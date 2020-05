Corona-Newsblog: Stuttgarter Wilhelma öffnet wieder

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹ und Sozialministerium:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 3.545 (33.287 Gesamt - ca. 28.200 Genesene - 1.542 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.542

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 17.423 (169.218 Gesamt - ca. 144.400 Genesene - 7395 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 7395

Das Wichtigste des Tages:

Stuttgarter Wilhelma öffnet wieder (6.42 Uhr)

7.31 Uhr - Corona-Krise könnte Impfbereitschaft fördern

Viele Menschen warten sehnsüchtig auf eine Impfung gegen das neue Coronavirus. Doch es gibt auch gegenteilige Ansichten: Bei den Protest-Demonstrationen am Wochenende gegen die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie waren auch Impfgegner mit dabei. Nach Ansicht des Experten Bernd Harder von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften könnte die Corona-Krise Impfskeptiker aber mittelfristig dazu bewegen, künftig mehr auf Schutzimpfungen zu vertrauen. „Weil sie sehen, wie eine Welt ohne Impfen aussehen könnte.“

7.15 Uhr - Oberteuringer Blütenfest fällt aus

Kein Festzelt. Kein Frühschoppenkonzert. Kein Festbier. Keine Dirndlparty. Und vor allem keine ausgelassene Stimmung vom Vesperhock und Tanz in den Mai.

Eine der beliebtesten und bekanntesten Veranstaltungen in der Bodenseeregion, das Oberteuringer Blütenfest, ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Und es wäre ein ganz Besonderes Fest gewesen, nämlich das 60. in der Blütenfestgeschichte.

Tristesse natürlich beim Vorsitzenden des Musikvereins, Felix Metzger, und seinem Mitstreitern. Aber entmutigen lassen will man sich nicht und blickt voraus auf 2021 „Da lassen wir es dann doppelt krachen“, verspricht Metzger hoffnungsvoll.

6.42 Uhr - Stuttgarter Wilhelma öffnet wieder

Die Stuttgarter Wilhelma öffnet sich nach fast zweimonatiger Corona-Schließung am Montag wieder für Besucher. Allerdings sind Teile des zoologisch-botanischen Gartens, der zu den größten Europas zählt, für das Publikum noch gesperrt, darunter die Gewächshäuser, das Amazonien-Haus und alle weiteren Gebäude. Auch der Streichelzoo und die begehbaren Volieren sind nicht zugänglich.

Und es gibt noch mehr Veränderungen: Um Menschenansammlungen zu vermeiden, sind Führungen und kommentierte Fütterungen gestrichen. Tickets können nur online gekauft werden, damit keine Warteschlangen entstehen. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht.

Je geduldiger und maßvoller wir die Öffnung angehen, umso größer ist die Chance, dass dieses Experiment dauerhaft gelingt. Wilhelma-Chef Thomas Kölpin

Die Zahl der Buchungen ist auf 4000 am Tag begrenzt — an guten Wochenenden besuchen 15.000 bis 18.000 Menschen täglich die Wilhelma. „Je geduldiger und maßvoller wir die Öffnung angehen, umso größer ist die Chance, dass dieses Experiment dauerhaft gelingt“, betonte Wilhelma-Chef Thomas Kölpin.

Nicht nur für die Menschen sei es wichtig, wieder Flora und Fauna genießen zu können. Auch für viele Tiere wie Affen, Raubkatzen und Seelöwen sei es eine willkommene Abwechslung, wenn sich der Park wieder mit Leben füllt. Kölpin erwartet eine große Nachfrage nach Eintrittskarten.

In der Wilhelma in Stuttgart geht durch die vorsorgliche Schließung aus Infektionsschutzgründen alles geruhsamer zu. Viele Tiere, wie hier die Asiatischen Löwen, registrieren jetzt jeden Mitarbeiter genau, der ihr Gehege passiert. (Foto: Wilhelma Stuttgart / Harald Knitter)

Das waren die letzten Nachrichten von Sonntag:

20.55 Uhr - Mehr als 169.800 Corona-Nachweise in Deutschland

Bundesweit sind bis zum Sonntagabend über 169.800 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 169.300 Infektionen).

Mindestens 7443 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 7434). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Abend bei 1,13 (Datenstand 10.5. 0 Uhr). Das bedeutet, dass dass ein Infizierter im Schnitt etwas mehr als eine andere Person ansteckt. Der Wert ist damit erneut leicht gestiegen (Vortag 1,10) und liegt weiterhin über der vom RKI als kritisch eingestuften Marke von 1,0.

Das Institut hat immer wieder betont, die Reproduktionszahl müsse unter 1 liegen, um die Pandemie abflauen zu lassen. Am Donnerstag gab das RKI den Wert noch mit 0,71 an, am Mittwoch mit 0,65. Die Reproduktionszahl ist mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 144.400 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 44.600 nachgewiesenen Fällen und mindestens 2167 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 34.900 Fällen und mindestens 1424 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 33.200 bestätigten Fällen und mindestens 1542 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 341,3 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 204,3. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.

19.40 Uhr - Theater leiden unter ihrer schwersten Krise

Die Theater sind geschlossen - und werden zunächst nicht mehr aufmachen. Das Theater Ulm hat die laufende Saison abgesagt. Konstanz will Freilichttheater machen. Doch die Privattheater trifft es noch härter. Ein Blick auf eine Branche, die die schwerste Krie ihrer Geschichte durchlebt.

Die wichtigsten Meldungen von Sonntag:

Reproduktionszahl steigt wieder auf 1,1 (7 Uhr)

steigt wieder auf 1,1 (7 Uhr) Kaum Neuinfektionen übers Wochenende im Landkreis Tuttlingen (18.43 Uhr)

(18.43 Uhr) Reisebranche fürchtet Kollaps und Massenarbeitslosigkeit (16.37 Uhr)

fürchtet Kollaps und Massenarbeitslosigkeit (16.37 Uhr) Ausnahmeregelung am Muttertag : Grenze auf für Kinder und Mütter (10.51 Uhr)

: Grenze auf für Kinder und Mütter (10.51 Uhr) Boris Palmer lehnt FDP-Aufnahmeangebot ab (15.33 Uhr)

ab (15.33 Uhr) Familienministerin hält Regelbetrieb in Kindertagesstätten ab Sommer für möglich (7.16 Uhr)

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aus folgenden Quellen:

Dashboard RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO⁵