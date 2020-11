Corona-Newsblog: Rund 60 Corona-Infizierte nach Gottesdiensten — Amt prüft Anzeige

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 27.762 (90.734 Gesamt - ca. 60.900 Genesene - 2.072 Verstorbene)

: ca. (90.734 Gesamt - ca. 60.900 Genesene - 2.072 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 2.072

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 195.053 (597.583 Gesamt - ca. 391.600 Genesene - 10.930 Verstorbene)

: ca. (597.583 Gesamt - ca. 391.600 Genesene - 10.930 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 10.930

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Rund 60 Corona-Infizierte nach Gottesdiensten — Amt prüft Anzeige (13.50 Uhr)

— Amt prüft Anzeige (13.50 Uhr) 25 neue Corona-Fälle im Landkreis Biberach (13.40 Uhr)

im Landkreis Biberach (13.40 Uhr) Sozialministerium schlägt vor, nur noch einzelne Schüler statt Klassen in Quarantäne zu schicken (12.12 Uhr)

in Quarantäne zu schicken (12.12 Uhr) Land will Corona-Teststellen in überlasteten Kommunen ausbauen (10.41 Uhr)

ausbauen (10.41 Uhr) Studie legt ein geringes Infektionsrisiko in Kitas nahe (9 Uhr)

nahe (9 Uhr) Ärzte als Corona-Leugner? Viele Beschwerden bei der Kammer (06.36 Uhr)

++ Rund 60 Corona-Infizierte nach Gottesdiensten — Amt prüft Anzeige

(13.50 Uhr) Nach einem massenhaften Corona-Ausbruch unter Anhängern einer Freikirche in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) prüft das Landratsamt eine Anzeige gegen die Kirche. Knapp 60 Personen hätten sich im Zusammenhang mit zwei Gottesdiensten Ende Oktober mit dem Virus infiziert, teilte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag mit. Die Zahl der Folgefälle nehme weiter zu. Insgesamt besuchten demnach rund 150 Menschen die Gottesdienste.

Über eine Anzeige denke man nach, weil es in der Verantwortung der Kirche gelegen habe, vollständige Teilnehmerlisten vorzulegen. Auf den Listen fehlten aber teils die Adressen. Zudem seien falsche Namen und Telefonnummern angegeben worden. Das mache es schwierig, die Teilnehmer zu kontaktieren. Zu der Frage, ob bei den Gottesdiensten die Hygieneregeln missachtet worden seien, lägen dem Amt keine Informationen vor, sagte die Sprecherin.

++ 25 neue Corona-Fälle im Landkreis Biberach

(13.40 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Biberach bleibt auf einem hohen Niveau, sinkt aber leicht von 88,7 auf 85,28. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 172 Personen mit dem Virus infiziert.

Bisher (Stand 5. November, 12 Uhr) sind 1284 Personen im Landkreis Biberach positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind 25 Personen (zehn männlich, 15 weiblich) mehr als am Mittwoch.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Amateursport leidet unter Stillstand

(12.38 Uhr) Die Folgen des Teil-Lockdowns sind im Amateursport deutlich zu spüren. Auch in der Region hat der Stillstand gravierende Auswirkungen auf die Vereine, wie dieses Beispiel zeigt.

++ Sozialministerium: Einzelne Schüler statt ganze Klassen in Quarantäne

(12.12 Uhr) Angesichts der Maskenpflicht im Unterricht sieht es das baden-württembergische Sozialministerium nicht mehr als zwingend notwendig an, ganze Klassen bei einem Corona-Fall in Quarantäne zu schicken. Stattdessen könnten nur noch direkte Kontaktpersonen wie Sitznachbarn isoliert werden, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei es, ein landesweit einheitliches Vorgehen zu erreichen. An entsprechenden Handlungshinweisen werde im Ministerium bereits gearbeitet. Darin folge man aktualisierten Empfehlungen des Robert Koch-Instituts.

Ob einzelne Schüler oder ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden, entscheiden dem Sprecher zufolge aber nach wie vor die zuständigen Gesundheitsämter. Das Kultusministerium sieht das unterschiedliche Vorgehen kritisch und fordert Einheitlichkeit. Derzeit befinden sich im Land knapp 350 von 67.500 Klassen nicht im Präsenzbetrieb.

In Baden-Württemberg müssen Schüler weiterführender Schulen ab Klasse fünf einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch Berufsschüler sind zum Tragen der Masken im Unterricht verpflichtet.

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat allerdings kein Verständnis für eine Lockerung der Quarantäneregelungen — und kritisiert, dass Schulleitungen die Arbeit überlasteter Gesundheitsämter übernehmen und über die Quarantäne der Schüler entscheiden müssen. „Das Krisenmanagement des Kultus- und Sozialministeriums ist für die Schulen eine Zumutung, sorgt für Chaos und zu einer weiteren Belastung für die Schulleitungen“, betonte die Landesvorsitzende Doro Moritz. Es werde der falsche Eindruck erweckt, dass Covid-19 im Klassenzimmer harmlos sei. Die Schutzmaßnahmen in Kitas und Schulen müssten verbessert und mehr Personal zur Verfügung gestellt werden.

++ Land will Corona-Teststellen in überlasteten Kommunen ausbauen

(10.41 Uhr) Zur Bewältigung der zweiten Welle der Corona-Pandemie will das Land die Teststellen ausbauen. Wenn Stadt- und Landkreis beim Testen nicht mehr hinterherkommen, können sie zusätzliche Kapazitäten beim Gesundheitsministerium anmelden, wie die Corona-Lenkungsgruppe der Landesregierung am Donnerstag mitteilte. Geplant sind vier mobile Testzentren mit jeweils bis zu zwei Teststraßen — sie sollen für zwei bis maximal vier Wochen an geeigneten Orten wie Gemeinde- oder Mehrzweckhallen eingerichtet werden. In jedem Testzentrum können bis zu 300 Tests am Tag durchgeführt werden. Beim Betrieb soll es Unterstützung geben etwa von der Bundeswehr oder Hilfsorganisationen.

Die Lenkungsgruppe machte zudem den Weg frei für die Hilfe des freiwilligen Polizeidienstes im Kampf gegen Corona. Knapp 200 Polizeifreiwillige unterstützen fortan die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Kontakten. Die Ehrenämtler springen sonst immer dann ein, wenn es personell eng wird bei den Dienststellen im Land: Sie helfen bei Veranstaltungen aus, regeln den Verkehr bei Volksfesten oder sichern Polizeigebäude.

In weiße Ganzkörper-Schutzanzüge gekleidet sind die Mitarbeiter eines Corona-Testzentrums auf dem Messegelände in Marburg. Mobile Testzentren wie diese will das Land Baden-Württemberg nach Bedarf einsetzen. (Foto: Boris Roessler)

++ Deutsche hamstern wieder Klopapier und Lebensmittel

(10.01 Uhr) Die Verkaufszahlen von Klopapier lagen in der Woche vom 19. bis 24. Oktober mehr als doppelt so hoch (+139 Prozent) wie im Durchschnitt der Vorkrisenmonate August 2019 bis Januar 2020, wie eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts ergab.

In der letzten Oktoberwoche 2020 war das Plus mit 84 Prozent demnach aber schon geringer. Der Absatz von Desinfektionsmitteln sei ebenfalls zuletzt gestiegen und erreichte Ende Oktober mehr als das Doppelte des Vorkrisen-Durchschnitts (+104 Prozent), so die Statistiker.

Ein Ausmaß der Hamsterkäufe wie im Frühjahr gab es aber nicht mehr. Ende Oktober haben sich Verbraucher auch mit manchen Lebensmitteln eingedeckt: Der Absatz der Backzutaten Mehl (+101 Prozent), Hefe (+74 Prozent) und Zucker (+63 Prozent) lag in der letzten Oktoberwoche deutlich über dem Vorkrisen-Durchschnitt, wie die Wiesbadener Behörde weiter mitteilte. Aber auch hier wurde das Niveau rund um den ersten Lockdown nicht mehr erreicht.

++ Studie legt ein geringes Infektionsrisiko in Kitas nahe

(9 Uhr) Bei kleinen Kita-Kindern besteht nach einer Studie der Universität Frankfurt wohl ein vergleichsweise geringes Corona-Ansteckungsrisiko. Bei der „Safe-Kids-Studie“ in Zusammenarbeit mit dem hessischen Sozialministerium waren über einen Zeitraum von zwölf Wochen 825 Kinder sowie 372 Mitarbeiterinnen in 50 Kitas in Hessen getestet worden, wie die Universität am Mittwoch mitteilte. Dabei seien nur zwei Probanden positiv getestet worden - in beiden Fällen Erzieherinnen.

Im Untersuchungszeitraum (18. Juni bis 10. September) sei die Rate an Neuinfektionen landesweit allerdings als niedrig einzustufen gewesen, hieß es. Daher seien die Ergebnisse nicht ohne weiteres auf ein Umfeld mit hoher Inzidenz übertragbar. Im Studienzeitraum hätten jedoch auch die hessischen Sommerferien und die Wochen danach gelegen, in denen es reisebedingt zu einem Anstieg der Fallzahlen kam.

„In den zwölf Wochen Beobachtungszeitraum hat sich wohl keines der mehr als 800 untersuchten Kinder infiziert“, sagte Studienleiterin Sandra Ciesek der Zeitung. „Die Wahrscheinlichkeit scheint also extrem gering zu sein, dass sich Kinder anstecken.“ Überraschend sei dieser Befund insofern, als die meisten Infektionskrankheiten wie Erkältungen oder die saisonale Grippe sich sehr schnell in Kitas und Schulen verbreiteten, erklärte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. „Ausgerechnet bei Sars-CoV-2 scheint das aber nicht so zu sein.“

Bei der „Safe-Kids-Studie“ hatten die Eltern und Mitarbeiter den Angaben zufolge einmal pro Woche einen Wangen- und einen Analabstrich bei ihren Kindern und sich selbst vorgenommen, um eine Ausscheidung von Sars-CoV-2 nachzuweisen.

++ AfD beharrt trotz Pandemie auf Parteitag in Kalkar und droht mit Klage

(8.35 Uhr) Die AfD will um jeden Preis verhindern, dass ihr für Ende November geplanter Bundesparteitag wegen der Corona-Pandemie abgesagt wird. Einen Online-Parteitag als Ersatz schließt die Parteispitze bislang aus. „Es ist in der Partei der starke Wille vorhanden, den Parteitag stattfinden zu lassen, deshalb würden wir notfalls auch den Rechtsweg beschreiten“, sagte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der Bundesparteitag der AfD, bei dem es vor allem um Sozialpolitik und die Nachwahl von zwei Vorstandsmitgliedern gehen soll, ist für das letzte November-Wochenende im nordrhein-westfälischen Kalkar geplant. Sitzungen von Parteigremien sind laut der derzeit geltenden NRW-Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit „höchstens 250 Personen in geschlossenen Räumen beziehungsweise 500 Personen unter freiem Himmel, nur nach Zulassung durch die zuständigen Behörden“ erlaubt. Und auch nur dann „wenn die Sitzung aus triftigem Grund im Monat November 2020, in Präsenz und mit der vorgesehenen Personenzahl durchgeführt werden muss“. Die AfD hat 600 Delegierte.

++ Höchstwert: 19.990 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

(07.32 Uhr) Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat mit 19.990 Fällen binnen eines Tages einen bisherigen Höchstwert erreicht. Dies geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen hervor.

Den bislang höchsten Wert seit Beginn der Pandemie hatte das RKI am vergangenen Samstag mit 19.059 Fällen gemeldet. Am Donnerstag vor einer Woche lag die Zahl bei 16.774.

Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 597.583 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 05. 11., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Donnerstag um 118 auf insgesamt 10.930 .Das RKI schätzt, dass rund 391.600 Menschen inzwischen genesen sind.

++ Ärzte als Corona-Leugner? Viele Beschwerden bei der Kammer

(06.36 Uhr) Die Landesärztekammer Baden-Württemberg berichtet von zahlreichen Beschwerden über Ärzte, die die Gefahren und Risiken der Corona-Pandemie herunterspielen, sie leugnen oder in Verschwörungstheorien einbetten.

„Diese Ärztinnen und Ärzte äußern sich unter anderem dahingehend, dass sie Covid-19 als ungefährlich deklarieren sowie aktuelle Forschung zum Virus und die Sinnhaftigkeit von Impfungen infrage stellen“, sagte ein Sprecher der Kammer in Stuttgart. Es handele sich um persönliche Einzelmeinungen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Jeder Zweite erwartet ein Weihnachten in der Isolation

(05.27 Uhr) Konkret befürchten 52 Prozent, dass die Haushalte in Deutschland wegen der Corona-Krise diesmal getrennt feiern müssen, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab. Dass Restaurants, Kneipen und Cafés rund um die kommenden Feiertage geschlossen bleiben müssen, erwarten 53 Prozent.

Noch pessimistischer sind die Bundesbürger beim Thema Weihnachtsmärkte, Gottesdienste, Konzerte und Silvesterpartys: Hier rechnen zwei von drei Befragten damit, dass diese im Corona-Winter ausfallen müssen (68 Prozent). Wird dies alles dazu führen, dass sich mehr Menschen als gewöhnlich einsam fühlen? Ja, befürchten 62 Prozent.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Das waren die letzten Meldungen vom Mittwoch

++ Lockdown Light führt zu Pause im Amateursport

(19.54 Uhr) Die Folgen des Lockdowns sind auch im Amateursport in der Region deutlich zu spüren. Im Amateurfußball herrscht den ganzen Monat lang Stillstand. Und das hat für die Vereine gravierende Auswirkungen.

++ Blick in die Region (19.10 Uhr)

++ 2840 Menschen im Südwesten neu mit dem Coronavirus infiziert

(18.24 Uhr) In Baden-Württemberg haben sich nach jüngsten Angaben aus dem Landesgesundheitsamt 2840 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Damit stieg die Zahl der nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckten Personen auf 90.738, wie die Behörde am Mittwoch (Stand 16.00 Uhr) mitteilte.

276 schwer Erkrankte befinden sich demzufolge derzeit in intensivmedizinischer Behandlung, 146 von ihnen werden den Angaben zufolge invasiv — also etwa über einen Schlauch — beatmet. 76 Prozent der Intensivbetten im Südwesten sind belegt.

Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg um 16 auf 2071. Als genesen gelten den Angaben zufolge 58 960 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen inzwischen bei 121,4, etwas höher als an den Vortagen. Alle 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen über dem Grenzwert von 50. Den höchsten Wert weist weiter der Stadtkreis Heilbronn (190,4) auf.

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹