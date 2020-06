Corona-Newsblog: Restaurantbesuche mit Freunden in Baden-Württemberg wieder erlaubt

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 580 (35.002 Gesamt - ca. 32.700 Genesene - 1.801 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.801

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 5.460 ( 185.416 Gesamt - ca. 171.200 Genesene - 8755 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 8.755

Das Wichtigste des Tages:

Restaurantbesuche mit Freunden in Baden-Württemberg wieder erlaubt (11.50 Uhr)

Corona-Sterblichkeit unter Pflegebedürftigen besonders hoch (09.15 Uhr)

Corona-Furcht drosselt Arztbesuche (07.32 Uhr)

++ Restaurantbesuche mit Freunden in Baden-Württemberg wieder erlaubt

(11.50 Uhr) Gute Nachrichten für die Gastronomen und die Stammtische im Land: Ab sofort können wieder Gruppen zu zehnt eine Gaststätte besuchen, auch wenn die Beteiligten aus unterschiedlichen Haushalten kommen. Das ergibt sich aus den jüngsten Änderungen der Corona-Verordnung des Landes, wie das Sozialministerium am Mittwoch bestätigte.

Den Branchenverband Dehoga freut es. Die Gastronomen erhoffen sich durch die Lockerungen wieder bessere Umsätze. Bisher hätten lediglich Menschen aus zwei Haushalten gemeinsam ohne Mindestabstand an einem Tisch sitzen können, nun seien gesellige Runden wieder erlaubt, teilte der Verband in Stuttgart mit.

Das Sozialministerium mahnt jedoch zur Vorsicht: Abstand halten sei nach wie vor wichtig, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. „Wir appellieren deshalb an die Eigenverantwortung der Menschen, auch bei den jetzt in Kraft getretenen Lockerungen weiterhin vorsichtig zu sein“, sagte ein Sprecher.

++ Corona-Sterblichkeit unter Pflegebedürftigen besonders hoch

(09.15 Uhr) Nach Hochrechnungen von Forschern der Universität Bremen waren in Deutschland 60 Prozent aller Covid-19-Verstorbenen Menschen, die stationär in Pflegeheimen oder ambulant von Pflegediensten betreut wurden.

Von allen bundesweit mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 Infizierten habe diese Gruppe einen Anteil von 8,5 Prozent, teilte die Universität Bremen am Mittwoch mit. „Pflegeheime sind der wichtigste Ort in Bezug auf Covid-19-Verstorbene, obwohl nur ein Prozent der Bevölkerung in dieser Wohnform lebt“, betont Ko-Autor Heinz Rothgang in der Mitteilung. Die Sterblichkeit unter Pflegebedürftigen sei mehr als 50 Mal so hoch wie im Rest der Bevölkerung.

Für die Studie befragte das Forscherteam online bundesweit 824 Pflegeheime, 701 Pflegedienste und 96 teilstationäre Einrichtungen. Wie repräsentativ die Angaben sind, war zunächst unklar.

Mehr zu der Studie lesen Sie hier.

++ Corona-Furcht drosselt Arztbesuche

(07.32 Uhr) Viele Menschen meiden seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Arztpraxen und schieben etwa Vorsorge- und Früherkennungstermine auf. Das legen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) nahe, die das Gesundheitsministerium in München am Donnerstag veröffentlicht hat.

Demnach ging die Zahl der Arztbesuche von Patienten älter als 60 mit diagnostizierter Herzschwäche Ende März um knapp ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. In der letzten Märzwoche seien Früherkennungsuntersuchungen bei Hausärzten um mehr als 80 Prozent eingebrochen, bei Fachärzten wie Urologen um 60,5 und bei Frauenärzten um 53,9 Prozent. Die Zahl sogenannter U-Untersuchungen bei Kindern und Jugendlichen sei um rund 22 Prozent gesunken.

„Die KVB befürchtet, dass sich der Trend im April und Mai über alle Arztgruppen hinweg verstetigt haben dürfte“, teilte das Ministerium weiter mit. Ressortchefin Melanie Huml (CSU) warnte daher: „Vorsorge sollte nicht aus Angst vor dem Coronavirus auf die lange Bank geschoben werden. Denn viele Krankheiten sind heilbar, wenn man sie früh genug erkennt - auch manche Krebsarten.“ Außerdem sei es wichtig, beispielsweise Hinweise auf einen möglichen Schlaganfall oder Herzinfarkt sofort vom Arzt prüfen zu lassen.

Wer aus Furcht vor einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nicht zum Arzt gehe, laufe Gefahr, andere schlimme Krankheiten zu verschleppen. „Das ist sehr gefährlich“, mahnte die Ministerin laut Mitteilung vom Donnerstag. Die niedergelassenen Ärzte hätten Vorkehrungen getroffen, um Patienten sicher behandeln zu können.

Das waren die letzten Meldungen vom Mittwoch.

++ Maas berät mit europäischen Außenministern über Grenzöffnung

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) berät am kommenden Donnerstag mit zwölf seiner europäischen Amtskollegen über die bevorstehende Wiederaufnahme des europäischen Reiseverkehrs.

Die Minister wollen sich nach Angaben des Auswärtigen Amts abstimmen, wie das Reisen in Europa möglichst sicher erfolgen kann. Dabei solle es auch um Maßnahmen zum Infektionsschutz und um die Gesundheitsversorgung gehen.

Teilnehmer des Video-Gesprächs am Donnerstag sind neben Maas die Außenministerinnen und Außenminister von Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Slowenien, Spanien und Zypern.

++ Anteil über 80-Jähriger an Corona-Infizierten sinkt

Weniger Infizierte in der Hochrisikogruppe: Laut dem aktuellen Lagebild des Robert Koch-Instituts (RKI) sinkt der Anteil der über 80-Jährigen an den Corona-Infizierten seit vier Wochen kontinuierlich.

Das Coronavirus ist für hochbetagte Menschen besonders gefährlich. Demnach sind fast 19 Prozent der Infizierten 70 Jahre oder älter. Sie machen jedoch 86 Prozent der Todesfälle aus.

Die größten Gruppen der Infizierten sind Personen im Alter von 20 bis 49 Jahren (43 Prozent) und zwischen 50 und 69 Jahren (31 Prozent)

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹