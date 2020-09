Corona-Newsblog: Steinmeier regt Trauerfeier für Opfer von Covid-19 an

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 3.685 (43.251 Gesamt - ca. 37.702 Genesene - 1.864 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.864

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 15.729 (246.948 Gesamt - ca. 221.900 Genesene - 9.319 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.319

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

++ Merkel würdigt Arbeit der Gesundheitsämter in Corona-Pandemie

(10.34 Uhr) — Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Rolle der Gesundheitsämter bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gewürdigt. „Wenn unser Land bisher so verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen ist, wenn das Infektionsgeschehen nicht die Ausmaße erreicht hat, die wir in anderen Ländern beobachten mussten, dann hat das nicht zuletzt mit dem zu tun, was tagtäglich im Öffentlichen Gesundheitsdienst geleistet wird“, sagte Merkel in ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft.

Bund und Länder hatten am Freitagabend über eine stärkere Unterstützung und bessere Ausstattung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) beraten, zu dem auch die Gesundheitsämter gehören. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Berlins Senatorin Dilek Kalayci (SPD), wollen am Samstagmittag die Ergebnisse vorstellen.

Der Bund hatte weitere Hilfen im Umfang von insgesamt 4 Milliarden Euro für den ÖGD zugesagt. Die Gesundheitsämter spielen etwa beim Verfolgen von Infektionsketten sowie bei Anordnungen von Tests und Quarantäne eine wesentliche Rolle.

++ Steinmeier regt Gedenkfeier für Corona-Opfer an

(9.20 Uhr) — Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine offizielle Gedenkstunde für die Corona-Opfer in Deutschland ins Gespräch gebracht. „Der Corona-Tod ist ein einsamer Tod“, sagte Steinmeier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Samstag). Viele Patienten in Krankenhäusern und Altenheimen seien ohne den Beistand ihrer Angehörigen gestorben, die Hinterbliebenen hätten nicht Abschied nehmen können. „Wir müssen den Menschen in ihrer Trauer helfen — und darüber nachdenken, wie wir unser Mitgefühl ausdrücken können.“

Wann dafür der richtige Zeitpunkt sei und ob etwa eine Gedenkstunde der richtige Rahmen sei, werde er mit den Vertretern der anderen Verfassungsorgane besprechen, sagte Steinmeier. Man dürfe die Trauer der Angehörigen nicht vergessen. „Wir haben 9300 Tote zu beklagen.“ Das seien zwar niedrigere Todeszahlen als anderswo. „Aber es sind in sechs Monaten dreimal so viel wie die jährlichen Verkehrstoten. Das sollten wir nicht übersehen.“ Ohnehin würden die Zahlen jene nicht trösten, die gerade einen geliebten Menschen verloren hätten.

Bundespräsident Steinmeier richtet einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung. (Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA)

Das Staatsoberhaupt äußerte sich zugleich optimistisch über die Perspektiven im Kampf gegen das Coronavirus. „Ich finde die Meldungen über die aussichtsreiche Forschung an Impfstoffen durchaus ermutigend“, sagte Steinmeier. „Es gibt Licht am Ende des Tunnels - allerdings wissen wir nicht, wie lang die Wegstrecke dahin noch ist.“ Deshalb dürfe man jetzt bei Bemühungen und Disziplin nicht nachlassen. „Wir haben den Corona-Ausnahmezustand gemeistert, jetzt werden wir nicht an der Corona-Normalität scheitern.“

Steinmeier sagte, die Belastungen der Menschen seien real, und er verstehe, dass die Sorgen zunähmen. „Doch die gesunkenen Zahlen von Neuinfektionen und die deshalb möglichen Lockerungen sind überzeugende Argumente, auf dem Weg der Vorsicht zu bleiben.“ Aus der „Corona-Müdigkeit“ dürfe keine Rücksichtslosigkeit werden.

Das Staatsoberhaupt rechnet nicht damit, dass noch einmal so weitgehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens nötig sind wie auf dem bisherigen Höhepunkt der Krise in Deutschland. Alle wüssten, „dass ein zweiter Lockdown extrem schädlich für die Wirtschaft wäre. Und wir dürften nicht mit derselben Akzeptanz rechnen wie noch vor vier, fünf Monaten“, sagte Steinmeier. „Deshalb ist die gesamte Politik in Bund und Ländern darauf ausgerichtet, dieses Szenario zu vermeiden.“

++ Geschäftsreisende dürfen doch nach Ungarn

(9.16 Uhr) — Trotz der coronabedingten Einreisesperre für Ausländer dürfen seit Samstag Geschäftsreisende nun doch wieder uneingeschränkt nach Ungarn fahren. Dies geht aus einer Novelle der diesbezüglichen Regierungsverordnung hervor. Demnach können ausländische Geschäftsleute und Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, ohne Quarantäne und Corona-Test in Ungarn einreisen und sich dort aufhalten.

Die Betreffenden müssen bei der Einreise den geschäftlichen oder wirtschaftlichen Zweck ihrer Reise glaubhaft machen können.

Touristische Reisen nach Ungarn sind weiterhin nicht gestattet. Möglich ist aber die Durchreise durch Ungarn ohne Aufenthalt im Land und entlang vorgeschriebener Transitkorridore.

Das waren die letzten Meldungen vom Freitag:

++ Kretschmann mahnt einheitliches Vorgehen für Fußballspiele an - DFB-Chef lehnt ab

(20.23) — Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den Fußball bei der Frage der Wiederzulassung von Zuschauern zu einem gemeinsamen Vorgehen aufgefordert. Der Grünen-Politiker erinnerte am Freitag bei einem Termin mit DFB-Präsident Fritz Keller daran, dass eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien Vorschläge erarbeiten soll. „Wenn jetzt jeder voran prescht, was Einzelne schon machen, ist das gefährdet“, sagte Kretschmann.

Es komme auch darauf an, dass die Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund Vorschläge machten, die ein einheitliches Vorgehen ermöglichen. „Alles andere würde ja zu enormen Verzerrungen führen. Wenn der eine es zulässt und der andere nicht, das geht ja wohl schlecht“, betonte Kretschmann. Er stellte eine Lösung weit vor dem angepeilten Stichtag 31. Oktober in Aussicht.

DFB-Chef Keller verwies dagegen auf regionale Unterschiede bei den Corona-Infektionszahlen und Hygienekonzepte von DFL und DFB. „Wenn irgendwo im bayerischen Wald oder sonst wo ein Hotspot ist, muss ich in Leipzig keinen Shutdown machen“, sagte Keller. RB Leipzig will zum Bundesliga-Start vor bis zu 8500 Zuschauern spielen. „Wir müssen jetzt mal anfangen“, verlangte Keller und fragte: „Wo ist der Unterschied zu einer voll besetzten Straßenbahn?“ Die Gesundheit der Menschen stehe aber über allem.

Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Fußball erneut vor einer schnellen Wiederzulassung von Zuschauern gewarnt. Ziel sei es, nach dem Oktober eine Perspektive für Spiele mit Zuschauern zu haben, sagte der CSU-Chef am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Söder machte sich erneut für eine einheitliche Lösung für die Rückkehr von Fans in die Sportarenen stark.

++ 22 Schulen in Frankreich wegen Corona-Epidemie geschlossen

(20.02 Uhr) — Wenige Tage nach dem Wiederbeginn des Unterrichts sind in Frankreich und einem Überseedépartement bereits 22 Schulen wegen der Corona-Epidemie geschlossen worden. Zwölf der betroffenen Einrichtungen seien in Frankreich selbst, die übrigen zehn auf der zu Frankreich gehörenden Insel La Réunion im Indischen Ozean, sagte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer am Freitag im Radiosender Europe 1.

Wie die Gesundheitsbehörden am Abend mitteilten, wurden innerhalb von 24 Stunden 8975 neue Fälle gezählt — das war deutlich mehr als an Vortagen.

Nach den Sommerferien hatten die Schulen am Dienstag den Unterricht wiederaufgenommen. Es gibt in Frankreich rund 60.000 Schulen. Die Schüler müssen ab elf Jahren eine Maske tragen und die Abstandsregeln einhalten.

Frankreich wurde von der Pandemie schwer getroffen, es gab bisher rund 30.700 Tote in Verbindung mit Covid-19.

++ Spahn offen für kürzere Corona-Quarantäne von zehn Tagen

(19.06 Uhr) Es ist eine Schutzmaßnahme, die viele betreffen kann: Wenn man sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert hat, soll man nach Hause in Quarantäne - doch für wie lange? In die Debatte kommt Bewegung.

Es gelte jetzt abzuwägen, was „die richtige Quarantäne-Länge“ für Herbst und Winter sei, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag in Berlin. Bis Anfang Oktober solle ein angepasstes Konzept zum weiteren Vorgehen bei Tests und Quarantäne erarbeitet werden. „Ich kann mir gut vorstellen, dass dazu gehört, eine zehntägige Quarantäne für Reiserückkehrer und möglicherweise darüber hinaus.“ Es sei zu klären, ob die Praktikabilität und die tatsächliche Bereitschaft zur Quarantäne dann überwiegen könnten.

Spahn sagte, in der Debatte gehe es nicht um falsch oder richtig. So gebe es Argumente für eine Quarantäne von 20 wie von zehn Tagen. Je länger die Quarantäne, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, alle potenziell Infizierten zu erfassen und die Weiterverbreitung des Virus gen Null zu bringen. +++ Mehr dazu lesen Sie hier. +++

