Corona-Newsblog: Projekt soll Firmen mit Belüftungsstrategien beraten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 48.600 (186.044 Gesamt - ca. 134.000 Genesene - 3400 Verstorbene)

Das Wichtigste auf einen Blick:

Projekt soll Unternehmen bei richtiger Lüftungsstrategie helfen (6.18 Uhr)

helfen (6.18 Uhr) Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält Notfallzulassung in den USA (09.42 Uhr)

++ Warn-App NINA soll besser werden — Lokale Corona-Infos für jeden Ort

(6.31 Uhr) Statt nur allgemeiner Hinweise zur Corona-Pandemie soll die staatliche Warn-App NINA von dieser Woche an auch lokale Daten zu Infektionszahlen und den jeweiligen Vorschriften zur Eindämmung des Virus vor Ort liefern. „Der Informationsbedarf der Menschen in Deutschland ist in Corona-Zeiten natürlich enorm“, sagte der Präsident des in Bonn beheimateten Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig herrsche oft eine große Verunsicherung darüber, welche Regeln aktuell an dem Ort gelten, an dem man sich gerade aufhält.

Das müsse sich dringend ändern, betonte Schuster, der die Leitung der Behörde am 10. November übernommen hatte. Ihm sei daher wichtig gewesen, „dass dieses Update jetzt noch rechtzeitig vor den Weihnachtstagen kommt, an denen wahrscheinlich mehr Menschen als zuletzt einen Ortswechsel vornehmen werden, etwa um die Eltern zu besuchen“.

Die neue NINA-Version 3.3 soll die Menü-Elemente und wichtige Inhalte von Warnmeldungen künftig auch in sieben Fremdsprachen sowie in leichter deutscher Sprache anbieten. Die Warnmeldungen, die über Nina verschickt werden, stammen aus den bundesweit mehr als 250 Rettungsleitstellen. Oft geht es dabei um Unwetter, Brände oder Bombenfunde bei Bauarbeiten. Laut BBK haben aktuell rund 8,1 Millionen Nutzer die App installiert.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte Schuster zum neuen Leiter des BBK gemacht, nachdem es im September eine Panne beim bundesweiten Warntag gegeben hatte. Der frühere Bundespolizist saß zuletzt für die CDU im Bundestag.

++ Projekt soll Unternehmen bei richtiger Lüftungsstrategie helfen

(6.18 Uhr) Bei der Frage, wie sie in Corona-Zeiten ihre Arbeitsbereiche am besten und sichersten belüften, sollen Firmen im Südwesten künftig Unterstützung bekommen. Das Land plant dazu ein Projekt namens „Healthy Air Initiative“, wie aus einer Vorlage für die Kabinettssitzung am kommenden Dienstag hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit sollen Beratungszentren finanziert werden, die die Unternehmen bei der Gestaltung und Umsetzung technischer Lösungen zur Verbesserung der Raumlüftung unterstützen, heißt es darin. Das Projekt soll 2,7 Millionen Euro kosten und im Januar beginnen.

Da sogenannte Aerosole eine zentrale Rolle bei der Verbreitung des Coronavirus spielten, sei eine ausreichend starke Lüftung ein zentraler Baustein — gerade im Winter aber schwierig, heißt es zur Begründung. Zur Frage, wie effektiv stattdessen technische Lösungen sein könnten, sei die Datenlage aktuell noch unzureichend. Zugleich scheuten insbesondere kleine und mittlere Unternehmen eine teure Beratung. Daher sei ein niedrigschwelliges Angebot nötig.

Außer den potenziellen Nutzern sollen auch die Hersteller von Luftreinigern beraten werden. Zudem ist eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts geplant. Umsetzen soll es das Wirtschaftsministerium, das auch die Vorlage erarbeitet hat.

Der Nutzen von Luftreinigungsgeräten in Ergänzung zu anderen Maßnahmen sei offensichtlich und wissenschaftlich belegt, betonte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Claus Paal, der sich für das Projekt stark gemacht hatte. „Die Technologie ist ausgereift, bewährt und bei uns im Land verfügbar. Was bisher gefehlt hat, waren klare Informationen und Empfehlungen für Interessierte“, sagte er.

++ Maskenpflicht im Wahllokal: SPD sieht Gültigkeit der Wahl in Gefahr

(6.01 Uhr) Die SPD hält die Landtagswahl aufgrund der Coronakrise für juristisch anfechtbar. Grund ist die Maskenpflicht. Denn Mitglieder von Wahlvorständen und Wahlausschüssen im Wahllokal dürften laut Gesetz eigentlich nicht verhüllt sein, sagte der baden-württembergische SPD-Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch der Deutschen Presse-Agentur. Damit das nicht mit der Maskenpflicht kollidiere, brauche es eine gesetzliche Grundlage. „Es kann sonst sein, dass irgendjemand gegen die Wahl klagt und das ganze Kartenhaus in sich zusammenfällt — die Wahl also ungültig ist.“ Stoch warb zudem dafür, die Hürden für die Briefwahl wegen der Corona-Pandemie zu senken.

Das waren die letzten Meldungen von Sonntag:

++ Vor möglichen Ladenschließungen: Innenstädte in Deutschland am Samstag gut besucht

(17.55 Uhr) Angesichts der Diskussion um Ladenschließungen wegen steigender Corona-Zahlen haben viele Menschen in Deutschland den Samstag noch einmal für Geschenkekäufe genutzt. Es sei der stärkste Tag im Weihnachtsgeschäft gewesen, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann. Trotzdem lägen die Umsätze noch knapp 25 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Zum Bummeln komme kaum jemand in die Städte — stattdessen würden Wunschzettel abgearbeitet.

Auch in Niedersachsen und Bremen nutzten die Kunden den vielleicht letzten Einkaufssamstag vor Weihnachten. „Im Vergleich zu den Vorwochen merkt man, dass mehr Menschen da gewesen sind“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack.

Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Umsätze vor dem dritten Advent in diesem Jahr 40 bis 50 Prozent unter denen des Vorjahres lägen. Auch hier kauften die Menschen zielgerichteter ein.

In Nordrhein-Westfalen hatte der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag eine scharfe Kontrolle durch Ordnungsamt und Polizei zur Einhaltung der Corona-Regeln angekündigt. Das Ministerium hatte einen besonders starken Ansturm der Kunden befürchtet. Dieser blieb jedoch am Samstag weitgehend aus.

++ Söder bekräftigt Forderung nach bundesweitem Lockdown

(16.21 Uhr) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat seine Forderung nach einem schnellen Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie bekräftigt. „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir brauchen einen kompletten Lockdown“, sagte der CSU-Parteivorsitzende der „Welt am Sonntag“.

„Die Zahlen sind so schlimm wie nie. Wir dürfen uns nicht mehr in Einzelmaßnahmen verheddern“, betonte Söder. „Wir müssen das Land zum Schutz unserer Bevölkerung jetzt klug runterfahren. Nur so bekommen wir Corona in den Griff.“

Angesichts der hohen Corona-Zahlen waren die Rufe nach einem schnellen Lockdown in den vergangenen Tagen deutlich lauter geworden. Auch Söder sprach sich wiederholt für bundesweit geltende Ausgangsbeschränkungen, Schließung von Geschäften, Betriebsferien und verlängerte Schulferien aus. Die endgültige Entscheidung über einen Lockdown soll bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntag fallen.

