder und dessen Anwalt nach deren Darstellung nicht einmal einen ablehnenden Bescheid geschickt.

Ein Mitarbeiter habe am Telefon gesagt, über Versammlungen werde derzeit nicht entschieden, weil sich deren Verbot direkt aus der Corona-Verordnung für Baden-Württemberg ergebe. Dieses Vorgehen verletze den Kläger in seinem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, entschieden die Karlsruher Richter.

Der Mann wollte am Nachmittag auf dem zentralen Schlossplatz mit maximal 50 Leuten gegen die Einschränkung der Grundrechte in der Corona-Krise demonstrieren.

Das Bundesverfassungsgericht hat einem Eilantrag gegen ein Demo-Verbot in Teilen stattgegeben. (Foto: Uli Deck / DPA)

9.44 Uhr - Baden-Württemberg beschließt Verordnung mit Lockerungen ab Montag

Mit ihrer fünften Änderung der Corona-Verordnung beschließt Baden-Württemberg vorsichtige Lockerungen im Bereich von Wirtschaft und Schulen. Die neuen Regelungen für Geschäfte gelten ab Montag, 20. April.

In Baden-Württemberg dürfen kleinere und mittlere Ladengeschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche bei Einhaltung der Hygienevorgaben und Abstandsregelungen wieder öffnen.

Zudem können Autohäuser und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen unabhängig von ihrer Größe wieder geöffnet werden. Die Möglichkeit des Außer-Haus-Verkaufs bei Gaststätten wird erweitert um Eisdielen und Cafés. Auch Bibliotheken können unter Auflagen wieder geöffnet werden. Friseurbetriebe dürfen voraussichtlich ab dem 4. Mai wieder ihre Dienstleistungen anbieten.

Die stufenweise Öffnung der Schulen beginnt am 4. Mai mit den Schülern aller allgemein bildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie den Abschlussklassen der beruflichen Schulen.

Alle weiteren Regeln und Lockerungen - Hier lesen Sie mehr.

9.22 Uhr - Minister will Rettungsschirm für Verkehrsunternehmen

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) fordert finanzielle Hilfe vom Bund für unter der Corona-Krise leidende Nahverkehrsunternehmen. Vor allem Busunternehmen müssten dringend unter die großen Rettungsschirme des Bundes kommen und Zuschüsse erhalten, sagte Hermann der Deutschen Presse-Agentur. Die Verkehrsminister der Länder hätten sich bereits mit einer entsprechenden Initiative an den Bund gewandt.

Die Gesellschaft muss wissen: Wenn sie nach der Krise noch einen funktionierenden ÖPNV will, dann muss sie ihn jetzt finanziell unterstützen. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne)

Allein im Südwesten fehlten Bussen und Bahnen im Nahverkehr derzeit jeden Monat 40 bis 50 Millionen Euro an Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf. „Die Gesellschaft muss wissen: Wenn sie nach der Krise noch einen funktionierenden ÖPNV will, dann muss sie ihn jetzt finanziell unterstützen“, sagte Hermann.

_

Das war am Freitag wichtig:

17.45 Uhr: Mehrheit in Baden-Württemberg für Maskenpflicht

13.23 Uhr: Für Atemwegs-Krankschreibungen ab Montag wieder Arztbesuch nötig

nötig 10.20 Uhr: Gesundheitsminister Spahn äußert sich vorsichtig optimistisch

07.40 Uhr: Reproduktionswert unter 1,0

07.03 Uhr: Mehr Genesene als aktuell Infizierte in Baden-Württemberg

