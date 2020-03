Corona-Newsblog: Spahn fordert freiwillige Quarantäne nach Besuchen in Österreich, Schweiz und Italien

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

Infizierte insgesamt: 3.062 (¹), 3.481 (³)

Infizierte Baden-Württemberg: 569 (⁴) / 586 ( 5 )

) Geheilte insgesamt: 46 (²,³)

Kritische Fälle insgesamt: 8 (²,³)

Todesfälle: 8 (²,³)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO, 5Korrekturwert nach Recherchen von Schwäbische.de

Das Wichtigste im Überblick:

Jens Spahn fordert Rückkehrer aus Österreich, der Schweiz und Italien dazu auf, freiwillig zwei Wochen zuhause zu bleiben - auch ohne Symptome.

Tirol und Madrid sind neue Risikogebiete

Pneumokokken-Impfstoffe werden knapp

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

+++ Hintergründe und Informationen im Coronavirus-Dossier +++

12:21 Uhr: Das Bundesgesundheitsministerium warnt vor Fake-News:

❗️Achtung Fake News ❗️Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit / die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt NICHT! Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen. pic.twitter.com/h8bG7ued9N— BMG (@BMG_Bund) March 14, 2020

10:30 Uhr: Auf der Ostalb schließen Limes-Thermen, Hallenbad und Lehrschwimmbecken.

09:57 Uhr: Landesregierung setzt für die Zeit der Schul- und Kitaschließungen auf individuelle Lösungen zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten

Winfried Kretschmann und Nicole Hoffmeister-Kraut geben Antworten auf die wichtigsten Fragen für Eltern und Chefs.

09:30 Uhr: RKI stuft Tirol und Madrid als Risikogebiete ein

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die internationalen Coronavirus-Risikogebiete ausgeweitet: Seit Freitagabend gelten auch das Bundesland Tirol in Österreich und die spanische Hauptstadt Madrid offiziell als Gebiete, in denen eine fortgesetzte Virus-Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann. Derzeit gelten außerdem als solche Orte: die Länder Italien und Iran sowie die Region Grand Est (Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) und Provinzen in China und Südkorea.

09:02 Uhr: Bestätigter Coronafall bei ifm in Tettnang:

09:00 Uhr: Corona und Kriminalität

Wie bereitet sich die Polizei auf die Veränderungen im Alltag und in der Gesellschaft vor?

08:15 Uhr: Spahn fordert Reiserückkehrer auf, zuhause zu bleiben.

08:30 Uhr: Hamsterkäufe: Sinnvoll oder Unsinn?

08:00 Uhr: Besuch im Labor in Singen

06:00 Uhr: Grippe, Pest, Cholera und Corona

05:01 Uhr: Lieferengpass für Pneumokokken-Impfstoffe

Die für Risikogruppen empfohlenen Impfstoffe Pneumovax 23 und Prevenar 13 gegen Pneumokokken sind gegenwärtig nur eingeschränkt lieferbar. Darauf weist das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hin. In Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie hatten Experten besonders gefährdeten Menschen geraten, sich gegen Pneumokokken impfen zu lassen, um das Risiko für eine Lungenentzündung zu senken. Sie zählt zu den Hauptgefahren bei Menschen mit der Lungenkrankheit Covid-19.

05:00 Uhr: Am Sonntag sind Kommunalwahlen in Bayern - unter außergewöhnlichen Umständen.

Was am Freitag wichtig war:

BaWü und Bayern schließen alle Schulen und Kitas - die wichtigsten Fragen und Antworten

Fußball-Bundesliga will Spielbetrieb nächste Woche unterbrechen

Innenminister Thomas Strobl (CDU) fordert schärfere Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz

Deutsche Bahn stellt Fernverkehr nach Italien ein

Die Bundesregierung stellt für Unternehmen unbegrenzte Kreditprogramme in Aussicht

Olympia 2020 in Tokio soll stattfinden

Sozialminister Lucha bringt Reaktivierung des Krankenhaus 14 Nothelfer ins Gespräch

Stadt Ravensburg verbietet bereits Veranstaltungen ab 100 Personen

