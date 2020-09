Corona-Newsblog: Südwest-Wirtschaft bricht im ersten Halbjahr ein - es gibt Auffälligkeiten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 3.608 (47.883 Gesamt - ca. 42.400 Genesene - 1.875 Verstorbene)

: ca. (47.883 Gesamt - ca. 42.400 Genesene - 1.875 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 1.875

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 21.742 (278.070 Gesamt - ca. 246.900 Genesene - 9.428 Verstorbene)

: ca. (278.070 Gesamt - ca. 246.900 Genesene - 9.428 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 9.428

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Südwest-Wirtschaft bricht im ersten Halbjahr ein (12.57 Uhr)

bricht im ersten Halbjahr ein (12.57 Uhr) Vorarlberg wird als Risikogebiet eingestuft (11.01 Uhr)

(11.01 Uhr) Erneut über 2000 Corona-Neuinfektionen — Rate positiver Tests steigt (9.38 Uhr)

(9.38 Uhr) Hilfsorganisation: Corona wirft Kampf gegen Armut und Hunger zurück (8.52 Uhr)

(8.52 Uhr) Jedes zweite EU-Land nun teilweise Corona-Risikogebiet (6.32 Uhr)

++ Südwest-Wirtschaft bricht im ersten Halbjahr ein

(12.57 Uhr ) Das Bruttoinlandsprodukt fiel im Vorjahresvergleich um 7,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Damit sank die Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg im Zeitraum von Januar bis Juni etwas stärker als in den meisten anderen Bundesländern. Noch stärkere Rückgänge registrierten die Statistiker nur im Saarland (minus 9,5 Prozent) und in Bremen (minus 8,7). Im Bundesschnitt fiel das Bruttoinlandsprodukt um 6,6 Prozent.

Der Einbruch in Baden-Württemberg sei zu einem Großteil mit den Auftrags- und Umsatzeinbußen in der Industrie zu erklären, hieß es. Auf das produzierende Gewerbe entfällt traditionell rund ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung im Südwesten. Die Corona-Krise sorgte etwa bei Automobilherstellern wie Daimler und zahlreichen Autozulieferern im Südwesten für selten schlechte Geschäfte, vor allem in den Monaten April und Mai. Die Pandemie und damit verbundene Einschränkungen hatten die Weltwirtschaft im ersten Halbjahr in eine tiefe Krise gerissen.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut verwies auf die Wirtschaftsstruktur des Landes „mit dem hohen Wertschöpfungsanteil und der starken außenwirtschaftlichen Orientierung des Verarbeitenden Gewerbes“. Inzwischen werde aber immer deutlicher, dass sich die Unternehmen zusehends vom Corona-Schock erholten, betonte die CDU-Politikerin. Die Talsohle sei in jedem Fall durchschritten. „Die Stimmungsindikatoren zeigen, dass Konsumenten und Unternehmen wieder verstärkt Vertrauen fassen.“

++ Weshalb sich die Corona-Fälle in Meßkirch häufen

(12.31 Uhr) Die Corona-Infektionszahlen im Kreis Sigmaringen bewegen sich derzeit eher im moderaten Bereich. Von 20 Anfang der Woche sank die Zahl der aktuell Infizierten zum Donnerstag auf 14.

Allerdings fällt auf, dass sich rund die Hälfte der Fälle (Stand Donnerstag noch 9) in Meßkirch lokalisieren lässt. Was dahintersteckt lesen Sie hier.

++ Lehrer und Erzieher können sich länger auf Corona testen lassen

(12.05 Uhr) Lehrer und Erzieher können sich länger als zunächst geplant zwei Mal kostenfrei und freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Das Zeitfenster, in dem dies für das gesamte Personal an Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege gelte, werde bis zum 1. November verlängert, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Die Tests seien wie bisher auch ohne Symptome möglich, das Land übernehme bis zum Ende der Herbstferien die Kosten.

Damit können sie auch noch die ersten kühleren Tage abwarten, bevor sie sich testen lassen und ihre Tests gezielt wahrnehmen. Kultusministerin Susanne Eisenmann

Ursprünglich galt dieses Angebot, das sich auch an Hausmeister, Schulsekretärin sowie alle weiteren Beschäftigten richtet, seit Mitte August und noch bis Ende September. Nach dem 1. November soll laut Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) ermittelt werden, wie viele Menschen von der Testmöglichkeit Gebrauch gemacht haben. „Diese Informationen und die weitere Beobachtung des Infektionsgeschehens im Umfeld von Schulen und Kitas werden uns Aufschlüsse für die weitere Teststrategie des Landes Baden-Württemberg geben“, erklärte Lucha.

Von Oktober an sollen zusätzlich sogenannte Sentineltests starten, in je zwei Kitas und Schulen pro Regierungspräsidium. Das diene dazu, das Infektionsgeschehen zu beobachten und frühzeitig Hinweise auf bestimmte Entwicklungen zu bekommen. Sentinelerhebungen beruhen auf freiwilliger Mitarbeit, Daten werden als Nebenprodukt der gesundheitlichen Vorsorge oder Versorgung erfasst.

„Wir sind immer noch dabei, das Coronavirus zu verstehen und mehr Informationen über dessen Verbreitung zu gewinnen. Hier hilft uns das Sentinelverfahren und wird uns zusätzliche Informationen bringen, die wir dann nutzen können, um unsere Strategien im Umgang mit dem Coronavirus weiter zu verbessern“, sagte Lucha.

++ Vorarlberg wird als Risikogebiet eingestuft

(11.01 Uhr) Das österreichische Bundesland Vorarlberg ist von Deutschland als Risikogebiet weingestuft worden. Das hat das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochabend auf seiner Homepage bekannt gegeben. Vorarlberg ist damit schon das zweite österreichische Bundesland (nach Wien), das auf der deutschen Liste der Risikogebiete steht. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgte dem RKI zufolge nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung mit dem Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.

+++ Ein ausführlicher Bericht dazu mit allen wichtigen Fragen und Antworten, was das für den angrenzenden Kreis Lindau und die Region bedeutet, lesen Sie hier. +++

++ Erneut über 2000 Corona-Neuinfektionen — Rate positiver Tests steigt

(9.38 Uhr) Zum dritten Mal binnen gut eines Monats sind in Deutschland wieder mehr als 2000 Corona-Neuinfektionen erfasst worden. Die Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages 2143 neue Fälle, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bekanntgab. Am 22. August hatte der Wert bei 2034 gelegen, am vorigen Samstag (19.9.) war mit 2297 neuen Corona-Infektionen der höchste Wert seit April erreicht worden. „Nach einer vorübergehenden Stabilisierung der Fallzahlen auf einem erhöhten Niveau ist aktuell ein weiterer Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten“, hieß es vom RKI.

In einem am Mittwoch verbreiteten, schon vor einiger Zeit geführten Interview des World Health Summit hatte der Berliner Virologe Christian Drosten mit Blick auf die künftige weltweite Entwicklung erklärt: „Die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen. Auch bei uns.“ Deutschland dürfe sich nicht auf seinen vermeintlichen Erfolgen ausruhen. Mit Blick auf den Herbst müsse viel differenzierter und genauer auf die Entwicklungen im Ausland geschaut werden. „Wir müssen aufhören, uns über so Dinge wie Fußballstadien zu unterhalten. Das ist wirklich komplett irreführend.“

Ein Hinweis darauf, dass die Infektionslage wieder anzieht, ist auch, dass zuletzt ein größerer Anteil der Corona-Tests positiv ausfiel. Die sogenannte Positivenquote lag laut RKI-Lagebericht in der Woche vom 14. bis 20. September bei 1,19 Prozent (Vorwoche: 0,86). Das ist der höchste Wert seit mehr als zehn Wochen.

Auch bei der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz zeichnet sich eine Entwicklung ab: Die Zahl erfasster Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Mittwoch bei 13,2. Eine Woche zuvor hatte sie bei 11,5 gelegen, vor zwei Wochen bei 9,9. Aktuell liege die 7-Tage-Inzidenz in den Bundesländern Bayern und Berlin sehr deutlich, in Hamburg und Nordrhein-Westfalen deutlich und in Baden-Württemberg und Bremen leicht über dem bundesweiten Durchschnittswert, hieß es vom RKI.

++ Hilfsorganisation: Corona wirft Kampf gegen Armut und Hunger zurück

(8.52 Uhr) Die Corona-Pandemie droht mühsam erzielte Fortschritte im weltweiten Kampf gegen Armut, Hunger und Krankheiten zunichte zu machen. Zum fünften Jahrestag der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nation wies die Entwicklungsorganisation One am Mittwoch darauf hin, dass durch das Virus schon 37 Millionen Menschen in extreme Armut geraten seien. „Wir schlagen Alarm!“, sagte One-Direktor Stephan Exo-Kreischer in Berlin.

Mit den Nachhaltigkeitszielen habe die Weltgemeinschaft vor fünf Jahren einen ehrgeizigen Fahrplan aufgestellt. Bis 2030 sollten extreme Armut und Hunger beseitigt und allen Menschen Zugang zu Gesundheitsdiensten ermöglicht werden. Doch heute drohe die Corona-Krise, die Bemühungen „um Jahre zurückzuwerfen.“

Die globale Impfrate sei auf das Niveau der 90er Jahre zurückgefallen. „In 25 Wochen ist es Corona gelungen, 25 Jahre Entwicklung zunichtezumachen“, sagte Exo-Kreischer. Die Weltgemeinschaft müsse ihre Kräfte bündeln, um der Pandemie „gemeinsam die Stirn zu bieten“ — bei der schnellen Erforschung und Produktion eines Impfstoffs, von Diagnostika und Medikamenten.

++ Jedes zweite EU-Land nun teilweise Corona-Risikogebiet

(6.23 Uhr) Die Bundesregierung hat Regionen in elf EU-Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt und warnt nun vor Reisen dorthin. Darunter sind direkt an Deutschland grenzende Regionen in Tschechien und Österreich sowie die Hauptstädte Dänemarks, Portugals und Irlands - Kopenhagen, Lissabon und Dublin. Insgesamt sind damit nun schon 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten zumindest teilweise wieder als Risikogebiete ausgewiesen.

Erstmals wurden am Mittwoch Regionen in Dänemark, Portugal, Irland und Slowenien wegen der rasant steigenden Infektionszahlen zu Risikogebieten erklärt. In Frankreich, Tschechien, den Niederlanden, Kroatien, Rumänien, Österreich und Ungarn kamen weitere Gebiete hinzu.

Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen und dann in Quarantäne bleiben, bis das Ergebnis da ist. Die Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

++ Ordnungsamt kontrolliert Ersatz-Wasen in Stuttgarter Kneipen

(6.13 Uhr) Weil das 175. Cannstatter Volksfest coronabedingt in diesem Jahr ausfällt, bieten einige Stuttgarter Wirte in ihren Lokalen eine Art Ersatz-Wasen an. Die Stadt Stuttgart hat da ein Auge drauf. Mini-Wasen seien Veranstaltungen, die laut Ordnungsamt von der erteilten Konzession gedeckt sind. „Es ist okay, dass es ein Motto gibt, die Gäste sich kleiden und die Speisen und Getränke Volksfestcharakter haben“, sagte Sven Matis, Sprecher von Oberbürgermeister Fritz Kuhn, der eigentlich an diesem Freitag das erste Wasenfass anstechen sollte.

Wichtig sei, dass die Vorgaben der Corona-Verordnung eingehalten werden. „Das Bedürfnis nach Nähe und Ausgelassenheit ist verständlich, beides steigert das Risiko von Infektionen“, sagte Matis. Deswegen gehe man Hinweisen zu Verstößen gegen die Corona-Regeln nach. „Die Kollegen vom Ordnungsamt werden sich einen persönlichen Eindruck verschaffen. Gegebenenfalls folgt nach der Kontrolle die Sanktion.“

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch:

++ Verschärfte Corona-Regeln in München

(20.59 Uhr) In München gelten ab Donnerstag zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärfte Kontaktbeschränkungen sowie eine generelle Maskenpflicht in Teilen der Altstadt. Grundlage hierfür ist eine Allgemeinverfügung, die die Stadt am Mittwoch bekanntgegeben hat.

Die neuen Regelungen sollen zunächst sieben Tage gelten, danach soll neu entschieden werden, ob die Infektionswerte weiter so hoch sind, dass die Maßnahmen verlängert werden müssen. Auch in Regensburg gelten ab sofort strengere Regeln etwa für den Verkauf von Alkohol und für das Treffen mit Anderen. Die Stadt will damit der Ausbreitung des Virus entgegenwirken, auch wenn die Werte dort noch nicht auf dem Niveau von München lagen.

Mehr zur Situation in München lesen Sie hier.

++ Appell der Regierung: Corona-Warn-App im Herbst stärker nutzen

(18.09 Uhr) Die Bundesregierung ruft alle Bürger dazu auf, wegen steigender Infektionsrisiken im Herbst und Winter die neue Corona-Warn-App stärker einzusetzen. "Bitte nutzen Sie dieses Werkzeug in der Pandemie", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Berlin.

Dazu gehöre, bei einem positiven Test auch seine Kontakte über die Smartphone-Anwendung zu informieren - bisher passiere das nur in der Hälfte der Fälle. Vor Beratungen von Bund und Ländern in der kommenden Woche unterstrich Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), dass Lockerungen von Schutzmaßnahmen derzeit nicht angebracht seien. Die Verkehrsunternehmen kündigten unterdessen an, dass sich Fahrgäste in Bus und Bahn auf stärkere Kontrollen der Maskenpflicht einstellen müssen.

Die Entwickler der Corona-Warn-App ziehen nach 100 Tagen eine positive Bilanz. (Foto: Oliver Berg / DPA)

Spahn sagte bei einer Zwischenbilanz 100 Tage nach dem Start der Corona-App, bisher hätten fast 5000 Nutzer eigene Kontakte damit gewarnt. Bei je zehn bis 20 Kontakten seien so Zigtausende Menschen informiert worden.

Braun nannte die im Auftrag des Bundes entwickelte Anwendung eine "große Erfolgsgeschichte". Mit rund 18 Millionen Downloads sei sie öfter heruntergeladen worden als alle anderen Corona-Apps in Europa. 400 000 Mal wurde sie in ausländischen Stores heruntergeladen, um sie in Deutschland nutzen zu können.

++ Landesgesundheitsamt meldet 293 neue Corona-Fälle

(17.36 Uhr) Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Südwesten ist bis Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) auf 47 876 gestiegen. Das sind 293 mehr als am Vortag, berichtete das Landesgesundheitsamt in Stuttgart.

Als genesen gelten demnach 41 997 Menschen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um einen auf 1875.

Der sogenannte geschätzte Sieben-Tage-R-Wert liegt den Angaben zufolge bei 1,0. Er zeigt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

