Corona-Newsblog: Trumps Infektion beunruhigt Dax-Anleger

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : 3918 (50.105 Gesamt - ca. 44.300 Genesene - 1.887 Verstorbene)

: 3918 (50.105 Gesamt - ca. 44.300 Genesene - 1.887 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 1.887

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 25.387 (294.395 Gesamt - ca. 259.500 Genesene - 9.508 Verstorbene)

: ca. (294.395 Gesamt - ca. 259.500 Genesene - 9.508 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 9.508

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Trumps Corona-Infektion beunruhigt Dax-Anleger (11.54 Uhr)

beunruhigt Dax-Anleger (11.54 Uhr) Mehr als 2600 Corona-Neuinfektionen in Deutschland (09.53 Uhr)

in Deutschland (09.53 Uhr) Handel geht von rund 6000 Geschäftsschließungen im Südwesten aus (8.36 Uhr)

aus (8.36 Uhr) Immer mehr Schüler in Baden-Württemberg müssen zu Hause bleiben (06.42 Uhr)

in Baden-Württemberg müssen zu Hause bleiben (06.42 Uhr) Umfrage: Nur jeder Fünfte will im Herbst oder Winter verreisen (8.05 Uhr)

++ Trumps Corona-Infektion beunruhigt Dax-Anleger

(11.54 Uhr) Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag beunruhigt auf die Nachricht reagiert, wonach sich US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus angesteckt hat. Der Dax fiel um 0,92 Prozent auf 12.614,24 Punkte.

Dank der hohen Gewinne vom Montag deutet sich für den deutschen Leitindex damit ein Wochenplus von rund einem Prozent an. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel verlor am Freitag 1,02 Prozent auf 27.069,66 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 0,9 Prozent ein.

Trumps Ansteckung werfe in einer heiklen Phase des Präsidentschaftswahlkampfs zu viele offene Fragen auf, gab Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets zu bedenken. „Eins aber steht fest: Nach den schon ohnehin wackligen Handelstagen kommt nun ein weiterer Schwung Unsicherheit in den Markt. Und wenn die Börsen eines nicht leiden können, dann ist es Unsicherheit.“

Am Nachmittag dürfte der monatliche US-Arbeitsmarktbericht im Fokus stehen. Nachdem der ADP-Report freundliche und über den Erwartungen liegende Vorgaben geliefert habe, sei ein kräftiges Stellenplus zu erwarten, glaubt Helaba-Volkswirt Ralf Umlauf. „Die Arbeitslosenquote sollte weiter sinken, wobei wir insgesamt etwas zuversichtlicher eingestellt sind als der Konsens.“

++ Mehr als 2600 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

(09.53 Uhr) Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat den höchsten Wert seit der zweiten Aprilhälfte erreicht.

Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 2673 neue Corona-Infektionen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen bekanntgab. Zuvor hatte der Wert binnen weniger Tage schon zweimal die Schwelle von 2500 überschritten.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Angaben des RKI mindestens 294.395 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9508. Das sind acht mehr als am Vortag. Rund 259.500 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

++ Handel geht von rund 6000 Geschäftsschließungen im Südwesten aus

(8.36 Uhr) Der baden-württembergische Handelsverband befürchtet in den kommenden zwei Jahren rund 6000 Geschäftsschließungen und Insolvenzen. Betroffen sei vor allem der Textilhandel, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Baden-Württemberg, Sabine Hagmann, den „Stuttgarter Nachrichten“.

„Da das Insolvenzrecht geändert worden ist, werden wir zum Jahresende kaum Insolvenzen sehen“, sagte sie. „Das wird sich auf das kommende oder das übernächste Jahr verschieben — und da kommt es geballt.“ Sie sehe die Gefahr, dass diese Verschiebung der Insolvenzen gesunde Unternehmen mitreißen könne.

Im Textilhandel sei in den ersten sieben Monaten des Jahres im Schnitt 30 Prozent weniger Umsatz gemacht worden, weil unter anderem wegen der Corona-Pandemie Hochzeiten wegfallen und somit Anlässe, sich zum Beispiel einen Anzug zu kaufen. „Das Homeoffice verstärkt den Effekt“, sagte Hagmann. Auch Juweliere und die Beauty-Branche seien gefährdet. „Es gibt kein Weindorf, keine Feste, keine Konfirmation, keine Bälle. Und damit fehlt die Basis für Lustkäufe. Aber gerade diese Sparten leben und profitieren vom Impulskauf.“

Der Handel sorge sich vor allem um das Jahresende. „Vor Weihnachten haben wir einen Riesenrespekt, weil wir nicht wissen, was passiert“, sagte Hagmann. „Wir können unsere Kunden gerade nicht einschätzen. Wir können nur hoffen und bitten, dass sie in die Innenstädte kommen und auch dort einkaufen und nicht nur im Netz, und dort eventuell nur bei internationalen Anbietern.“

++ Knapp 12.700 Schüler und Lehrer in Bayern in Quarantäne

(8.21 Uhr) Knapp 12.700 Schüler und Lehrer in Bayern müssen derzeit coronabedingt in Quarantäne bleiben. Zudem sind 400 Schülerinnen und Schüler sowie knapp 50 Lehrkräfte positiv auf das Virus getestet worden, wie aus aktuellen Daten des Kultusministeriums hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Demnach sind etwa 0,77 Prozent der 1,65 Millionen Schüler aufgrund einer angeordneten Quarantäne derzeit nicht im Präsenzunterricht, was etwa 11.700 Kindern und Jugendlichen entspricht. Weitere 0,03 Prozent, also rund 400, hatten zudem einen positiven Covid-19-Test.

Mit Blick auf größere Quarantäne-Maßnahmen sind rund 0,54 Prozent der Klassen derzeit wegen einer entsprechenden Anordnung des Gesundheitsamts nicht im Präsenzunterricht. Komplett geschlossen sind aktuell nur zwei der mehr als 6000 Schulen im Freistaat.

++ Umfrage: Nur jeder Fünfte will im Herbst oder Winter verreisen

(8.05 Uhr) Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und zahlreicher Reisewarnungen will nur jeder fünfte Deutsche im kommenden Herbst oder Winter verreisen. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur planen acht Prozent eine Reise ins Ausland, zwölf Prozent wollen im Inland Urlaub machen.

66 Prozent haben sich bereits entschieden, den ganzen Herbst und Winter zu Hause zu bleiben. Acht Prozent sind noch unentschlossen, fünf Prozent machten keine Angaben

Zum Vergleich: Im vergangenen Herbst und Winter sind noch 41 Prozent der Befragten verreist — 23 Prozent ins Ausland und 18 Prozent innerhalb Deutschlands. 55 verzichteten auf eine Urlaubsreise, vier Prozent machten keine Angaben.

Am kommenden Montag beginnen in den ersten Bundesländern die Herbstferien. Sowohl dafür als auch für die Winterferien hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen von Auslandsreisen abgeraten. „Man kann ja auch Urlaub im Inland machen“, sagte der CDU-Politiker kürzlich im ZDF.

++ Immer mehr Schüler in Baden-Württemberg müssen zu Hause bleiben

(06.42 Uhr) Drei Wochen nach dem Start des neuen Schuljahres müssen immer mehr Schüler wegen Corona-Infektionen und Verdachtsfällen zu Hause bleiben. Derzeit sind 304 Schulklassen im Südwesten wegen Infektionen oder Verdachtsfällen aus dem Präsenzunterricht genommen worden, wie das Kultusministerium unter Berufung auf die Rückmeldung aus den Regierungspräsidien auf Anfrage angab.

Die Schüler dieser Klassen werden nun nur noch per Fernunterricht unterrichtet. Vor einer Woche waren es noch 172 Klassen. Zwei Schulen - eine in Ulm und eine in Mannheim - seien vollständig geschlossen.

Betroffen seien insgesamt 194 Schulen im Land, heißt es aus dem Ministerium. Bei insgesamt 4500 Schulen bedeutet das aber, dass derzeit nicht einmal jede zwanzigste Schule betroffen ist.

Immer mehr Schüler in Baden-Württemberg müssen zu Hause bleiben. (Foto: Sebastian Gollnow / DPA)

++ Todesfall auf der Ostalb

(22.35 Uhr) Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es im Ostalbkreis einen weiteren Todesfall gegeben. Das geht aus den Zahlen hervor, die die dortige Kreisverwaltung täglich auf ihrer Webseite aktualisiert. Demnach sind mittlerweile 44 Menschen im Kreis im Laufe der Pandemie gestorben, die positiv auf das Virus getestet worden waren.

Laut der Daten wurde der letzte Todesfall am 20. Juli registriert. Seither blieb die Zahl stabil. Derzeit sind 56 Menschen im Ostalbkreis positiv auf das Virus getestet. Der niedrigste Wert der aktiven Fälle lag im vergangenen Monat bei 31, der höchste bei 94.

++ Bayerischer Landkreis Rhön-Grabfeld über kritischem Grenzwert

(22.04 Uhr) Der Landkreis Rhön-Grabfeld hat die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Das teilte der Landkreis am Donnerstagabend mit. Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegt der Wert bei 51,45.

Wegen der Überschreitung sollen laut dem Landkreis etwa Beschränkungen von Gästezahlen bei privaten Feiern statt bis zum 3. bis zum 10. Oktober verlängert werden, hieß es. Ein Schwerpunkt der neu festgestellten Infektionen liege in einem Wohnheim in Mellrichstadt, berichtete der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf das zuständige Landratsamt.

Laut dem Robert-Koch-Institut ist der Landkreis Rhön-Grabfeld damit derzeit der einzige über dem kritischen Corona-Grenzwert.

++ Deutlicher Anstieg: Fast 400 neue Corona-Infektionen im Südwesten

(19.45 Uhr) Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen hat sich in Baden-Württemberg im Vergleich zum Mittwoch deutlich um fast 400 Fälle erhöht. Insgesamt haben sich im Land nun mindestens 50.097 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um einen auf 1887, wie das Landesgesundheitsamt unter Berufung auf Zahlen von Mittwoch (Stand: 16 Uhr) mitteilte.

Als genesen gelten 43.859 Menschen — 254 mehr als am Vortag.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert liegt laut Landesgesundheitsamt bei geschätzt 1,06. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

