Corona-Newsblog: RKI informiert über Lage in Deutschland - R-Wert bei 2,76

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 339 (ca. 35.365 Gesamt - ca. 33.200 Genesene - ca. 1.826 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: ca. 1.826

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 6267 ( ca. 190.862 Gesamt - ca. 175.700 Genesene - 8895 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 8.895

Das Wichtigste auf einen Blick:

Landeshilfe für Hotels und Gaststätten soll endlich kommen (06.21 Uhr)

soll endlich kommen (06.21 Uhr) Freizeitparks sind trotz Corona zufrieden (08.53 Uhr)

++ RKI berichtet über aktuelle Lage in Deutschland

(10.00 Uhr) RKI-Leiter Lothar Wieler informierte am Dienstagmorgen über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. „Allgemein haben wir aus vielen Kreisen in den letzten sieben Tagen keine oder nur sehr wenige Fälle übermittelt bekommen haben“, meint er.Doch lokale Ausbrüche wie in der Fleischerei Tönnies würden die Werte stark beeinflussen.

Aktuell liegt der R-Wert bei 2,76, der Wert für die 7-Tage-Inzidenz wird auf 1,73 geschätzt.

„Die derzeitigen Ausbruchsgeschehen, beispielsweise in Fleischfabriken, können über Kontakte auch leicht in die Bevölkerung übertragen werden“, gibt Wieler zu bedenken. Hygiene-Maßnahmen und die Abstandsregel seien deshalb elementar wichtig. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, warnt Wieler - uns das gelte somit auch für Deutschland.

"Es ist eine Pandemie, wie wir sie in den letzten 100 Jahren nicht gehabt haben", so Wieler. Jedem müsse bewusst sein, dass sich das Virus auch in Deutschland ausbreiten würde.

++ Freizeitparks sind trotz Corona zufrieden

(08.53 Uhr) Nach langer Corona-Zwangspause und verspätetem Start sind die Betreiber des ältesten deutschen Freizeitparks mit den ersten Wochen der Saison zurückhaltend zufrieden. „Die Besucher haben Nachholbedarf“, sagte der Sprecher des Erlebnisparks Tripsdrill, Birger Meierjohann. Allerdings sei wegen der strengen Corona-Auflagen nur eine begrenzte Zahl von Menschen in dem Vergnügungspark in Cleebronn (Kreis Heilbronn) erlaubt. „Wir sind deshalb auch weit weg vom Optimalzustand“, sagte der Sprecher. Die Einschränkungen wirkten sich natürlich auch auf die Statistik aus. Zahlen nannte Meierjohann nicht. Der Freizeitpark war Ende Mai in die Sommersaison gestartet - ursprünglich geplant war Anfang April.

Auch andere Vergnügungsparks im Südwesten sind nach den Lockerungen der seit Mitte März geltenden Corona-Einschränkungen seit Ende Mai wieder geöffnet. Es gelten eine Begrenzung der Besucherzahlen, Abstandsregeln und Hygienevorschriften, teilte der Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen mit. Dies funktioniere. In den Attraktionen sei das Tragen einer Mund-Nasen-Maske Pflicht.

„Die Kunden sind extrem glücklich und dankbar, dass Freizeitvergnügen wieder möglich sind und halten sich an die Regeln“, sagte der Inhaber des Europa-Parks in Rust bei Freiburg, Roland Mack. Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark. Zum Schutz vor dem Coronavirus hat er die tägliche Besucherzahl laut Mack auf 10.000 begrenzt. Sonst kommen nach Angaben der Betreiber im Sommer bis zu 50.000 Menschen täglich in den seit 45 Jahren bestehenden Vergnügungspark.

++ Landeshilfe für Hotels und Gaststätten soll endlich kommen

(06.21 Uhr) Die grün-schwarze Koalition hat sich auf die 330 Millionen Euro schwere „Stabilisierungshilfe“ für die Gastronomie und die Hotellerie in der Corona-Krise geeinigt. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums bestätigte, dass das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung der Kabinettssitzung am Dienstag gekommen sei.

Es ist bereits das dritte Mal, dass dieses spezielle Hilfspaket vom Kabinett besprochen wird, nachdem der Südwestgastronomie bereits vor knapp einem Monat 330 Millionen Euro „Stabilisierungshilfe“ für die Corona-Krise versprochen worden waren. Knackpunkt war offenbar die Befürchtung der Grünen, durch die Landeshilfe könnten Bundesmittel verloren gehen, die Berlin für die Gastronomie eingeplant hat.

++ 503 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Die lokalen Behörden haben dem Robert Koch-Institut 503 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 190.862 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI meldete.

8895 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 10 im Vergleich zum Vortag. Etwa 175.700 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind 400 mehr als noch einen Tag zuvor.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 22.6., 0.00 Uhr, bei 2,76 (Vortag: 2,88). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel zwischen zwei und drei weitere Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen sank dieser Wert auf 1,83 (Vortag: 2,03). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

