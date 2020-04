Corona-Newsblog: Schutzschirm über 30 Milliarden Euro soll Lieferketten aufrechterhalten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 127.584 (¹), 133.154 (³)

Genesen Deutschland: 72.600 (¹)

Todesfälle Deutschland: 3254 (¹), 3592 (³)

Bestätigte Infizierte Baden-Württemberg: 26.050 (⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 820 (⁴)

Bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 12.834 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Virus und seine Folgen im Überblick:

Die aktuelle Entwicklung des Tages:

11.10 Uhr - Lindauer Kinderfest und Nabada fällt aus - Schwörfeier soll stattfinden

Jetzt ist die traurige Nachricht für alle Lindauerinnen und Lindauer offiziell: Das Kinderfest 2020 fällt aus. „Wir hatten bis zuletzt gehofft, es könne vielleicht stattfinden. Umso trauriger macht uns jetzt die Absage", sagt Birgit Russ, Kinderfest-Koordinatorin und 1. Vorsitzende des Kinderfest-Hauptausschusses.

Bilder wie diese von 2019 wird es in diesem Jahr vom Nabada auf der Donau am Schwörmontag in Ulm nicht geben. (Foto: dpa / Stefan Puchner)

Das Verbot von Großveranstaltungen trifft auch Ulm und Neu-Ulm: Der Schwörmontag wird wohl nur in deutlich abgespeckter Form gefeiert, in Neu-Ulm stehen Kultur auf der Straße, der Kunsthandwerkermarkt und das Stadtfest komplett auf der Kippe.

Das Nabada wird aller Wahrscheinlichkeit nach dem Infektionsschutz zum Opfer fallen – Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern waren bereits im März verboten worden.

Auch die Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ sind wegen Corona abgesagt. Sie sollten Anfang Juni stattfinden. Das teilte der Veranstalter Live Nation in Frankfurt mit.

10.37 Uhr - Abiturprüfungen in Berlin beginnen am Montag

In Berlin sollen die Abiturprüfungen auch angesichts der neuen Corona-Regelungen wie geplant ab Montag stattfinden. Es gehe darum, „dass auch unsere Berliner Jugendlichen in ganz Deutschland an den Hochschulen studieren können“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres im Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Bereits am 27. April sollen dann auch Zehntklässler wieder unterrichtet werden. In dem schrittweisen Hochfahren des Unterrichts soll dann am 4. Mai der Unterricht der Sechstklässler wieder beginnen.

10.12 Uhr - Wacken-Open-Air fällt aus

Das Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken wird in diesem Sommer wegen der Corona-Auflagen nicht stattfinden.

„Wir stehen vor einer Situation, wie wir sie in 30 Jahren noch nicht erlebt haben, denn wir müssen schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr leider kein Wacken Open Air geben wird“, sagte Festival-Mitbegründer Holger Hübner. Grund ist die von Bund und Schleswig-Holstein geplante Absage von Großveranstaltungen bis zum 31. August.

Des Festival sollte ursprünglich vom 30. Juli bis 1. August 2020 stattfinden.

9.35 Uhr - Milliardenschwerer Schutzschirm für Warenverkehr

Die Bundesregierung spannt in der Corona-Krise einen weiteren milliardenschweren Schutzschirm, um den Warenverkehr und Lieferketten abzusichern. Wie das Wirtschafts- und das Finanzministerium mitteilten, geht es um ein Volumen von 30 Milliarden Euro. Ziel sei es, Lieferantenkredite deutscher Unternehmen zu sichern.

Der Bund übernimmt demnach für das Jahr 2020 eine Garantie für Entschädigungszahlungen der Kreditversicherer von bis zu 30 Milliarden Euro. Die Kreditversicherer beteiligten sich substanziell.

„Für viele Unternehmen ist diese Krise bedrohlich, weil sie keine Aufträge mehr erhalten“ sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). „Und wenn noch Aufträge da sind, ist ungewiss, ob der Kunde am Ende zahlen kann. Deshalb sorgen wir mit einem Schutzschirm in Höhe von 30 Milliarden Euro dafür, dass Kreditversicherer weiter für etwaige Zahlungsausfälle einstehen und tragen dazu bei, die Lieferketten in Deutschland und weltweit aufrechtzuerhalten.“

8.44 Uhr - "Kinder können gestärkt aus Krise hervorgehen"

Schulen und Kitas bleiben weiter zu. Viele Kinder leiden unter der sozialen Isolation. Manche weinen, andere haben Schlafprobleme oder Kopfschmerzen. Auch das Verhalten kann sich deutlich ändern. Doch laut der Bochumer Professorin für Kinder- und Jugendpsychotherapie, Silvia Schneider, kann die derzeitige Situation auch einen Nutzen für die Entwicklung haben: „Kinder können gestärkt aus der Krise hervorgehen.“

Viele Eltern berichten derzeit, dass ihre Kinder stark unter der sozialen Isolation leiden. „Kinder reagieren ganz unterschiedlich auf die Krise, die auch für sie Stress bedeutet“, sagt der Berliner Psychologe Thilo Hartmann. Die Kinder können demnach neben Schlafproblemen auch mit Kopfweh, Bauchschmerzen, Schwindel und Erschöpfung reagieren. „Auf der Verhaltensebene ist es möglich, dass Kinder sich zurückziehen, aggressiver auftreten oder auch ein verstärktes Kuschelbedürfnis haben.“

Ein Leben ohne Krisen ist unnormal und das ist auch nicht gut für Kinder. Professorin für Kinder- und Jugendpsychotherapie, Silvia Schneider

Viele Eltern neigen laut Schneider zum Versuch, Kinder von Krisen fernzuhalten. Doch aus der Forschung wisse man: Kinder müssen Krisen auch kennenlernen. „Und sie müssen vor allem lernen, wie sie mit Krisen umgehen.“ Der Alltag bestehe aus Krisen und unser Leben sei eine ständige Problembewältigung. „Ein Leben ohne Krisen ist unnormal und das ist auch nicht gut für Kinder.“

Dem Nachwuchs Abwechslung zu bieten und dessen Kreativität zu fördern, heißt es in der Corona-Krise im Familienalltag. (Foto: Oliver Dietze)

8.07 Uhr - So erleben Lkw-Fahrer die Corona-Krise

„Das momentan größte Problem bei unseren Lkw-Fahrern ist, dass sie bei ganz vielen Industrie- und Handelsfirmen, wo sie Waren anliefern und abholen, nicht mehr die Sanitäranlagen benutzen, ja sich nicht einmal mehr die Hände waschen dürfen. Manche Firmen stellen stattdessen ein Dixi-Klo hin. Wie das nach 20 oder 30 Benutzungen aussieht, wenn es nicht sauber gemacht wird, kann man sich vorstellen.

Einzelne meinen es besonders gut und stellen neben das Dixi-Klo einen Tisch mit Keksen und Kaffeekanne, wo jeder hinfassen kann – so hatten es sich die Virologen vermutlich nicht vorgestellt. Um es klar zu sagen: Viele Lkw-Fahrer fühlen sich wie Aussätzige behandelt.“ Das sagt Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL).

Lkw-Fahrer werden zur Zeit stärker und anders gefordert als sonst. Nicht nur, weil ihr einsamer Beruf noch einsamer wird, sich ihr Leben unterwegs noch mehr auf die zwei, zweieinhalb Meter Höhe, Breite und Tiefe der Fahrerkabine beschränkt.

Wenn es Abend wird auf Deutschlands Autobahnen, suchen die Lkw-Fahrer Stellplatz, Sanitäranlagen und etwas gegen den Hunger. (Foto: Thomas Frey/DPA)

7. 13 Uhr - Hochzeit in Gefahr, wie Brautpaare aus der Region damit umgehen

Wegen der Pandemie werden viele Veranstaltungen abgesagt. Auch Hochzeitsfeiern und Trauungen sind davon betroffen. Drei Paare aus der Region erzählen hier von Enttäuschungen und neuen Plänen.

Verunsicherung und Planungsunmöglichkeit durch die Corona-Krise betreffen nicht nur zahlreiche Unternehmen sondern auch die Liebe. Weil Veranstaltungen bis auf weiteres untersagt sind, fallen Hochzeitsfeste erst einmal ins Wasser.

6.27 Uhr - Hohe Zustimmung für mehr staatliche Krisenvorsorge

Angesichts der Corona-Epidemie befürwortet laut einer Umfrage eine große Mehrheit der Bundesbürger eine stärkere staatliche Krisenvorsorge.

Ausreichende Vorsorge etwa für Atemmasken und Schutzkleidung für Ärzte und Pflegepersonal finden 78 Prozent ganz besonders wichtig und 20 Prozent wichtig, wie die Befragung im Auftrag des Beamtenbunds dbb ergab. Deutlich mehr Pflegekräfte halten 68 Prozent für besonders wichtig und 29 Prozent für wichtig. Etwa ebenso viele befürworten auch eine bessere Bezahlung. Umfassende Informationen der Bevölkerung, was bei Epidemien oder Katastrophen zu tun ist, sind 65 Prozent besonders wichtig und 31 Prozent wichtig.

Das war am Mittwoch wichtig:

22.29 Uhr - Es hilft nur nüchterne Analyse

Chefredakteur Hendrik Groth kommentiert die Beschlüsse, auf die sich Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten geeinigt haben.

21.25 Uhr - Biberacher Schützenfest und Laupheimer Heimatfest fallen wohl aus, vermutlich auch Seehasenfest und Kulturufer in Friedrichshafen, ebenso das Rutenfest

Noch fehlt zwar der offizielle Beschluss der Plenarversammlung der Schützendirektion, aber nach den politischen Entscheidungen in Berlin und Stuttgart scheint seit Mittwochabend klar: ein Biberacher Schützenfest 2020 in seiner gewohnten Form wird es im Juli 2020 nicht geben - erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch das Laupheimer Kinder- und Heimatfest wird nicht stattfinden. Den ganzen Artikel dazu lesen Sie hier.

Das Biberacher Schützenfest, hier 2018, wird vermutlich 2020 ausfallen. (Foto: Lisa Schlegel)

Nach der Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel einigten sich die Teilnehmer nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf das prinzipielle Verbot von Großveranstaltungen, Konzerten, Schützenfesten und ähnlichen Veranstaltungen bis zum 31. August.

Das würde auch das Häfler Seehasenfest und das Kulturufer betreffen.

Das Ravensburger Rutenfest, das vom 24. bis 28. Juli stattfinden sollte, kann der neuen Beschlüsse zufolge ebenfalls nicht stattfinden.

Und die Ipfmesse in Bopfingen, die ist ebenso betroffen. Dazu lesen Sie alles weitere hier.

