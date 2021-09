Newsblog: RKI registriert 12 455 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 77,9

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : 21.100 (550.062 Gesamt – ca. 518.400 Genesene - 10.559 Verstorbene)

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : 156.200 (4.101.931 Gesamt – ca. 3.852.900 Genesene - 92.769 Todesfälle )

Das Wichtigste auf einen Blick:

Impfpflicht gilt nun in Frankreich für bestimmte Berufsgruppen (06.55 Uhr)

Neue Corona-Kriterien und Impfstatus-Auskunft in Kraft getreten (06.50 Uhr)

RKI registriert 12 455 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 77,9 (07.02 Uhr)

++ RKI registriert 12 455 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 77,9

(07.02 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist etwas gefallen. Das Robert Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 77,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 81,1 gelegen, vor einer Woche bei 82,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 12 455 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.38 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 13 565 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 83 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 35 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 101 931 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 1,86 an (Freitag: 1,79). Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich.

++ Impfpflicht gilt nun in Frankreich für bestimmte Berufsgruppen

(06.55 Uhr) In Frankreich gilt von diesem Mittwoch an für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Bei Missachtung droht eine Suspendierung ohne Fortzahlung des Lohns. Mindestens eine erste Impfung müssen nun Beschäftigte nachweisen, die im Krankenhaus- und Pflegebereich arbeiten, aber auch Feuerwehrleute, Beschäftigte des Zivilschutzes sowie die Beamten der Gendarmerie. Wer bislang nur die erste Impfdosis erhalten hat, muss zudem einen negativen Test auf der Arbeit vorlegen, bis er einen vollständigen Impfschutz hat. Ihre Impftermine dürfen die Beschäftigten ausdrücklich in die Arbeitszeit legen, um die Impfung zu erleichtern, hieß es.

Die verschärften Corona-Regeln, zu denen auch die Impfpflicht für bestimmte Berufe gehört, hatten in Frankreich seit dem Sommer großen Protest ausgelöst, auch am vergangenen Wochenende gingen Zehntausende auf die Straße. Aufschub von der Suspendierung können Betroffene erhalten, wenn sie freie Tage oder Urlaub nehmen. Sobald sie die Impfung erhalten haben, endet auch die Sanktion, betonten die Behörden. Eine Entlassung wegen einer fehlenden Corona-Impfung sei nicht möglich, hieß es.

++ Neue Corona-Kriterien und Impfstatus-Auskunft in Kraft getreten

(06.50 Uhr) Für den Kampf gegen die Corona-Pandemie im Herbst und Winter sind am Mittwoch mehrere Neuregelungen in Kraft getreten. Dabei geht es unter anderem um Bewertungskriterien der Pandemielage und Auskünfte zum Impfstatus von Beschäftigten. Sie waren am Dienstag im Bundesgesetzblatt verkündet worden.

Wesentliche Messlatte zur Lage-Einschätzung soll demnach die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken sein. Diese soll die bisherige Orientierung an den Infektionszahlen ablösen, die angesichts der Impfungen nicht mehr als so aussagekräftig gelten. Berücksichtigt werden sollen aber auch „weitere Indikatoren“. Die Länder sollen dann jeweils festlegen können, wo kritische Schwellen liegen, ab denen weitergehende Alltagsbeschränkungen greifen.

Zudem sollen Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen für die Zeit der Krise vom Arbeitgeber gefragt werden können, ob sie geimpft sind.

Das waren die Meldungen von Dienstag:

++ Durch Corona weniger Krebserkrankungen in Bayern entdeckt

(19.39 Uhr) Im Corona-Jahr 2020 ist in Bayern sowohl die Zahl der neu entdeckten Krebserkrankungen als auch die Zahl der Krebstherapien zurückgegangen.

Experten zufolge hätten viele Menschen in der Pandemie die Vorsorge vernachlässigt und seien nicht zu Untersuchungen gegangen, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag in München. „Das kann gefährlich sein.“

„Zwischen Januar und September 2020 ist die Zahl der diagnostizierten Krebsneuerkrankungen um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Zudem wurden vier Prozent weniger Therapien vorgenommen“, erläuterte der Minister. „Schaut man auf die einzelnen Monate, zeigt sich ein alarmierendes Bild. Im April 2020 ging die Zahl der registrierten Neuerkrankungen um 18 Prozent, im Mai um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück.“

Der Rückgang betraf vor allem Neuerkrankungen und Operationen in einem frühen Stadium, bei dem die Heilungschancen besonders hoch sind. Holetschek appellierte deshalb eindringlich, Vorsorgen zu Brust-, Darm-, Gebärmutterhals-, Haut- und Prostatakrebs wahrzunehmen.

++ Zahl der Covid-Kranken im Klinikum Friedrichshafen hat sich verdreifacht

(19.14 Uhr) Binnen einer Woche hat sich die Zahl der Covid-Erkrankten im Klinikum Friedrichshafen verdreifacht. Die Kapazitäten auf der Intensivstation werden knapp.

Stationär versorgt werden nach Auskunft des Klinikums „hauptsächlich Ungeimpfte“. Mehr zum Thema erfahren Sie hier.

++ In Ravensburg steigen die Infektionen zum Schuljahresbeginn

(19.01 Uhr) Im Landkreis Ravensburg sind die Neuinfektionen mit dem Coronavirus nach Schuljahresbeginn noch einmal angestiegen: 92 positive Tests meldete das Landesgesundheitsamt am Dienstag (17.30 Uhr).

Zum Vergleich: Am Montag hatte die Statistik noch zwölf neue Fälle ausgewiesen. Der Kreis Ravensburg gehört damit inzwischen wieder zu den Hotspots im Land. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹