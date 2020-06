Corona-Newsblog: Suchtexperten warnen vor vielen Rückfällen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 419 (35.446 Gesamt - ca. 33.200 Genesene - 1.827 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.827

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 6352 ( 192.079 Gesamt - ca. 176.800 Genesene - 8927 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 8.927

Das Wichtigste auf einen Blick:

Suchtexperten: Corona-Pandemie führt zu vielen Rückfällen (06.30 Uhr)

führt zu vielen Rückfällen (06.30 Uhr) Landtag spricht über zweites Corona-Hilfspaket (05.52 Uhr)

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

++ Suchtexperten: Corona-Pandemie führt zu vielen Rückfällen



(06.30 Uhr) Die Einschränkungen und Auflagen in der Corona-Krise treffen Menschen mit Drogen- und Suchtproblemen nach Einschätzung der Landesstelle für Suchtfragen besonders hart. Nach ersten Erfahrungen könnte auch die Zahl der Rückfälle während der Monate der Pandemie zunehmen, sagte Christa Niemeier von der Landesstelle für Suchtfragen der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg.

Es sei zudem absehbar, dass die Folgen der Pandemie die Experten in der Drogenberatung und die Betroffenen noch lange beschäftigen würden. „Eine Krise dieser Größenordnung wirkt sich massiv somatisch, psychisch und sozial aus“, sagte sie in Stuttgart vor dem Internationaler Tag gegen Drogenmissbrauch (26. Juni). Konsumverhalten verändere sich, neue Bedürfnisse entwickelten sich.

++ Landtag spricht über zweites Corona-Hilfspaket

(05.52 Uhr) Viele Südwest-Betriebe warten händeringend auf weitere Hilfszahlungen, um die Corona-Krise zu überstehen. Die oppositionelle FDP will heute im Landtag darüber debattieren, wie das Geld für die gefährdeten Unternehmen möglichst schnell fließen kann. Erst am Dienstag hatte das Kabinett von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) überraschend das Go für die Hilfen an das Gastgewerbe, die Busunternehmen sowie Kunst und Kultur gegeben - in Summe sind das rund 420 Millionen Euro.

Die FDP kritisiert vor allem die „Streitereien und Schuldzuweisungen“ zwischen den Koalitionspartnern und innerhalb der Ministerien der Landesregierung. Die Differenzen würden auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen, erklärten die Liberalen.

++ Übernachtungsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots ab Donnerstag

(18.42 Uhr) Das von Bayern angekündigte Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten tritt an diesem Donnerstag (25. Juni) in Kraft. Das geht aus der nunmehr fertiggestellten Verordnung des Gesundheitsministeriums hervor.

Demnach dürfen Beherbergungsbetriebe in Bayern keine Gäste aufnehmen, die aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt eines anderen Bundeslandes „anreisen oder dort ihren Wohnsitz haben“, in dem oder in der die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tagen bei mehr als 50 pro 100.000 Einwohnern lag. Ausgenommen sind Menschen, die über einen negativen Corona-Test verfügen und ein ärztliches Attest vorweisen.

Von dem Verbot ausgenommen sind zudem Gäste, „die zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch veranlasst anreisen“ oder die „einen sonstigen triftigen Reisegrund“ nachweisen können.

+++ Hier geht es zum Newsblog von Mittwoch +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹