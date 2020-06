Corona-Newsblog: Saison für Erdbeer-Bauern im Südwesten überraschend gerettet

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 348 (ca. 35.272 Gesamt - ca. 33.100 Genesene - ca. 1.824 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: ca. 1.824

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 6174 ( ca. 190.359 Gesamt - ca. 175.300 Genesene - 8885 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 8.885

Das Wichtigste auf einen Blick:

Kretschmann hält normalen Unterricht an Schulen nach den Sommerferien für unrealistisch (7.22 Uhr)

für unrealistisch (7.22 Uhr) R-Wert in Deutschland steigt auf 2,88 (5 Uhr)

in Deutschland steigt auf 2,88 (5 Uhr) Bodensee-Katamarane kreuzen wieder zwischen Friedrichshafen und Konstanz (12.18 Uhr)

++ Erdbeer-Saison für Bauern im Südwesten gerettet

Die gute Nachfrage und gestiegene Preise haben den Erdbeer-Bauern im Südwesten die Saison gerettet. Vor allem die Selbstpflückfelder waren sehr beliebt, wie der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) am Montag in Bruchsal mitteilte. Die Landwirte mussten die Felder zum Teil früher schließen. Aufgrund des milden Winters neigt sich die Hauptsaison der Früchte in Baden-Württemberg bereits dem Ende entgegen.

Die Saisonvorbereitung war den Angaben nach turbulent. Wegen der Corona-Pandemie war zunächst ein Einreisestopp für Erntehelfer aus Osteuropa verhängt worden. Später konnten die Saisonarbeitskräfte zwar einreisen, die Landwirte mussten aber umfassende Auflagen zum Infektionsschutz erfüllen.

Der anfänglich hohe Stress und der hohe Produktionsaufwand seien wider Erwarten durch die gute Nachfrage kompensiert worden, sagte Vorstandssprecher Simon Schumacher laut Mitteilung. Das Preisniveau sei hoch gewesen. Der Verband hat mehr als 600 Mitglieder und vertritt die Interessen der Spargel- und Erdbeeranbauer in Süddeutschland.

++ Seibert: Corona-Warn-App läuft auf mehr als 85 Prozent der deutschen Handys

(14.15 Uhr) Die Corona-Warn-App ist mit knapp 12 Millionen Downloads erfolgreich gestartet. Allerdings reißt die Debatte nicht ab, warum die App nicht auf noch mehr älteren Smartphones läuft. Die Bundesregierung hat Verständnis für die Kritik gezeigt.

„Natürlich würde man sich wünschen, dass (…) jeder mit jedem alten Smartphone damit arbeiten könnte, aber es gibt da technische Gründe, die durch ein politisches Wollen der Bundesregierung nicht wegzuwischen sind“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die App nutze neue Techniken und Sicherheitsverfahren, die ältere Smartphones nicht leisteten. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren hätten die Entwickler an der App gearbeitet.

„Sie läuft auf mehr als 85 Prozent der in Deutschland vorhandenen Smartphones“, sagte er. Die Entwickler hätten zugesagt, noch einmal zu überprüfen, ob eine Steigerung möglich ist. Knapp eine Woche nach dem Start wurde die Corona-Warn-App nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen bereits 11,8 Millionen mal heruntergeladen.

++ Gericht rügt in Einzelfallentscheidung Corona-Maßnahmen für Kita-Betrieb

(12.53 Uhr) Die bayerische Staatsregierung muss die nächste gerichtliche Schlappe wegen ihrer Anti-Corona-Maßnahmen hinnehmen - allerdings zunächst nur in einem konkreten Einzelfall. Das Verwaltungsgericht Regensburg hält das bis Monatsende geltende Verbot des normalen Betriebs in Kindertageseinrichtungen nicht mehr für verhältnismäßig.

Mit der Entscheidung, die am Montag veröffentlicht wurde, gab das Gericht dem Antrag der Eltern eines vierjährigen Kindes statt. Der Beschluss, der schon am vergangenen Mittwoch erging, wirkt sich laut Mitteilung aber nur in in Bezug auf die betroffene Familie aus: Der vierjährige Sohn darf den Kindergarten seither wieder besuchen.

Das Gericht geht in seiner Begründung davon aus, dass das Verbot des regulären Kita-Betriebs „keine hinreichende gesetzliche Grundlage (mehr) findet“. Bei summarischer Überprüfung erscheine „eine Schließung des regulären Betreuungsangebotes in einer Kindertageseinrichtung und ein entsprechendes Betretungsverbot nicht mehr verhältnismäßig“.

Die Rechte der Eltern und des Kindes seien nicht ausreichend berücksichtigt worden, hieß es weiter. Auch weniger einschneidende Maßnahmen seien geeignet (und auch erforderlich), um das Corona-Infektionsrisiko einzudämmen (Az. RO 14 S 20.1002).

++ Bodensee-Katamarane kreuzen wieder

(12.18 Uhr) Die Katamarane zwischen Friedrichshafen und Konstanz fahren wieder in gewohntem Takt. Nach Monaten mit einem coronabedingt abgespecktem Fahrplan verbinden die Schnellschiffe die beiden Bodensee-Städte nun wieder an sieben Tagen in der Woche, wie die Reederei am Montag mitteilte.

Lediglich die Fahrten im Spätverkehr bis Mitternacht an Wochenenden werde es weiterhin nicht geben. Die selbstgesetzte Kapazitätsgrenze von 70 Fahrgästen entfalle.

Mit den Erfahrungen der letzten Wochen könne man nun auch wieder mehr Passagiere auf dem Katamaran mitnehmen. Auch das Bord-Bistro sei wieder geöffnet. Die 34 Meter langen Doppelrumpfboote verkehren seit 2005 zwischen Konstanz und Friedrichshafen.

++ Neue Lockerungen in Bayern

(9.03 Uhr) Mit einem ganzen Schwung neuer Lockerungen bei den Anti-Corona-Maßnahmen startet der Freistaat in die neue Woche.

Ab heute sind bei Veranstaltungen in Innenräumen bis zu 50 Personen erlaubt, im Freien dürfen es sogar maximal 100 sein. Das gilt zum Beispiel für Hochzeitsfeiern, Beerdigungen und Vereinssitzungen. Bei Kulturveranstaltungen sind in Innenräumen sogar bis zu 100 Gäste erlaubt mit zugewiesenen Sitzplätzen, in Außenbereichen bis zu 200.

Alle Änderungen lesen Sie hier.

++ Kretschmann: Rückkehr zum Regelbetrieb an Schulen unrealistisch

(7.22 Uhr) Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält eine Rückkehr zum Regelbetrieb an den Schulen in Baden-Württemberg nach den Sommerferien für unrealistisch. „Unser Kernproblem ist die hohe Zahl der Lehrkräfte und Erzieher, die sich zu den vulnerablen Gruppen zählen. In den Schulen sollen das bis zu 20 Prozent sein“, sagte Kretschmann in einem Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ (Montag). „So kann man keinen Regelbetrieb wie vor der Corona-Pandemie machen.“

In der vergangenen Woche hatten die Kultusminister der Länder beschlossen, dass die Schulen nach den Sommerferien wieder vollständig öffnen und in den Regelbetrieb zurückkehren sollen. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte angekündigt, dass sie bis Anfang Juli erklären werde, wie es mit dem Unterricht im Südwesten im neuen Schuljahr weitergehen werde. Grundsätzlich solle es so viel Präsenzunterricht wie möglich geben.

++ Studie: Deutsche fühlen sich trotz Corona so sicher wie noch nie

(7.12 Uhr)Trotz Corona-Pandemie und weltweiter Beschränkungen fühlen sich die Deutschen so sicher wie nie. Das geht aus einer Umfrage des IT-Dienstleisters Unisys hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag. Insgesamt erreicht Deutschland 122 Punkte auf einer 300-Punkte-Skala und gehört mit dem zweiten Platz unter den 15 befragten Ländern „zu den entspanntesten Nationen“.

Die Sicherheitsbedenken der Bundesbürger sanken demnach bereits das vierte Jahr in Folge. Nur die Niederländer sind derzeit noch sorgloser, was die Sicherheitsbedenken angeht. Ihr Angstwert liegt bei 100 Punkten. Auf den Philippinen machen sich die Menschen dagegen die meisten Sorgen, hier liegt der Wert bei 238 auf der 300-Punkte-Skala. Der globale Durchschnittswert liegt bei 175 Zählern.

Unisys befragte vom 16. März bis 5. April mehr als 15.000 Menschen in 15 Ländern, mehr als tausend davon in Deutschland. Basis der Untersuchung sind Fragen aus den Bereichen der nationalen Sicherheit, der finanziellen und persönlichen Sicherheit sowie der Internet-Sicherheit.

Demnach fürchten angesichts Corona und anderer globaler Gesundheitsrisiken sowie dem damit einhergehenden wirtschaftlichen Abschwung 23 Prozent um ihren Arbeitsplatz und 28 Prozent um ihre Gesundheit.

++ Ärzte fordern Krisen-Puffer bei Kapazitäten von Kliniken

(6.27 Uhr) Ärztepräsident Klaus Reinhardt befürwortet angesichts der Corona-Pandemie einen ständigen Krisen-Puffer bei den Kliniken. „Krankenhäuser sind keine Unternehmen, in denen man wie in einem produzierenden Betrieb nur die Auslastung optimiert“, sagte der Chef der Bundesärztekammer der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen immer einen gewissen Überhang an Kapazitäten vorhalten und natürlich auch finanzieren, um auf Krisen angemessen reagieren zu können.“ Es sei wie bei der Feuerwehr: „Sie kostet Geld, auch wenn sie nicht im Einsatz ist. Aber wenn es brennt, ist sie schnell da.“

Reinhardt betonte: „Unser Gesundheitssystem funktioniert in der aktuellen Krise ausgesprochen gut.“ Das gelte für die ambulante Versorgung wie für die Kliniken. „Deshalb darf es auf keinen Fall einen Abbau von Kapazitäten oder Personal geben.“ Wenn es medizinisch sinnvoll ist, könnten auch Standorte zusammengelegt werden — etwa um Arbeitsdruck zu mindern und Freiräume für Investitionen zu schaffen. „Es geht nicht darum, die klinische Versorgung in der Fläche und in ländlichen Regionen auszudünnen. Aber wenn es in Ballungszentren eine große Zahl an Klinikstandorten gibt, finde ich eine Debatte über sinnvolle Zusammenlegungen auch nach Corona angemessen.“

Ärztepräsident Reinhardt sagte, auch bei der Finanzierung gebe es Handlungsbedarf. Geld für dringend nötige Investitionen der Krankenhäuser solle ja von den Ländern kommen. „In den vergangenen Jahren war dies aber völlig unzureichend der Fall, so dass viele gute Kliniken gar nicht in der Lage sind, vernünftig zu arbeiten.“ Sie seien darauf angewiesen, Investitionen aus den Pauschalen für die Krankenversorgung zu zahlen, die eigentlich zur Deckung der Betriebskosten gedacht sind. Die Folge seien immer mehr Kostensenkungen und Personalausdünnung. „Das geht nicht mehr lange gut, daran muss sich dringend etwas ändern.“

++ Jens Spahn zieht im Interview Corona-Zwischenbilanz

(6.10 Uhr) Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) spricht über Erfolge und Fehler im Kampf gegen die Pandemie, über Klinikschließungen, fehlende Schutzmasken, eine neue Form des Patriotismus – und über Lehren für die Zukunft. Das Interview lesen Sie hier.

++ Die aktuellen Zahlen: R-Wert steigt auf 2,88

(5.00 Uhr) Die lokalen Behörden haben dem Robert Koch-Institut 537 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 190 359 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Montagmorgen meldete (Datenstand 22.06., 0 Uhr).

8885 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland — das bedeutet ein Plus von 3 im Vergleich zum Vortag. Etwa 175.300 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind 400 mehr als noch einen Tag zuvor.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, stieg nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 21.6., 0.00 Uhr, auf 2,88 (Vortag: 1,79). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel zwischen zwei und drei weitere Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Der Wert reagiere auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen, verursacht etwa durch einzelne Ausbrüche, empfindlich, wie das RKI erläutert. Insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl von Neuerkrankungen könne dies zu verhältnismäßig großen Schwankungen führen.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹