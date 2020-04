Corona-Newsblog: Smartphone soll vor Infizierten warnen - App laut Kanzleramt bald einsatzbereit

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 85.778 (¹), 100.009 (³)

Geheilte Deutschland: 28.700 (³)

Kritische Fälle Deutschland: 3936 (³)

Todesfälle Deutschland: 1575 (³)

bestätigte Infizierte Baden-Württemberg: 19.287 (¹,⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 383 (¹,⁴)

bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 1197 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

11.28 Uhr - Österreich will Maßnahmen lockern

Österreich will seine drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus direkt nach Ostern langsam lockern. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gab am Montag die Öffnung von kleinen Geschäften sowie Bau- und Gartenmärkten unter strengen Auflagen ab dem 14. April als Ziel aus.

In den österreichischen Zahlen und Daten sei ein positiver Trend zu sehen. Wenn sich die Bevölkerung in den nächsten acht Tagen weiter streng an die Regelungen halte, könnten die Maßnahmen schrittweise gelockert werden.

11.03 Uhr - Kanzleramt: Corona-App bald einsatzbereit

Die geplante Handy-App zur Analyse der Corona-Infektionswege ist nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun sehr bald einsatzbereit — schon in den kommenden Tagen oder spätestens Wochen. Weiter sagte der CDU-Politiker in der Sendung „Frühstart“ der RTL/ntv-Redaktion, eine solche Tracking-App sei Teil der Exit-Strategie der Bundesregierung, um die angeordneten Kontaktverbote und andere Beschränkungen schrittweise lockern zu können. Konkret werde darüber nach Ostern gesprochen.

Zu den Voraussetzungen für Lockerungen zählen nach seinen Worten mehr Intensivbetten, aber eben auch eine verbesserte Kontaktverfolgung von Infizierten. „Dabei spielt die Tracking-App, die dem EU-Datenschutz genügen muss, eine entscheidende Rolle — und mehr Personal für die Gesundheitsämter.“

Eine Expertengruppe habe kürzlich das technische Konzept veröffentlicht. „Alle, die diese App entwickeln möchten, können auf diesem Konzept aufbauen“, sagte Braun. Der Kanzleramtschef forderte zudem ein europaweit einheitliches Programm. „Wir brauchen das in jedem Fall EU-weit.“ Das begründe sich allein durch den europäischen Binnenmarkt und die zahlreichen Pendler, die jeden Tag die Grenze überquerten. „Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass es jetzt viele verschiedene Tracking-Apps gibt.“

Die Technik zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten wird aktuell in Berlin von Soldaten in der Julius-Leber-Kaserne getestet. Es geht dabei um eine App, die Bürger freiwillig installieren könnten und die sie ohne Preisgabe von Namen oder Standortdaten anonymisiert warnt, wenn sie Kontakt mit einem bestätigten Infizierten hatten. Eine schnelle Verfügbarkeit dieser Technologie gilt als eine Möglichkeit, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, wenn irgendwann die aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden.

Wie die Pandemie-Bekämpfung per Smartphone-App funktionieren soll, lesen Sie hier.

10.25 Uhr - USA weisen Vorwurf der "Piraterie" zurück

Die USA haben Vorwürfe zurückgewiesen, sie hätten für die Berliner Polizei bestimmte Schutzmasken in die USA umgeleitet. „Die Regierung der Vereinigten Staaten hat nichts unternommen, um für Deutschland bestimmte 3M-Lieferungen umzuleiten, noch wussten wir irgendetwas von solchen Sendungen“, sagte ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin.

Eine für die Berliner Polizei bestimmte Lieferung von 200.000 Schutzmasken, die von der US-Firma 3M stammen soll, war auf dem Flughafen der thailändischen Hauptstadt Bangkok verschwunden. Berlins Innensenator Andreas Geisel hatte am Freitag zunächst mitgeteilt, die Masken seien auf Betreiben der USA „konfisziert“ worden. Er hatte von einem „Akt moderner Piraterie“ gesprochen. Im ZDF-Morgenmagazin wiederholte er am Montag zwar nicht den Vorwurf der Konfiszierung. Er sagte aber erneut, die Masken seien in den USA gelandet.

10.04 Uhr - Rolls-Royce zieht Prognose zurück

Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce zieht wegen der hohen Unsicherheiten und des Einbruchs des Luftverkehrs infolge der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für 2020 zurück. Zudem werde die ursprünglich geplante Schluss-Dividende für 2019 in Höhe von 7,1 Pence (rund acht Cent) je Anteilsschein ausgesetzt, wie das Unternehmen in London mitteilte. Rolls-Royce ist der Mutterkonzern des Geschäftsbereichs Power Systems mit seiner Marke MTU in Friedrichshafen.

Die Flugstunden von Großraumflugzeugen im zivilen Luftverkehr seien allein im März um rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen und dürften im April und darüber hinaus weiter sinken, hieß es. Der Konzern bereite sich vor diesem Hintergrund unter anderem auf einen Auslieferungsrückgang seiner Triebwerke vor.

9.50 Uhr - Ungewöhnliche Bilder: Das erste Aprilwochenende in der Region

Kaum ein Auto auf der A8, menschenleere Promenaden bei bestem Wetter und Polizeikontrollen an Ausflugszielen - so ungewöhnlich sind die Bilder des ersten Aprilwochenendes.

Friedrichshafen-Fischbach: Ein Mann joggt am Sonntag bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen auf dem beliebten Uferweg am Bodensee an zwei gesperrten Parkbänken vorbei. (Foto: Felix Kästle / DPA) Dutzende Menschen treffen sich an der Deutsch-Schweizer Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Die Grenzabsperrung wurde durch einen zweiten Zaun verstärkt, so dass ein direkter Kontakt ausgeschlossen ist. Dazwischen ist rund zwei Meter Abstand. (Foto: Felix Kästle / DPA) Ein einziges Motorrad fährt auf der beliebten Motorradstrecke durch das Tettnanger Hinterland Richtung Bodensee. (Foto: Felix Kästle / DPA) Waiblingen: Der Text "ab sofort ist das Parken kostenlos" steht auf einer Anzeige in der Innenstadt. Wegen der Corona-Krise verzichten einige kleine Städte im Land aus Sicherheitsgründen auf die Parkgebühren. Das kostenlose Parken soll ein Anreiz sein, weniger mit Bus und Bahn zu fahren. (Foto: Sebastian Gollnow / DPA) Eine Mitarbeiterin steht in einem Baumarkt hinter einem improvisierten Schutz aus Plexiglas, um die Selbstbediengungskassen zu überwachen. Viele Geschäfte haben geschlossen - Baumärkte dürfen jedoch noch öffnen. (Foto: Sebastian Gollnow / DPA) Autos fahren am ersten Samstag der Osterferien auf der Autobahn A8. Normalerweise sind zu Beginn der Osterferien mehr Autos auf der Autobahn unterwegs. (Foto: Sebastian Gollnow / DPA) Überlingen: Menschenleer ist die Uferpromenade am Bodensee. Die Stadt hat die Uferpromenade über das Wochenende für Jedermann gesperrt. (Foto: Felix Kästle / DPA) Konstanz: Zwei Menschen sitzen in entsprechendem Abstand neben ihren Fahrräder auf einer Parkbank. Zu den Corona-Auflagen gehört es unter anderem sich maximal zu zweit in der Öffentlichkeit zu treffen und Abstand zu halten. (Foto: Felix Kästle / DPA) Eine Straßensperrung steht bei den Parkplätzen der Wasserfälle in Bad Urach. Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen bestehen Beschränkungen für den Besuch von Touristenattraktionen. (Foto: Sebastian Gollnow / DPA) Ein Polizeireiter reitet vor den Wasserfällen Bad Urach entlang. Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen bestehen Beschränkungen für den Besuch von Touristenattraktionen. Diese werden auch von der Polizei kontrolliert. (Foto: Sebastian Gollnow / DPA) Langenargen: Ausflügler laufen an der Promenade am Ufer des Bodensees entlang. Nur wenige Menschen zog es um die Mittagszeit an den Bodensee. (Foto: Felix Kästle / DPA) Langenargen: Eine Familie läuft an der Promenade am Ufer des Bodensees entlang. (Foto: Felix Kästle / DPA) Ein Kajakfahrer paddelt über den Bodensee, während im Hintergrund der Säntis in der Schweiz zu sehen ist. Nur vereinzelt waren auf dem Bodensee Boote unterwegs. (Foto: Felix Kästle / DPA) Zwei Jogger laufen an der menschenleeren Neckarwiese und leeren Sitzbänken vorbei. Derzeit herrschen Kontaktbeschränkungen, welche eine schnelle Ausbreitung des Virus bremsen sollen. (Foto: Uwe Anspach / DPA) 1 von 1

9.05 Uhr - BMW-Verkäufe brechen um mehr als 20 Prozent ein

BMW hat von Januar bis Ende März 20,6 Prozent weniger Autos verkauft als im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Die Corona-Pandemie habe im Februar den Absatz in China einbrechen lassen, im März seien die Folgen in Europa und den USA deutlich spürbar, teilte das Unternehmen in München mit. „In Europa sind derzeit aufgrund des Coronavirus rund 80 Prozent aller Händlerbetriebe geschlossen, in den USA sind es circa 70 Prozent.“

In den BMW-Werken in Europa und Nordamerika steht die Produktion. Der Konzern passe sein Produktionsvolumen flexibel der Nachfrage an, sagte Vertriebsvorstand Pieter Nota. „In China sehen wir mit einem starken Auftragseingang die ersten Anzeichen einer Erholung.“

8.35 Uhr - So heftig tobt der Kampf um Schutzausrüstung

Kai Scherrn befürchtet das Schlimmste. Seit Wochen versucht er, Masken und Schutzkleidung für die Mitarbeiter seines Pflegedienstes zu besorgen, durchforstet dafür das Internet, zapft alle Quellen an, die er hat. Seine Reserven sind so gut wie aufgebraucht und auf die Versprechen der Politik, im Laufe der nächsten Wochen ausreichend Schutzausrüstung zu besorgen, will er sich nicht verlassen. Zu schwierig ist die Situation, zu leer gefegt der Markt.

Das Problem: Kommt er nicht bald an genügend Schutzausrüstung, droht seinem Pflegedienst das Aus. Doch fast die ganze Welt befindet sich derzeit in einem gefährlichen Wettstreit. Verlierer sind dabei jene, die nicht genug Geld haben – oder nicht die richtigen Kontakte.

Wie sehr die Regeln des Anstands außer Kraft gesetzt sind, wenn es um Schutzausrüstung geht, lesen Sie hier (plus).

8.20 Uhr - Hausbesuch vom Friseur ist strafbar

Dass man in Zeiten von Corona nicht zum Haareschneiden gehen kann, nehmen einige mit Humor. Andere wiederum bemühen sich, Friseure zu finden, die zu den Kunden nach Hause kommen oder diskret die Salontür aufschließen.

Scheinbar gibt es im Moment noch Einzelne, die sich auf solche Deals einlassen. Das ärgert Bernd Bäuerle, Obermeister der Friseur-Innung Aalen, er appelliert an Kunden wie Friseure: Klar sei, dass Hausbesuche von Friseuren im Moment verboten sind.

Dies stelle das Land in seiner Corona-Verordnung explizit klar, wo unter anderem auch die Tätigkeit von mobilen Dienstleistern untersagt wird. Denkbar ist bei einem wiederholten Verstoß ein Bußgeld von bis zu 25 000 Euro.

Wie er und seine Kollegen verzweifelt gebeten werden, dennoch Hausbesuche zu machen, lesen Sie hier.

7.58 Uhr - Ischgl: Der tiefe Fall einer Partyhochburg

Hätte Stefanie Böck auch nur die leiseste Ahnung gehabt, in welche Gefahr sie sich begibt, wäre sie am 7. März nicht frühmorgens in einen Bus voller Skifahrer gestiegen, der sie zusammen mit ein paar Freundinnen nach Ischgl brachte. So aber erlebte sie einen unbeschwerten, sonnigen Tag auf der Piste und beim Après-Ski. Spät am Abend reiste Böck wieder zurück nach Isny im Allgäu – und mit ihr das Coronavirus.

Ischgl ist in den vergangenen Wochen zum europäischen Hotspot geworden, von dem aus Freizeitsportler das Virus bei ihrer Heimkehr über Europa verteilten. Während in Österreich eine große Sammelklage vorbereitet wird, weisen die österreichische Bundesregierung und das Land Tirol alle Schuld und alle Verantwortung von sich.

Wie nervös die österreichische Politik beim Thema Ischgl ist, lesen Sie hier (plus).

Stefanie Böck (Zweite von links) mit ihren Freundinnen in Ischgl. (Foto: privat)

7.09 Uhr - Hotels wollen Alternative zum Homeoffice werden

Die von der Corona-Krise hart getroffene Hotelbranche will mit einem neuen Geschäftsmodell zumindest einen Teil ihrer Zimmer vermieten. Betriebe bieten ihre Räume „als Alternative zum Homeoffice“ an, wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Berlin bestätigte. Nun steigt auch die Hotelplattform HRS aus Köln mit in dieses Geschäft ein, wie sie am Montag mitteilte.

Zu den Hotelketten, die entsprechende Angebote machen, gehört Welcome Hotels. „Wenn Ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und produktives Arbeiten schwer fällt, bieten wir in unseren Hotels eine perfekte Alternative“, wirbt das Unternehmen. Die Hotelkette Achat preist ihre Hotelzimmer als „Einzelbüros“ an — inklusive Zimmerservice und zu Sonderraten. Letztere ziehen sich durch die Angebotslandschaft: Oft finden sich Tagessätze von 39 Euro - teilweise auch darunter.

Auch der Dehoga preist die „optimalen Rahmenbedingungen“ in den Hotelzimmern. Der Verband verweist in diesem Zusammenhang auf das Portal homeoffice-im-hotel.de. Dort fanden sich am Sonntag 142 Hotels mit entsprechenden Angeboten.

7.06 Uhr - Menschen sorgen sich ums Geld

Laut einer Umfrage machen sich derzeit viele Bürger Gedanken wegen möglicher finanzieller Nachteile. Wucherpreise für vielleicht einmal knappe Waren wie Hygieneartikel besorgen 38 Prozent sehr oder eher stark, wie die Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) ergab. Ein Drittel (33 Prozent) befürchtet stark, dass die private Altersvorsorge an Wert verliert. Die größte Unsicherheit gibt es darüber, wegen fehlender Klinik- oder Arztkapazitäten nicht ausreichend behandelt werden zu können. Dies besorgt 43 Prozent der Befragten stark.

Dass sie Geld für ausfallende Reisen, Veranstaltungen oder Kurse nicht wiederbekommen, besorgt laut der Umfrage 26 Prozent der Befragten stark. Rechnungen, Miete oder Kreditraten nicht mehr bezahlen zu können, treibt 23 Prozent stark um. Starke Sorgen, dass es nicht ausreichend Lebensmittel geben könnte, haben demnach 13 Prozent. Für die Umfrage befragte das Institut Kantar Emnid vom 31. März bis zum 1. April 1006 Menschen ab 14 Jahren.

6.54 Uhr - Städte im Südwesten verzichten auf Parkgebühren

Wegen der Corona-Krise verzichten einige kleine Städte im Land aus Sicherheitsgründen auf die Parkgebühren. Das kostenlose Parken soll ein Anreiz für die Menschen sein, weniger mit Bus und Bahn zu fahren, um so das Ansteckungsrisiko zu verringern. Größere Städte wie Karlsruhe und Stuttgart zögern bei dem Thema aber noch, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

In Friedrichshafen gilt die aufgehobene Gebührenpflicht für öffentliche Parkplätze und das Parkhaus im Graf-Zeppelin-Haus. Ebenso sollen laut der Internetseite der Stadt die beschränkten Parkzeiten aufgehoben werden. Die Stadt Konstanz bietet auf dem Parkplatz „Auf dem Döbele“ in der Innenstadt kostenfreies Parken an.

Die Stadt Freiburg ermöglicht Klinikpersonal und Mitarbeitern des Jugendamtes, die für gefährdete Kinder im Einsatz sind, kostenlose Parkplätze. Sie müssen sich aber ausweisen können.

In Stuttgart hat die CDU-Fraktion eine Anfrage in den Gemeinderat eingebracht, in der ein zeitlicher Stopp der Parkgebühren thematisiert wird. Ein Ergebnis liegt laut einer Sprecherin der Stadt Stuttgart noch nicht vor. Andere Städte verweisen stattdessen auf Fahrräder, die bei der Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs hilfreich seien, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

6.00 Uhr - Britischer Premier Boris Johnson im Krankenhaus

Der britische Premierminister Boris Johnson ist wegen seiner Covid-19-Erkrankung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte der Regierungssitz Downing Street in London am Sonntagabend mit. Er solle dort Tests unterzogen werden. „Es handelt sich um einen vorsorglichen Schritt, da der Premierminister noch zehn Tage, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, Symptome hat“, hieß es in der Mitteilung. Der Schritt weckte Zweifel an seiner Fähigkeit, die Amtsgeschäfte trotz Covid-19-Erkrankung fortzuführen.

Johnson führe die Regierung weiterhin, sagte ein Sprecher am Abend. Dennoch wurde damit gerechnet, dass sein Stellvertreter, Außenminister Dominic Raab, für die Leitung einer Sitzung am Montag einspringen würde.

Johnson hatte seine Infektion am 27. März bekannt gemacht und sich in Selbstisolation in seiner Dienstwohnung zurückgezogen. Noch am Freitag meldete er sich mit einer Videobotschaft zu Wort. Er fühle sich zwar besser, habe aber weiterhin Fieber.

Auch Johnsons schwangere Verlobte Carrie Symonds hat nach eigenen Angaben eine Woche mit Symptomen der Lungenkrankheit Covid-19 im Bett verbracht. Das teilte die 32 Jahre alte ehemalige Kommunikationschefin der Konservativen Partei am Samstag per Twitter mit. Getestet worden sei sie aber nicht. „Nach sieben Tage Ausruhen fühle ich mich stärker und bin auf dem Weg der Besserung“, so Symonds.

Die letzten drei Meldungen aus dem News-Blog von Sonntag:

21.28 Uhr - "Europa wird nicht gelebt", findet der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung

Wie bereits in den Jahren 2008 und 2015 zeigt sich auch in der Corona-Krise, wie wenig der Solidaritätsgedanke in der Europäischen Union zählt. Europa wird nicht gelebt, kommentiert Hendrik Groth.

21.18 Uhr - Kretschmann zu Corona-Krise: Wir sind auf richtigem Weg

Halten Sie sich bitte weiter an die Regeln. Auch bei dem guten Wetter und auch über die Ostertage. Wir sind auch dem richtigen Weg, jetzt dürfen wir nicht nachlassen. #2getherBW #CoronaVirusDE #coronabw #COVIDー19 pic.twitter.com/4vFlOh2j8g— Landesregierung BW (@RegierungBW) April 5, 2020

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Menschen im Südwesten aufgerufen, sich trotz des schönen Frühlingswetters weiter an die Regeln zum Eindämmen der Corona-Epidemie zu halten. Am Sonntagabend teilte er via Twitter mit: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Maßnahmen beginnen zu wirken. Jetzt kommt es darauf an, nicht nachzulassen. Auch wenn Kaiserwetter ist über die Ostertage, ich bitte Sie eindringlich: halten Sie sich weiterhin an die Regeln.“ Die Menschen sollten nur rausgehen, wenn dies nötig ist — und: „Dann nur zu zweit oder mit der Familie und mindestens 1,5 Meter Abstand halten.“

21 Uhr - Live: Die Ansprache der Queen

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm— The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2020

20.06 Uhr - Mehr als 19.000 Corona-Infektionen im Südwesten — 383 Todesfälle

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten im Südwesten ist auf 19.287 gestiegen (Stand: Sonntag 16.00 Uhr). Das waren 772 mehr als am Vortag, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg um 20 auf 383. Nachweislich 1197 Menschen seien bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es weiter.

