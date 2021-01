Corona-Newsblog: Reihentestung nach Nachweis von Corona-Mutation

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 30.400 (281.393 Gesamt - ca. 244.500 Genesene - 6.514 Verstorbene)

Baden-Württemberg: ca. 30.400 (281.393 Gesamt - ca. 244.500 Genesene - 6.514 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 6.514

Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 96,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland: ca. 275.500 (2.106.262 Gesamt - ca. 1.780.200 Genesene - 50.642 Verstorbene)

: ca. 275.500 (2.106.262 Gesamt - ca. 1.780.200 Genesene - 50.642 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 50.642

Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 115,3

++ Reihentestung nach Nachweis von Corona-Mutation in Bayreuth

(14.30 Uhr) - Nach dem Nachweis einer hoch ansteckenden Corona-Mutation in Bayreuth soll am Samstag mit Reihentestungen am dortigen Klinikum begonnen werden. „Wir wollen bis Montagabend möglichst alle Mitarbeiter testen“, sagte ein Sprecher des Klinikums. „Wir haben dafür extra drei Teststraßen aufgebaut und ein eigenes Buchungssystem entwickelt.“

Die überwiegende Mehrheit der mehr als 3300 Mitarbeitenden habe sich schon für einen Test angemeldet. Das Klinikum befürchtet nun, dass viele bald ausfallen könnten. „Wir sind vorbereitet, dass wir notfalls reagieren können“, betonte der Sprecher des Klinikums. Die Bundeswehr sei schon angefragt.

Die Mutation B.1.1.7 aus England wurde in Bayreuth erstmals bei einer Person nachgewiesen, die von einer Reise zurückgekehrt war. „Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Virustyp inzwischen im Klinikum angekommen ist“, hatte das Klinikum vergangenen Mittwoch mitgeteilt. Zuletzt sei die Zahl der Covid-19-Patienten stark angestiegen.

Der Virustyp ist im Krankheitsverlauf nicht gefährlicher, wohl aber deutlich ansteckender. Je nach Studie soll die Ansteckungsgefahr um 50 bis 70 Prozent höher liegen.

Sind Mutationen des Corona-Virus grundsätzlich gefährlich? Nein, erklärt Virologe Thomas Mertens in diesem Interview mit unserem Autor Daniel Hadrys. Sie könne es sehr wohl sein - aber es gibt sogar hilfreiche Mutationen von Viren.

++ FFP2-Maskenpflicht in Bayern: Kulanzwoche endet

(11.17 Uhr) - Die FFP2-Maskenpflicht in Bayern ist gut angelaufen. Zum Ende der Kulanzwoche hin, in der Verstöße noch ungeahndet blieben, ziehen Handel und Nahverkehr eine positive Bilanz.

Der bereits zu Beginn hohe Anteil an Menschen mit FFP2-Maske ist weiter gestiegen. Auch die Versorgung mit den Masken ist insgesamt weiter gesichert. Ab Montag drohen 250 Euro Bußgeld, wenn man ohne FFP2-Maske einkaufen geht oder den öffentlichen Nahverkehr nutzt.

Im öffentlichen Nahverkehr sind Menschen mit unzureichenden Masken offenbar sehr selten geworden. In Augsburg sprach man zum Ende der Woche von etwa einem Prozent und einer „fast vorbildlichen“ Situation. In München bemerkte die U-Bahn-Wache nach Auskunft der Stadtwerke kaum noch Menschen mit Stoffmasken. In Nürnberg liegt der Anteil von Menschen mit FFP2-Maske laut Verkehrsgesellschaft inzwischen bei rund 98 bis 99 Prozent.

In allen drei Städten stieg der Anteil über die Woche hinweg an. Ab Montag sollen Menschen ohne FFP2-Maske in Augsburg bei Kontrollen den Nahverkehr verlassen müssen. Bußgelder können allerdings nur Polizei und Ordnungsdienst verhängen, wie es auch aus München heißt.

Aus dem Innenministerium heißt es: „Selbstverständlich wird die Bayerische Polizei auch die Einhaltung der FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV verstärkt kontrollieren, neben den Kontrollen durch die Betreiber der öffentlichen Verkehrsmittel.“ Wer mit einer unzureichenden Maske erwischt wird, kann aber zumindest ein Stück weit auf Milde hoffen: Deren Tragen kann laut Innenministerium bei der Bemessung eines Bußgeldes berücksichtigt werden.

Die neue Regelung hat teilweise zu erhöhten Preisen für FFP2-Masken und Engpässen in einzelnen Geschäften geführt. Die Versorgung ist aber gesichert, wie Innenministerium, Handelsverband und Apothekerverband versichern.

++ Ab Montag: Neue Corona-Regeln in Vorarlberg

(11.15 Uhr) Am Montag, 25. Januar,treten weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in Vorarlberg in Kraft: Der Mindestabstand zwischen Menschen an öffentlichen Orten wird von einem auf zwei Meter erhöht, in einigen Bereichen ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Neben den Personen, die im Gesundheits- und Pflegebereich tätig sind, müssen sich künftig weitere Berufsgruppen verpflichtend wöchtentlich einer Antigen-Testung unterziehen.

Das Tragen einer FFP2-Maske (oder einer gleichwertigen bzw. höherwertigen Maske) wird in fast allen öffentlichen Bereichen Pflicht, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften.

Die Maßnahmen des Landes wie die Erhebung von Kontaktdaten in Gastronomiebetrieben und das Verbot der Abholung von Speisen und Getränken in Schigebieten bleiben weiterhin in Kraft.

Unterdessen sind auch neue Impfzahlen aus dem österreichischen Bundesland in der Region bekannt geworden. Mit Stand Samstag wurden bereits 12.404 Impfdosen in Vorarlberg verabreicht. Die Erstimmunisierung wurde in 48 der 49 Pflegeheime im Land bereits abgeschlossen werden. Nach aktuellem Stand liegt die Impfquote bei den Pflegenden derzeit bei über 50 Prozent, jene der BewohnerInnen bei rund 80 Prozent.

++ Corona-Rettungsschirm für mittelgroße Unternehmen mäßig nachgefragt

(10.30 Uhr) - Die Nachfrage nach dem vom Land Baden-Württemberg aufgespannten Corona-Rettungsschirm für mittelgroße Unternehmen ist bisher mäßig. Seit dem Start des Beteiligungsfonds im Dezember gebe es nur einen vorläufigen Antrag und darüber hinaus vier „konkrete Interessenbekundungen“, teilte das CDU-geführte Landeswirtschaftsministerium auf Anfrage mit.

Das Programm richtet sich an Firmen mit mindestens 50 und maximal 250 Mitarbeitern, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Es geht es darum, dass das Land sich etwa als stiller Gesellschafter in Firmen einkauft oder Nachrangdarlehen gewährt, um pandemiebedingte Eigenkapitalverluste teils wieder auszugleichen.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums bezeichnete den Beteiligungsfonds als „Ultima Ratio“ für unter Druck geratene Firmen aus dem Südwesten — man freue sich, wenn nicht allzu viele Unternehmen von diesem letzten Mittel Gebrauch machen müssten, sondern wenn diesen etwa mit anderen Unterstützungsprogrammen geholfen werden könne. Das Land und der Bund haben diverse Hilfsprogramme aufgestellt.

++ Wenn Alte nicht den Weg zum Impfen schaffen

Was tun, wenn Senioren noch zu Hause wohnen - aber zu betagt sind, um den Weg ins Impfzentrum zu schaffen? Simon Nill hat aufgeschrieben, wie ein Vorzeigeprojekt des Roten Kreuz im Allgäu das Problem lösen soll. Hier lesen Sie den ganzen Text.

++ Pornografie in Online-Unterricht von Sechstklässlern eingespielt

(9.33 Uhr) - Bei einer Cyber-Attacke während des Online-Unterrichts für Sechstklässler in Heidelberg haben Unbekannte pornografische und rechtsradikale Inhalte eingespielt. Die Leitung der betroffenen Realschule habe sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls am Freitagvormittag die Polizei informiert, wie diese mitteilte. Der Online-Unterricht findet aktuell wegen der in der Pandemie geschlossenen Schulen statt.

Zusätzlich zu dem pornografischen und rechtsradikalen Material seien Musikvideos eingespielt worden, hieß es. IT-Experten der Polizei hätten nun die Ermittlungen übernommen. Auch die Spezialisten des Staatsschutzes ermitteln.

Bereits am Donnerstag waren ähnliche Vorfälle in Hessen und Bayern bekannt geworden. Dort waren Nacktbilder beziehungsweise pornografische Darstellungen in Lernplattformen von Grundschülern aufgetaucht. In einem Fall im hessischen Florstadt hat sich ein Unbekannter in eine Videokonferenz eingewählt, die Lehrerinnen rausgeworfen und Pornografie gezeigt.

Im bayerischen Mainburg verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zur Lernplattform einer Grundschule. Eine Achtjährige habe während des Online-Unterrichts Bilder eines nackten Mannes angezeigt bekommen, teilte die Polizei mit.

++ Schleppender Impfstart in Ehingen

(09.32 Uhr) 1170 Impfdosen bekommt das Kreisimpfzentrum Ehingen pro Woche. Doch die meisten Dosen werden in Pflegeheimen verimpft. Ein kleiner Rest im Kreisimpfzentrum - und noch können dort keine Termine gebucht werden. Hier lesen Sie, wie es in Ehingen weiter gehen soll.

++ Nachfrage nach Notbetreuung wächst — Kritik von Lehrern und Erziehern

(9.30 Uhr) - Angesichts weiter steigender Zahlen von Kindern in der Notbetreuung schlagen Baden-Württembergs Lehrer- und Erzieherverbände Alarm. In sehr vielen Kitas und Grundschulen gebe es eine Auslastung von 60 bis 70 Prozent, erklärte ein Sprecher des Verbands Bildung und Erziehung (VBE). „Dies ist dann in der Tat eine Öffnung durch die Hintertür. Der Infektionsschutz wird hierdurch konterkariert.“ Die Gewerkschaft Verdi bemängelte, dass Kitas durch die unverbindlichen Regelungen faktisch die ganze Zeit offen seien - mit Teams in voller Besetzung.

Das Kultusministerium nennt weit niedrigere Zahlen: Der Anteil der Schüler in der Notbetreuung sei zuletzt um etwa ein Drittel gestiegen und liege landesweit bei etwa 15 Prozent. Bei Kitakindern seien es zwischen 25 und 50 Prozent. Über diese Zahlen hatten zuvor auch „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“ berichtet.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag darauf verständigt, den Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis zum 14. Februar zu verlängern. Baden-Württembergs Landesregierung plant jedoch eine schrittweise Öffnung von Kitas und Grundschulen ab dem 1. Februar, sofern die Infektionszahlen das zulassen. Für Kita-Kinder und Schüler der Klassen 1 bis 7 gibt es aber schon vorher wie bislang die Möglichkeit einer Notbetreuung. Die Voraussetzungen dafür sind recht vage formuliert, was bei Verbänden auf Kritik stößt.

Das Kultusministerium sperrt sich jedoch gegen strengere Regelungen. Nicht nur Eltern in systemrelevanten Berufen könnten auf eine Betreuung ihrer Kinder zwingend angewiesen sein, betonte eine Sprecherin.

++ Land will Suche nach Corona-Mutationen ausweiten

(20.18 Uhr) Die grün-schwarze Landesregierung will die Suche nach Mutationen des Coronavirus ausweiten. Dafür sollen in Labors im Land möglichst alle positiv getesteten Proben auf die bekannten Virusvarianten untersucht werden. Das geht aus einer Kabinettsvorlage hervor, die den „Stuttgarter Nachrichten“ vorliegt. Darüber hinaus soll die Rate der Vollsequenzierung, mit deren Hilfe auch unbekannte Mutationen aufgespürt werden können, sukzessive gesteigert werden.

„Es geht dabei vor allem um zwei zentrale Punkte. Erstens um eine Kontrolle darüber, wo und wie sich bereits bekannte Mutationen verbreiten“, sagte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). „Zweitens wollen wir schnell und effektiv nachweisen, ob sich neue, noch unbekannte Mutationen entwickeln.“

Aktuell wurden laut Kabinettsvorlage aus Baden-Württemberg bereits in zwölf Fällen die besonders ansteckenden Virusvarianten B.1.1.7 und B.1.351 (auch: 501Y.V2) nachgewiesen. 20 Proben werden noch untersucht.

++ Britische Virus-Variante womöglich tödlicher

(18.24 Uhr) Die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus ist möglicherweise tödlicher als die bislang vorherrschende. Darauf gebe es „einige Hinweise“ sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Freitag in einer Pressekonferenz im Regierungssitz Downing Street in London. Die hohe Belastung der Krankenhäuser im Land sei zu einem erheblichen Teil auf die neue Virusvariante zurückzuführen, so der konservative Politiker.

Die Mutation war Ende vergangenen Jahres in der südostenglischen Grafschaft Kent aufgetaucht und hatte sich mit rasender Geschwindigkeit in London und Teilen des Landes ausgebreitet.

Großbritannien ist eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa. Täglich werden Zehntausende Neuinfektionen und zuletzt jeweils mehr als 1000 Tote gemeldet. Seit Wochen gilt ein Lockdown mit weitreichenden Ausgangs- und Reisebeschränkungen, Schulen und nicht lebensnotwendige Geschäfte sind geschlossen. Die Maßnahmen sollen Mitte Februar überprüft werden.

++ Mehr als 20 Länder als Hochrisikogebiete eingestuft

(17.48 Uhr) Wegen besonders hoher Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung ab Sonntag erstmals mehr als 20 Länder als Hochrisikogebiete eingestuft, für die dann leicht verschärfte Einreiseregeln gelten.

Wie das Robert Koch-Institut am Freitag auf seiner Internetseite mitteilte, gehören dazu das Nachbarland Tschechien, die Urlaubsländer Portugal, Spanien und Ägypten sowie die USA. Eine vollständige Liste der Gebiete finden Sie hier.

„Normale“ Risikogebiete: Das sind Länder oder Regionen über einem Grenzwert (auch Inzidenzwert genannt) von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das gilt derzeit für fast ganz Europa mit Ausnahme einzelner Gebiete in Griechenland, Finnland, Norwegen, Österreich und Dänemark. Weltweit sind weit mehr als 100 Länder Risikogebiete.

Hochinzidenzgebiete: Das sind Länder mit deutlich höheren Infektionszahlen als in Deutschland. Dazu zählen in der Regel die Länder mit einem Inzidenzwert über 200 (Inzidenz in Deutschland: 115). Es können aber auch weitere Länder unter dieser Marke unter bestimmten Bedingungen zu „Hochinzidenzgebieten“ erklärt werden.

Virusvarianten-Gebiete: Das sind Gebiete, in denen hochansteckende Varianten des Coronavirus aufgetreten sind. Bisher fallen Großbritannien, Irland, Südafrika und Brasilien in diese Kategorie.

Reisende aus „normalen“ Risikogebieten müssen sich spätestens 48 Stunden nach Einreise in Deutschland auf Corona testen lassen. Zudem müssen sie zehn Tage in Quarantäne, können sich davon allerdings durch einen zweiten negativen Test ab Tag fünf vorzeitig befreien lassen.

Der Unterschied bei den Hochinzidenz- und Virusvarianten-Gebieten: Der Test muss bereits höchstens 48 Stunden vor Einreise erfolgen. Außerdem können die Ausnahmeregeln für die Quarantäne eingeschränkt werden. Das ist aber Sache der einzelnen Bundesländer.

++ Corona-Mutation in Konstanz nachgewiesen

(17.28 Uhr) Bei zwei Reiserückkehrern aus Südafrika ist das mutierte Coronavirus nachgewiesen worden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Beide haben sich nach Informationen des SWR auf der Rückreise jedoch gut geschützt und zu Hause sofort in Isolation begeben. Deshalb gebe es keine Kontaktpersonen.

+++ Das gesamte Newsblog vom Freitag finden Sie hier. +++

