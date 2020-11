Corona-Newsblog: RKI-Chef Wieler erwartet noch einige Monate mit Abstand, Lüften, Mund-Nase-Schutz

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 36.687 (104.702 Gesamt - ca. 65.849 Genesene - 2.166 Verstorbene)

: ca. 36.687 (104.702 Gesamt - ca. 65.849 Genesene - 2.166 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 2.166

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 247.771 (727.553 Gesamt - ca. 467.800 Genesene - 11.982 Verstorbene)

: ca. (727.553 Gesamt - ca. 467.800 Genesene - 11.982 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 11.982

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

RKI hält Corona-Lage weiter für sehr ernst (10.19 Uhr)

(10.19 Uhr) Kultusministerin Eisenmann empfiehlt frühere Weihnachtsferien (9.15 Uhr)

(9.15 Uhr) Klagen gegen den Bund wegen ausbleibender Mundschutz-Zahlungen (6.21 Uhr)

(6.21 Uhr) 21.866 neue bestätigte Infektionen in Deutschland (6.10 Uhr)

++ Umfrage: Bereitschaft zu Impfung gegen Covid-19 in Deutschland ändert sich kaum

(12.42 Uhr) — Drei Tage nach der Ankündigung des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zur guten Wirksamkeit ihres potenziellen Corona-Impfstoffs hat sich die Impfbereitschaft in Deutschland einer Umfrage zufolge kaum verändert. Wie im August würden sich 40 Prozent der Befragten gegen Covid-19 impfen lassen, sobald es möglich ist, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv ergab.

50 Prozent der Befragten würden wahrscheinlich erst einmal abwarten — ein Anstieg um zwei Prozentpunkte seit August. Nur neun Prozent wollen sich gar nicht impfen lassen. Im August sprachen sich noch elf Prozent gegen eine Impfung aus. Für die Erhebung wurden am Dienstag und Mittwoch 1006 Menschen befragt.

Bei der Frage, welche Bevölkerungsgruppen zuerst geimpft werden sollten, sind 94 Prozent der Meinung, dass Mitarbeiter in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie in Alten-und Pflegeheimen zu diesen Gruppen gehören sollten. Dahinter folgen Menschen mit Vorerkrankungen für 84 Prozent und ältere Menschen für 81 Prozent der Befragten. Schlusslichter sind mit 47 Prozent Mitarbeiter in Gesundheitsämtern sowie mit 34 Prozent Post- und Paketzusteller.

Am Montag hatten Biontech und Pfizer mitgeteilt, dass ihr entwickelter potenzieller Corona-Impfstoff zu über 90 Prozent wirksam sei. Die Pharmaunternehmen wollen in der kommenden Woche in den USA die beschleunigte Genehmigung des Impfstoffs beantragen.

++ Ärzteverbands-Chefin für bundesweit einheitliche Test-Regelung

(12.12 Uhr) — Die Verbands-Chefin der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst hat sich gegen Bayerns Sonderweg mit kostenlosen Corona-Tests auch für symptomfreie Menschen ausgesprochen. „Ich fände es richtig, wenn wir bundesweit einheitliche Regelungen hätten, auch, was das Testen angeht, da mittlerweile das Infektionsgeschehen in fast allen Bundesländern die kritischen Marken überschritten hat“, sagte die Verbandsvorsitzende Ute Teichert der Zeitschrift „Kommunal“ am Donnerstag.

In Bayern kann sich anders als in anderen Bundesländern jeder ohne Anlass kostenlos testen lassen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gab es dort zuletzt mit einer Auslastung von rund 60 Prozent noch keine Kapazitätsprobleme in den Laboren. Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) hatte am Dienstag gesagt, es würden im Schnitt täglich 47.000 Tests in Bayern durchgeführt, die Gesamtkapazität im Land betrage etwa 78.000 Tests. Der Freistaat setze daher weiter auf die Strategie mit kostenlosen Tests.

Das Robert-Koch-Institut hatte wegen der vielerorts in Deutschland bestehenden Überlastung von Testlaboren eine deutliche Einschränkung von Corona-Tests empfohlen.

++ Bundesverband der Freien Berufe warnt vor Ausbildungskrise

(11.19 Uhr) — Der Bundesverband der Freien Berufe hat davor gewarnt, dass die Corona-Krise zu einer tiefgreifenden Ausbildungskrise wird. Präsident Wolfgang Ewer sagte am Donnerstag: „Wir müssen alle Kräfte aufbieten, um möglichst vielen jungen Menschen ihren beruflichen Start durch eine Ausbildung zu ermöglichen.“ Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollte am Vormittag zum Start einer neuen Dialogreihe mit Auszubildenden über ihre Erfahrungen in der Pandemie sprechen.

Im Handwerk wurden nach Branchenangaben bis Oktober rund 131.000 Ausbildungsverträge neu erfasst — im Vergleich zum Vorjahresmonat war dies ein Rückgang von 7,3 Prozent. Ewer sagte, auch bei den freien Berufen seien die coronabedingten Folgen spürbar. Zum Stichtag 30. September seien 6,7 Prozent Ausbildungsverträge weniger abgeschlossen worden als zum Vorjahreszeitpunkt.

Er forderte Nachbesserungen bei den vom Bund beschlossenen finanziellen Anreizen, damit Betriebe in der Krise weiter ausbilden. „In einer solchen Situation mit großer Gefahr für den Erhalt der Ausbildungsleistungen muss alles mobilisiert werden, jeder Betrieb, der mehr tut als bisher und damit entlastet, sollte gefördert werden.“

++ RKI-Chef Wieler: Zu früh für Urteil über Teil-Lockdown

(11.12 Uhr) — Für eine Beurteilung der Effekte des derzeitigen Teil-Lockdowns wegen der Corona-Pandemie ist es aus Sicht des Robert-Koch-Instituts (RKI) noch zu früh. Man müsse abwarten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin.

Wie schnell das Infektionsgeschehen abgebremst werden könne, hänge vom Verhalten der Menschen ab. Im Winter sei es schwieriger, weil man mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringe — das bedeutet bessere Bedingungen für Ansteckungen.

Wieler rief erneut zum Einhalten der Maßnahmen auf: Regeln wie Abstandhalten, Tragen von Mund-Nasen-Schutz, Hygiene und Lüften würden die Menschen noch lange begleiten. „Wir müssen noch ein paar Monate die Pobacken zusammenkneifen“, sagte er.

++ Mehr Kliniken melden Engpässe — Ausfälle beim Personal

(10.45 Uhr) — Immer mehr Kliniken in Deutschland melden laut Robert-Koch-Institut (RKI) Engpässe. Häufigster Grund sei das Personal, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin und bezog sich auf Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

Es komme zunehmend zu akuten Einschränkungen des Betriebs aufgrund von Personalmangel. Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten in den Krankenhäusern war zuletzt deutlich gestiegen. Wieler führte aus, durch die hohen Corona-Fallzahlen im Land gebe es auch mehr Ansteckungen und Fälle von Quarantäne bei Klinikbeschäftigten. Es gelte zu verhindern, dass sich die Situation weiter zuspitze.

++ RKI hält Corona-Lage weiter für sehr ernst — dennoch gibt es vorsichtigen Optimismus

(10.19 Uhr) — Die Corona-Lage in Deutschland ist nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter sehr ernst. Das Infektionsgeschehen nehme immer noch praktisch in ganz Deutschland zu, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. Die rund 22.000 Infizierten, die zuletzt innerhalb von 24 Stunden bundesweit gemeldet wurden, könnten weitere Menschen anstecken.

Auch die Zahl der schweren Krankheitsverläufe und der Todesfälle werde mit zeitlichem Verzug weiter steigen. Wieler mahnte, man müsse damit rechnen, dass Kliniken an Kapazitätsgrenzen stoßen. Vorsichtig optimistisch stimme ihn aber, dass die Kurve der Neuinfektionen zuletzt weniger steil gestiegen sei.

Noch wisse man aber nicht, ob es sich dabei um eine stabile Entwicklung handelt. Es sei abzuwarten, ob sich dies fortsetzt.

++ Baden-Württemberger Kultusministerin empfiehlt frühere Weihnachtsferien

(9.15 Uhr) — In Baden-Württemberg könnten die Schüler wegen der Corona-Pandemie früher in die Weihnachtsferien starten, so wie auch in Nordrhein-Westfalen geplant. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will das aber in die Verantwortung der Schulen geben und rief diese auf, die Weihnachtsferien durch bewegliche Ferientage um zwei Tage nach vorne zu verlängern. „Das ist sicher ein kluges Vorgehen, für das vieles spricht“, sagte Eisenmann der „Südwest Presse“ (Donnerstag). Das Vorgehen müsse örtlich einheitlich geregelt werden. Schüler würden dann in der Praxis nicht erst am Dienstag, 22. Dezember, in die Ferien entlassen, sondern schon am Freitag, 18. Dezember.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ist da zurückhaltender. „Wir haben dann ein veritables Betreuungsproblem“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im MDR mit Blick auf die Eltern.

Eisenmann riet Familien davon ab, die gewonnene Zeit bis zum 9. Januar für einen Urlaub zu nutzen. „Ich bitte dringend darum, an Weihnachten nicht zu verreisen, sondern zu Hause zu bleiben“, sagte die Spitzenkandidatin der CDU für die Landtagswahl 2021.

++ 3000 Schulen nicht mehr im Regelbetrieb — Rufe nach mehr Schutz

(07.43 Uhr) — Rund 3000 der 40.000 Schulen in Deutschland unterrichten nach Medienberichten wegen Corona nicht mehr im Regelbetrieb. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag) unter Berufung auf Zahlen aus 14 Bundesländern. Es geht um Schulen, die nicht mehr vollständig Präsenzunterricht anbieten. In Bayern gebe es an 255 Schulen keinen regulären Präsenzunterricht mehr, in Baden-Württemberg an 273 Schulen.

Der Vorsitzenden der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Marlis Tepe, gehen die Corona-Schutzmaßnahmen in den Schulen aber nicht weit genug. Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag): „So wie im Moment unterrichtet wird, sind die Gesundheitsrisiken für Schüler und Lehrer zu hoch.“ Die Klassen müssten geteilt werden. „Je eine Gruppe wäre dann in der Schule, eine zu Hause.“ Für die Schüler sei es besser, rechtzeitig Klassen zu teilen und so im Unterricht Abstände einzuhalten, als zu riskieren, dass immer mehr Klassen komplett in Quarantäne müssten.

Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, sagte dem RND, die Bestimmungen der Gesundheitsbehörden seien sehr unterschiedlich. „Wird in dem einen Landkreis die ganze Klasse in Quarantäne gesetzt, sind es in dem anderen nur die direkten Banknachbarn — wenn überhaupt, weil ja gelüftet wurde.“ Das sei nicht nachvollziehbar und führe zu Unmut und Verunsicherung. Es brauche klare und transparente Regeln, wann wer in Quarantäne müsse.

Am Mittwoch hatte eine Angabe des Deutschen Lehrerverbandes für Wirbel gesorgt, wonach sich derzeit mehr als 300.000 Schüler und bis zu 30.000 Lehrer in Quarantäne befinden. Tepe meinte, es gebe dazu keine verlässlichen Angaben. „Die Zahl von 300.000 ist aus der Luft gegriffen.“ Auch Beckmann sagte: „Wir wissen nicht, wie viele Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sind.“

++ Verfassungsschutz beugt gegen mögliche Cyberangriffe auf Corona-Forscher vor

(7.12 Uhr) - Der deutsche Verfassungsschutz trifft bereits seit Monaten Vorkehrungen gegen mögliche Spionageangriffe auf deutsche Unternehmen, die Forschungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie betreiben. Alle diese Unternehmen seien seit Mai in allgemeiner Form hinsichtlich möglicher Hackerangriffe durch ausländische Geheimdienste „sensibilisiert“ worden, teilte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben) mit.

Über Cyberattacken hinaus seien „verstärkte Aktivitäten ausländischer Nachrichtendienste“ im Bereich solcher Unternehmen und wissenschaftlicher Einrichtungen zu befürchten, die an Impfstoffen, Medikamenten, Antikörpertests und weiteren Innovationen mit unmittelbarem Bezug zur Corona-Pandemie forschten, erklärte das BfV. Die Firmen wurden demnach gebeten, bei „Auffälligkeiten“ das Bundesamt oder die Verfassungsschutzbehörden der Länder zu kontaktieren.

++ Entwicklungsminister: Ein Impfstoff gegen Corona wird nicht reichen

(6.30 Uhr) — Entwicklungsminister Gerd Müller hat die Forderung nach einer Versorgung auch ärmerer Staaten mit Impfstoffen gegen das Coronavirus bekräftigt. Dabei wolle er erreichen, dass eine Verteilung auch innerhalb der Länder fair erfolge, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Wir dürfen vor allem die Menschen in den Flüchtlingslagern nicht vergessen“, sagte Müller. „Uns muss klar sein: Corona besiegen wir nur weltweit oder gar nicht.“

Deutschland unterstütze die weltweite Verteilung von Impfdosen über die Plattform Covax, die die Entwicklung und gerechte Verbreitung bezahlbarer Impfstoffe gegen das Coronavirus fördern soll. Die deutsche Entwicklungspolitik hat der Plattform 100 Millionen Euro für den späteren Kauf von Impfdosen für 92 Entwicklungs- und Schwellenländer bereitgestellt.

„Die Erfahrung zeigt, dass Impfstoffe in Entwicklungsländern erst mit großer Verzögerung zum Einsatz kommen. Das muss dieses Mal anders laufen“, so Müller. Deswegen baue Deutschland bestehende Impfprogramme über die internationale Impfallianz Gavi aus. Unicef und die Gates-Stiftung arbeiteten zusätzliche daran, dass Impfstoffdosen schnell der Covax-Plattform zur Verfügung gestellt werden könnten.

„Denn obwohl der Impfstoff aus Mainz uns alle sehr hoffnungsvoll stimmt: An Transport und Lagerung des Impfstoffs werden sehr hohe Anforderungen gestellt, beispielsweise unterbrechungsfreie Tiefkühlketten“, sagte Müller. „Ein Impfstoff alleine wird daher nicht reichen. Wir brauchen weitere, die auch einfacher zu handhaben sind und so in entlegene Regionen gebracht werden können.“

++ Mehr Klagen gegen den Bund wegen ausbleibender Mundschutz-Zahlung

(6.21 Uhr) — Weil der Bund ihre Mundschutz-Lieferungen nicht bezahlt, ziehen immer mehr Firmen vor Gericht. Es seien inzwischen 75 Klagen anhängig, teilte das Landgericht Bonn auf Anfrage mit. Das sind neun mehr als Anfang Oktober. Der Streitwert liege jeweils bei 5001 Euro bis 38 Millionen Euro. Der Bund nennt unter anderem Qualitätsmängel als Grund für die Nichtzahlung. Die Verfahren laufen in Bonn, weil dort der Dienstsitz des Bundesgesundheitsministeriums ist.

Bei den juristischen Auseinandersetzungen geht es um einen im April vergebenen Großauftrag des Ministeriums — damals suchte der Staat in der Coronakrise händeringend nach FFP2-Masken für Kliniken und andere Einrichtungen. Beim sogenannten Open-House-Verfahren setzten sich nicht die besten Bieter durch, sondern alle, die sich beteiligt und zur Lieferung von Schutzausrüstung verpflichtet hatten.

Mehr als 700 Firmen bekamen den Zuschlag, von denen laut Ministerium aber fast die Hälfte Lieferfristen nicht einhalten konnte und damit aus dem Vertrag ausschied.

Dies ist jedoch strittig — einige Kläger argumentieren, dass die vom Bund beauftragten Logistiker Ort und Zeit für die Übergabe mehrfach verschoben hätten und sie als Lieferanten gar keine richtige Möglichkeit gehabt hätten zum Abladen der Mundschutzberge. In anderen Fällen beanstandete der Bund Qualitätsmängel, die von manchen Lieferanten aber wiederum bestritten werden.

„Der Bund bekam viel mehr Masken als gedacht und war dann mit der Annahme und Qualitätsprüfung überfordert“, sagt der Düsseldorfer Anwalt Christian Lüpke, der mehrere Kläger vertritt. Die Zahlungen seien überfällig. Ende September wurde in einem ersten Verfahren die Verhandlung eröffnet, eine Import-Export-Gesellschaft aus Hannover klagte auf Zahlung von einer halben Million Euro plus Zinsen. Ein Gutachter klärt nun, ob die Masken mangelhaft waren oder nicht. Die Verhandlung einer zweiten Klage soll am 16. Dezember starten.

++ 21.866 neue Corona-Infektionen in Deutschland

(6.10 Uhr) — In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 21.866 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind knapp 3400 Fälle mehr als am Mittwoch, wie aus den Angaben des RKI vom Donnerstagmorgen hervorgeht. Im Vergleich zum Donnerstag vergangener Woche ist der Wert etwas höher. Zu dem Zeitpunkt hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 19.990 gelegen. Ein Höchststand war am Samstag mit 23.399 verzeichneten Fällen erreicht worden.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 727.553 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 12.11., 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Donnerstag um 215 auf insgesamt 11.982. Am Mittwoch hatte diese Steigerung 261 Fälle betragen. Das RKI schätzt, dass rund 467.800 Menschen inzwischen genesen sind.

Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,89 (Vortag: 0,92). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch etwa 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Das waren die letzten Meldungen vom Mittwoch:

++ Kultusministerin Eisenmann für früheren Start in die Weihnachtsferien

(20.07 Uhr) In Baden-Württemberg könnten die Schüler wegen der Corona-Pandemie früher in die Weihnachtsferien starten als geplant. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) rief die Schulen im Land auf, die Weihnachtsferien dieses Jahr durch bewegliche Ferientage um zwei Tage nach vorne zu verlängern. „Das ist sicher ein kluges Vorgehen, für das vieles spricht“, sagte Eisenmann der „Südwest Presse“.

Die Entscheidung müssten aber die Schulen vor Ort treffen, das Vorgehen müsse örtlich einheitlich geregelt werden. Schüler würden dann in der Praxis nicht erst am 22. Dezember (Dienstag) in die Weihnachtsferien entlassen, sondern schon am 18. Dezember (Freitag).

Eisenmann riet Familien davon ab, die gewonnene Zeit bis zum 9. Januar für einen Urlaub zu nutzen. „Ich bitte dringend darum, an Weihnachten nicht zu verreisen, sondern zu Hause zu bleiben“, sagte die Spitzenkandidatin der CDU für die Landtagswahl 2021.

++ Mehr als 2900 Corona-Infektionen seit gestern

(19.25 Uhr) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist um 2944 auf 107.646 gestiegen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg um 22 auf 2188, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch (Stand 16.00 Uhr) in Stuttgart mitteilte. Als genesen gelten den Angaben nach geschätzt 67 311 Menschen, 1462 mehr als einen Tag zuvor.

Der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt bei 134,4 und ist der Mitteilung zufolge damit leicht gestiegen (Vortag: 132,2). Alle 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen über dem Grenzwert von 50. Am höchsten war die sogenannte 7-Tage-Inzidenz mit 242,1 in der Stadt Pforzheim.

Die Zahl schwer Erkrankter in intensivmedizinischer Behandlung sank den Angaben nach von 352 auf 347.203 davon würden invasiv — also etwa über einen Schlauch — beatmet, hieß es. 2291 von 3036 Intensivbetten seien belegt, eine Auslastung von 75 Prozent.

++ Fälle bei ZF und Vaude belasten Produktion

(19.03 Uhr) Beim Outdoor-Ausrüster Vaude im Bodenseekreis haben sich einige Mitarbeiter in der Manufaktur am Standort Tettnang, wo das Unternehmen wasserdichte Fahrradtaschen fertigt, mit dem Corona-Virus infiziert. Wie viele Mitarbeiter genau betroffen sind, darüber gibt das Unternehmen keine Auskunft. In der Folge muss ein Teil der Produktion nun vorübergehend eingestellt werden.

„Mit unserer Betriebsärztin haben wir sofort alle Mitarbeitenden der Manufaktur sowie auch die Kollegen an wichtigen Schnittstellen im Unternehmen durchgetestet“, sagte Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Da man bei Vaude aber trotz der hohen Sicherheitsauflagen nicht ausschließen konnte, dass die Ansteckung bei Vaude erfolgt sei, habe das Unternehmen beschlossen, die Manufaktur zur Sicherheit für zwei Wochen zu schließen und alle Mitarbeiter in Quarantäne zu schicken.

„Wir hatten schon bisher ein strenges, umfassendes Hygiene-Konzept, das wir analog zur Corona-Entwicklung immer weiter verschärft haben“, sagte von Dewitz. Die Arbeitsplätze in der Manufaktur hätten bereits zwei Meter auseinander gelegen. Auch die Arbeitszeiten und Pausen in der Manufaktur seien schon seit Längerem gestaffelt gewesen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

„Bei unseren wasserdichten Fahrradtaschen, die wir in unserer Manufaktur herstellen, sind wir vorübergehend leider nicht voll lieferfähig, aber die Gesundheit unserer Mitarbeiter geht vor“, sagt von Dewitz.

Auch der Automobilzulieferer ZF hat mit dem Coronavirus zu kämpfen - und muss sogar ein komplettes Werk vorrübergehend schließen. Mehr dazu lesen Sie hier.

