Corona-Newsblog: Nur noch zu zweit im Freien

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 18.610 (¹ - Stand: 23.3., 06.30 Uhr), 24.873 (³)

Geheilte Deutschland: 266 (²,³)

Kritische Fälle Deutschland: 23 (²,³)

Todesfälle Deutschland: 94 (²,³) Stand: 23.3., 06.30 Uhr

Todesfälle Baden-Württemberg: 27 (⁴ - Stand: 20.3., 15 Uhr)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

7.45 Uhr - Nur noch zu zweit draußen sein

Im Kampf gegen das Coronavirus hat Baden-Württemberg die Einschränkungen für das öffentliche Leben noch einmal verschärft. Seit diesem Montag gilt im ganzen Land, dass nur noch zwei Menschen zusammen draußen unterwegs sein dürfen. Ausnahmen gibt es für Familien. Neu ist auch, dass Menschen, die nicht gemeinsam in einem Haushalt leben, in der Öffentlichkeit einen Abstand von 1,5 Metern zueinander halten sollen.

Damit hat Baden-Württemberg die Vorschrift an das angepasst, was Bund und Länder am Sonntag bei einer Telefonschalte vereinbart haben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) appellierte an die Bürger, sich an die Regeln zu halten — egal, ob im Supermarkt oder beim Spazierengehen. Es ist aber den Angaben zufolge nicht verboten, die Wohnung zu verlassen — etwa für Arztbesuche, zum Einkaufen, um anderen zu helfen, um frische Luft zu schnappen oder um alleine Sport zu treiben. Auch der Weg zur Arbeit bleibt erlaubt.

In Südwesten steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus rasant. 27 infizierte Menschen sind mit Stand Sonntagabend bislang gestorben, mehr als 4300 haben sich mit dem Virus angesteckt. Etwa 2000 Proben aus dem Südwesten sind derweil ungetestet in einem privaten Labor liegengeblieben, weil für die Analyse benötigte Chemikalien fehlten. Ein Großteil davon dürfte nun nicht mehr verwertbar sein.

7.30 Uhr - Krankenkassen rechnen vorerst nicht mit höheren Beiträgen

Mehrkosten für das Gesundheitssystem durch die Corona-Pandemie werden aus Sicht der AOK Baden-Württemberg nicht zu Beitragserhöhungen oder Zuzahlungen von Patienten führen. „In der jetzigen Situation zahlt sich aus, dass die gesetzlichen Krankenkassen während der jüngsten wirtschaftlich guten Jahre starke Finanzreserven gebildet haben“, sagte der neue AOK-Chef Johannes Bauernfeind der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Diese Rücklagen — knapp 20 Milliarden Euro Ende 2019 — gäben dem Gesundheitssystem den notwendigen Spielraum, Ärzte und Krankenhäuser kurzfristig finanziell zu unterstützen. Wenn diese Mittel nicht reichen sollten, könnten Bundeszuschüsse an den Gesundheitsfonds die Finanzsituation der Krankenkassen stabilisieren.

