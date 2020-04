Corona-Newsblog: Städte im Südwesten bereiten Notfallkliniken vor

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 103.228 (¹), 107.663 (³)

Geheilte Deutschland: 36.081 (³)

Kritische Fälle Deutschland: 4895 (³)

Todesfälle Deutschland: 1861 (¹), 2016 (³)

bestätigte Infizierte Baden-Württemberg: 20.635 (⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 464 (⁴)

bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 2685 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste vom Tag im Überblick:

9.11 Uhr - Staat unterstützt Tui mit Milliardenkredit

Der Weg für ein staatliches Hilfspaket an den Tui-Konzern in der Corona-Krise ist frei. Mehrere Banken erklärten ihre Zustimmung zu einem vom Bund in Aussicht gestellten Kredit über 1,8 Milliarden Euro, teilte der weltgrößte Reiseanbieter in Hannover mit.

Das Geld kommt von der staatlichen Förderbank KfW — wegen gleichzeitiger Änderungen an einem anderen Darlehensprogramm mussten aber noch weitere Institute ihr Einverständnis geben.

Die Zahlungen der Kunden sind nach Angaben des Unternehmens derzeit ausreichend abgesichert. Tui kündigte zudem an, dass Urlauber für den Mai gebuchte Reisen gebührenfrei verschieben können. Der Anbieter folgt damit anderen Großveranstaltern wie DER Touristik und FTI. Tui Deutschland hat zunächst bis zum 30. April alle Reisen abgesagt. Wie mögliche Storno-Regelungen aussehen könnten, war zuletzt noch unklar.

8.59 Uhr - Hotellerie arbeitet in „Notbesetzung“

Die Verordnung des Landes mit Blick auf das Coronavirus und den Umgang ist eindeutig. Das trifft auch die Hotellerie und Gastronomie. Wie gehen hiesige Unternehmer damit um?

Das Gasthof-Hotel zum Ochsen in Berghülen bleibt geöffnet – vorwiegend seien Geschäftsreisende untergebracht. „Aber nur noch wenige“, merkt der Geschäftsführer an.

Das Geschäft von Rudolf Storr vom Hotel Krehl in Laichingen ist fast komplett weggebrochen. „Es darf ja keiner reisen, nur dienstlich und auch das wird so gut es geht eingeschränkt“, zeigt Storr das Problem auf. Die Gäste frühstücken auf ihren Zimmern, damit eine räumliche Trennung hergestellt ist. Von Montag bis Donnerstag gebe es noch vereinzelte Übernachtungen.

Die Länge des Shutdown ist entscheidend. Rudolf Storr, Hotel Krehl in Laichingen

Den Optimismus möchte Storr nicht verlieren – wohlwissend: „Die Länge des Shutdown ist entscheidend und das Stimmungsbild wird davon beeinflusst, dass man nicht weiß, wie lange das geht.“

Wie Gastronomen und Hoteliers auf der Laichinger Alb mit der Situation umgehen, lesen Sie hier (plus).

8.22 Uhr - EU bringt noch kein Corona-Rettungspaket zustande

Im Streit über ein milliardenschweres Corona-Rettungspaket haben die EU-Finanzminister vorerst kein Ergebnis vorgelegt, sondern sich auf Donnerstag vertagt. Dies teilte Eurogruppen-Chef Mario Centeno am Mittwoch auf Twitter mit. 16 Stunden hätten sie diskutiert, aber sie seien zu keiner Einigung gekommen.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet. I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu. My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020

Es ging um ein „Sicherheitsnetz“ im Umfang von rund 500 Milliarden Euro mit drei Elementen, um die Folgen der schweren Wirtschaftskrise in Folge der Pandemie gemeinsam zu bewältigen: vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM, die besonders betroffenen Staaten zugute kommen könnten; ein Garantiefonds für Unternehmenskredite der Europäischen Investitionsbank EIB; und das von der EU-Kommission vorgeschlagene Kurzarbeiter-Programm namens „Sure“.

Die schwierigste Hürde war nach Angaben von Teilnehmern immer noch der Streit über die gemeinsame Schuldenaufnahme. Frankreich, Italien, Spanien und andere beharrten nach diesen Angaben in der Sitzung darauf, solche gemeinsamen europäischen Schuldtitel zumindest für Wiederaufbauprogramme nach der Pandemie ins Auge zu fassen. Deutschland, die Niederlande und andere hätten dies weiter abgelehnt, hieß es.

8.18 Uhr - Sucht-Gefahr steigt in der Krise

Die Corona-Krise stellt auch die Suchtberatungen in der Region vor besondere Herausforderungen. Menschen mit Suchtproblemen, die sich schon in Behandlung befinden, können nicht mehr so betreut werden wie vorher.

Auch steigt mit Ängsten und Isolation die Gefahr, eine Sucht zu entwickeln. Anja Lutz hat mit Nikolas Danzinger, Suchtberater beim Diakonieverband Ostalb, über aktuelle Probleme und Lösungsmöglichkeiten gesprochen.

Nikolas Danzinger berät bei der Diakonie Ostalb Menschen mit Suchtproblemen. (Foto: Danzinger)

Redakteurin Anja Lutz: Wie kann eine Sucht entstehen?

Nikolas Danzinger: Sorgen um die eigene Gesundheit, finanzielle Probleme und weniger soziale Kontakte sind Faktoren, die eine Sucht begünstigen können. Wer keine Vertrauensperson hat, mit der er über seine Sorgen sprechen kann, könnte eher ein Suchtproblem entwickeln, als jemand, der seine Sorgen mit jemanden teilen kann.

Auch ändert sich der Alltag für viele grundlegend, gewohnte Strukturen brechen weg. Da kommen wir alle ganz leicht in Überforderungssituationen. Dabei versucht jeder, etwas zu finden, das ihm hilft.

Das ganze Interview lesen Sie hier (plus).

7.55 Uhr - Corona beeinträchtigt die Wettervorhersage

Kaum ein Lebensbereich bleibt derzeit von den Auswirkungen der Corona-Pandemie unberührt – nicht einmal das Wetter. Denn durch das Virus müssen Wetterstationen mit deutlich weniger Messdaten als gewöhnlich auskommen. Und das hat Auswirkungen auf die Genauigkeit der Vorhersagen.

Eine wichtige Datenquelle ist den Meteorologen seit dem Beginn der Corona-Krise weggebrochen: der Flugverkehr. Denn der ist zum großen Teil eingestellt worden, fast 95 Prozent der Flugzeuge bleiben derzeit am Boden.

Sind die Maschinen in der Luft, zeichnen sie Wetterdaten wie Temperatur, Luftdruck, Winde oder Feuchtigkeit auf und senden sie über Satellit an die Wetterstationen. Doch fliegt kein Flugzeug, kommen auch keine Messwerte an.

Wie die Meteorologen das ausgleichen möchten und was das für die Wettervorhersage bedeutet, lesen Sie hier (plus).

Zu Zeiten der Corona-Krise bleiben fast 95 Prozent der Flugzeuge am Boden, deshalb fehlt den Meteorologen eine wichtige Quelle für Wettermessdaten. (Foto: Jochen Tack/imago mages)

7.15 Uhr - Das steckt hinter der neuen App "Corona-Datenspende"

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie setzen Wissenschaft und Politik verstärkt auf Handydaten. Erst am Dienstag stellte das Robert Koch-Institut (RKI) eine Handy-App namens „Corona-Datenspende“ vor, die Vitaldaten sammelt. Andere speichern Personen, denen man in den vergangenen Tagen zu nahe gekommen ist. Die Nutzung soll freiwillig sein. Kritiker mahnen, dass die Programme nach Corona wieder verschwinden sollen.

7.10 Uhr - Isolation für Heimbewohner im Südwesten wird noch verschärft

Die gute Nachricht: Die Infektionen mit dem Coronavirus haben sich in Baden-Württemberg deutlich verlangsamt. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und die Kontaktbeschränkungen scheinen zu wirken.

Die schlechte Nachricht: Menschen in Alten- und Pflegeheimen müssen dennoch weitere Einschränkungen erdulden. Also ausgerechnet jene Menschen, die auch ohne Corona-Pandemie oft unter Einsamkeit leiden. Experten befürchten, dass die Isolation schlimme Nebenwirkungen für deren Gesundheit mit sich bringt.

7.02 Uhr: Thomas Bareiß will Rezession unbedingt verhindern

Seit einer Woche kommt der neue Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung aus der Region: Thomas Bareiß. Im Interview spricht der Albstädter über Krise, Kreditvergabe und Kriterien für den Shutdown-Exit.

6.45 Uhr - Stoch und Selbständigen-Bund kritisieren Regierung wegen Soforthilfe

SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch und der Bund der Selbstständigen haben die Umsetzung der Corona-Soforthilfen kritisiert. „Es ist wichtig, dass kleine Unternehmen sehr rasch Hilfe bekommen“, sagte Stoch den „Badischen Neuesten Nachrichten“ (Mittwoch). Es könne nicht sein, „dass der Kleinunternehmer in Baden-Württemberg von Tag zu Tag mehr Sorgen haben muss, während sein Kollege in Nordrhein-Westfalen seit Tagen den Zuschuss auf dem Konto hat, der sein Unternehmen vor der Pleite rettet“, betonte Stoch. Hier lesen Sie mehr.

6.30 Uhr - Württembergs Landesmuseum sucht Alltagsgegenstände der Coronakrise

Vielleicht ein Foto von einer Videokonferenz oder der selbstgebastelte Mundschutz vom letzten Besuch im Supermarkt? Was wird an typischen Objekten oder Dokumenten aus dieser Ausnahmezeit bleiben? Das derzeit geschlossene württembergische Landesmuseum hat die Frage gestellt und eine neue Internet-Ausstellung kuratiert.

Wir möchten wissen, an was man sich erinnern wird aus dieser umwälzenden Zeit. Nina Willburger, Abteilungsleiterin Archäologie

Im Internet sammelt das Haus in den kommenden Wochen Bilder oder Videos von Gegenständen, die mit der Corona-Krise zu tun haben oder die im radikal veränderten persönlichen Alltag wichtig geworden sind. „Es gibt unzählige, teils originelle Beispiele vom selbst gebastelten Brettspiel in der WG bis zum Besen, der in einer Bäckerei als Abstandshalter fungiert“, sagte Museumssprecherin Heike Scholz. Ein Foto einer Puppe als Ersatz für die separierte Freundin sei bereits dabei gewesen, ein fotografiertes Laufband in einem Wohnzimmer und das Bild eines Jungen, der vor der Kirche „Gottesdienstblätter to go“ verteilt, weil die Messe ausfallen muss.

„Wir möchten wissen, an was man sich erinnern wird aus dieser umwälzenden Zeit“, sagt Nina Willburger, die Leiterin der Fachabteilung Archäologie am Landesmuseum Württemberg. Sie gehört zu den Fachleuten, die das jeweils ausgesuchte „Objekt des Tages“ im Internet kulturgeschichtlich einordnen und kommentieren.

6.02 Uhr - Einkaufsgewohnheiten werden sich verändern

Nach Einschätzung des Handelsverbands werden durch die Corona-Krise regionale Anbieter gestärkt. „Die globale Abhängigkeit bei Schutzausrüstung und medizinischen Produkten hat viele erschreckt“, sagt Sabine Hagmann vom Handelsverband Baden-Württemberg. Auch der Stuttgarter Einzelhändler Willi Bauer schätzt, dass sich die Einkaufsgewohnheiten vieler Menschen verändern werden: „Erdbeeren im Winter, hundert Sorten Orangensaft und 70 Sorten Mehl — das brauchst du doch nicht.“ Bauer rechnet damit, dass nach der Krise eine Art „Entglobalisierung“ einsetzen wird und regionale Produkte wichtiger werden. Hagmann gibt ihm recht und sagt, der Handel werde „ein Stück weit entglobalisiert“.

6 Uhr - Städte im Südwesten planen bereits Notfallkliniken - auch am See und auf der Ostalb

Städte und Landkreise in Baden-Württemberg bereiten sich mit Notfallkliniken auf steigende Corona-Fallzahlen vor. In der Stuttgarter Messe entsteht ein Notfallkrankenhaus mit 300 Betten, das binnen fünf Tagen einsatzbereit sein soll. „Die Betten stammen noch aus der Flüchtlingskrise und sind für Corona-Patienten mit leichteren Symptomen gedacht“, erklärte Peter Keck, zuständig für allgemeine Krisenangelegenheiten im Landratsamt Esslingen. Nach Personal wird noch gesucht. Keck betonte, die Plätze seien nur für den Notfall gedacht. Man wolle vorbereitet sein.

Auch in Friedrichshafen wird die Messe mit Betten zu einem Notfallkrankenhaus umfunktioniert. Dort seien bis zu 200 Plätze möglich, hieß es vom Landratsamt Bodensee. Auch dies sei nur der letzte Baustein einer Kette — Infrastruktur und Personal für eine solche Notklinik müssten erstmal beschafft werden. Die bessere Lösung sei deshalb, die Kapazitäten der Krankenhäuser zu erhöhen, indem man etwa unnötige Eingriffe verschiebt. „Ob es reicht, werden wir sehen“, sagte ein Sprecher.

Laut Sozialministerium könnte die Corona-Krise an Ostern auf einen Höhepunkt zusteuern. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) rechnet mit einer Höchstzahl an Behandlungen.

In Baden-Württemberg gibt es Behördenangaben zufolge 54.526 Krankenhausbetten.

Davon sind 3246 Intensivbetten.

Insgesamt stehen 2800 Beatmungsplätze zur Verfügung, aufgeteilt auf 107 Standorte im Land.

Im Internet haben die Behörden mit dem „Resource-Board“ einen Überblick über die von Krankenhäusern gemeldeten Behandlungskapazitäten.

In den Kliniken Ostalb in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd gibt es 900 Betten. Anfang der Woche waren noch rund 250 nicht belegt. Für den Fall, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, gibt es auch in Aalen eine Art Notfallkrankenhaus für Corona-Patienten mit leichteren Symptomen. 96 Betten stehen aktuell in einer Sporthalle zur Verfügung — 125 könnten es einer Sprecherin des Ostalbkreises zufolge werden. Auch in Schwäbisch Gmünd soll so eine Einrichtung entstehen.

Angekoppelt an diese sogenannten ärztlichen Notfallzentren ist auch eine Fieberambulanz, die niedergelassene Ärzte entlassen soll. Die Hausärzte können Corona-Verdachtsfälle an die Einrichtung überweisen. Landesweit gibt es mehrere solcher Ambulanzen.

Um Krankenhäuser zu entlasten, dürfen laut einer neuen Verfügung der Landesregierung auch Reha-Kliniken umfunktioniert werden. Die Stadt Freiburg und der angrenzende Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald haben fünf bis sechs Reha-Kliniken ausgemacht, die als Behelfskrankenhäuser dienen könnten. Sie stehen zur Verfügung, mussten bislang aber nicht genutzt werden.

Die letzten Nachrichten aus dem Blog vom Dienstag:

21.30 Uhr - Geisterspiele sind keine Option für Biberach Beavers

Am 3. Mai sollte die neue Saison in der German Football League (GFL) 2 auch für die Biberach Beavers beginnen. Der Verband hat diesen Termin jetzt wegen der Corona-Pandemie auf den 6. Juni verschoben. Doch auch dieses Datum ist ungewiss. Wir haben uns mit dem Abteilungsleiter der Beavers, Horst Stumm-Szelenczy, über die Lage bei den Biberacher American Footballern unterhalten (plus).

20.55 Uhr - Mehr als 20.600 Corona-Infektionen im Südwesten

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Südwesten ist auf 20 635 gestiegen. Das sind 606 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium am Dienstagabend in Stuttgart mitteilte.

Die Zahl der binnen eines Tages neu hinzugekommenen bestätigten Infektionen war etwas niedriger als am Montag. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg um 37 - auf 464. Nachweislich 2685 Menschen seien bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es weiter.

20.45 Uhr - Findet das Nabada in diesem Jahr statt? Der Organisator hat Zweifel

Die Vorbereitungen für den Schwörmontag in Ulm sind trotz Corona weiter im Gange. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen, aber es gibt Zweifel. Das Ulmer Nabada ist eine Institution. 1992 wurde wegen des Golfkriegs die Fasnet abgesagt, das Nabada jedoch habe stattgefunden, stellt Michael Schwender fest.

Seit einigen Jahren ist er als Chef-Organisator für die gefühlt größte Wasserschlacht der Welt verantwortlich und blickt nun mit mulmigem Gefühl auf den 20. Juli. Ob das Großereignis in diesem Jahr stattfindet, ist fraglich (plus).

19.52 Uhr - Wie sich Schüler in Corona-Zeiten auf das Abitur vorbereiten

Als die Meldung kam, dass die Schulen schließen, bedauerte das der ein oder andere Schüler vielleicht nicht ganz so sehr. Eine ungewöhnliche Zeit durch das ‚Homeschooling‘ ist aber gerade für die Schüler entstanden, die gerade kurz vor dem Abitur stehen. Für sie bedeutet kein Unterricht gleichzeitig auch keine schulische Abiturvorbereitung, keine Fragen, kein Wiederholen des Stoffs. Die Abiturprüfungen wurden jetzt um einen knappen Monat nach hinten verschoben, auch um diese Nachteile wieder auszugleichen. So laufen die Vorbereitungen. Hier geht es zu dem Artikel (plus).

19.40 Uhr - Frachtflugzeug mit acht Millionen Schutzmasken aus China gelandet

Ein großes Frachtflugzeug hat acht Millionen Schutzmasken für die Bundesregierung nach Bayern gebracht. Der Jet war am Dienstagmorgen im chinesischen Shanghai gestartet und landete nach einem Zwischenstopp in Seoul (Südkorea) in München.

Die dringend erwartete Fracht wurde von prominenten Gästen in Empfang genommen: Bayern Ministerpräsident Markus Söder, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind Schutzmasken Mangelware.

Die wichtigsten Nachrichten von Dienstag auf einen Blick