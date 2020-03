Corona-Newsblog: Ulmer Bundeswehrkrankenhaus bereit sich auf Corona-Patienten vor

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Zum Aktualisieren hier klicken

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 27.436 (¹), 32.986 (³)

Geheilte Deutschland: 3243 (²,³)

Kritische Fälle Deutschland: 23 (²,³)

Todesfälle Deutschland: 157 (²,³)

Infizierte Baden-Württemberg: 6043 (⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 37 (⁴)

Quellen: RKI¹ (Stand: 24.03., 8 Uhr), Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

.

Das Wichtigste im Überblick:

.

6.30 Uhr - Katastrophenschutz: Diese Vorbereitung laufen jetzt

Notunterkünfte oder Essen für Helfer, der Aufbau von provisorischen Krankenhäusern oder Transporte wichtiger Schutzkleidung: Hilfsorganisationen im Land bereiten sich auf größere Einsätze in den kommenden Wochen vor. Diese könnten nötig werden, wenn die Zahl der Corona-Patienten weiter so stark ansteigt. Den Katastrophenalarm will Baden-Württemberg weiter vorerst nicht auslösen.

Ein solcher Alarm bedeutet vor allem: Ein zentraler Krisenstab im Innenministerium übernimmt die Planung und Leitung aller Maßnahmen. Derzeit arbeiten im Südwesten mehrere ähnliche Stäbe sowohl im Staats- als auch im Innen- und Gesundheitsministerium. Das funktioniere ebenso gut, so das Argument.

.

6.20 Uhr - 3D-Druck für Corona Schutzmaßnahmen

Der Knappheit an Schutz-Ausrüstung durch Engagement und Ideenreichtum begegnen ist Sinn der Aktion: Der Frittlinger Daniel Merkler koordiniert Leute, die einen 3D-Drucker zuhause oder momentan unbenutzt in der Firma stehen haben, und die gern etwas Unterstützendes in der Coronakrise damit tun wollen. Sie drucken die Halterungen für Plexiglas-Schutzschilder für Menschen im medizinischen oder pflegenden Bereich. Die Plexiglasscheiben schneidet eine Firma. Alles auf ehrenamtlicher Basis.

6.10 Uhr - Textilbranche vernetzt sich für Produktion von Schutzkleidung

Die Textil- und Modeindustrie vernetzt sich nach Angaben ihres Verbandes, um angesichts der Coronavirus-Pandemie ihre Produktion auf Schutzausrüstung umzustellen. „Es wurden inzwischen verschiedene Netzwerke gegründet, um Hersteller zentraler Zulieferprodukte mit Fertigungsfirmen zusammenzubringen“, sagte eine Sprecherin des Gesamtverbandes der deutschen Textil- und Modeindustrie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Sowohl national als auch europaweit würden sich dem Verband zufolge neue Lieferketten zur Herstellung von Schutzausrüstung bilden. Ob die Produkte dann auch in medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden, hänge allerdings von den staatlichen Marktüberwachungsbehörden und Beschaffungsstellen ab. Dafür brauche die Ausrüstung erst eine Zertifizierung.

Im Gesamtverband der deutschen Textilindustrie sind nach eigenen Angaben 1400 Unternehmen organisiert. Rund ein Drittel davon seien Bekleidungsmarken. Zuletzt hatte die Branche in Deutschland rund 135 000 Mitarbeiter.

SCHWÄBISCHE BRINGT ZUSAMMEN - Das Corona-Hilfe-Portal für die Region Hier geht's zum Portal

.

6 Uhr - Ulmer Bundeswehrkrankenhaus bereit sich auf Corona-Patienten vor

Das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm bereitet sich auf einen möglichen deutlichen Anstieg von Covid-19-Patienten vor. Derzeit könnten in der Intensivmedizin rund 30 Patienten aufgenommen werden, sagte der Leiter der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie, Oberstarzt Matthias Helm.

Weitere zehn Betten würden in der nächsten Zeit bereitgestellt. Je nach Entwicklung und Verlauf der Corona-Krise könnten auch noch andere Stationen für infizierte Patienten freigeräumt werden. Insgesamt hat die Klinik in Ulm knapp 500 Betten.

Wir haben alle Szenarien durchgespielt. Oberstarzt Matthias Helm

Die Vorbereitungen würden in Absprache mit anderen Krankenhäusern in der Region sowie mit dem eigenen Landkreis und den benachbarten bayrischen Behörden getroffen, sagte Helm. „Wir helfen uns gegenseitig aus.“ Noch könne niemand sagen, wie sich die Lage in der nahen Zukunft entwickle. „Wir haben alle Szenarien durchgespielt.“

Allerdings arbeite er mit einem hochmotivierten Team, das beispielsweise durch Auslandseinsätze bereits Erfahrungen in Extremsituationen gesammelt habe. „Deswegen ist bei uns auch eine gewisse Ruhe und Professionalität vorhanden.“

.

Das waren die letzten Meldungen von Montag, 23. März:

22.39 Uhr - So wird in der Fieberambulanz Friedrichshafen untersucht

Wer schwere Corona-Symptome aufweist, wird von seinem Hausarzt in die Fieberambulanz überwiesen. Hier werden Patienten im Zehn-Minuten-Takt untersucht. Und teilweise getestet.

Wie das abläuft, lesen Sie hier.

.

21.41 Uhr - So steht es um das Brenzpark Open Air in Heidenheim

Musiker und Veranstalter Siggi Schwarz lässt sich seinen Optimismus nicht nehmen. Der Kartenverkauf läuft bislang für die Konzerte von The Boss Hoss und Angelo Kelly gut.

Aber kann das Open Air überhaupt stattfinden? Hier lesen Sie die aktuelle Lage dazu.

.

21.08 Uhr - Nach Verwirrung um Coronavirus-Tests: Proben sind fast alle analysiert

In einer Zwischenbilanz der Proben sagte Müller am Abend, fast alle Proben seien analysiert und rund 12 Prozent der Patienten positiv getestet worden. Bei 2000 Proben entspricht das einer Zahl von rund 240.

Der Anteil positiver Patienten unterscheide sich bei den nachträglich gemessenen Proben nicht auffällig von an anderen Tagen in der Kalenderwoche durchgeführten Tests. Das zeige, dass die Empfindlichkeit der Messung nicht auffällig nachgelassen habe. Da ein Abbau der Viren in den Proben aber nicht ausgeschlossen werden könne, sollten Patienten bei einem negativen Ergebnis eine neue Probe einsenden, wenn sie noch krank sind.

.

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

Die wichtigsten Meldungen vom Dienstag im Überblick:

Die Olympischen Spiele werden "spätestens auf den Sommer 2021" verschoben

2000 Proben in Ravensburg sollen noch heute Abend analysiert werden

DFL-Präsidium empfielt Bundesliga-Pause bis 30. April

Da war der Newsblog von Dienstag, 24. März

Krankheiten wie Grippe, Keuchhusten oder Magen-Darm können durch einfache Regeln vermieden werden. Deswegen jetzt: 5 Tipps zum Schutz vor Keimen.