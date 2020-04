Corona-Newsblog: Notbetreuung wird erweitert und stößt auf großes Interesse

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg ⁴: 9.827 (30.369 Gesamt - 19.339 Genesene - 1.203 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg ⁴: 1.203

Reproduktionszahl Baden-Württemberg ⁴: 0,8 (unter 1 nimmt Zahl der Neuerkrankungen ab, über 1 nimmt sie zu)

Aktuell Infizierte Deutschland ¹: ca. 37.138 (152.438 Gesamt - ca. 109.800 Genesene - 5.500 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland ¹: 5.500

Das Wichtigste im Überblick:

Notbetreuung wird erweitert und stößt auf großes Interesse (9.19 Uhr)

09.19 Uhr - Notbetreuung wird erweitert und stößt auf großes Interesse

Die von der Landesregierung angekündigte Ausweitung der Notbetreuung von Kindern in der Corona-Krise stößt bei Eltern auf großes Interesse.

Die Behörden registrierten eine hohe Nachfrage, sagte eine Sprecherin der Stadt Freiburg. Landesweit laufen die Vorbereitungen. Städte und Gemeinden seien damit beschäftigt, die Notbetreuung zu erweitern und den Bedarf zu decken, hieß es. In Schulen würden zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen. Zudem müssten Mitarbeiter gewonnen werden, die die Betreuung der Kinder übernehmen. Das Land hatte beschlossen, die Notbetreuung im Südwesten auszubauen. Start des erweiterten Angebots ist am Montag.

Anspruch auf Notbetreuung haben den Angaben zufolge nun Kinder, bei denen beide Elternteile in ihren Berufen als unabkömmlich gelten. Zudem werden von Montag an Kinder bis zur siebten Klasse betreut. Bislang gilt die Notbetreuung für Kinder bis zur sechsten Klasse. Zudem mussten die Eltern in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten.

22.21 Uhr - 24 Verstöße: LEA-Bewohnern droht Bußgeld

In Ellwangen haben LEA-Bewohner 24-mal gegen die Kontakt- und Ausgangssperre verstoßen. Das teilt das Ordnungsamt mit. 338 der 593 Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge sind mit dem Coronavirus infiziert. Diese Zahlen stammen von Mittwoch. Gut möglich, dass sie bald überholt sind. Denn das Gesundheitsamt hat wie angekündigt am Donnerstag und Freitag weitere Abstriche genommen.

Die Verstöße teilen sich auf in 19 Bußgeldverfahren und fünf Straftaten. Bußgelder sind noch keine verhängt worden.

Bei den Straftaten geht es vorwiegend um Hausfriedensbruch in Zusammenhang mit der Kontakt- und Ausgangssperre. Etwa weil Flüchtlinge verbotenerweise auf den Kunstrasenplatz bei der LEA gelangt sind.

Die Stadt hat 24 Verstöße gegen die Ausgangssperre in der LEA festgestellt. Der Gemeindevollzugsdienst übernimmt auch Zaunkontrollen, wie die Stadt auf Nachfrage bestätigt (Foto: Stefan Puchner / dpa)

Nicht nur Flüchtlinge müssen mit Strafe rechnen, sondern auch Ellwanger Bürger. Seit 29. März hat die Stadt 15 Verstöße gegen die Beschränkungen im Zuge der Corona-Krise registriert.

