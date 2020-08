Corona-Newsblog: Steigende Infektionszahlen - Klare Regeln für Feste gefordert

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.859

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 12.680 (224.014 Gesamt - ca. 202.100 Genesene - 9.232 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.232

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Steigende Infektionszahlen - Klare Regeln für Feste gefordert (6.28 Uhr)

++ Steigende Infektionszahlen - Klare Regeln für Feste gefordert

(6.28 Uhr) Der Ärzteverband Marburger Bund fordert bundesweit einheitliche Regeln für Feste und Partys, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. „Um Ansteckungsrisiken auch im Herbst und Winter zu verringern, sollten sich die Länder bald auf einheitliche Regeln für private und öffentliche Feiern aller Art verständigen“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wichtig seien etwa Obergrenzen für Gäste und Konzepte fürs Lüften. Das Hotel- und Gaststättengewerbe rief zu Disziplin auf, um einen erneuten Lockdown zu verhindern.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor darauf hingewiesen, dass Feierlichkeiten neben den Ansteckungen durch Reiserückkehrer zu den größten Gefahrenquellen in Deutschland zählten. Zum Teil sind inzwischen wieder Innenveranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern erlaubt.

Das sieht auch der Marburger Bund kritisch. „Je größer die Zahl der Feiernden gerade in geschlossenen Räumen ist, desto wahrscheinlicher ist ein Mensch dabei, der die anderen ansteckt“, warnte Johna.

Wenn die Infektionszahlen wieder stark stiegen, seien 150 Gäste bei einer Familienfeier oder einer Party in Innenräumen zu viel. Viele seien sorglos, weil sie auf die hohe Quote der Genesenden schauten. Hier lesen Sie mehr.

++ Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen stark erhöht

(6.14 Uhr) Die Gefahr einer Corona-Infektion ist in geschlossenen Räumen nach bisherigen Erkenntnissen im Vergleich zu an der frischen Luft extrem erhöht. Konkrete Zahlen dazu gibt es bislang aber noch nicht. Das lasse sich auch nicht so genau beziffern, erklärte eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts.

Der frühere Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin, Gerhard Scheuch, verwies aber auf eine Studie aus China, nach der von 318 untersuchten Ausbrüchen mit drei oder mehr Infektionsfällen Anfang des Jahres nur ein einziger im Freien stattgefunden hatte.

In fast 80 Prozent der Fälle steckte der Erkrankte andere Menschen zu Hause an, schreiben die Forscher. Ansteckungen gab es auch in Verkehrsmitteln und etwa beim Einkaufen.

Hintergrund ist, dass als wichtiger Übertragungsweg von Sars-CoV-2 sogenannte Aerosole, Mischungen winziger Teilchen in der Luft, gelten. Daneben gibt es aber auch andere Möglichkeiten der Virenübertragung, etwa als Schmierinfektion. Und auch bei Aerosolen lassen sich schwer pauschale Aussagen treffen.

So macht es beispielsweise einen Unterschied, ob der Raum über offene Fenster, eine eingebaute Lüftungsanlage oder gar nicht belüftet wird. Eine weitere Rolle kann spielen, ob ein paar Menschen still in einem Raum vor sich hinarbeiten oder mehrere — etwa in einer Bar — laut sprechen, grölen oder singen.

Das waren die letzten Meldungen vom Montag:

++ 561 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

(21.47 Uhr) Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 561 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Montagmorgen hervor.

Am Freitag und Samstag hatte das RKI jeweils noch mehr als 1400 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. An Sonntagen und Montagen liegen die Zahlen erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. Experten zeigen sich besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an ihre Grenzen bringt.

++ Zehn neue Corona-Fälle im Kreis Biberach

(18.32 Uhr) Das Kreisgesundheitsamt hat am Montag zehn neue Corona-Fälle gemeldet.

Damit sind im Landkreis Biberach mittlerweile 663 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden (Stand 17. August, 16 Uhr). Vier weibliche und sechs männliche Personen sind seit Freitag hinzugekommen.

Mittlerweile sind 602 Personen wieder genesen.

++ 4600 Reisende an der A5 getestet

(16.19 Uhr) Große Nachfrage nach Corona-Tests an der Autobahn A5: Von der Eröffnung am Freitag bis zum Sonntagabend nahmen dort 4600 Reisende die Möglichkeit eines Corona-Tests wahr, wie das Deutsche Rote Kreuz am Montag mitteilte.

Die Testungen auf dem Parkplatz Neuenburg-Ost (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) seien bisher problemlos verlaufen. Die Abstriche werden direkt an den Autofenstern der Reiserückkehrer genommen. Vorerst soll die Station bis zum Ende der Sommerferien betrieben werden. Der Test ist gratis, die Kosten trägt das Land.

Reisende können sich auch am Stuttgarter Hauptbahnhof auf das Coronavirus testen lassen, ebenso an den Flughäfen in Stuttgart, Friedrichshafen und Karlsruhe/Baden-Baden. Urlauber aus Corona-Risikogebieten müssen sich bei der Rückkehr nach Deutschland auf das Virus testen lassen.

