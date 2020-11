Corona-Newsblog: Strobl will Quarantäneverweigerer einweisen lassen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 28.972 (93.264 Gesamt - ca. 62.200 Genesene - 2.092 Verstorbene)

: ca. (93.264 Gesamt - ca. 62.200 Genesene - 2.092 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 2.092

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 205.493 (619.089 Gesamt - ca. 402.500 Genesene - 11.096 Verstorbene)

: ca. (619.089 Gesamt - ca. 402.500 Genesene - 11.096 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 11.096

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Strobl will Quarantäneverweigerer einweisen lassen (13.22 Uhr)

lassen (13.22 Uhr) Kein schnelles Geld für Flughäfen (11.44 Uhr)

für Flughäfen (11.44 Uhr) Erstmals mehr als 20.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag (06.21 Uhr)

an einem Tag (06.21 Uhr) Mehr als 6000 Proben Rückstau in Corona-Laboren im Land (08.53 Uhr)

in Corona-Laboren im Land (08.53 Uhr) Einreise-Quarantäne im Südwesten verkürzt sich (12.35 Uhr)

++ Strobl will Quarantäneverweigerer einweisen lassen

(13.22 Uhr) Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) will, dass Quarantäneverweigerer zwangsweise in ein geschlossenes Krankenhaus eingewiesen werden können.

Laut „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“will er die frühere Lungenfachklinik in Sankt Blasien als zentrales Krankenhaus für solche Zwecke nutzen. Zwangseinweisungen sollten nur auf richterliche Anordnung vollzogen werden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ 43 neue Corona-Fälle im Landkreis Biberach

(12.56 Uhr) Das Landratsamt Biberach hat am Freitag 43 neue Corona-Fälle gemeldet. 24 weibliche und 19 männliche Personen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, seit Beginn der Pandemie sind es 1327 Personen (Stand 6. November, 12 Uhr).

In den vergangenen sieben Tagen haben sich 180 Personen mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt somit wieder an und beträgt nun 89,24 (Vortag: 85,28). Mittlerweile gelten 1112 Personen (Vortag: 1057) wieder als genesen. 39 Personen sind an und mit dem Coronavirus im Landkreis Biberach verstorben.

Wie sich die Fälle im Landkreis Biberach verteilen lesen Sie hier.

++ Einreise-Quarantäne im Südwesten verkürzt sich

(12.35 Uhr) Von Sonntag, 8. November, gilt in Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung "Einreise-Quarantäne". Eine wesentliche Änderung betrifft die Verkürzung des Quarantänezeitraums von 14 Tagen auf 10 Tage.

Eine sofortige Befreiung von der Quarantänepflicht mit Vorlage eines negativen Testergebnisses bei Einreise wird jedoch nicht mehr generell möglich sein. Neu ist hingegen die Möglichkeit, die Quarantänedauer mit der Vorlage eines negativen Testergebnisses zu verkürzen. Dabei darf der Test frühestens am fünften Tag nach der Einreise durchgeführt werden.

Neu eingeführt ist die Ausnahmeregelung zur Quarantänepflicht nach Aufenthalten im Risikogebiet oder bei Einreisen nach Baden-Württemberg von jeweils bis zu 72 Stunden, wenn in dieser Zeit unter anderem Verwandte ersten Grades besucht werden, es der Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens dient oder eine dringende medizinische Behandlung notwendig ist.

++ Kein schnelles Geld für Flughäfen

(11.44 Uhr) Beim Luftverkehrsgipfel hat die Bundesregierung an diesem Freitag keine konkreten Hilfen für die in der Corona-Krise angeschlagenen Flughäfen zugesagt.

Laut dem Entwurf der Abschlusserklärung, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wollen Bund und Länder in den kommenden beiden Wochen nach finanziellen Lösungen suchen.

Das Bundesverkehrsministerium will dafür die eigens geschaffenen Rahmenbedingungen für die Corona-Hilfen verlängern und erweitern. Die Flughäfen hatten einen Ausgleich für die Vorhaltekosten während des Shutdowns im Frühjahr in Höhe von 740 Millionen Euro verlangt.

Allerdings sind bislang kaum Anträge dazu eingegangen, und die Frist ist seit dem 30. September abgelaufen. Sie soll nun bis zum 31. März verlängert und zudem auch auf die Fixkosten ausgeweitet werden. Damit seien weitere Hilfen möglich.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Scheuer gegen Schließung kleiner Flughäfen

(10.37 Uhr) Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich gegen die Schließung kleiner Flughäfen ausgesprochen und staatliche Hilfen für die Branche verteidigt. „Ich möchte, dass Struktur in Deutschland erhalten wird, die Flughäfen sind wichtig und sie sind momentan in einer schweren Krise“, sagte der Minister.

Er verwies zudem auf die hohe Wertschöpfung von Flughäfen, die in den vergangenen Jahren bei 27 Milliarden Euro gelegen habe. Nicht nur der, der einen Flughafen nutze, sondern etwa auch Ladenbesitzer seien in diesem Kreislauf vertreten, so Scheuer: „Wertschätzen wird man dann erst einen Flughafen, wenn er nicht mehr da ist.“

++ Mehr als 6000 Proben Rückstau in Corona-Laboren im Land

(08.53 Uhr) Die Labore in Baden-Württemberg sitzen auf einem Berg an abzuarbeitenden Corona-Tests. Vergangene Woche habe es einen Rückstau von 6182 abzuarbeitenden Proben gegeben, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mit. Allerdings habe man zuletzt ein Stück des Rückstaus abarbeiten können. In der vorvergangenen Woche waren es im Südwesten noch 9384 Proben gewesen.

Es sei nicht vorhersehbar, wie sich das weiter entwickle. Die Labore seien derzeit zu 122 Prozent ausgelastet. „Hieraus ergeben sich logischerweise Rückstaus“, teilte die Sprecherin mit. „Wir haben inzwischen Befundlaufzeiten von zum Teil mehreren Tagen.“ Man tue alles, damit jeder sein Ergebnis schnell bekomme.

Bundesweit kamen zuletzt immer weniger Corona-Labore mit dem Auswerten von Tests hinterher. So meldeten laut Robert Koch-Institut (RKI) in der vergangenen Woche 69 Labore einen Rückstau von insgesamt 98 931 abzuarbeitenden Proben. Zwei Wochen zuvor waren es laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend noch 52 Labore mit 20 799 abzuarbeitenden Proben.

Die sogenannte Positivenquote bei Corona-Tests liegt im Land höher als im Bundesschnitt. Von den 185 390 im Südwesten durchgeführten Tests vergangene Woche waren 8,1 Prozent positiv. Bundesweit lag die Quote bei 7,3 Prozent.

++ Gesetzesgrundlage für Corona-Maßnahmen soll präziser werden

(08.01 Uhr) Der Bundestag will heute über eine genauere gesetzliche Grundlage für die weitreichenden Corona-Beschränkungen beraten. SPD und Union zielen auf eine Überarbeitung des Gesetzes, um vor allem Grundrechtseinschränkungen besser abzusichern. Schon Mitte November könnte eine entsprechende Entscheidung fallen.

Richter hatten angezweifelt, dass das Infektionsschutzgesetz in seiner aktuellen Form die weitreichenden Eingriffe in Grundrechte bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie rechtfertigt. Auch Rufe nach einer stärkeren Beteiligung des Bundestags und der Länderparlamente an den Beschlüssen zur Bekämpfung der Pandemie hatten zuletzt zugenommen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Erstmals mehr als 20.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

(06.21 Uhr) Erstmals sind in Deutschland mehr als 20.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines einzigen Tages registriert worden.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 21.506 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Dies geht aus Angaben des RKI vom Morgen hervor. Am Freitag vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 18.681 gelegen.

Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 619.089 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 06. 11., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus steigt um 166 auf insgesamt 11.096 .Das RKI schätzt, dass rund 402.500 Menschen inzwischen genesen sind.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, liegt in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,79 (Vortag: 0,81). Das heißt, dass zehn Infizierte im Mittel etwa acht weitere Menschen anstecken. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Um in eine kontrollierbare Lage zu kommen, müsste die Reproduktionszahl längere Zeit deutlich unter 1 liegen, bei 0,7 oder noch niedriger.

Das waren die letzten Meldungen am Donnerstag

++ Mehr als 2500 Menschen im Südwesten neu mit dem Coronavirus infiziert

(19.36 Uhr) In Baden-Württemberg haben sich nach jüngsten Angaben aus dem Landesgesundheitsamt 2529 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist die Zahl der nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckten Personen auf 93 267 gestiegen, wie die Behörde am Donnerstag (Stand 16.00 Uhr) mitteilte.

299 schwer Erkrankte befinden sich demzufolge derzeit in intensivmedizinischer Behandlung, 156 von ihnen werden den Angaben zufolge invasiv — also etwa über einen Schlauch — beatmet. 75 Prozent der Intensivbetten im Südwesten sind belegt.

Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg um 20 auf 2091. Als genesen gelten den Angaben zufolge 59 997 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen inzwischen bei 122,4, das ist etwas höher als an den Vortagen. Alle 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen über dem Grenzwert von 50. Die mit Abstand höchsten Werte weisen weiter der Stadtkreise Heilbronn (217,2) und Pforzheim (215,9) auf.

++ Lucha nur am Bildschirm — Ausschusssitzung zu Corona geplatzt

(19.25 Uhr) Knatsch im Landtag: Weil Gesundheitsminister Manne Lucha nur virtuell teilnehmen wollte, ist die für Donnerstag anberaumte Sitzung des Ständigen Ausschusses im Landtag geplatzt.

Darüber ärgern sich nun nicht nur die Oppositionsparteien, die dem Grünen-Politiker eine Missachtung des Parlaments vorwerfen — auch die Koalitionspartner sind verstimmt und schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe.

In der Sitzung sollte am Donnerstag eigentlich die Corona-Verordnung öffentlich beraten werden. Nach Angaben der CDU-Fraktion habe man sich mit den Grünen darauf geeinigt, die Sitzung auf kommenden Mittwoch zu verschieben.

Der rechtspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Nico Weinmann, nannte es ärgerlich, dass Lucha seine persönliche Teilnahme im Ausschuss nicht für erforderlich erachte. Das Verhalten zeuge von mangelndem Respekt gegenüber den gewählten Abgeordneten, kritisierte der SPD-Rechtsexperte Boris Weirauch.

Nach Angaben der CDU-Fraktion hat der Ausschussvorsitzende Stefan Scheffold (CDU) bereits im Vorfeld auf das Erscheinen Luchas gepocht und den Minister auf die Präsenzpflicht hingewiesen. Scheffold habe das als Missachtung des Parlaments empfunden, sagte ein Sprecher.

Die Grünen empörten sich indes über die Empörung der anderen: Man habe mit Scheffold vor der Sitzung vereinbart, dass Lucha sich unter anderem wegen eines vollen Terminkalenders nur zuschalte, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Scheffold sei einverstanden gewesen.

„Das ist ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die wegen Kontaktreduzierungen nicht arbeiten können oder sich an die Kontaktreduzierungen halten, um die Ausbreitung der Pandemie zu verringern“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsgrünen, Uli Sckerl. Digitale Sitzungen seien problemlos möglich.

++ Blick in die Region (19.04 Uhr)

++ Zwei weitere Corona-Todesfälle in Altenheim im Alb-Donau-Kreis

(18.37 Uhr) Nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sind zwei weitere Bewohner des Hauses gestorben. Die Zahl der Verstorbenen, die positiv auf das Virus getestet worden waren, erhöhe sich damit auf 17, teilte das Landratsamt am Donnerstagabend mit.

Auch in weiteren Heimen der Region hatte eine überdurchschnittliche Zahl von Infektionen bei Bewohnern und Mitarbeitern in den vergangenen Tagen für Aufregung gesorgt.

In den betroffenen Einrichtungen hatte es daraufhin Reihentests gegeben, um mögliche weitere Fälle aufzudecken. Die betroffenen Bereiche der Heime waren abgeschirmt worden, außerdem wurden Besuchsverbote erlassen. Der Alb-Donau-Kreis hat mit einem starken Anstieg von Corona-Neuinfektionen zu kämpfen.

+++ Hier geht es zum Newsblog von Donnerstag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹