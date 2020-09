Corona-Newsblog: Pauschale Reisewarnung für gut 160 Länder noch bis Ende September

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 3.250 (44.118 Gesamt - ca. 39.000 Genesene - 1.867 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.867

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 16.140 (253.474 Gesamt - ca. 228.000 Genesene - 9.338 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.338

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Pauschale Reisewarnung für gut 160 Länder noch bis Ende September (13.37 Uhr)

für gut 160 Länder noch (13.37 Uhr) Bahn sieht kein erhöhtes Infektionsrisiko in Zügen (11.56 Uhr)

in Zügen (11.56 Uhr) Krise kostet Autobranche laut Studie weltweit Milliarden (8.34 Uhr)

laut Studie weltweit (8.34 Uhr) Frauenhäuser verzeichnen mehr Anfragen - kaum freie Plätze (6.50 Uhr)

++ Pauschale Reisewarnung für gut 160 Länder noch bis Ende September

(13.37 Uhr) Die pauschale Reisewarnung für fast alle gut 160 Länder außerhalb der EU und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums wird am 30. September enden. Vom 1. Oktober an soll es nach einem Beschluss des Bundeskabinetts dann auf die Lage in den einzelnen Staaten zugeschnittene Bewertungen geben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen erfuhr.

An der Möglichkeit zu reisen werde sich damit praktisch wohl wenig ändern, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Allerdings werde zu einem differenzierten System übergegangen. Es werde wohl so sein, dass für Länder, die als Risikogebiete gelten, weiter eine Reisewarnung gelten könne.

Die pauschale Verlängerung war zuletzt vor allem von der Reisebranche kritisiert worden. Der Reiseverband DRV hatte nach früheren Entscheidungen von einem „falschen Signal“ gesprochen. Hauptkritikpunkt war, dass die Reisewarnung bislang pauschal für mehr als 80 Prozent der Länder dieser Welt gilt. Die Reisewarnung erfolgt unabhängig von der Einstufung von Ländern als Risikogebiet. Nur in Europa wird die Lage bislang differenziert betrachtet.

Eine Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

++ Bahn sieht kein erhöhtes Infektionsrisiko in Zügen

(11.56 Uhr) Mitarbeiter in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn haben kein erhöhtes Corona-Ansteckungsrisiko. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Untersuchung mit der Berliner Universitätsklinik Charité unter gut 1000 Bahn-Mitarbeitern, die der Konzern am Mittwoch vorstellte.

Es gebe bei den Zugbegleitern „keine Anzeichen für eine erhöhte Corona-Gefahr“ und folglich generell „kein erhöhtes Risiko in unseren Zügen“, erklärte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler.

Etwa 600 Zugbegleiter sowie 200 Lokführer und 200 Instandhaltungstechniker im Fernverkehr wurden laut Bahn zufällig ausgewählt und ließen sich vom 29. Juni bis zum 3. Juli freiwillig auf eine Corona-Ansteckung und Antikörper testen.

Demnach war nur ein Werksmitarbeiter Corona-positiv; insgesamt 20 Mitarbeiter wurden positiv auf Antikörper getestet. Dabei waren Zugbegleiter relativ sogar weniger betroffen als die Mitarbeitergruppen ohne Kundenkontakt.

Das „lässt natürlich keine direkte Schlussfolgerung auf das Risiko für Fahrgäste zu“, erklärte Seiler. Die Bahn habe aber auch „keine Erkenntnisse dafür, dass Menschen in unseren Zügen einer höheren Gefahr ausgesetzt sind“. Der Konzern verwies darauf, dass die Zugbegleiter „für gewöhnlich signifikant längere Aufenthaltsdauern in Zügen haben als Reisende“. Die Bahn plant eine zweite Testrunde für Oktober und eine dritte für Februar 2021.

++ Krise kostet Autobranche laut Studie weltweit Milliarden

(8.34 Uhr) Die Corona-Krise hat die Autobranche weltweit Milliarden gekostet und tief in die roten Zahlen gedrückt. Einer Analyse des Beratungsunternehmens EY zufolge summierten sich die operativen Verluste der 17 größten Autokonzerne im zweiten Quartal auf fast elf Milliarden Euro — nach knapp 22 Milliarden Euro Gewinn im zweiten Quartal des Vorjahres.

Nur sechs Hersteller mussten keine roten Zahlen verbuchen, einzig Tesla schnitt im Zeitraum April bis Juni sogar besser ab als im Vorjahr und sprang laut EY auch gleich an die Spitze der Rangliste der profitabelsten Autokonzerne.

Vor sinkenden Umsätzen konnte sich der Analyse zufolge keiner der Hersteller im zweiten Quartal retten. Zusammen büßten sie fast 177 Milliarden Euro ein, das ist ein Rückgang um 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch hier ist die Bandbreite allerdings groß und reicht von 5 Prozent Umsatzminus bei Tesla bis zu minus 57 Prozent bei Mitsubishi. Die drei deutschen Hersteller Volkswagen (-37 Prozent), Daimler (-29) und BMW (-22) lagen im Mittelfeld.

Zwar werde das dritte Quartal wieder deutlich besser ausfallen als das zweite, eine Rückkehr der Absatzzahlen auf das Vorkrisenniveau erwarten die EY-Experten aber frühestens 2022. An Werksschließungen und Arbeitsplatzverlusten führe kein Weg vorbei — allerdings noch nicht jetzt. „Das große Erwachen wird wohl erst im nächsten Jahr kommen“, sagte EY-Autoexperte Peter Fuß. „Dann wird es eine brutale Auslese geben.“

++ Schwangere mit Corona: seltener Fieber, mehr frühe Geburten

(8.13 Uhr) Andere Symptome und ein erhöhtes Risiko für eine Frühgeburt: Experten haben mögliche Folgen einer Corona-Infektion bei schwangeren Frauen untersucht. Eine verfrühte Geburt ist demnach bei ihnen wahrscheinlicher, wobei die Rate spontaner Frühgeburten — also bei allein einsetzenden Wehen — kaum höher liegt.

Bei infizierten Schwangeren werde also öfter eine Schwangerschaft eingeleitet und/oder der Säugling per Kaiserschnitt früher geholt, erläutern die Forscher im Fachmagazin „BMJ“. Dafür gebe es verschiedene Gründe.

Das sei eine Situation, die nicht nur bei einer Ansteckung mit Sars-CoV-2, sondern auch bei anderen Infektionen auftreten könne, erklärte die Virologin Susanne Modrow, die unter anderem zu Virusinfektionen in Schwangerschaften forscht. „Akute Infektionen haben in der Spätphase der Schwangerschaft häufig das Risiko einer verfrühten Geburt.“

Zusammengetragen haben die Forscher um Shakila Thangaratinam vom WHO Collaborating Centre for Global Women's Health an der University of Birmingham die Ergebnisse von insgesamt 77 Studien. Die Anzahl von Totgeburten oder Todesfällen bei Neugeborenen ist demnach bei infizierten Schwangeren nicht höher.

++ Frauenhäuser verzeichnen mehr Anfragen - kaum freie Plätze

(6.50 Uhr) Die Frauenhäuser im Südwesten erhalten seit Ende Juli deutlich mehr Hilferufe schutzsuchender Frauen. „Mit Beginn der Sommerferien bekommen wir im Verbund der Frauenhäuser drei bis vier Anfragen am Tag, üblich ist durchschnittlich eine“, sagte Heidi Graf-Knoblauch vom Stuttgarter Autonomen Frauenhaus.

Derzeit sind kaum freie Plätze in Baden-Württemberg gemeldet. Das Frauenhaus in Stuttgart etwa ist voll belegt.

Schon vor der Corona-Krise seien freie Plätze in den 42 Frauen- und Kinderschutzhäusern im Land Mangelware gewesen. Ein sofortiger Schutz in einer akuten Krise kann oftmals nur durch die Suche in einem anderen Bundesland ermöglicht werden — was einen enormen Aufwand für die gepeinigte Frau bedeutet.

„Wir gehen davon aus, dass sich durch die räumliche Nähe in der Corona-Krise bereits vorhandene Spannungen verschärft haben“, erläuterte Graf-Knoblauch. Zugleich hätten die Frauen während des Höhepunktes der Pandemie-Einschränkungen kaum Möglichkeiten gehabt, aus gewaltgeprägten Beziehungen auszubrechen. „Sie standen ja ständig unter Beobachtung.“

++ 1176 registrierte Neuinfektionen in Deutschland

(6.36 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1176 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 253.474 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 9.9., 0.00 Uhr).

Bis Mittwochmorgen hatten etwa 228.000 Menschen die Infektion überstanden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 9338. Das sind neun weitere Todesfälle im Vergleich zum Vortag.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Mitteilung vom Dienstag bei 1,10 (Vortag: 1,12). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Aus den Daten des RKI-Lageberichts geht hervor, dass sich von den vom 31. August bis 6. September erfassten Infizierten, bei denen eine Angabe zum Infektionsland vorliegt, 32 Prozent wahrscheinlich im Ausland ansteckten. Auf vier Wochen betrachtet wurden Kroatien, der Kosovo, die Türkei, Bosnien und Herzegowina sowie Spanien als wahrscheinliche Infektionsländer am häufigsten genannt.

++ Grippe oder Covid-19? Diagnose anfangs knifflig

(6.23 Uhr) Die üblicherweise zum Winteranfang beginnende Grippesaison und die gleichzeitig andauernde Corona-Pandemie werden die Ärzte nach Ansicht der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek vor besondere Herausforderungen stellen.

Es lasse sich anfangs nicht leicht beantworten, ob eine Grippe oder eine Infektion mit der vom Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelösten Krankheit Covid-19 vorliege, sagte Ciesek der Deutschen Presse-Agentur.

„Die Symptomatik kann insbesondere in der Frühphase der Infektion sehr ähnlich sein“, erklärte die Professorin für Medizinische Virologie an der Frankfurter Goethe-Universität. „Bei beiden Erkrankungen sind Fieber, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Schnupfen und abdominelle Beschwerden wie Bauchschmerzen und Erbrechen häufige Symptome.“ Ohne einen Test könnten die Symptome nicht sicher unterschieden werden.

Ob eine Grippe oder Covid-19 für den Einzelnen gefährlicher sei, lasse sich nur sehr schwer sagen. „Die Gefahr, an Covid-19 zu sterben, ist nämlich sehr stark altersabhängig“, sagte Ciesek. „Insgesamt kann man festhalten, dass bei älteren Menschen Covid-19 noch viel gefährlicher ist als Influenza.“ Die Corona-Pandemie müsse ernstgenommen werden und sei nicht mit einer Grippewelle zu vergleichen.

Das waren die letzten Meldungen am Dienstag:

++ Politik und Wirtschaft wollen weitere Auto-Hilfen prüfen

(21.12 Uhr) Politik und Wirtschaft wollen zusätzliche Hilfen für die angeschlagene deutsche Autoindustrie prüfen. Dabei geht es darum, ob und gegebenenfalls wie ein „marktwirtschaftliches Konzept“ zur Stärkung des Eigenkapitals vor allem von Zulieferunternehmen entwickelt werden könnte, wie aus dem Ergebnispapier des „Autogipfels“ hervorgeht. Dieses lag der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend vor.

Zum anderen soll demnach geprüft werden, welche weiteren Aspekte bei den im Konjunkturpaket vorgesehenen „Zukunftsinvestitionen“ in die Fahrzeugbranche berücksichtigt werden sollten. Von staatlichen Kaufprämien auch für Autos mit modernen Verbrennungsmotoren ist in dem Ergebnispapiers nicht die Rede.

Bis zum nächsten Gespräch der „Konzertierten Aktion Mobilität“ sollen Arbeitsgruppen diese Fragen prüfen. Das nächste Spitzengespräch ist demnach im November geplant.

++257 neue Corona-Infektionen im Südwesten

(20.07 Uhr) Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Baden-Württemberg ist auf mindestens 44 110 gestiegen. Das sind 257 Menschen mehr als am Vortag, wie aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) hervorgeht. Als genesen gelten 38 550 Menschen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus lag wie am Vortag bei 1866. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 0,99 angegeben. Der Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

++ Sieben neue Corona-Fälle im Landkreis Lindau

(19.05) Im Landkreis Lindau gibt es sieben neue Corona-Fälle. Die Zahl der Infizierten steigt: In den vergangenen sieben Tagen wurden 14 Menschen positiv getestet, fünf davon im neu geschaffenen Testzentrum. Was man über die Infizierten weiß und den großen Andrang an der Bösenreutiner Steig.

Bei den Neuerkrankten handle es sich „nicht um sieben verschiedene Einzelfälle“, stellt Sibylle Ehreiser auf Nachfrage der Lindauer Zeitung klar. „Es sind auch Familien betroffen.“ Das Positive daran: Bisher habe man alle Infektionswege nachvollziehen können. Unter den Betroffenen seien Kontaktpersonen von Covid-19-Patienten, aber auch Rückkehrer aus Risikogebieten. Die Reiserückkehrer kamen aus Ungarn, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo und der Türkei. Menschen, die an einer freiwilligen Reihentestung der Schulen oder Kindergärten teilgenommen haben, seien laut Ehreiser nicht darunter.

Somit haben die neuen Infektionsfälle keine Auswirkungen auf Kindergärten, Schulen oder Altenheime. Sehr wohl aber auf deren direkte Kontaktpersonen: „Aktuell sind 34 Personen in Quarantäne“, so Ehreiser weiter.

Mit Blick auf die steigenden Zahlen appellierte der Landrat noch einmal „eindringlich“ an alle Bürger die Hygienevorgaben einzuhalten.

+++ Hier geht es zum Newsblog von Dienstag+++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹