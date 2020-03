Corona-Newsblog: Schulen und Rathäuser schließen, Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern verboten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

Infizierte insgesamt: 3.795 (¹), 4.585 (³)

Infizierte Baden-Württemberg: 827(⁴) 888 (bereinigt nach eigener Recherche)

Geheilte insgesamt: 46 (²,³)

Kritische Fälle insgesamt: 9 (²,³)

Todesfälle: 10 (²,³) Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Hinweis: An den Wochenenende werden die Daten der jeweiligen Institute nicht so regelmäßig aktualisiert wie an Werktagen.

13:52 Uhr: Stadt Bad Waldsee schließt alle öffentlichen Einrichtungen

Alle öffentlichen Stellen in Bad Waldsee wie Rathaus, Bürgerbüro, Tourist-Information, Ortschaftsverwaltungen, Jugendhaus (bereits ab Sonntag), Volkshochschule und Bücherei sind ab Montag, 16. März, für den Publikumsverkehr geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Auch die Türen aller Sporthallen, der Stadthalle und der Gemeinschaftshäuser, des Stadtarchivs sowie der Waldsee-Therme und des Maxibads (Schwimmbad) bleiben geschlossen.

13:30 Uhr: Zwei weitere Corona-Tote in Bayern

Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums sind zwei weitere Coronavirus-Todesfälle in Bayern bestätigt worden. Ein Ministeriumssprecher sagte in München: "Bei einem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Neu-Ulm um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen." Der Mann ist in der Nacht zum Sonntag gestorben. Ein zweiter Todesfall wurde nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) im Landkreis Oberallgäu bestätigt. Dabei handelt sich sich um eine über 80-jährige Patientin, die ebenfalls in der Nacht zu Sonntag gestorben ist.

13:28 Uhr: Absage der Eishockey-WM möglich

Die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz wird immer unwahrscheinlicher. „Die Zeichen verdichten sich, dass das Turnier nicht stattfindet. Aber jetzt wäre es für eine definitive Absage noch zu früh“, sagte der Präsident des Weltverbandes IIHF, René Fasel, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. „Ich gehe davon aus, dass wir bezüglich der WM spätestens in zwei Wochen Klarheit haben.“ Das Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm und insgesamt 16 Teilnehmern, darunter auch das besonders betroffene Italien, ist eigentlich für den 8. bis 24. Mai in Zürich und Lausanne geplant. Für Dienstag hat der Weltverband eine Telefonkonferenz zu dem Thema angesetzt. Fasel sagte aber, dass es nicht in den Händen der IIHF liege, ob die WM durchgeführt wird oder nicht. „Der Entscheid liegt nicht bei uns, sondern bei Bund und Kantonen.“

13:20 Uhr: Weitere Schulen stellen ihren Unterricht sofort ein

Weitere Schulen haben angekündigt, ihren Unterrichtsbetrieb bereits am Montag einzustellen:

Die Gemeinschaftschule Leutkirch (nähere Information können der Schulhomepage www.gms-leutkirch.de entnommen werden)

Das Hariolf-Gymnasium in Ellwangen

Das Schubart-Gymnasium in Aalen

Die Greutschule in Aalen

Berufsschulzentrum Friedrichshafen

13:07 Uhr: Patient infiziert: Oberschwabenklinik in Bad Waldsee kurzzeitig unter Quarantäne

Ein älterer Patient im Krankenhaus Bad Waldsee der Oberschwabenklinik (OSK) ist am Samstagabend positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Klinikum am Sonntag mit. Nachdem das Krankenhaus kurzzeitig unter Quarantäne gestellt worden war, erfolgte am Sonntagmorgen nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Ravensburg wieder die Rückkehr zum normalen Betrieb. Mehr lesen Sie hier.

12:43 Uhr: Stadt Tuttlingen ergreift Maßnahmen gegen Corona

Tuttlingen verschärft die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Ab sofort sind sämtliche städtischen Einrichtungen - auch das Rathaus – geschlossen. Nur in dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten sind Termine möglich, dies aber auch nur nach voriger Anmeldung per Mail oder Telefon. Außerdem sind öffentliche und private Versammlungen ab 50 Personen untersagt. Darüber hinaus wurde die Schließung privater Sportstätten verfügt.

12:06 Uhr: Einbruchsversuch am Corona-Test-Drive-In

Tag eins und zwei des Drive-in-Testzentrums sind routiniert verlaufen, so die Mitteilung der Landkreisverwaltung. Was dann allerdings nach Schließung des Testzentrums folgte, ha bei Landrat Klaus Pavel und allen Verantwortlichen erhebliches Befremden ausgelöst, so eine Pressemitteilung des Landratsamts am Sonntagmorgen. Hier gibt es weitere Informationen.

12:05 Uhr: Auch die Ravensburger Gymnasien schließen schon am Montag

Die Ravensburger Gymnasien haben am Wochenende angekündigt, dass nicht erst am Dienstag, sondern schon am Montag der Schulbetrieb eingestellt wird. Bisher hatte das nur das Bildungszentrum St. Konrad mitgeteilt.

10:27 Uhr: Deutsch-polnische Grenze seit Mitternacht geschlossen

Polen hat wegen der Coronavirus-Krise in der Nacht zur Sonntag seine Grenzen zu Deutschland und anderen EU-Nachbarländern für Ausländer geschlossen. An insgesamt 58 Grenzübergängen zu Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Litauen wurden Kontrollen eingeführt, wie aus einem Erlass des polnischen Innenministeriums hervorgeht. Polen können in ihre Heimat zurückkehren, müssen aber für 14 Tage in Quarantäne. Ausländer dürfen nur in Ausnahmefällen ins Land. Diese gelten für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, für Lastwagenfahrer und für Diplomaten. Polen will so einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus vorbeugen.

10:07 Uhr: Alle Events abgesagt: Veranstaltungsbranche leidet massiv

09:36 Uhr: Der Vatikan feiert Ostern ohne Besucher

Der Vatikan hat alle öffentlichen Veranstaltungen zu Ostern abgesagt. Das Osterfest im Vatikan werde in diesem Jahr ohne Besucher gefeiert, hieß es in einer Mitteilung am Sonntag. Alle liturgischen Feiern der Karwoche fänden „ohne die physische Anwesenheit der Gläubigen“ statt. Zu den Feierlichkeiten kommen normalerweise Tausende Menschen aus aller Welt.

Wegen des Coronavirus-Ausbruchs werden bis zum 12. April die Generalaudienzen von Papst Franziskus und die Angelusgebete am Sonntag weiterhin nur online übertragen. Die Coronavirus-Pandemie betrifft derzeit Italien besonders stark.

Schon am Samstag hatte die Landeskirche Württemberg die Absage aller Gottesdienste empfohlen. Auch im Ulmer Münster werden vorerst keine Gottesdienste gehalten.

09:18 Uhr: Europapark Rust schließt Wasserwelt "Rulantica"

Die Wasserwelt Rulantica im Europapark Rust bleibt ab Montag, 16. März, geschlossen. Das teilt die Betreiberfamilie Mack auf der Homepage des Europaparks mit. Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden gefallen. Die Sicherheit und Gesundheit der Gäste habe höchste Priorität. Derzeit sei der Europa-Park in enger Abstimmung mit den Behörden, was den Saisonstart am 28. März betrifft. Ein Update dazu soll in der nächsten Woche veröffentlicht werden.

09:09 Uhr: USA will Tübinger Impfstoff-Firma für sich

Zwischen Deutschland und den USA gibt es einem Bericht der „Welt am Sonntag“ zufolge Auseinandersetzungen um ein Tübinger Unternehmen, das an einem Impfstoff gegen das Coronavirus arbeite. US-Präsident Donald Trump versuche, deutsche Wissenschaftler mit hohen finanziellen Zuwendungen nach Amerika zu locken oder das Medikament exklusiv für sein Land zu sichern, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise in Berlin.

Der US-Präsident biete der Firma demnach angeblich einen hohen Betrag, um sich deren Arbeit exklusiv zu sichern. Trump tue alles, um einen Impfstoff für die USA zu bekommen. „Aber eben nur für die USA“, heißt es laut Zeitung dazu in der Bundesregierung.

Das Bundesgesundheitsministerium verwies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur auf Äußerungen, die ein Ministeriumssprecher bereits gegenüber der „Welt am Sonntag“ gemacht habe. „Die Bundesregierung ist sehr daran interessiert, dass Impf- und Wirkstoffe gegen das neuartige Corona-Virus auch in Deutschland und in Europa entwickelt werden“, zitierte die Zeitung den Sprecher. „Diesbezüglich ist die Regierung in intensivem Austausch mit der Firma CureVac.“

Deutschland, so die Zeitung, versuche das Unternehmen mit finanziellen Angeboten zu halten. CureVac arbeitet dem Bericht zufolge gemeinsam mit dem bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel an der Herstellung eines Impfstoffs gegen das Virus.

09:00 Uhr: In Friedrichshafen sorgen sich Gastronomen

Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist abhängig davon, dass Veranstaltungen am See stattfinden. Jetzt funken die Gastgeber SOS. Hier geht's zum Artikel.

8:00 Uhr: Heute sind Kommunalwahlen in Bayern.

Sie finden unter ungewöhnlichen Umständen statt. Hier lesen Sie mehr dazu.

7:29 Uhr: Autorennen in der Sommerpause?

Die Formel 1 will ihre Rennen in der Sommerpause nachholen. Was genau geplant ist.

Sonntag, 01:36 Uhr: Weißes Haus: US-Präsident Trump nicht infiziert

Donald Trump war in Kontakt mit Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Nach wachsendem öffentlichem Druck unterzog er sich schließlich selber einem Test - dessen Ergebnis das Weiße Haus nun veröffentlicht hat. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.

Samstag, 21:00 Uhr: Kreis Ravensburg verbietet alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern.

Was am Samstag wichtig war:

258 neue Covid-19-Fälle in Baden-Württemberg

Die Zahl der Infizierten im Land steigt deutlich an auf 827

Die württembergische Landeskirche empfieht den Verzicht auf alle Gottesdienste mit Ausnahme von Beerdigungen

Jens Spahn fordert Rückkehrer aus Österreich, der Schweiz und Italien dazu auf, freiwillig zwei Wochen zuhause zu bleiben - auch ohne Symptome; die Landesregierung schließt sich dieser Bitte an

Fake-News über eine angebliche Absage des Biberacher Schützenfestes sowie eine angebliche Verbindung zwischen Ibuprofen und Corona machen die Runde

Tirol und Madrid sind neue Risikogebiete

Pneumokokken-Impfstoffe werden knapp

Schulen auf der Ostalb können schon ab Montag schließen