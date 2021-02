Corona-Newsblog: Rufe nach Lockerungen für Einzelhandel im Südwesten werden lauter

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 16.600 (304.257 Gesamt - ca. 280.000 Genesene - 7.675 Verstorbene)

: ca. 16.600 (304.257 Gesamt - ca. 280.000 Genesene - 7.675 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 7.675

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 53,4

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 155.100 (2.320.093 Gesamt - ca. 2.101.000 Genesene - 64.191 Verstorbene)

: ca. 155.100 (2.320.093 Gesamt - ca. 2.101.000 Genesene - 64.191 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 63.635

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 62,2

Das Wichtigste auf einen Blick:

Rufe nach Lockerungen für Einzelhandel werden lauter (13.51 Uhr)

für Einzelhandel werden lauter (13.51 Uhr) Vorerst keine Ausgangssperre im Landkreis Sigmaringen (11.17 Uhr)

im Landkreis Sigmaringen (11.17 Uhr) Steinmeier ruft Bund und Länder zum Miteinander in der Corona-Krise auf (13.14 Uhr)

auf (13.14 Uhr) Bund schnürt Maßnahmenpaket für Flughäfen (12.15 Uhr)

für Flughäfen (12.15 Uhr) Spahn will Sanktionen gegen Vordrängler beim Impfen prüfen (11.45 Uhr)

gegen Vordrängler beim Impfen prüfen (11.45 Uhr) 5,7 Millionen Deutsche aufgrund ihres Alters in höchster Impfprioritätsstufe (09.37 Uhr)

(09.37 Uhr) Pandemie sorgt bei Bergwacht für schwierigere Einsätze (08.46 Uhr)

Aktuelle Ausgangssperren in den Landkreisen von 21 bis 5 Uhr:

Tuttlingen/Schwäbisch Hall/Biberach/Bodenseekreis/Ravensburg

++ Coronavirus-Mutation in Waldseer Reha-Klinik festgestellt

(14.24 Uhr) Vier Corona-Fälle sind in dieser Woche in der Klinik Maximilianbad aufgetreten. Drei Patienten und ein Mitarbeiter haben sich nachweislich infiziert, in einem Fall wurde eine Coronavirus-Mutation festgestellt, wie Bäderdirektor Peter Blank mitteilt. Die Verantwortlichen gehen transparent und professionell mit der Situation um.

In einer „Information der Klinikleitung an alle Patienten“ weisen Blank und Verwaltungsleiterin Sabine Nägele auf die positiven Testergebnisse hin, bei der auch eine „Covid-19 Virus-Variante nachgewiesen wurde“.

Allen Beteiligten gehe es gut und sie würden keinerlei Symptome zeigen. Gleichwohl befinden sich die betroffenen Patienten und der Mitarbeiter – nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Ravensburg und dem Ordnungsamt Bad Waldsee – in Zimmerquarantäne. Und auch die Patienten und Mitarbeiter, die als Kontaktperson der Kategorie 1 bestimmt wurden, werden auf ihren Zimmern versorgt und dürfen diese nicht verlassen. Den vollständigen Artikel dazu lesen Sie hier.

++ Rufe nach Lockerungen für Einzelhandel in Baden-Württemberg werden lauter

(13.51 Uhr) Der Druck auf die grün-schwarze Landesregierung für behutsame Lockerungen im Einzelhandel nimmt zu. CDU-Landtagsfaktionschef Wolfgang Reinhart sagte am Freitag in Stuttgart, es sollte geprüft werden, ob nicht die größten Ungerechtigkeiten zumindest abgemildert werden könnten, ohne die gemeinsame Linie von Bund und Ländern zu verlassen.

Die Händler störten sich vor allem daran, dass die großen Supermarktketten und Discounter nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kinderkleidung und Blumen im Angebot haben dürften.

Reinhart erklärte: „Dort treten sich die Kunden dann fast auf die Füße, während dem Einzel- und Fachhändler es nicht einmal erlaubt ist, Kunden nach vorheriger Anmeldung einzeln und unter Achtung des Infektionsschutzes zu beraten und zu bedienen.“

Da sollte geschaut werden, was im Zuge der Vereinbarungen möglich sei und ob andere Bundesländer da entgegenkommender seien als der Südwesten. „Es gibt zudem auch Branchen, die dringend Planungssicherheit brauchen, zum Beispiel die Gartenmärkte und Floristen. Für die ist der Frühling eigentlich die umsatzstärkste Zeit, und die wollen jetzt wissen: Kann ich Ware bestellen oder nicht?“

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Steinmeier ruft Bund und Länder zum Miteinander in der Corona-Krise auf

(13.14 Uhr) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Bund und Länder anlässlich der 1000. Sitzung des Bundesrates zu mehr Miteinander in der Corona-Krise aufgerufen.

„Der Kampf gegen die Pandemie darf nicht zum Schwarzer-Peter-Spiel zwischen den staatlichen Ebenen werden“, sagte Steinmeier am Freitag vor der Länderkammer. Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU) verteidigte die teils unterschiedliche Vorgehensweise der Länder der Pandemiebekämpfung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. (Foto: Wolfgang Kumm / DPA)

„Unser Feind sitzt nicht in Staatskanzleien oder Pharmakonzernen, nicht in Brüssel oder Berlin“, sagte der Bundespräsident. „Unser Feind ist das vermaledeite Virus.“ Gerade in Krisenzeiten, in denen 16 Länder mit 16 Corona-Verordnungen auf die Herausforderung der Epidemie antworteten, befinde sich der deutsche Föderalismus unter „verschärfter Beobachtung“.

So gern die Vielfalt in den Regionen gelebt werde, „so sehr erwarten die Menschen Einigkeit im Umgang mit Krisen und Katastrophen“.

Die Geduld der Menschen werde in der Corona-Krise „auf eine nie dagewesene Probe gestellt“, betonte Steinmeier. Wenn ein Drittel der Bevölkerung noch härtere Beschränkungen wolle, ein Fünftel sich aber schon jetzt überfordert fühle und der Zuspruch für die aktuelle Politik in beide Richtungen verloren gehe, „stehen politisch Verantwortliche vor einer schwierigen Aufgabe - im Bund und in den Ländern“.

++ Bund schnürt Maßnahmenpaket für Flughäfen

(12.15 Uhr) Der Bund hat nach den Worten von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Stützung von Flughäfen geschnürt. Der Bund werde die 15 wichtigsten deutschen Flughäfen mit insgesamt mehr als 600 Millionen Euro unterstützen, teilte Scheuer am Freitag in Berlin mit.

Hinzu komme eine finanzielle Unterstützung für die Flugsicherung — und zwar sowohl an Regionalflughäfen als auch für die Deutsche Flugsicherung. „Alles in allem ist uns damit ein rundum stimmiges Gesamtpaket zum Erhalt der deutschen Luftverkehrsinfrastruktur gelungen.“

Die Flughäfen seien von der Corona-Pandemie hart getroffen, so Scheuer. „Auch der Beginn der Pandemie hat gezeigt, wie sehr wir auf einen funktionierenden Luftverkehr angewiesen sind. Nur indem die Flughäfen offenblieben, konnten lebenswichtige Güter und Medikamente transportiert sowie im Ausland gestrandete Bürger heimgeflogen werden. Diese Infrastruktur zu erhalten, liegt im gesellschaftlichen Interesse.“

++ Spahn will Sanktionen gegen Vordrängler beim Impfen prüfen

(11.46 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Sanktionen gegen Menschen prüfen, die sich bei Impfungen gegen das neue Coronavirus unrechtmäßig vordrängeln. Es gehe darum, ob Sanktionen Sinn machen könnten, sagte Spahn am Freitag in Berlin.

Das sei im Bundestag im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen. Das Infektionsschutzgesetz kenne bereits Sanktionen, angefangen bei Bußgeldern.

In mindestens neun Bundesländern sind bereits Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, die noch gar nicht an der Reihe waren. Dabei kamen etwa Kommunalpolitiker, Geistliche sowie Feuerwehrleute und Polizisten zum Zuge, obwohl sie nicht der ersten Prioritätsgruppe angehören. Solche Fälle seien kein gutes Beispiel von Solidarität, sagte Spahn.

++ Vorerst keine Ausgangssperre im Landkreis Sigmaringen

(11.17 Uhr) Die Infektionslage im Kreis Sigmaringen hat sich im Laufe der Woche verbessert, zum Freitag fiel die 7-Tagesinzidenz unter 50 auf den Wert 40,5. Das teilt das Landratsamt Sigmaringen in einer Pressemitteilung mit. Derzeit gebe es im Kreis keine größeren Ausbruchsgeschehen.

Damit verzichtet die Kreisverwaltung vorerst auf eine Ausgangssperre.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Karlsruher Polizei beendet Geburtstagsfeier in Stretchlimousine

(10.57 Uhr) Eine verbotene Geburtstagsparty in einer Stretchlimousine hat die Polizei in Karlsruhe auf den Plan gerufen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, kontrollierte eine Streife den auffälligen Wagen in der Nacht in der Innenstadt. Im Innern befanden sich acht Menschen, die gegen das Kontaktverbot verstießen.

Demnach handelte es sich um eine Geburtstagsfeier junger Leute im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Dazu kam der 48-jährige Fahrer der Limousine. Nur einer der Gäste gehörte zum selben Haushalt wie der Einladende. Die Polizei beendete die Feier nach eigenen Angaben „abrupt“ und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

++ Thomas Müller fliegt in eigenem Flugzeug heim - danach geht es in Quarantäne

(10.22 Uhr) Thomas Müller ist nach seinem positiven Corona-Test nicht mit der Mannschaft des FC Bayern nach München zurückgereist und wird Katar mit einem separaten Flieger verlassen.

Thomas Müller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. (Foto: Mahmoud Hefnawy / DPA)

Nach seiner Rückkehr nach Bayern muss sich Müller in Quarantäne begeben. Das sehen die pandemiebedingten Einreisebestimmungen nach Deutschland vor.

Müller kann bei den Bundesligaspielen gegen Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt in der kommenden Woche nicht mitwirken. Der FC Bayern erklärte, dass er sich mit den zuständigen Behörden über das weitere Vorgehen abgestimmt habe.

++ 5,7 Millionen Deutsche aufgrund ihres Alters in höchster Impfprioritätsstufe

(09.37 Uhr) In Deutschland haben zuletzt rund 5,7 Millionen Menschen gelebt, die aufgrund ihres Alters in die höchste Prioritätsstufe für eine Corona-Impfung fielen und damit aktuell bereits immunisiert werden. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit.

Laut aktueller Impfverordnung der Bundesregierung gehören dazu alle Menschen ab 80 Jahren. Diese machten Ende 2019 einen Anteil von 6,8 Prozent an der Bevölkerung aus.

In der zweithöchsten Prioritätsstufe folgen Menschen im Alter zwischen 70 und 79 Jahren. Davon lebten Ende 2019 nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Deutschland rund 7,6 Millionen, was rund 9,1 Prozent der Bevölkerung entsprach. In der dritten Stufe folgen 60- bis 69-Jährige, von denen es rund 10,5 Millionen gab. Das entsprach einem Bevölkerungsanteil von 12,6 Prozent.

59,4 Millionen Einwohner oder rund 71,5 Prozent der Bevölkerung waren Ende 2019 jünger als 60 Jahre und fielen damit nicht in eine der altersbedingten Priorisierungsstufen für eine Impfung gegen Corona. Allerdings gibt es weitere Kriterien, die bei der Priorisierung relevant sind - etwa den Beruf oder Vorerkrankungen.

++ Pandemie sorgt bei Bergwacht für schwierigere Einsätze

(08.46 Uhr) Die Bergwacht Schwarzwald ist während der Corona-Pandemie vermehrt zu schwierigen Rettungseinsätzen ausgerückt. „Einsätze an abgelegenen Orten haben im Jahr 2020 deutlich zugenommen“, sagte Lutz Scherer, Landesgeschäftsführer der Bergwacht Schwarzwald, der dpa.

Besonders in den Wintermonaten seien viele Menschen im Gelände unterwegs gewesen - abseits der wegen Corona stillstehenden Lifte und der geschlossenen touristischen Ziele. „Das sorgte teils für sehr weite Zugangswege zu den Notfallorten.“ Manchmal habe tiefer Schnee die Rettung erschwert, zudem sei es nicht immer leicht gewesen, die in Not geratenen Menschen zu orten.

Bergretter der Bergwacht üben auf dem Feldberg. (Foto: Patrick Seeger / DPA)

Die ehrenamtlichen Retter seien vermehrt zu Menschen gerufen worden, die sich im Gelände verirrt hätten oder die bei Einbruch der Nacht erschöpft gewesen seien, sagte Scherer. Vor Corona sei der Feldberg eines der Haupteinsatzgebiete gewesen - mit einem Schwerpunkt auf den typischen Schneesportverletzungen.

Im Winter 2020/2021 habe es nun mehr Menschen in die Umgebung gespurter Loipen gezogen, etwa am Notschrei und am Thurner. Dort seien mehr Menschen gerettet worden als am Feldberg.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Zahlreiche Verstöße gegen Impfreihenfolge in Deutschland

(06.35 Uhr) In mindestens neun Bundesländern sind bereits Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, die noch gar nicht an der Reihe waren. Das ergab eine Recherche der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei kamen etwa Kommunalpolitiker, Geistliche sowie Feuerwehrleute und Polizisten zum Zuge, obwohl sie nicht der ersten Prioritätsgruppe angehören.

Die Reihenfolge der Impfungen ist in der Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums klar geregelt: Zunächst sollen in Deutschland Menschen über 80 geimpft werden, außerdem Frauen und Männer, die durch ihre Arbeit in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder Impfzentren ein besonders hohes Ansteckungsrisiko haben. Sie gehören der Gruppe der höchsten Priorität an. Polizisten räumt die Verordnung lediglich eine hohe Priorität ein, Landräte sind nicht gesondert aufgeführt.

Die Begründung für die vorgezogenen Impfungen in den meisten Fällen: Am Ende des Tages seien Impfdosen übrig geblieben, die man nicht habe verschwenden wollen. Der Impfstoff muss vor dem Impfen zunächst aufbereitet und verdünnt werden und ist dann nur wenige Stunden haltbar. Sagen Menschen ihren Impftermin ab, können daher am Ende des Tages Impfdosen übrig bleiben. Wie damit umgegangen werden soll, ist nicht geregelt.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ 9860 Corona-Neuinfektionen und 556 neue Todesfälle gemeldet

(05.58 Uhr) Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9860 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 556 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI hervorgeht.

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.30 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Am Freitag vergangener Woche hatte das RKI 12.908 Neuinfektionen und 855 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 62,2. Vor vier Wochen, am 13. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 155 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Das waren die letzten Meldungen vom Donnerstag

++ Kretschmann lädt zu Spitzengespräch über Teststrategie ein

(20.41 Uhr) „Testen, testen, testen“, heißt das Mantra von Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, um weitere Lockerungen des Corona-Lockdowns möglich zu machen. Bisher ist sie mit der Forderung nach massenhaften anlasslosen Tests in der grün-schwarzen Koalition nicht recht durchgedrungen. Doch jetzt hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für kommende Woche ein Spitzengespräch zur Teststrategie des Landes einberufen. „Wir streben an, die Testmöglichkeiten weiter auszuweiten“, sagte der Regierungschef am Donnerstag im Landtag. Er werde deshalb die zuständigen Ministerien und die kommunalen Landesverbände einladen.

Bisher hatte es auf grüner Seite geheißen, eine massive Ausweitung der anlasslosen Tests etwa für Polizisten, Busfahrer und Supermarktkassiererinnen — wie von Eisenmann verlangt — würde großen Aufwand bedeuten und viel Geld kosten. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) wiederholte immer wieder: „Wir können das Virus nicht wegtesten.“ Zuletzt hatten sich die beiden Minister aber darauf verständigt, Tests an Kitas und Grundschulen auszuweiten.

Eisenmanns Sprecher hatte am Donnerstag erklärt: „Um mittelfristig auch weitere mögliche Öffnungsschritte ermöglichen zu können, müssen wir die Teststrategie mit anlasslosen Schnelltests deutlich erweitern.“ Er fügte hinzu: Mit kommunalen Schnelltestzentren könne man neben den Beschäftigten für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen auch anderen Berufs- und Bevölkerungsgruppen ein breites, niederschwellig zugängliches Testangebot machen.

++ So will das Landratsamt Alb-Donau-Kreis beim Thema Ausgangsbeschränkungen weitermachen

(20.35 Uhr) Mutationen des Coronavirus, neue Regelungen zu den Ausgangsbeschränkungen und Impfungen. Das, was das Landratsamt derzeit umtreibt, ist nicht gerade wenig und bringt eine Menge Verantwortung mit sich. Denn auch wenn die Infektionszahlen aktuell immer weiter sinken, so steht die Pandemie derzeit doch an einem kritischen Punkt. Entsprechend fielen deshalb auch die Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch zu den Maßnahmen aus. Doch was bedeuten diese für den Alb-Donau-Kreis, wie geht es nach dem Gerichtsurteil zu den Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg hier weiter und hat das Gesundheitsamt die Nachverfolgung der Mutationsgeschehnisse unter Kontrolle? Markus Möller, Erster Landesbeamter und stellvertretender Landrat, gibt einen Einblick in die Arbeit und die Entscheidungen des Landratsamtes. Den vollständigen Artikel dazu lesen Sie hier.

++ Nächtliche Ausgangssperre gilt im Kreis Ravensburg ab Freitag wieder

(20.21 Uhr) Weil in der Corona-Pandemie die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Ravensburg immer noch über 50 liegt, gilt ab Freitag, 0 Uhr, wieder eine Ausgangssperre. Das teilte die Sprecherin des Landratsamtes, Selina Nußbaumer, am Donnerstagabend mit. Die entsprechende Verfügung wurde zu diesem Zeitpunkt noch „mit heißer Nadel gestrickt“, wie es hieß. Sie soll zunächst bis Aschermittwoch, 24 Uhr, gelten. Den vollständigen Artikel finden Sie hier.

+++ Hier geht es zum gesamten Newsblog von Donnerstag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹