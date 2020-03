Corona-Newsblog: Pauschale Schulschließung nicht mehr ausgeschlossen - Testlabor in der Region mit dringendem Appell

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

Infizierte insgesamt: 1567 (¹), 2120 (²,³)

Infizierte Baden-Württemberg: 335 (⁴)

Geheilte insgesamt: 25 (²,³)

Kritische Fälle insgesamt: 9 (²,³)

Todesfälle: 5 (²,³)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

16.11 Uhr - Erster Coronavirus-Toter in Bayern

In Bayern ist erstmals ein Patient nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Der 80-Jährige hatte Vorerkrankungen und sei in der Nacht zum Donnerstag im Klinikum Würzburg seiner Krankheit erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in München mit.

15.55 Uhr - Basketball-Bundesliga unterbricht Spielbetrieb bis auf Weiteres

Die Basketball-Bundesliga setzt ihren Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bis auf Weiteres aus.

Auf einer außerordentlichen Versammlung der Clubs am Donnerstag in Stuttgart stimmten die Verantwortlichen der Vereine einstimmig für eine Unterbrechung der Saison. Anders als im Eishockey wird die Spielzeit damit noch nicht komplett abgesagt. Die Deutsche Eishockey Liga hatte ihre Saison am Dienstag für beendet erklärt und die Playoffs abgesagt.

15.50 Uhr - Insgesamt 12 bestätigte Infektionen im Bodenseekreis

Bis zum Donnerstagnachmittag sind dem Landratsamt Bodenseekreis bisher insgesamt zwölf labordiagnostisch bestätigte Infektionsfälle bekannt geworden - also seit Mittwoch zwei mehr. Alle neu hinzugekommenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, da sie keine schweren Krankheitssymptome zeigen.

Aktuell befinden sich im Bodenseekreis 85 Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne.

15.40 Uhr - Zwei neue Infektionsfälle in Neu-Ulm

Dem Öffentlichen Gesundheitsdienst am Landratsamt Neu-Ulm wurden heute zwei neue bestätigte Fälle für eine Coronavirus-Erkrankung gemeldet. Den beiden Personen geht es so weit gut und sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Beide Personen waren in Südtirol gewesen. Aktuell sind insgesamt fünf Coronavirus-Erkrankungen im Landkreis Neu-Ulm gemeldet.

Neue begründete Verdachtsfälle, bei denen die Schulklassen zu Hause bleiben müssen, gibt es für zwei Schulklassen der Grundschule Nersingen, eine Klasse der Ulrich- Wieland-Mittelschule in Vöhringen, eine Klasse der Grundschule Illerberg, zwei Klassen der Lindenhofschule Senden (Außenstelle Tiefenbach) und eine Klasse der Grundschule Tiefenbach. Sobald die Testergebnisse vorliegen, wird über das weitere Vorgehen entschieden.

Begründete Verdachtsfälle wurden dem Landratsamt Neu-Ulm für den Kindergarten St. Martin in Illerberg sowie dem Hort St. Christopherus in Senden gemeldet. Diese beiden Einrichtungen bleiben bis zum Vorliegen der Testergebnisse vollständig geschlossen. Danach wird über das weitere Vorgehen entschieden.

15.30 Uhr - Land schließt flächendeckende Schulschließung nicht mehr aus

Baden-Württembergs Landesregierung kommt am Freitag Vormittag zu einer außerordentlichen Kabinettssitzung zusammen. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) will seinen Kollegen Maßnahmen vorschlagen, um die Ausbreitung mit dem Coronavirus zu verlangsamen. Regierungssprecher Rudi Hoogvliet sagte, es handle sich um eine Reihe möglicher Dinge, auch die flächendeckende Schließung von Schulen und Kitas wollte er nicht ausschließen.

Ziel sei es, die Zahl der Infizierten möglichst lange möglichst gering zu halten, vor allem, um die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens zu gewährleisten. Aufrgrund der Grippesaison seien viele Intensiv-Betten im Land belegt, die aber laut Experten in zwei bis drei Wochen wieder frei würden. Die Grippewelle flaut derzeit ab. In besonders schweren Fällen der Corona-Erkrankung müssen Patienten beatmet werden, dafür benötigt man Betten auf entsprechend ausgerüsteten Intensivstationen.

Ob die Kabinettssitzung im Staatsministerium persönlich stattfindet oder per Videokonferenz, wird erst später entschieden. Man warte mit der Entscheidung auf das Testergebnis eines Grünen-Landtagsabgeordneten. Er hatte Kontakt zu einem Corona-Infizierten und hat noch am Dienstag an einer Fraktionssitzung teilgenommen. Dort waren auch Kretschmann, Lucha und andere Regierungsmitglieder der Grünen.

14.50 Uhr - Vorarlberg sagt Gemeinderatswahl ab

Aufgrund der zu erwartenden weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Österreich und neuer von der österreichischen Bundesregierung angekündigter Maßnahmen werden die Gemeinderatswahlen am kommenden Sonntag in Vorarlberg abgesagt. Das hat heute Landeshauptmann Markus Wallner verkündet, wie seine Behörde schirftlich mitteilt.

In Bayern sollen die Kommunalwahlen am kommenden Sonntag, 15. März, stattfinden.

14.40 Uhr - UEFA beruft Krisensitzung ein: auch Fußball-EM Thema

Die Europäische Fußball-Union beruft wegen des Coronavirus eine Krisensitzung ein, in der es auch um die Fußball-EM gehen soll. Am kommenden Dienstag, 17. März, sollen Vertreter von allen 55 Mitgliedsverbänden in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen nach dem Ausbruch der Pandemie beraten, wie die UEFA am Donnerstag mitteilte. Thematisiert werden dabei neben der paneuropäischen EM, die von 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Ländern stattfinden soll, auch „alle nationalen und europäischen Wettbewerbe“.

Im Anschluss an das Treffen will die UEFA über das weitere Vorgehen berichten. Die spanische Tageszeitung „Marca“ hatte zuvor am Donnerstag berichtet, dass die UEFA den Spielbetrieb in Champions League und Europa League aussetze. Der spanische Verbandsboss Luis Rubiales bestätigte am Donnerstag, dass es entsprechende Überlegungen gebe. Eine offizielle Bestätigung der UEFA gab es zunächst nicht.

14.20 Uhr - Keine Fußballspiele mehr in Friedrichshafen

Der Fußballspielbetrieb im Stadtgebiet Friedrichshafen ist bis zum 22. März ausgesetzt. Das hat der Württembergische Fußballverband in Absprache mit dem Bezirk Bodensee beschlossen.

Hintergrund ist eine Allgemeinverfügung, die die Stadt Friedrichshafen wegen der Ausbreitung des Coronavirus für Veranstaltungen im Stadtgebiet verordnete.

13.50 Uhr - Tuttlingen untersagt Veranstaltungen ab 200 Teilnehmern

Bis zum 30. April wird es in Tuttlingen keine Veranstaltungen mit 200 und mehr Besuchern geben. Dies hat die Stadtverwaltung heute angeordnet, um die Ausbreitung des Corona-Virus SARS CoV 2 zu verlangsamen.

Das gelte sowohl für private, als auch für öffentliche Veranstaltungen. Betroffen sind davon auch Großereignisse wie Jugend musiziert oder die Tuttlinger Krähe. Verstöße können mit einem Bußgeld von 3000 Euro geahndet werden. Das sagt die Stadt dazu.

13.30 Uhr - Die Formel 1 hat ihren ersten Coronavirus-Fall

Nach dem ersten Coronavirus-Fall in der Formel 1 steht das Auftaktrennen in Australien vor der Absage und droht die weitere Saison ins Chaos zu stürzen.

McLaren um seinen deutschen Teamchef Andreas Seidl bestätigte am Donnerstag den positiven Test bei einem seiner Mitarbeiter und zog sich als Konsequenz für den am Sonntag geplanten Grand Prix in Melbourne zurück. Der Angestellte des englischen Traditionsrennstalls wurde kurz nach Auftreten erster Symptome isoliert und wird nun von lokalen Gesundheitsbehörden betreut.

13.00 Uhr - Appell von Ärzten in Ravensburger Corona-Teststation

Seit Wochenbeginn herrscht an der ersten zentralen Coronavirus-Teststation am Ravensburger Elisabethen-Krankenhaus großer Andrang. Von 15 bis 18 Uhr werden dort Patienten, die von ihrem Hausarzt angemeldet wurden, auf den Erreger der neuen Lungenkrankheit getestet.

Voraussetzung dafür ist, dass sie entweder eindeutige Symptome haben und in einem Risikogebiet waren oder aber Kontakt mit einem bestätigten Covid-19-Fall hatten.

Jetzt richten die beiden Initiatoren, die Ärzte Stefan Schäfer und Hans Bürger, einen dringenden Appell an die Patienten: „Kommen Sie nicht alle um 15 Uhr, sondern zeitversetzt.“ Hier lesen Sie den kompletten Artikel.

12.30 Uhr - Real Madrid stellt Fußballer um Kroos und Basketballer unter Quarantäne

Der spanische Club Real Madrid setzt die Spieler seiner Fußball- und Basketball-Profiteams mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Toni Kroos in Quarantäne. Der Notfallplan werde aktiviert, weil ein Basketballer positiv auf das neue Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden sei, teilt der Verein am Donnerstag mit.

Welche Auswirkungen die Quarantäne auf das Achtelfinale der Champions League am kommenden Dienstag gegen Manchester City haben wird, ist noch nicht klar.

12.25 Uhr - CDU-Bundesparteitag wird verschoben

Der für den 25. April geplante CDU-Bundesparteitag wird wegen der Corona-Pandemie auf unbekannte Zeit verschoben.

CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer teilte am Donnerstag mit, sie werde dem Bundesvorstand die Verschiebung empfehlen, der Parteitag solle erst abgehalten werden, „sobald die epidemische Lage dies gestattet“. Bei dem Treffen soll der neue CDU-Vorsitzende gewählt werden.

Für die @CDU ist klar: Die Gesundheit der Menschen in unserem Land hat für uns Vorrang vor allem anderen. Deshalb wird der CDU-Parteitag am 25. April nicht stattfinden können. Ich werde dem Bundesvorstand daher heute empfehlen, diesen zu verschieben. https://t.co/i5ndNGZzfx— A. Kramp-Karrenbauer (@akk) March 12, 2020

12.15 Uhr - Steinmeier ruft Bevölkerung zu Hilfe bei Corona-Eindämmung auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bevölkerung zur Hilfe bei der Eindämmung des Coronavirus aufgerufen. „Wir müssen unseren Alltag ändern, nicht allmählich, sondern jetzt“, erklärte er am Donnerstag in Berlin nach einem Treffen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Es gehe darum, Zeit zu gewinnen. „Zeit, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden; Zeit, damit wir Gegenmittel entwickeln.“

„Wir werden die Ausbreitung nicht aufhalten können, aber wir können sie verlangsamen“, so Steinmeier weiter. Dafür müsse die Bevölkerung auf alles verzichten, „was nicht dringend erforderlich ist, um die Schwachen zu schützen“. Gefährdet seien in allererster Linie alte Menschen und chronisch Kranke. „Unsere Selbstbeschränkung heute wird morgen Leben retten.“

11.42 Uhr - Erster Todesfall in Baden-Württemberg

Wie das baden-württembergische Sozialministerium berichtet, gibt es im Rems-Murr-Kreis den ersten Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Demnach waren vergangene Woche mehrere Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten. Darunter sei auch eine 70-jährige Frau, die nach ihrer Rückkehr aus Frankreich positiv auf das Virus getestet worden sei. Die Frau befinde sich nach wie vor in stationärer Behandlung.

Der 67-jährige Ehemann, der im Februar aus dem afrikanischen Kongo zurückgekehrt sei, ist offenbar vor wenigen Tagen zu Hause verstorben. Inzwischen sei der Leichnam positiv auf das Coronavirus getestet worden.

In BW haben die Gesundheitsbehörden den 1.Todesfall mit Coronavirus bestätigt. Der 67-jährige Ehemann einer mit dem Coronavirus infizierten Frau war vor wenigen Tagen im Rems-Murr-Kreis verstorben. Inzwischen ist der Leichnam positiv getestet worden. #coronadeutschland #Covid_19— Ministerium für Soziales und Integration BW (@MSI_BW) March 12, 2020

11.30 Uhr - Erster Todesfall in Österreich

In Österreich ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Infizierter am neuen Coronavirus gestorben. Wie der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Donnerstag mitteilt, handelt es sich bei dem Todesopfer um einen 69 Jahre alten Mann, der aus Italien nach Österreich zurückgekehrt war. Der Mann hatte laut der Mitteilung Vorerkrankungen und starb in der Nacht auf Donnerstag im Krankenhaus.

Mit Stand Donnerstag, 8 Uhr, wurden in Österreich 302 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 verzeichnet. Die österreichische Regierung hatte in den vergangenen Tagen drastische Maßnahmen im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Virus durchgesetzt, darunter auch Kontrollen an der Grenze zu Italien.

Der medizinische Krisenstab der Stadt Wien teilte am Donnerstag auch mit, dass in Wiener Krankenhäusern Besuche bis auf Weiteres untersagt werden. „Um diese Maßnahme durchzusetzen, werden in allen Häusern Eingangskontrollen durchgeführt“, hieß es in der Mitteilung. Das österreichische Innenministerium bestätigte zudem der Nachrichtenagentur APA, dass alle 25 000 Polizisten des Landes bis Ende April nicht in Urlaub gehen dürfen.

10.40 Uhr - Landtag debattiert ohne Grüne-Fraktion, Kretschmann verzichtet auf Konferenz in Berlin

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann nimmt wegen eines Coronaverdachtsfalls im Stuttgarter Landtag am Donnerstag nicht an der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin teil. Dies teilte das Staatsministerium mit. Ein grüner Landtagsabgeordneter hatte in einer Sitzung am Dienstag Kontakt mit einem positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen.

Kretschmann hatte auch an der Fraktionssitzung am Dienstag teilgenommen, saß aber laut einer Sprecherin „weit weg“ vom betreffenden Abgeordneten. Gesundheitsminister Manfred Lucha war ebenso am Dienstag dabei. Die Grünen halten sich mit ihrem Vorgehen an die Vorgaben des RKI und des Landesgesundheitsamts.

In Stuttgart tagte indes das Präsidium des Landtags und entschied, ohne die Grünen-Fraktion zu debattieren. Die Tagesordnung wurde so angepasst, dass keine Abstimmungen stattfinden. Die Sitzung beginnt außerdem erst um 11 Uhr, statt wie geplant um 9.30 Uhr.

Bis das Ergebnis vorliege, nehme Kretschmann an keine offiziellen Termine wahr. Gleiches gelte für Staatsministerin Theresa Schopper (Grüne) sowie für den Staatssekretär in Berlin, André Baumann.

10.30 Uhr - Tag 10 in häuslicher Quarantäne

Unsere Protagonistin schildert täglich ihre Situation: Seit 10 Tagen ist sie mit ihrer Familie in häuslicher Quarantäne. Inzwischen schreibt sie: "Mein Nervenkostüm ist dünn, sehr dünn!"

Streitende Geschwister, verwirrte Behörden und Testergebnisse, die auf sich warten lassen - lesen Sie hier den heutigen Eintrag im Tagebuch der häuslichen Quarantäne.

10.10 Uhr - Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts

Wie jeden Vormittag informiert das Robert-Koch-Institut (RKI) über die aktuellen Entwicklungen. Das sind die wichtigsten Aussagen von Vizepräsident Lars Schaade:

"Mit 484 Fällen liegt der Schwerpunkt der Ausbreitung nach wie vor in Nordrhein-Westfalen."

"Husten, Fieber und Schnupfen sind die häufigsten Symptome."

"Gestern wurde durch die WHO eine Pandemie erklärt. An den Handlungsempfehlungen und der Einschätzung für Deutschland ändert das nichts."

erklärt. An den Handlungsempfehlungen und der Einschätzung für Deutschland ändert das nichts." "Die Pandemiepläne beziehen sich in der Regel auf die Grippeepidemie. Deshalb haben wir den internationalen Pandemieplan ergänzt ."

." "Deutschland hat die Situation von Anfang an sehr ernst genommen und gehandelt ."

." "Es ist richtig, dass ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sich schützen, denn sie gehören zur Risikogruppe. Aber Erfahrungen haben gezeigt, dass auch jüngere Menschen schwerer erkranken können. Deshalb sollten sich alle daran beteiligen, die Maßnahmen umzusetzen."

schwerer erkranken können. Deshalb sollten sich alle daran beteiligen, die Maßnahmen umzusetzen." "Wir müssen auch die Influenza weiter im Blick haben."

9.45 Uhr - Fußball-Geisterspiele: Sky überträgt frei empfangbar Konferenzen

Aufgrund der durch den Coronavirus ausgelösten Geisterspiele übertragt Sky an den kommenden beiden Spieltagen die Konferenz der Fußball-Bundesliga sowie die Konferenz der 2. Bundesliga frei empfangbar. „In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können“, sagte Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung des Bezahlsenders, am Donnerstag.

An diesem Samstag wird Sky ab 14 Uhr neben dem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 auch die Partien zwischen dem 1. FC Köln und FSV Mainz 05, RB Leipzig gegen den SC Freiburg und TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC zeigen.

Am Sonntag ab 13 Uhr wird die Zweitliga-Konferenz ausgestrahlt mit den Spielen SV Wehen Wiesbaden gegen den VfB Stuttgart, Hannover 96 gegen Dynamo Dresden und FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg. Die Spiele sind im Fernsehen bei Sky Sport News HD live, digital auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen.

Im Zuge der Vorsichtsmaßnahmen zur Verlangsamung der Weiterverbreitung des Coronavirus werden an diesem Wochenende in der Bundesliga alle Spiele ohne Zuschauer ausgetragen. Auch in der 2. Bundesliga sind davon Partien betroffen.

8.44 Uhr - Verbraucherzentralen für Recht auf Homeoffice

Die Verbraucherzentralen haben sich für ein Recht auf Homeoffice ausgesprochen. Darüber habe „zum Glück endlich eine Diskussion zwischen den politischen Parteien begonnen“, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), Klaus Müller, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Angesichts der Coronapandemie wäre es „sehr sinnvoll, wenn es für Menschen deutlich leichter wäre, von Zuhause aus zu arbeiten“.

8.15 Uhr - Europapark hält trotz Corona an Saisonstart fest

Am 28. März soll trotz des weltweiten Ausbreitens von Covid-19 die Sommersaison des Europaparks beginnen. Das gab der Unternehmenssprecher am Mittwochabend bei Twitter bekannt. Wörtlich heißt es: "Wir folgen der Empfehlung des Landratsamts Ortenaukreis, größere Indoor-Veranstaltungen/Partys derzeit zu vermeiden." Dennoch fallen unter anderem die Veranstaltungen "NIGHT.BEAT.ANGELS", "Nickelodeon Kids' Choice Awards" und der "Radio Regenbogen Award" aus.

Das Unternehmen empfiehlt Besuchern aus Risikogebieten aber ihren Aufenthalt zu verschieben. Unklar ist, wie der Europapark mit Angestellten aus dem Elsass verfährt. Die Region wurde von der WHO zum Risikogebiet erklärt. Viele Mitarbeiter des Freizeitparks kommen aus Frankreich.

Wir bereiten uns mit aller Kraft auf den Saisonstart des Europa-Park am 28.03. vor, Rulantica ist im normalen Betrieb. Wir appellieren an unsere Besucher, vor allem aus Risikogebieten bei Erkältungssymptomen zum Schutze der Mitmenschen einen Besuch derzeit zu verschieben. (3/3)— Europa-Park Sprecher (@ep_sprecher) March 11, 2020

7.10 Uhr - Krankenhäuser im Südwesten bereiten sich auf Corona vor

Die Kliniken im Südwesten bekommen die Ausbreitung des Coronavirus schon deutlich zu spüren — und sie bereiten sich auf eine Verschärfung der Lage vor. Schutzbekleidungsvorräte sind nach Angaben der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft noch vorhanden. „Aber die Preise dafür explodieren gerade“, sagte Hauptgeschäftsführer Matthias Einwag auf Anfrage.

Aktuell zahle man für Masken, Schutzbrillen und andere Ausrüstung das Zehnfache als vor der Krisenzeit. Wegen der Knappheit an Nachschub müssten die Krankenhäuser neue Beschaffungswege vor allem in Osteuropa suchen.

Laut Einwag bereiten sich die Krankenhäuser darauf vor, dass nicht nur die Zahlen der Infizierten, sondern auch die der schwer an Covid-19-Erkrankten in die Höhe schnellen. „Tatsächliche Krankheitsfälle gibt es momentan noch ganz wenige. Aber da kommt etwas auf uns zu, das mutmaßlich ziemlich heftig ausfällt.“

3200 Intensivbetten gibt es seinen Angaben nach in Baden-Württemberg. Wichtig in Corona-Fällen sei vor allem, dass Krankenhäuser ihre Beatmungsplätze aufstockten. „Wenn es richtig losgeht, werden sicher beispielsweise planbare Operationen verschoben“, sagte Einwag und fügte hinzu: „Aber ein Herzinfarkt ist nicht planbar.“

6.30 Uhr - Schausteller fürchten nach Absage um Existenzen

Nach den Absagen des Stuttgarter Frühlingsfestes und des Maimarktes in Mannheim wegen des Coronavirus stehen viele Schausteller nach Angaben ihrer Verbände vor dem Aus. „Wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Für etliche von uns kann das eine Existenzfrage werden“, sagte Mark Roschmann, der Vorsitzende des Schaustellerverbands Südwest Stuttgart.

Der Landesverband Schausteller und Marktkaufleute Baden-Württemberg, die zweite Vereinigung in der Branche, forderte Hilfsprogramme durch die Politik (zum Artikel).

