Corona-Newsblog: So kontrolliert die Polizei in der Region die Corona-Maßnahmen

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 54.421 (209.860 seit Ausbruch - ca. 151.500 Genesene - 3939 Verstorbene)

Baden-Württemberg: ca. 54.421 (209.860 seit Ausbruch - ca. 151.500 Genesene - 3939 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 3939

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg : 204,1

Baden-Württemberg Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 370.560 (1.494.009 Gesamt - ca. 1.097.400 Genesene - 26.049 Verstorbene)

: ca. 370.560 (1.494.009 Gesamt - ca. 1.097.400 Genesene - 26.049 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 26.049

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 192,2

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI vermeldet höchste 7-Tages-Inzidenz seit Pandemie-Beginn (15.22 Uhr)

seit Pandemie-Beginn (15.22 Uhr) In Baden-Württemberg sind am Samstag 47 weitere Menschen gestorben (6 Uhr)

sind am Samstag 47 weitere Menschen gestorben (6 Uhr) Deutsche sehen Weihnachtsgottesdienste in der Mehrheit sehr kritisch (7.20 Uhr)

(7.20 Uhr) Deutschland stoppt Flüge aus Großbritannien (18.07 Uhr)

++ So kontrolliert die Polizei in der Region die Corona-Maßnahmen

(18.15 Uhr) In Zeiten des Lockdowns gibt es so einige Regelungen, gegen die man verstoßen kann. Die Polizei hat deshalb entsprechend viel zu tun, um sicherzustellen, dass die Corona-Maßnahmen jetzt auch umgesetzt werden.

Immer wieder melden die Beamten Verstöße zum Beispiel gegen die Regelung, eine Maske an öffentlichen Plätzen oder in Bus und Bahn zu tragen. Doch was derzeit am meisten Arbeit macht, ist die Sache mit der Ausgangsbeschränkung.

„Hauptsächlich wird derzeit gegen die Ausgangsbeschränkungen in der Nacht zwischen 20 und 5 Uhr verstoßen. Hierbei handelt es sich oft um jüngere Betroffene, welche zumeist mit dem Auto unterwegs sind“, informiert Claudia Kappeler vom Polizeipräsidium Ulm. Allein das Polizeirevier Ehingen registrierte innerhalb der vergangenen fünf Tage neun Verstöße gegen diese Regelung.

Verstöße gegen die Maskenpflicht hingegen seien aktuell nur noch vereinzelt festzustellen. Das war jedoch vor wenigen Wochen noch anders. Denn bevor die Ausgangsbeschränkungen auch in Baden-Württemberg zum Tragen kamen, mussten sich die Polizisten bei ihren Kontrollen hauptsächlich mit Menschen auseinandersetzen, die entweder die Maskenpflicht ignoriert hatten oder aber sich nicht an die Mindestabstandregeln hielten, informiert das Polizeipräsidium Ulm.

Aber wie kontrollieren die Beamten die Ausgangsbeschränkungen überhaupt? Hier lesen Sie mehr.

++ Deutschland stoppt Flüge aus Großbritannien

(18.07 Uhr) Wegen der neuen Variante des Coronavirus wird der Flugverkehr von Großbritannien nach Deutschland weitgehend gestoppt.

Ab Mitternacht sind Landungen aus Großbritannien untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums vom Sonntag hervorgeht - Ausnahmen gelten etwa für Frachtflüge.

Evangelische Kirche Tuttlingen sagt Weihnachtsgottesdienste ab

(18.02 Uhr) Wie feiern Christen in Tuttlingen dieses Jahr Weihnachten? Seit Freitag ist klar: Katholiken und Protestanten gehen unterschiedliche Wege.

„Es war sehr einmütig, aber auch sehr emotional“, sagt Dekan Sebastian Berghaus über die Versammlung des evangelischen Kirchengemeinderats am Freitag. Dort wurde einstimmig beschlossen: An Weihnachten werden keine Gottesdienste stattfinden und auch nicht bis zum Ende des Lockdowns am 10 Januar.

Schon an den Tagen vorher war dieser Schritt unter den evangelischen Pfarrern diskutiert worden. Angesichts der Corona-Pandemie mussten Geschäfte und Restaurants, Schulen und Kindergärten schließen.

„Die Kirchen sind jetzt über Weihnachten die einzigen, die so viele Leute versammeln“, sagt Berghaus. Das habe man nicht verantworten können. Ohnehin seien die Anmeldungen für die Weihnachtsgottesdienste sehr überschaubar gewesen. Zudem: „Wir müssen auch unsere Mitarbeiter schützen.“ Wenn eine Mesnerin Angst vor dem Virus habe, aber trotzdem in die Kirche zum Arbeiten kommen müsse, sei das nicht tragbar. Hier lesen Sie mehr.

++ Hohe Zahl an Infizierten im Wohnpark am Jordanbad in Biberach

(17.30 Uhr) Die Reihentestung im Wohnpark am Jordanbad in Biberach hat ergeben, dass fast alle Bewohnerinnen und Bewohner und eine große Zahl von Mitarbeitenden mit dem Coronavirus infiziert sind.

Der Betrieb ist jedoch – auch mit der Unterstützung von Personal aus anderen Einrichtungen der St.-Elisabeth-Stiftung – sichergestellt. Das teilt die Stiftung als Träger des Wohnparks mit.

„Im Moment können wir uns nicht mit der Frage beschäftigen, wie sich das Virus so schnell im Wohnpark verbreiten konnte“, sagt Annette Köpfler, die Leiterin der Altenhilfe der St.-Elisabeth-Stiftung.

„Die absolute Priorität liegt darauf, dass wir die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner sicherstellen.“ Das Gesundheitsamt hat angesichts der aktuellen Situation im Wohnpark freigegeben, dass auch infizierte Mitarbeitende weiterarbeiten können. Diese Maßnahme ist auch mit dem Landesgesundheitsamt abgestimmt. Hier lesen Sie mehr.

++ Deutschland wird Reisen nach Großbritannien einschränken

(17.11 Uhr) Wegen der neuen Variante des Coronavirus will die Bundesregierung die Reisemöglichkeiten mit Großbritannien und Südafrika einschränken.

Eine entsprechende Regelung werde zur Zeit erarbeitet, teilte ein Regierungssprecher am Sonntag mit, wie die dpa berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist eine kürzlich entdeckte Variante des Virus um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Premierminister Boris Johnson hatte am Samstag betont, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

++ Deutschland prüft Flug-Einschränkungen nach Großbritannien

(16.40 Uhr) Angesichts der in Großbritannien aufgetretenen neuen Variante des Coronavirus prüft auch Deutschland Schutzvorkehrungen im Luftverkehr. Einschränkungen der Flüge aus Großbritannien und auch aus Südafrika seien "eine ernsthafte Option", hieß es am Sonntag aus Kreisen des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin.

Man verfolge die Entwicklung sehr genau, stehe mit europäischen Nachbarstaaten in Kontakt und werte mit Hochdruck Informationen über die mögliche Virus-Variante aus. Unter anderem die Niederlande verhängten am Sonntag bereits ein Verbot für Flüge von und nach Großbritannien.

Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist eine kürzlich entdeckte Variante des Virus um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Premierminister Boris Johnson hatte am Samstag betont, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

++ RKI vermeldet höchste 7-Tages-Inzidenz seit Pandemie-Beginn

(15.22 Uhr) Nach wie vor ist kein Abwärtstrend bei der Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland feststellbar. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 22 771 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das geht aus RKI-Angaben von Sonntag hervor. Es handelt sich um die höchste an einem Sonntag registrierte Zahl an Corona-Neuinfektionen. Am Sonntag vergangener Woche hatte die Zahl bei 20 200 gelegen.

Die Zahl der binnen 7 Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz) gab das RKI am Sonntag mit 192,2 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie.

Der bisherige Höchstwert von 952 Toten war am Mittwoch erreicht worden. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 26 049.

Heikle Situation auf den Intensivstationen. (Foto: Fabian Strauch)

Auch in den Krankenhäusern zeichnet sich keine Entspannung ab. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) werden derzeit 5022 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt - das sind 83 mehr als am Vortag und fast 500 mehr als in der Vorwoche, als 4552 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt wurden. 2639 der Patienten werden aktuell invasiv beatmet.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Samstagabend bei 1,06 (Vortag: 1,05). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Corona-Schnelltests vor Weihnachten in Karlsruhe wieder abgesagt

(13.43 Uhr) Die angekündigten Corona-Schnelltests vor Weihnachten sorgen mancherorts für Kritik, Verwirrung und Unmut zwischen den Beteiligten. Am Wochenende sagte der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Karlsruhe drei geplante Test-Angebote wieder ab, nachdem das Gesundheitsamt des Landkreises Skepsis und Bedenken gegenüber dem „Freitesten“ vor dem weihnachtlichen Familienbesuch geäußert hatte.

Der Landkreis habe darauf verwiesen, dass die Aktion das ohnehin überlastete Gesundheitsamt und die Abstrichstellen gerade an den Feiertagen noch zusätzlich belasten werde und negative Testergebnisse die Menschen in falscher Sicherheit wiegen würden, teilte der ASB mit. Diese Ansicht teile man zwar nicht, es komme aber auch nicht in Frage, die Tests gegen den ausdrücklichen Wunsch von Stadt und Landkreis anzubieten. Geplant waren sie an zwei Orten in Karlsruhe sowie in Bretten (Landkreis Karlsruhe). Der Test in Appenweier (Ortenaukreis) finde wie geplant statt, hieß es.

„Wir bedauern außerordentlich, dass es zu dieser Absage kommt, sowie die Verwirrung, die dadurch entstanden ist“, hieß es. „Nach unserer Auffassung ist dies auf die fehlende Information und Einbindung der Städte und Landkreise durch das Sozialministerium zurückzuführen, die nicht oder zumindest nicht ausreichend erfolgt zu sein scheint.“

Am 23. und 24. Dezember können Corona-Schnelltests in verschiedenen Städten und Gemeinden gemacht werden. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Der Landkreis hatte sich schon Mitte vergangener Woche skeptisch gegenüber der Aktion gezeigt. Seiner Ansicht nach sind Schnelltests etwa in Pflegeheimen durchaus sinnvoll, allgemeine Massentests aber nicht.

SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch kritisierte, es seien wieder einmal Erwartungen geweckt worden, die nun nicht erfüllt werden könnten. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) warf er „grobe handwerkliche Fehler“ und „planloses Krisenmanagement“ vor.

++ Klinik Tettnang öffnet Montagfrüh noch nicht

(12.20 Uhr) Nachdem bei 84 Mitarbeitern der Klinik Tettnang Coronainfektionen nachgewiesen wurden, ist weiter unklar, wann die Klinik wieder regulär öffnen kann. Die Entscheidung soll nun erst am Montag fallen. Ursprünglich sollte die Klinik am Montag bereits wieder öffnen.

++ Frust um Gratismasken: Seniorin aus Biberach geht zunächst leer aus

(8.57 Uhr) Ältere Menschen sollten in den Apotheken kostenlose Masken erhalten: So war das Versprechen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Doch in der Realität hat dies eher zu Unverständnis geführt, denn vielerorts sind die Masken bis heute nicht in großen Mengen lieferbar. Mancher Bürger ärgerte sich darüber.

Brav wie ich bin, bin ich gleich hingegangen. Ursula Ritz

Von ihrem Schwiegersohn habe sie sich überzeugen lassen, erzählt Ursula Ritz. Der habe ihr geraten, sich eine der hochwertigen FFP2-Masken bei einer Apotheke zu besorgen. Die 71-jährige Ummendorferin wollte sich damit besser schützen und machte sich gleich am Mittwoch auf, um eine zu ergattern. „Brav, wie ich bin, bin ich gleich hingegangen.“

Doch die Enttäuschung folgte auf den Fuß: In der Apotheke in Ummendorf waren – wie vielerorts im Land – keine FFP2-Masken verfügbar. Warum und wie die Geschichte weitergeht lesen, hat mein Kollege Andreas Spengler hier für Sie aufgeschrieben.

++ Pandemie-​Leugner haben auch in Lindau das Recht zur Demonstration

(8.10 Uhr) Dass es Lindau immer wieder Kundgebungen der Pandemie-Leugner gibt, regt viele Lindauer auf. Warum werden diese Demos nicht verboten, fragen sie in Leserbriefen und auf Facebook. Das Landratsamt nimmt dazu Stellung. Wir haben die Begründung der Behörde hier veröffentlicht.

++ Bayern bei Neuverschuldung wegen Corona Spitze

(7.40 Uhr) Die Staatsregierung hat zur Bewältigung der Corona-Krise mehr neue Schulden eingeplant als alle anderen Bundesländer. Die vom Landtag genehmigten 40 Milliarden Euro möglicher neuer Kredite machen allein fast ein Drittel der von den 16 Landesparlamenten in diesem Jahr verabschiedeten Kreditermächtigungen aus. Deren Gesamtsumme beläuft sich auf knapp 128 Milliarden Euro. Das zeigt eine dpa-Umfrage unter den 16 Länderfinanzministerien.

Ursprünglich wollten alle 16 Länder — verpflichtet durch die Schuldenbremse — heuer keinen einzigen Euro neuer Schulden aufnehmen. An zweiter Stelle hinter Bayern folgt das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 25 Milliarden Euro Kreditermächtigungen, gefolgt von Baden-Württemberg mit knapp 11 Milliarden. Alle 5 ostdeutschen Bundesländer und Berlin zusammen haben sich mit insgesamt knapp 24 Milliarden einen sehr viel kleineren Schuldenrahmen genehmigt als Bayern.

++ Deutsche sehen Weihnachtsgottesdienste in der Mehrheit sehr kritisch

(7.20 Uhr) Eine Mehrheit der Deutschen ist kritisch, was das Feiern von Weihnachtsgottesdiensten angeht. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 50 Prozent dafür aus, Präsenzgottesdienste zu untersagen.

Nur 35 Prozent sind der Umfrage zufolge für die Gottesdienste, 15 Prozent machten keine Angaben.

Alle Details der Umfrage, die auch Angeben zur Meinung über den Start des Impfprogramms enthält, finden Sie hier.

++ 3463 neue Corona-Fälle — 47 weitere Menschen gestorben

(06.00 Uhr) Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Baden-Württemberg nimmt weiter stark zu. Am Samstag meldete das Landesgesundheitsamt 3463 weitere Fälle, 47 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Am Freitag waren mehr als 4000 Neuinfektionen und 97 Tote gemeldet worden. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Fälle im Land stieg auf 209 850, wie das Landesgesundheitsamt am Samstag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. Als genesen gelten demnach 147 977 Menschen in Baden-Württemberg. 3938 Menschen sind bisher mit einer Corona-Infektion gestorben.

In intensivmedizinischer Behandlung sind nach Daten des Divi-Intensivregisters derzeit 578 Erkrankte, wie es hieß. 320 (55,36 Prozent) von ihnen werden künstlich beatmet. Es seien 2091 Intensivbetten von betreibbaren 2409 Betten belegt — das entspricht 86,79 Prozent.

Der 7-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100 000 Einwohner beträgt für das ganze Land aktuell 204,0 — nach 199,1 am Vortag. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen weiterhin über dem Wert von 100. Ab 50 gilt ein Kreis als Risikogebiet.

Das waren die letzten Meldungen von Samstag

++ Johnson: Neue Coronavirus-Variante ansteckender — schärfere Maßnahmen

(18.02 Uhr) Die in Großbritannien entdeckte neue Variante des Coronavirus ist nach Angaben von Premierminister Boris Johnson nach ersten Erkenntnissen deutlich ansteckender als die bekannte Form. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe weniger effektiv seien, sagte Johnson am Samstag in London vor Journalisten. „Es gibt immer noch viel, das wir nicht wissen.

Aber es gibt keine Beweise, dass die neue Variante mehr oder schwerere Krankheitsverläufe auslöst.“ Auch eine höhere Sterblichkeit sei durch die Virus-Variante VUI2020/12/01 bisher nicht festgestellt worden.

Wegen der Coronavirus-Mutation verschärfte die Regierung aber die Beschränkungen für London von diesem Sonntag an deutlich. „Wenn das Virus seine Angriffsmethode ändert, müssen wir unsere Verteidigungsmethode ändern“, sagte Johnson.

Das bisher dreistufige Corona-Warnsystem wurde nun auf vier erweitert — darunter fallen außer der Hauptstadt auch noch andere Regionen im Südosten.

Dort dürfen die Bewohner nur noch aus wichtigen Gründen ihre Wohnung verlassen, etwa um zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen. Auch zu Weihnachten dürfe man keine Angehörigen anderer Haushalte treffen, betonte Johnson. „Wir können Weihnachten nicht wie geplant verbringen.“ Alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte sowie andere Einrichtungen wie Fitnessstudios oder Schönheitssalons müssen schließen. Einwohner der höchsten Corona-Stufe 4 dürfen diese Zone nicht verlassen.

++ Bund sichert mehr Corona-Impfdosen für Deutschland

(17.12 Uhr) Die Bundesregierung hat mehr Dosen für Impfungen gegen das Coronavirus für Deutschland gesichert. Vom ersten Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer kommen aus einer EU-weiten Bestellung nun 55,8 Millionen statt zunächst vorgesehener 40 Millionen Dosen, wie das Bundesgesundheitsministerium am Samstag auf Anfrage in Berlin mitteilte.

Zuerst berichtete die „Bild am Sonntag“ darüber. Daneben wurden über nationale Zusagen auch schon weitere 30 Millionen Impfdosen dieses Präparats gesichert.

An diesem Montag will die EU-Arzneimittelbehörde EMA ihre Beurteilung über den Impfstoff von Biontech/Pfizer abgeben, danach wird eine Zulassung durch die EU-Kommission erwartet. Bund und Länder stellen sich dann auf einen Beginn von Impfungen am 27. Dezember ein.

Vom zweiten aussichtsreichen Impfstoff des US-Konzerns Moderna hat Deutschland nun dem Gesundheitsministerium zufolge über das EU-Kontingent 50,5 Millionen Impfdosen gesichert. Zusammen mit 85,8 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer seien damit 136,3 Millionen Dosen sicher, von denen nahezu alle 2021 ausgeliefert werden könnten.

Da jeweils zwei Dosen benötigt werden, ließen sich so rein rechnerisch 68,2 Millionen Bürger impfen — bei insgesamt 83 Millionen Einwohnern in Deutschland. Der Moderna-Impfstoff hatte am Freitagabend eine Notfallzulassung in den USA erhalten.

++ Mehrere Kreise in Bayern haben keine freien Intensivbetten mehr

(16.13 Uhr) In Bayern werden wegen der Corona-Krise die Intensivbetten knapp. Mehrere Landkreise meldeten am Samstag kein einziges freies Intensivbett mehr, wie aus dem deutschlandweiten DIVI-Register hervorgeht.

Null freie Betten gab es demnach in den Landkreisen Würzburg, Landshut, Regen, Aichach-Friedberg, Donau-Ries, Altötting und Fürstenfeldbruck. Mehrere andere Kommunen meldeten am Samstag nur noch ein bis zwei freie Intensivbetten.

„Vereinzelt ist die Situation — abhängig vom jeweiligen lokalen Infektionsgeschehen — dementsprechend bereits sehr ernst“, sagte Ministerin Melanie Huml (CSU) — und: „In der Gesamtbetrachtung stehen bayernweit noch ausreichend Allgemein- wie auch Intensivbetten-Kapazitäten zur Verfügung.“

Die Zahl der bayernweit freien Intensivbetten mit invasiver Beatmungsmöglichkeit für besonders schwer erkrankte Corona-Patienten liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums in München aber nur noch bei rund 300.

Wenn in einem Landkreis keine Betten mehr frei sind, bedeutet dies nicht, dass keine Behandlung mehr möglich ist. Aber neue Intensivpatienten müssen dann zum Teil über weite Entfernungen in andere Krankenhäuser gebracht werden.

Bayernweit waren laut Intensivregister am Samstag noch gut 13 Prozent der gut 3400 Intensivbetten frei, vergleichbar mit dem benachbarten Baden-Württemberg.

