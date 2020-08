Corona-Newsblog: Sorge im Südwesten - Infektionenzahlen steigen, Akzeptanz sinkt

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 1.193 (38.273 Gesamt - ca. 35.221 Genesene - 1.859 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.859

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 11.253 (219.964 Gesamt - ca. 199.500 Genesene - 9.211 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.211

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Aktuell mindestens 1193 Infizierte in Baden-Württemberg (18.55 Uhr)

in Baden-Württemberg (18.55 Uhr) Söder entschuldigt sich für Pannen nach Corona-Tests (15.30 Uhr)

für Pannen nach Corona-Tests (15.30 Uhr) Tourismus im Südwesten bricht in Corona-Krise heftig ein (10.46 Uhr)

bricht in Corona-Krise heftig ein (10.46 Uhr) Mehr Corona-Teststationen für Rückkehrer / Maskenpflicht ausgebaut (12.01 Uhr)

(12.01 Uhr) Hotline bei Bayerischem Landesamt zeitweise unbesetzt (14.23 Uhr)

++WHO warnt vor „Impfstoff-Nationalismus“ - Fonds braucht Geld

(20.19 Uhr) Bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu mehr globaler Zusammenarbeit aufgerufen. Das sei auch im Eigeninteresse der Länder, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstagabend in Genf. Die Weltwirtschaft könne sich erst nachhaltig erholen, wenn das Virus überall besiegt sei. Dazu müsse an möglichst vielen Impfstoffen geforscht werden, statt auf einzelne Kandidaten zu setzen.

„Übermäßige Nachfrage und Wettbewerb um das Angebot schafft bereits jetzt Impfstoff-Nationalismus und das Risiko von Wucher“, sagte Tedros. „Das ist die Art von Marktversagen, die nur globale Solidarität, öffentliche Investitionen und Engagement lösen können.“

Neun der weltweit aktuell klinisch getesteten Impfstoffe stünden Staaten im Rahmen eines unter dem Dach der WHO geschaffenen Fonds zur Verfügung. Der sogenannte „ACT Accelerator“ - ACT steht für Access to Covid-Tools, also Zugang zu Covid-19-Werkzeugen - braucht laut WHO 31,3 Milliarden Dollar. Schon im Juni hatte der Fonds von Regierungen, Stiftungen und Privatwirtschaft gewarnt, dass die Staatengemeinschaft erst einen Bruchteil des nötigen Geldes zugesagt habe.

Neben Impfstoffen soll der Fonds auch bei der Erforschung und Herstellung von Tests und Medikamenten gegen Covid-19 helfen.

++ Land baut Teststationen auf - und die Zahlen steigen

(20.15 Uhr) Für Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha gleicht der Kampf gegen das Coronavirus in diesen Tagen einem „Ritt auf der Rasierklinge“. Immer mehr Menschen bringen die Corona-Krankheit aus dem Urlaub mit in den Südwesten. Die Zahl der Infektionen steigt, es muss mehr getestet werden - aber es sieht so aus, als nehme das Verständnis für die Auflagen auch im Südwesten ab.

Seit Donnerstagmorgen können sich Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof auf das Coronavirus untersuchen lassen. Von diesem Freitag an sind Tests auch an der Rastanlage Neuenburg-Ost an der A5 möglich. Beide Teststationen könnten je nach Bedarf kurzfristig ausgebaut werden, teilte das Sozialministerium mit.

Seit dem vergangenen Samstag sind außerdem Stationen an den drei Flughäfen in Stuttgart, Friedrichshafen und am Airport Karlsruhe/Baden-Baden in Betrieb.

Die Lenkungsgruppe der Landesregierung hat deshalb schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie beschlossen. Wer in Bussen und Bahnen keine Maske trägt und dabei erwischt wird, muss künftig mindestens 100 Euro Bußgeld zahlen. Zuvor lag die Untergrenze bei 25 Euro. Die Obergrenze für Maskenverweigerer bleibt bei 250 Euro. Mehr lesen Sie hier.

++ Die aktuellen Zahlen für den Südwesten

(18.55 Uhr) Am Donnerstag, 13. August, wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt (LGA) insgesamt weitere 108 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16 Uhr). Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 38.273 an. Davon sind ungefähr 35.221 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind geschätzt noch 1.193 Menschen im Land mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert.

Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 1.859. Unter den Verstorbenen waren 1.056 Männer und 803 Frauen. Das Alter lag zwischen 18 und 106 Jahren. 65 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

Die Reproduktionszahl beziehungsweise der 7-Tages R-Wert wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 0,97 angegeben. Sie ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.

Die 7-Tage-Inzidenz als Messzahl für eine Bewertung des Infektionsgeschehens und entsprechender Kontrollmaßnahmen liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 4,7.

Das Durchschnittsalter der Infizierten beträgt 50 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 106 Jahren.

Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit als hoch ein, für Risikogruppen als sehr hoch.

Seit der Aufhebung der Reisewarnung für die EU-Länder und einige weitere europäischen Staaten am 15. Juni wurden insgesamt 670 reiseassoziierte Covid-19-Fälle übermittelt. Rund 24% der Fälle mit Auslandsexposition gehen auf den Kosovo als Infektionsland zurück; rund 16% auf Serbien.

++ Zoll findet geschmuggelte Schutzmasken statt Brautkleidern

(18.35 Uhr) Der Zoll hat in Bad Reichenhall eine ganze Lkw-Ladung unangemeldeter Waren entdeckt. Angemeldet waren 57 Brautkleider und Zubehör für ein Brautmodengeschäft. Tatsächlich befanden sich in dem Lastwagen aus der Türkei aber nur zwei Brautkleider — dafür aber 21.000 nicht angemeldete Schutzmasken, 300 Kilo Feigen und 31.000 Medikamentenpillen, wie das Hauptzollamt Rosenheim mitteilte.

Die Feigen mussten „aus lebensmittelrechtlichen Gründen vernichtet werden“, und auch die Arzneimittel durften nicht nach Deutschland eingeführt werden. Darum wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurden 350 offenbar gefälschte Marken-T-Shirts entdeckt, die laut Zollamt das gleiche Schicksal ereilen wird wie die Feigen.

Nach Angaben des Zolls soll der Fahrer des Lastwagens wohl ahnungslos gewesen sein. Auf dem Lieferschein für die nicht-existenten Hochzeitsutensilien standen die Niederlande als Bestimmungsort. „Niederlande? Ich fahre nicht in die Niederlande“, habe der Fahrer bei der Überprüfung gesagt — woraufhin die Zollfahnder die Ladung untersuchten. Tatsächlicher Bestimmungsort für die Masken, Feigen und Medikamente sei ein Ort in Norddeutschland gewesen.

++ Söder entschuldigt sich für Pannen nach Corona-Tests

(15.30 Uhr) Bei einer Pressekonferenz nehmen Ministerpräsident Markus Söder und Staatsministerin für Gesundheit und Pflege Melanie Huml (beide CSU) Stellung zu den Fehlern bei der Information von getesteten Reiserückkehrern. Huml hatte ihren Rücktritt angeboten, Söder hat dieses Angebot abgelehnt.

Nach freiwilligen Tests hatten die bayerischen Behörden bis Mittwochabend insgesamt 44.000 Urlaubsrückkehrer nicht über ihre Ergebnisse informiert, einschließlich von 900 positiv Getesteten, die nun bundesweit viele andere Menschen angesteckt haben könnten.

Die Getesteten seien nun schnellstmöglich informiert worden , allen voran die postitiv getesteten Reiserückkehrer. Bei etwa 150 Patienten sei es noch schwierig, die Daten abzugleichen. 908 Reisende mit positivem Test seien bereits informiert worden.

Huml betonte, dass "die Anfangsschwierigkeiten jetzt abgestellt sein dürften".

Die nicht weitergegebenen Daten beziehen sich nach Humls Angaben nicht auf einen eingeschränkten Zeitraum, sondern ziehen sich durch die vergangenen Tage seit 8. August.

Laut Söder liege das Problem bei der Frage, ob die Einträge händisch oder digital erfolgt sind. Der Andrang sei unerwartbar hoch gewesen, weil sich viele Fluggäste hätten testen lassen, die nicht aus Risikogebieten kamen. Auch Huml erläuterte, dass die größte Fehlerquelle die händisch ausgefüllten Unterlagen waren.

Wer bis zum Wochenende noch keine Information habe, solle einen zweiten Test machen. Das ganze sei "höchst ärgerlich", sagte Söder.

Er betonte deutlich, dass er weiterhin in Huml Vertrauen habe. Gemeinsam habe die Staatsregierung im Rahmen der Pandemie schon deutlich dunklere Stunden gegeben. Es sei keine Panne der Ministerin, sondern eine operative Panne gewesen. Er verteidigte Huml. "Keiner ist perfekt."

++ Weltweit mehr als 750.000 Menschen an Covid-19 gestorben

(15.10 Uhr) Die Zahl der weltweit durch das Coronavirus ausgelösten Todesfälle ist am Donnerstag über die Schwelle von 750.000 gestiegen. Das ergab eine auf Behördenangaben beruhende Zählung der Nachrichtenagentur AFP. Demnach waren am frühen Nachmittag weltweit gut 20.667.000 Infektionen offiziell vermeldet worden; 750.003 Menschen starben.

Fast die Hälfte der Todesfälle wurde in nur vier Ländern registriert: In den USA starben bereits mehr als 166.000 Menschen, in Brasilien 104.000, in Mexiko 54.700 und in Indien 47.000.

Die AFP-Zählung beruht auf offiziellen Angaben. Die offiziellen Daten bilden vermutlich allerdings nur einen Bruchteil der tatsächlichen Infektionszahlen ab, da in vielen Ländern wenig getestet wird. Die Johns-Hopkins-University meldet ebenfalls mehr als 750.000 Tote weltweit.

++ Hotline bei Bayerischem Landesamt zeitweise unbesetzt

(14.23 Uhr) Nach dem Debakel um verzögerte Corona-Testergebnisse war das Bürger-Telefon des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vorübergehend nicht erreichbar. Die Corona-Hotline sei „aus organisatorischen Gründen“ nicht besetzt und sei erst wieder am Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar, hieß es am Donnerstagvormittag in einer automatischen Ansage.

Das Landesamt ist die erste Stelle in Bayern für Corona-Tests und alle damit zusammenhängenden Fragen. Einige Stunden später teilte das LGL mit, mittlerweile sei es gelungen, die Hotline wieder mit Personal zu verstärken. „Hintergrund war, dass das LGL alle vorhandenen personellen Ressourcen für die Befundübermittlung an die positiv Getesteten aufwenden wollte, denn diese hat oberste Priorität.“

LGL-Präsident Andreas Zapf und Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hatten am Vortag bekanntgegeben, dass 44 000 Reiserückkehrer nach Tests in Bayern noch kein Ergebnis bekommen hätten, darunter 900 nachweislich Infizierte. Letztere sollten bis Donnerstagmittag ihr Ergebnis bekommen. Die Mitarbeiter beim LGL würden die Nacht über arbeiten, um die Testergebnisse zu übermitteln.

++ Mehr Corona-Teststationen für Rückkehrer / Maskenpflicht ausgebaut

(12.01 Uhr) Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen baut Baden-Württemberg seine Teststationen für Urlaubsrückkehrer im Land aus. Seit Donnerstagmorgen können sich Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof auf das Coronavirus testen lassen. Von Freitag an sind Tests auch an der Rastanlage Neuenburg-Ost an der A5 möglich. Beide Teststationen könnten je nach Bedarf kurzfristig ausgebaut werden, teilte das Sozialministerium mit.

Abhängig von zur Verfügung stehenden Ärzten sind weitere Stationen an einzelnen Autobahnparkplätzen und Bahnhöfen vorgesehen. Seit vergangenen Samstag sind Teststationen an den drei Flughäfen in Stuttgart, Friedrichshafen und am Airport Karlsruhe/Baden-Baden in Betrieb. „Wer aus einem Risikogebiet in Stuttgart ankommt oder umsteigt, kann und sollte sich testen lassen“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bei der Eröffnung der Teststation am Stuttgarter Hauptbahnhof. „Ich hoffe, viele Fahrgäste nutzen diese Gelegenheit: als Vorsorgemaßnahme und zur Vermeidung der Ausbreitung des Virus.“

Denn die Infektionszahlen steigen wieder: Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten seit Beginn der Pandemie ist in Baden-Württemberg bereits auf mindestens 38.165 gestiegen. Das sind 187 mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium in Stuttgart am Mittwochabend mitteilte.

Wegen der steigenden Infektionszahlen beschloss die Lenkungsgruppe der Landesregierung am Mittwochabend die Verschärfung verschiedener Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Wer in Bussen und Bahnen keine Maske trägt und dabei erwischt wird, muss künftig mindestens 100 Euro Bußgeld zahlen. Zuvor lag die Untergrenze bei 25 Euro. Die Obergrenze für Maskenverweigerer bleibt bei 250 Euro.

Die Einrichtung der neuen Teststationen im Land war nötig, weil Urlauber aus Corona-Risikogebieten — zur Zeit etwa Serbien, Luxemburg oder die USA — sich seit Samstag bei der Rückkehr nach Deutschland auf das Virus testen lassen müssen. Das muss aber nicht direkt nach der Ankunft am Flughafen geschehen. Rückkehrer können den Test aber auch binnen 72 Stunden nach der Ankunft bei einem niedergelassenen Arzt oder einer Corona-Ambulanz nachholen. Tun sie dies nicht, droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 25 000 Euro.

++ Tourismus im Südwesten bricht in Corona-Krise heftig ein

(10.46 Uhr) Die Coronavirus-Pandemie mit Lockdowns und Reisebeschränkungen in der ganzen Welt hat dem Tourismus im Südwesten drastische Einbußen beschert. Bis Ende Juni kamen nur rund 4,9 Millionen Gäste in Baden-Württemberg an und damit nicht einmal halb so viele wie in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.

Das Tonbachtal im Schwarzwald ist normalerweise ein beliebtes Reiseziel. (Foto: Stefan Weißenborn / DPA)

Das geht aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Die Zahl der Übernachtungen ging um knapp die Hälfte auf rund 13,3 Millionen zurück. Nach dem absoluten Tiefpunkt im April lässt die Statistik inzwischen aber auch einen ersten, wenngleich nur leichten Erholungseffekt erkennen - vor allem mit einheimischen Urlaubsgästen als treibender Kraft.

++ Einwegmasken nicht im gelben Sack entsorgen

(7.56 Uhr) Einwegmasken, Einmalhandschuhe oder gebrauchte Desinfektionstücher können nach der Benutzung mit Viren und Keimen belastet sein. Deshalb sollten sie im Restmüll entsorgt werden, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Ist unterwegs kein Mülleimer in Sicht, sollten die benutzten Masken in einem verschließbaren Beutel mit nach Hause genommen werden und dort in den Restmüll wandern.

Wichtig: Produkte zum Schutz vor dem Coronavirus gehören nicht in die gelbe Tonne, den gelben Sack oder die Wertstofftonne. Denn Hygienemüll wird nicht recycelt.

Reste von Desinfektionsmitteln sollten am besten an einer Schadstoffsammelstelle abgegeben werden, damit die Flüssigkeiten nicht unkontrolliert ins Abwasser gelangen. Feuchttücher mit Desinfektionsmitteln dürfen nicht in die Toilette, sonst kann es zu Verstopfungen kommen.

++ Söders Regierung nach Panne bei Corona-Tests in Bedrängnis

(06.22 Uhr) Die Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern bringt die Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bedrängnis. Die Opposition kritisierte den CSU-Chef heftig und verlangte Konsequenzen. Söder sagte zunächst eine für diesen Donnerstag geplante Reise an die Nordsee ab. „Bayern geht vor“, schrieb er am Mittwoch auf Twitter.

Am Mittwochnachmittag hatte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in München bekanntgegeben, dass 44.000 Reiserückkehrer nach Tests in Bayern noch kein Ergebnis bekommen haben, darunter 900 nachweislich Infizierte. Letztere sollten bis Donnerstagmittag Informationen über ihren Befund bekommen.

Markus Söder (CSU) hat Ärger. (Foto: Sven Hoppe)

Grund für die Verzögerungen seien vor allem Probleme bei der händischen Übertragung von Daten und eine unerwartet hohe Nutzung des Angebots, erklärte der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf.

Huml sagte am Mittwochabend in den ARD-„Tagesthemen“, in dieser Dimension seien ihr die Verzögerungen nicht vorher bekannt gewesen. Auf die Frage, wer für die Panne die Verantwortung trage, sie oder Söder, antwortete Huml ausweichend. „Es ist wichtig, dass wir jetzt die Problematik erkannt haben und uns entsprechend darum kümmern und dass wir hier eben diese Verantwortung annehmen“, sagte sie.

Mehr zu der Testpanne in Bayern lesen Sie hier.

++ Hier geht es zum Newsblog vom Mittwoch.

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹