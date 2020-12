Corona-Newsblog: Neuer Höchstwert - 487 Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet

Pandemie trifft Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung hartDie wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 40.540 (150.719 Gesamt - ca. 107.400 Genesene - 2.776 Verstorbene)

: ca. 40.540 (150.719 Gesamt - ca. 107.400 Genesene - 2.776 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 2.776

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 292.040 (1.067.473 Gesamt - ca. 758.800 Genesene - 16.636 Verstorbene)

: ca. 292.040 (1.067.473 Gesamt - ca. 758.800 Genesene - 16.636 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 16.636

Das Wichtigste auf einen Blick:

Neuer Höchstwert - 487 Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet (6.42 Uhr)

- 487 binnen 24 Stunden gemeldet (6.42 Uhr) Pflegekräfte erhalten trotz Corona nur geringe Lohnerhöhung (6.33 Uhr)

++ Neuer Höchstwert - 487 Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet

(6.42 Uhr) In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 487 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Das ist ein neuer Rekord seit Beginn der Pandemie, wie aus den RKI-Zahlen vom Mittwochmorgen hervorgeht. Der bisherige Höchstwert war am Freitag mit 426 Todesfällen erreicht worden. Insgesamt wurden binnen 24 Stunden 17.270 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind rund 1400 weniger als in der Vorwoche, in der am Mittwoch 18.633 neue Fälle hinzukamen.

In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg am Mittwoch auf 17.123.

Das RKI zählt in Deutschland seit Beginn der Pandemie 1.084.743 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 (Stand: 02.12, 00.00 Uhr). Nach Schätzungen sind rund 779 500 Menschen inzwischen genesen.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstag bei 0,89 (Vortag: 0,91). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 89 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

++ Pflegekräfte erhalten trotz Corona nur geringe Lohnerhöhung

(6.33 Uhr) Pflegekräfte in Krankenhäusern und Heimen haben trotz der Corona-Krise nur eine magere Lohnerhöhung bekommen. In Krankenhäusern ist der Bruttostundenlohn zwischen dem zweiten Quartal 2019 und dem zweiten Quartal 2020 für Vollzeitbeschäftigte um 1,01 Euro gestiegen, in Pflege- und Altenheimen um 86 Cent. Das geht aus Zahlen hervor, die die Linksfraktion im Bundestag beim Statistischen Bundesamt erfragt hat und die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlagen.

Das seien zwar jeweils rund drei Prozent, aber keinesfalls angemessen, urteilte die Linksfraktion. „Der Applaus der Bundesregierung im Frühjahr war offensichtlich Heuchelei“, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch AFP. „Diese miese Lohnentwicklung ist nicht nur ungerecht, sondern auch ein Pandemiebekämpfungsversagen. Der Beruf wird dadurch nicht attraktiver.“

Mit einer deutlich besseren Bezahlung seit März gäbe es mancherorts weniger Personalprobleme in Kliniken und Heimen, weil Aussteiger in den Beruf hätten zurückkommen können, betonte Bartsch. „Für einen Euro mehr kommt allerdings niemand zurück.“

++ Mediziner: Nein zu Skibetrieb vorerst richtige Entscheidung

(6.24 Uhr) Mediziner sehen die temporär beschlossene Schließung der Skilifte in Bayern und damit das vorläufige Aus für den Wintersport als richtigen Schritt. „Aus epidemiologischer Sicht sind das vernünftige Maßnahmen — so weh sie verständlicherweise vielen Menschen tun. Wir müssen jede Art von Massenveranstaltung vermeiden“, sagte Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing.

Es sei anzunehmen, „dass die Verbreitung des Virus über die Aerosole auch im Freien gut funktioniert, wenn man am Skilift oder insbesondere in Skigondeln eng zusammen steht beziehungsweise sitzt“, sagte Wendtner, der vor zehn Monaten die ersten Corona-Patienten Deutschlands behandelt hatte.

Eine Verbreitung durch Après-Ski-Events wie im Frühjahr in Ischgl, obwohl eigentlich verboten, sei zudem bei Öffnung von Skigebieten nicht völlig auszuschließen. Auch auf Skitouren solle ausreichend Abstand zum Vordermann eingehalten werden, um nicht in der Aerosol-Fahne zu laufen. Wendtner riet, zu Tourengehern aus anderen Gruppen vorsorglich den bekannten Abstand mindestens zu verdreifachen, also rund fünf Meter einzuhalten.

In Bayern dürfen Skilifte, Seilbahnen und die dazugehörige Gastronomie während des Lockdowns nicht öffnen. Die Schweiz und Österreich wollen ihre Skigebiete hingegen nicht schließen.

Das waren die letzten Meldungen am Dienstag:

++ Video: Neue Corona-Verordnung seit heute in Kraft

++ Coronavirus auf der Ostalb: Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 79

(21.43 Uhr) Im Zusammenhang mit Covid-19 hat es im Ostalbkreis vier weitere Todesfälle gegeben. Das geht aus den Daten des Landratsamts hervor. Seit Ausbruch der Pandemie sind nun 79 Menschen im Kreis an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Die Labore haben am Montag bis 24 Uhr zudem 45 Neuinfektionen an die Gesundheitsbehörde gemeldet. Damit steigt die Zahl der positiv Getesteten seit März dieses Jahres auf 5259. Davon gelten 4404 als genesen. Der Trend bei den aktiven Fällen setzt sich weiter fort. Erneut sinkt der Wert am Montag um 67. Derzeit sind demnach 776 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

++ Asthma-Patienten haben kein erhöhtes Risiko auf einen schweren Corona-Verlauf

(20.30 Uhr) Gute Nachricht für die rund acht Millionen Asthma-Patientinnen und Patienten in Deutschland: Wie die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) bekannt gab, sorgt die Krankheit nicht automatisch für einen schweren Corona-Krankheitsverlauf. Anders sieht das zum Teil bei der Raucher-Krankheit COPD aus, an der rund 6,8 Millionen Deutsche leiden.

++ 2068 neue Corona-Fälle im Südwesten — 49 weitere Tote

(18.51 Uhr) Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 2068 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 152.774 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag (Stand 16.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg um 49 im Vergleich zum letzten Datenstand vom Montag. Insgesamt wurden bisher 2824 Corona-Tote gezählt. Als genesen gelten 105 486 Menschen.

Landesweit ist der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf 131,8 leicht gesunken. Alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen weiter über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt.

423 schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mussten im Südwesten zuletzt auf Intensivstationen behandelt werden, 256 von ihnen wurden über einen Schlauch beatmet. Von derzeit 3004 verfügbaren Intensivbetten im Land sind 80,2 Prozent belegt.

