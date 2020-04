Corona-Newsblog: Regel zu grenzüberschreitendem Besuch noch mal geschärft

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg ⁴: 10.182 (29.912 Gesamt - 18.558 Genesene - 1.172 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg ⁴: 1.172

Reproduktionszahl Baden-Württemberg ⁴: 0,8 (unter 1 nimmt Zahl der Neuerkrankungen ab, über 1 nimmt sie zu)

Aktuell Infizierte Deutschland ¹: ca. 38.262 (150.383 Gesamt - ca. 106.800 Genesene - 5.321 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland ¹: 5.321

Das Wichtigste im Überblick:

Covid-19 breitet sich unter Bauarbeitern von Stuttgart 21 aus (12.55 Uhr)

aus (12.55 Uhr) Onkologen warnen vor Spätdiagnosen (07.30 Uhr)

(07.30 Uhr) Bayern legt Strafe zur Maskenpflicht fest (11.55 Uhr)

Eltern fühlen sich laut Umfrage unter Druck gesetzt (06.42 Uhr)

14.22 Uhr- Bundesregierung präzisiert Regelungen zu Familienbesuchen

Trotz der Reisebeschränkungen in der Corona-Krise sollen Familienbesuche auch über Grenzen hinweg möglich bleiben. Das erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin. Es habe in den vergangenen Wochen schwierige Einzelfälle gegeben, die sich stark auf das Familienleben ausgewirkt hätten - etwa wenn Ehegatten sich besuchen wollten oder Eltern ihr Kind.

Die Bundespolizei habe deshalb am 17. April einen Erlass erhalten, wonach es sich bei einer Reise zu Familienangehörigen um einen triftigen Einreisegrund handelt. Das gelte auch für eingetragene Lebenspartnerschaften.

"Aber das ist mitnichten eine Lockerung, sondern das ist eine Klärung bestimmter Einzelfälle, um familiäre Härten zu vermeiden", betonte der Sprecher. Auch die Pflege von Angehörigen oder die Begleitung zu Arztterminen sind nach Angaben des Innenministeriums nun als Einreisegründe festgehalten.

Bei Lebenspartnerschaften, die nicht eingetragen sind, bleibt es den Beamten vor Ort überlassen, ob sie einen Übertritt gestatten oder nicht - denn hier lässt sich eine persönliche Beziehung nicht so einfach überprüfen.

13.21 Uhr - DFB-Pokal wohl mit "Wohnzimmer-Finale"

Das DFB-Pokalfinale kann aufgrund der Corona-Krise nicht wie geplant am 23. Mai im Berliner Olympiastadion stattfinden. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag nach einer Videokonferenz des Präsidiums mitteilte, bleibt der Wettbewerb aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und der Endspieltermin offen.

Im Wettbewerb stehen zuvor noch die Halbfinals mit den Partien FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt und 1. FC Saarbrücken gegen Bayer 04 Leverkusen an. Auch für diese beiden Begegnungen gibt es zunächst noch keine Termine.

Es sei „überaus bedauerlich, dass auch dieses besondere Spiel aller Voraussicht nach ohne Zuschauer im Stadion stattfinden muss, wobei wir selbstverständlich zunächst die generellen behördlichen Entscheidungen und Vorgaben abzuwarten haben“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller

Keller ergänzte: „Unter der Voraussetzung, dass das Spiel genehmigt wird, blicken wir dann erstmals in der Geschichte des DFB-Pokals sozusagen einem Wohnzimmer-Finale entgegen.“ Ziel sei es unverändert, die Saison 2019/2020 bis zum 30. Juni zu beenden.

12.55 Uhr - Covid-19 breitet sich unter Bauarbeitern von Stuttgart 21 aus

Nach der Erkrankung von mehreren Bauarbeitern der Baustellen des milliardenschweren Bahnprojekts Stuttgart 21 an Covid-19 sind 43 Kontaktpersonen in eine Schutzunterkunft gebracht worden. Dies teilte die Stadt Stuttgart am Freitag mit.

Die Männer waren zuvor in Quarantäne in einer Arbeiterunterkunft und wurden vorsorglich auf Covid-19 untersucht. 19 Personen wurden positiv getestet.

Laut Corona-Verordnung ist der Betrieb von Baustellen erlaubt. Allerdings müssen auch auf Baustellen Vorsichtsmaßnahmen zum Arbeitsschutz und gegen eine Ausbreitung des Coronavirus eingehalten werden. Es sollte laut Vorgabe ein Abstand zwischen Kollegen sowie zu anderen Menschen von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden - „wo immer möglich“, wie es heißt.

Ein Bahnsprecher hatte am Montag erklärt: „Wir erwarten von unseren Auftragnehmern und deren Subunternehmern selbstverständlich, dass sich diese strikt an die behördlichen Regelungen zur Eindämmung der Übertragung des Corona-Virus halten.“ Insgesamt arbeiten nach seinen Angaben rund 6000 Menschen für das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Hier lesen Sie mehr.

Die Baustelle des Bahnprojekts Stuttgart 21 am Hauptbahnhof. (Foto: Uli Deck / DPA)

12.40 Uhr - Übles Gerücht über Mundschutz ist Fake-News

Immer wieder gibt es Fake-News zur Corona-Pandemie. Ganz aktuell kursiert ein besonders perfides Gerücht, das auf die Maskenpflicht abzielt, die ab kommenden Montag auch in Baden-Württemberg und Bayern gilt.

In dem Gerücht wird behauptet, das Tragen der Atemschutzmaske könne gerade für Kinder gefährlich werden. Atemlähmungen seien bisweilen die Folge.

Diese Aussagen schüren natürlich speziell unter Eltern in einer mitunter ohnehin schon unübersichtlichen Informationslage schnell große Unsicherheit und Sorge.

In unserem Fake-News-Blog haben wir deshalb dieses Gerücht aufgegriffen. Das Wichtigste vorweg: Es ist völliger Blödsinn. Hier lesen Sie mehr.

11.55 Uhr - Bayern legt Strafe für Verstoß gegen Maskenpflicht fest

Verstöße gegen die Mundschutzpflicht zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus können in Bayern bis zu 5.000 Euro kosten. Dies geht aus dem aktualisierten Bußgeldkatalog hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.

Demnach werden bei fehlendem Mund-Nase-Schutz in Bussen, Bahnen und Geschäften 150 Euro fällig. Besonders teuer wird es aber für Ladenbesitzer, die nicht sicherstellen, dass ihr Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt: Hierfür sieht Bußgeldkatalog eine Zahlung von 5.000 Euro vor.

Ab kommendem Montag gilt wie auch in Baden-Württemberg in ganz Bayern eine Pflicht, Mund und Nase im Öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften zu verhüllen. Die Staatsregierung hatte in dem Kontext auch angekündigt, dass die Einhaltung streng kontrolliert werden soll. Aus diesem Grund muss spätestens am Wochenende der Bußgeldkatalog aktualisiert werden.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Maskenpflicht lesen Sie hier.

10.52 Uhr - Merkel: Beschlüsse über Lockerung erst am 6. Mai

Bund und Länder werden nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) voraussichtlich erst am 6. Mai über weitere Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen entscheiden. Die Auswirkungen der am Montag begonnenen Öffnung der Geschäfte könne man erst 14 Tage später abschätzen, sagte Merkel in Berlin.

Andere Lockerungen träten noch später in Kraft. „Das heißt, wir können dann am 6. Mai über diese Fragen sprechen.“

Bisher war erwartet worden, dass über weitergehende Schritte schon Ende April entschieden werden könnte.

10.15 Uhr - RKI informiert über aktuelle Lage

Lars Schade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, spricht über die Situation in Deutschland und der Welt.

Wie viele Menschen sterben im Moment durch Covid-19 mehr als ohne die Krankheit? Dazu Schade: Wir sehen, "dass einige Länder in Europa eine zurzeit wesentlich höhere Sterblichkeit zu verzeichnen haben." Italien und Spanien führt er hier als Beispiele an. "Die Linie der Sterblichkeit geht da weiter steil nach oben."

Sterblichkeit zu verzeichnen haben." Italien und Spanien führt er hier als Beispiele an. "Die Linie der geht da weiter steil nach oben." In Deutschland gibt es noch keine Informationen über erhöhte Sterblichkeitsraten . Es gibt keine flächendeckende Erhebung dieser Daten. Schade ist überzeugt, dass durch die Lockdown-Maßnahmen viele Todesfälle verhindert werden konnten.

. Es gibt keine flächendeckende Erhebung dieser Daten. Schade ist überzeugt, dass durch die Lockdown-Maßnahmen viele Todesfälle verhindert werden konnten. "Dadurch, dass wir keine Überlastung des Gesundheitssystems gehabt haben, werden die Maßnahmen nun in Frage gestellt."

gehabt haben, werden die Maßnahmen nun in Frage gestellt." "Halten Sie sich weiterhin an die Maßnahmen und Empfehlungen."

und Empfehlungen." Zum Reproduktionswert für Deutschland sagt Schade, dass dieser regional sehr unterschiedlich verteilt sein kann. "Es gibt große Ausbrüche in Gemeinschaftsunterkünften und Heimen, da ist der R-Wert deutlich über 1,0." Er sagt auch: "Die Viruszirkulation in der breiten Bevölkerung ist gering, und das ist auch diesen Maßnahmen zu verdanken."

Lars Schaade, Vizepräsident des Robert Koch-Instituts, bei einer Pressekonferenz in Berlin. (Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA)

Wenn es zu viele Neuinfektionen pro Tag gibt, ist es schwierig für die Gesundheitsämter die Infektionsketten nachzuverfolgen. Damit die Behörden nicht überlastet werden, dürften es nur wenige hundert Neuinfektionen pro Tag in Deutschland geben.

pro Tag gibt, ist es schwierig für die Gesundheitsämter die Infektionsketten nachzuverfolgen. Damit die Behörden nicht überlastet werden, dürften es nur wenige hundert Neuinfektionen pro Tag in Deutschland geben. "Nach zwei Wochen sehen wir frühestens die positiven oder negativen Auswirkungen von Maßnahmen."

von Maßnahmen." Ob sich das Virus im Sommer weniger stark verbreitet als in kälteren Jahreszeiten, ist nach wie vor ungewiss, sagt Schade. "Es gibt auch Infektionsfälle auf der Südhalbkugel. Ganz groß wird dieser Effekt nicht sein, wenn er denn da ist."

weniger stark verbreitet als in kälteren Jahreszeiten, ist nach wie vor ungewiss, sagt Schade. "Es gibt auch Infektionsfälle auf der Südhalbkugel. Ganz groß wird dieser Effekt nicht sein, wenn er denn da ist." "Wenn es einen Ausbruch in einer Schule gibt, muss man sehr schnell reagieren."

in einer Schule gibt, muss man sehr schnell reagieren." Jeder, der eine Atemwegsinfektion hat, sollte getestet werden, fordert Schade. Covid-19-Fälle müssten gerade in Zeiten der Lockerung deutlich schneller erkannt werden.

hat, sollte getestet werden, fordert Schade. Covid-19-Fälle müssten gerade in Zeiten der Lockerung deutlich schneller erkannt werden. Wie gut oder schlecht medizinische oder nicht-medizinische Masken schützen, kann Schade nicht sagen. Aber neuere Daten mit dem Corona-Virus würden zeigen, dass ein einfacher Schutz bereits helfen kann, das Ansteckungsrisiko anderer zu verringern. Schade sagt aber, dass dies nur in Kombination mit Abstandsregeln gelte.

schützen, kann Schade nicht sagen. Aber neuere Daten mit dem Corona-Virus würden zeigen, dass ein einfacher Schutz bereits helfen kann, das Ansteckungsrisiko anderer zu verringern. Schade sagt aber, dass dies nur in Kombination mit gelte. 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung müssten geimpft werden, um Herdenimmunität zu erreichen.

werden, um Herdenimmunität zu erreichen. Welche Rolle Kinder im Infektionsgeschehen spielen, wird derzeit in Studien ermittelt.

08.37 Uhr - Fridays for Future ruft zur Online-Demo

Es soll der „größte Onlineprotest jemals“ werden: Die Klimabewegung Fridays for Future will mitten in der Corona-Krise in vielen Ländern für mehr Klimaschutz demonstrieren.

Wegen der weltweiten Pandemie finden die Aktionen überwiegend im Internet statt. „Bekämpft jede Krise“, schrieben in den vergangenen Tagen schon viele junge Menschen auf Schilder.

Unter anderem sollte es ab den frühen Morgenstunden einen 24-Stunden-Livestream auf Youtube geben, in dem Klimaaktivisten und -forscher aus aller Welt zu Wort kommen sollen.

In der Corona-Pandemie stecke sogar eine Chance für den Klimaschutz, findet André Schwarz, der die Proteste in Biberach mit organisiert. Hier lesen Sie mehr.

Das Netz wird allerdings nicht der einzige Schauplatz der Proteste sein: Die Klimabewegung will unter anderem vor dem Bundestag in Berlin die Plakate und Schilder Dutzender Ortsgruppen für eine Kunstaktion zusammenstellen.

Nur 20 Menschen dürfen die Aktion vor Ort aktiv begleiten. „Es fühlt sich an wie am Anfang bei Fridays for Future. Wir müssen uns jetzt neue Protestformen ausdenken“, sagte die Mitgründerin der Bewegung in Deutschland, Carla Reemtsma.

08.16 Uhr - Blick in die Region

So berichten unsere Redaktionen vor Ort heute über die Entwicklungen in der Corona-Krise.

07.30 Uhr - Onkologen warnen vor Spätdiagnosen

Wissenschaftler und Ärzte warnen in der Corona-Krise vor einer „Bugwelle an zu spät diagnostizierten Krebsfällen“. Bislang mussten Krebspatienten im Regelfall keine bedrohlichen Versorgungsengpässe befürchten, doch Einschränkungen durch die Krisensituation seien spürbar, teilten das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ), die Deutsche Krebshilfe und die Deutsche Krebsgesellschaft mit.

Ob die Zahl der Krebsfälle dadurch steigen könnte, ließen die Experten zunächst offen.

Die Krebstherapie sei grundsätzlich auch jetzt gesichert, sagte Gerd Nettekoven, Vorstandschef der Stiftung Deutsche Krebshilfe. „Doch wir erkennen inzwischen auch, dass das Versorgungssystem spürbar gestresst ist und die Einschränkungen aufgrund der Krisensituation negative Auswirkungen für Krebspatienten haben können.“

Derzeit würden die Leitlinien für die Behandlung bestimmter onkologischer Patienten ergänzt. „Man muss auf dieser Basis sehr individuell beraten: Wie ausgeprägt ist der Wunsch, jetzt mit der Behandlung voranzuschreiten, wie groß ist die Angst, jetzt ins Krankenhaus zu gehen?“ Eine akute Leukämie etwa müsse sofort behandelt werden. Dabei werde stets „auf Sicht“ gefahren.

06.42 Uhr -Laut einer Umfrage setzt Fernunterricht Eltern massiv unter Druck

Die Mehrheit der Eltern in Deutschland fühlt sich dem Fernunterricht ihrer Kinder in der Coronakrise auf Dauer nicht gewachsen. Das ist die zentrale Aussage einer am Freitag in Berlin veröffentlichten repräsentativen Umfrage von Infratest dimap, die von der gemeinnützigen Vodafone Stiftung in Auftrag gegeben wurde.

Fast drei Viertel (73 Prozent) der Eltern sehen es demnach kritisch, die Lernunterstützung zu Hause über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.

Fast die Hälfte (43 Prozent) meint, dass es für sie aktuell schwierig sei, die nötige Zeit zur Unterstützung des Lernens ihrer Kinder aufzubringen.

Die Umfrage ergab, dass die Eltern nicht nur mit den Belastungen im Alltag kämpfen müssen, sondern auch unter einem erhöhtem psychischen Druck stehen: So macht sich ein Großteil von ihnen (56 Prozent) Sorgen um die Bildungszukunft ihrer Kinder.

Unzufrieden ist die Mehrheit der Befragten, wie das Ersatzangebot gestaltet wird. Viele Schulen versendeten nur Lernstoff, böten aber wenig interaktive Lernformate an. „Digitalen Unterricht gibt es kaum in Deutschland: Nur 7 Prozent der Kinder nehmen täglich an digitalem Unterricht teil.“

Zwar versorgten die meisten Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler per Mail, Homepage oder Lernplattform mit Unterrichtsmaterialien — bei der Bearbeitung sind diese mit ihren Eltern aber weitgehend auf sich alleine gestellt.

In der Befragung stellte sich heraus, dass sich besonders Eltern aus sozioökonomisch schwachen Haushalten Sorgen um Gesundheit, wirtschaftliche Lage und die Bildungszukunft ihrer Kinder machen: 63 Prozent der Eltern mit formal niedriger Bildung und 68 Prozent derer mit niedrigem Haushaltseinkommen äußern die Befürchtung, dass ihre Kinder den Anschluss an den Schulstoff verlieren.

06.11 Uhr - Frauenhäuser befürchten mehr Gewaltopfer wegen Corona-Krise

Frauen, die während der Corona-Krise häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, können kaum Unterschlupf in den Frauenhäusern im Land finden. „Das bestehende Problem, dass es in Baden-Württemberg viel zu wenig Plätze gibt, wird durch die Corona-Krise deutlich verschärft“, sagte Andrea Bosch von der Koordinierungsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser.

Es sei zu befürchten, dass mit den Lockerungen Opfer häuslicher Gewalt verstärkt Schutz brauchten. Doch freie Plätze seien in den 42 Frauen- und Kinderschutzhäusern Mangelware.

Laut Innenministerium stellt die Polizei derzeit keine signifikante Veränderung bei häuslicher Gewalt fest. Sie beobachte aber aufgrund der derzeitigen Konzentration auf das familiäre Umfeld die Entwicklung sehr genau.

21.54 Uhr - Kanzlerin Merkel rüffelt „zu forsche“ Bundesländer

Mit ungewöhnlich deutlichen Worten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel vor zu frühen Lockerungen in der Corona-Pandemie gewarnt. Die Beschränkungen seien eine „demokratische Zumutung“, sagte die Kanzlerin bei einer Regierungserklärung im Bundestag.

„Kaum eine Entscheidung ist mir in meiner Amtszeit als Bundeskanzlerin so schwer gefallen wie die Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte.“ Doch diese sei nötig: Durch „die Strenge mit uns selbst“ habe man die Ausbreitung des Virus verlangsamt.

Merkel bezeichnete die Isolation alter Menschen als ebenso „grausam“ wie nötig, da gerade die heute 80- bis 90-Jährigen, die das Land nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hätten, Schutz bräuchten.

Hier lesen Sie mehr.

20.12 Uhr - EU-Gipfel nimmt 500-Milliarden-Hilfspaket an

Der EU-Gipfel hat das vereinbarte Paket mit Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten gebilligt. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern.

Auf das Paket hatten sich die EU-Finanzminister vor zwei Wochen geeinigt. Es enthält drei Punkte — jeweils ein „Sicherheitsnetz“ für Jobs, für kleine und mittlere Unternehmen und für angeschlagene Staaten wie Italien oder Spanien, die ohnehin verschuldet sind und nun auch noch von der Corona-Pandemie schwer getroffen werden.

19.36 Uhr - Zahl der aktuell Infizierten sinkt

Das baden-württembergischen Gesundheitsministerium meldet weitere 562 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt sind aktuell 10.182 Menschen infiziert. Ungefähr 18.558 Personen im Südwesten sind bereits wieder von ihrer Erkrankung genesen.

Die Ansteckungsrate liegt in Baden-Württemberg weiterhin bei 0,8. Sie gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Weil sie unter 1 ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Neuinfektionen weiterhin abnimmt.

Dem Gesundheitsamt wurden heute außerdem 69 weitere Todesfälle gemeldet. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf insgesamt 1.172 an.

Unter den Verstorbenen waren 700 Männer und 472 Frauen. Das Alter lag zwischen 36 und 102 Jahren. 63 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

