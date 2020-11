Corona-Newsblog: Richter kippen strenge Maskenpflicht im Rems-Murr-Kreis

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 41.596 (116.996 Gesamt - ca. 75.400 Genesene - 2.258 Verstorbene)

: ca. 41.596 (116.996 Gesamt - ca. 75.400 Genesene - 2.258 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 2.265

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 273.580 (801.327 Gesamt - ca. 515.200 Genesene - 12.547 Verstorbene)

: ca. (801.327 Gesamt - ca. 515.200 Genesene - 12.547 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 12.547

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Bund fordert deutlich strengere Anti-Corona-Maßnahmen (05.45 Uhr)

(05.45 Uhr) 10.824 neue Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet (06.29 Uhr)

in Deutschland gemeldet (06.29 Uhr) Olympische Spiele in Tokio sollen wie geplant ausgetragen werden (08.13 Uhr)

++ Richter kippen besonders strenge Maskenpflicht im Rems-Murr-Kreis

Die strenge Maskenpflicht im Rems-Murr-Kreis ist bis auf weiteres nicht gültig. Das teilte das Verwaltungsgericht Stuttgart am Montag mit. Mit dem Beschluss gaben die Richter dem Antrag eines Bürgers statt, der sich gegen die weitgehend ausnahmslose Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in sogenannten Verdichtungszonen gewandt hatte.

++ Vorerst wohl kein Beschluss zu schärferen Corona-Auflagen für Schulen

Bund und Länder werden bei ihren Beratungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie an diesem Montag voraussichtlich noch keine schärferen Schritte für die Schulen beschließen. Ursprünglich war erwartet worden, dass die Konferenz eine Maskenpflicht für den Unterricht beschließen könnte. Bis zur kommenden Woche soll es von den Ländern ein Konzept für die Schulen geben.

++ Ohne Auftritte kommt kein Geld rein: So erleben Berufsmusiker die Krise

(11.25 Uhr) Wer vom Musikmachen lebt, hat es derzeit besonders schwer. Unsere Kollegin Dorothea Hecht hat mit Musikern gesprochen, die schildern, wie sie durch die Krise kommen. Sie erzählen von Frust, Ungewissheit und den Hürden für staatliche Hilfen.

++ SPD will einheitliche Regeln für Weihnachtsmärkte

(11.00 Uhr) Der baden-württembergische SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch fordert vor den Corona-Beratungen von Kanzlerin und Ministerpräsidenten an diesem Montag einheitliche Regeln und klare Ansagen für die Weihnachts- und Adventsmärkte.

„Wenn wir im Dezember in einem Landkreis Märkte mit Maskenpflicht haben und im Nachbarkreis nicht, wenn es in einem Ort Alkohol-Ausschank gibt und im nächsten Ort nicht, dann gibt die Politik einen chaotischen Glühwein-Tourismus vor“, sagte Stoch der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Corona-Hotspots von Feiernden vor Weihnachten müssten unbedingt verhindert werden.

++ 14 Tage nach Teil-Lockdown-Start kein klarer Trend bei Corona-Lage

(10.46 Uhr) Auch zwei Wochen nach dem Start des Teil-Lockdowns in Deutschland fehlt es weiter an deutlichen Anzeichen für eine Trendumkehr beim Infektionsgeschehen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 10.824 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Das sind zwar rund 6100 Fälle weniger als am Sonntag, wie aus Angaben des RKI vom Montagmorgen hervorgeht. An Montagen sind die erfassten Fallzahlen aber meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Wegen der Spannen von der Ansteckung zu Symptomen, Test und Erfassung sollte es nach RKI-Angaben zwei bis drei Wochen dauern, bis sich die Wirkung des seit zwei Wochen (2.November) greifenden Teil-Lockdowns mit Schließungen etlicher Einrichtungen bei den Infektionszahlen zeigt. Viele Menschen verhielten sich Analysen zufolge bereits zuvor wieder vorsichtiger.

++ Umfrage: Viele Einzelhändler in den Städten bangen um Existenz

(10.09 Uhr) Knapp 60 Prozent der deutschen Innenstadthändler sehen sich durch die Coronakrise in Existenznöten. Das geht aus einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) unter mehr als 500 Unternehmen hervor. Sinkende Umsätze und geringe Kundenzahlen brächten immer mehr Händler in finanzielle Schieflage.

Die Umsätze im innerstädtischen Einzelhandel bleiben demnach auch in der zweiten Novemberwoche deutlich unter dem Niveau des Vorjahres - mit einem Einbruch von durchschnittlich 43 Prozent. Laut HDE braucht es dringend weitere Not- und Überbrückungshilfen für die Einzelhändler. "Ansonsten bluten unsere Stadtzentren aus und veröden dauerhaft", teilte der Branchenverband mit.

++ Tourismus-Branche verzeichnet Umsatzausfälle von 80 Prozent

(8.50 Uhr) Die Reisewirtschaft ist in Deutschland schwer gebeutelt vom Corona-Virus. Der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), Norbert Fiebig, sagte dem "Handelsblatt: "Die Unternehmen der Reisewirtschaft verzeichnen mehr als 80 Prozent Umsatzausfälle, dies entspricht einer Größenordnung von 28 Milliarden Euro für 2020." Die finanzielle Lage der Branche sei "höchst angespannt, Insolvenzen sind die Folge".

11.000 Reisebüros, 2300 Reiseveranstalter und viele tausend touristische Dienstleister sind demnach derzeit "de facto geschlossen". Reisewarnungen und -beschränkungen hätten den touristischen Reisemarkt mit wenigen Ausnahmen "zum vollständigen Erliegen gebracht", so Fiebig.

++ Olympische Spiele in Tokio sollen wie geplant ausgetragen werden

(08.13 Uhr) Die wegen der Corona-Pandemie auf den Sommer 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio sollen wie geplant ausgetragen werden.

Darauf verständigte sich der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, mit dem japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga in Tokio. Beide posierten Handrücken an Handrücken und mit Mundschutzmasken für die Fotografen - eine öffentlichkeitswirksame Szene, die angesichts wachsender Zweifel an der Durchführbarkeit der Spiele in Japan Standhaftigkeit vermitteln soll.

Er sei entschlossen, die Spiele im kommenden Jahr in der Hauptstadt seines Landes auszurichten, als „Beweis, dass die Menschheit das Virus besiegt hat“, sagte Suga nach dem Treffen zu Reportern. Bach dankte Suga für dessen Engagement.

++ 10.824 neue Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet

(06.29 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 10.824 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind rund 6100 Fälle weniger als am Sonntag, wie aus Angaben des RKI vom Morgen hervorgeht.

An Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Montag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 13.363 gelegen. Der Höchststand war am vergangenen Freitag mit 23.542 gemeldeten Fällen erreicht worden.

Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 801.327 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 16. 11., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Montag um 62 auf insgesamt 12.547 .Das RKI schätzt, dass rund 515.200 Menschen inzwischen genesen sind.

Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 1,03 (Vortag: 1,05). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch gut 100 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen.

++ Bund fordert deutlich strengere Anti-Corona-Maßnahmen

(05.45 Uhr) Der Bund will die Kontaktbeschränkungen schon vor Ablauf des Teil-Lockdowns im November drastisch verschärfen. Das geht aus dem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegendem Entwurf der Beschlussvorlage des Bundes für die Video-Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Montag hervor.

Darin heißt es zur Begründung: „Der Verlauf der letzten Tage lässt hoffen, dass die hohe exponentielle Infektionsdynamik gestoppt werden konnte, ein Sinken der Neuinfektionszahlen ist jedoch noch nicht absehbar. Deshalb sind weitere Anstrengungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens erforderlich.“ Vorgeschlagen wird zudem ein weiteres Treffen eine Woche später, am 23. November.

Das waren die letzten Meldungen vom Sonntag

++ 22 Milliarden Euro in neuem Hilfspaket

(19.52 Uhr) Unternehmen und Soloselbstständige dürfen in der Krise mit einem weiteren Corona-Hilfspaket im Umfang von 22 Milliarden Euro bis Ende Juni 2021 rechnen.

Bei der Zahl handelt es sich um das geschätzte Programmvolumen für die von Januar bis Ende Juni 2021 geplante „Überbrückungshilfe III“, auf die sich Wirtschafts- und Finanzministerium geeinigt haben, wie am Wochenende bekannt wurde.

++ Wie die Corona-Krise unsere Helfer herausfordert

(19.38 Uhr) Der erneute „Lockdown light“ bedeutet für die Menschen in der Region Einschränkungen: Fitnessstudios haben geschlossen, ebenso wie Restaurants und Cafés.

Wer trotz der Corona-Pandemie wie gewohnt funktionieren muss, sind Institutionen wie die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

Diese Menschen, zum Teil ehrenamtliche Helfer, fordert die Pandemie heraus – und das schon seit März.

