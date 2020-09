Corona-Newsblog: Nein zum Ja - Deutlich weniger Hochzeiten im Südwesten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 3.636 (47.107 Gesamt - ca. 41.600 Genesene - 1.871 Verstorbene)

: ca. 3.636 (47.107 Gesamt - ca. 41.600 Genesene - 1.871 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 1.871

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 20.751 (272.337 Gesamt - ca. 242.200 Genesene - 9.386 Verstorbene)

: ca. (272.337 Gesamt - ca. 242.200 Genesene - 9.386 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 9.386

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Fünf Schüler im Landkreis Ravensburg mit Corona infiziert (16.04 Uhr)

im Landkreis Ravensburg mit Corona infiziert (16.04 Uhr) Erster Corona-Fall nach Schulstart an Schule im Landkreis Biberach (10.51 Uhr)

(10.51 Uhr) Mehr als 8.800 SchülerInnen und über 770 Lehrkräfte in Bayern in Quarantäne (13.23 Uhr)

Schärfere Quarantäneregeln wegen Supercup-Spiels des FC Bayern München denkbar (8.33 Uhr)

des FC Bayern München denkbar (8.33 Uhr) Stadt München verschärft Kontaktbeschränkungen und Masken-Regel (12.15 Uhr)

Viele Konfirmationen und Firmungen werden jetzt nachgeholt (6.05 Uhr)

++ Fünf Schüler im Landkreis Ravensburg mit Corona infiziert

(16.04 Uhr) Fünf Schüler im Landkreis Ravensburg sind derzeit nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte das Landratsamt auf Anfrage der SZ am Montag mit.

Bislang musste aber noch keine Schule im Kreis wegen einer Infektion komplett geschlossen werden. Betroffen sind jedoch die direkten Kontaktpersonen und damit einzelne Klassen. In Ravensburg ist eine Jahrgangsstufe der Gemeinschaftsschule am Standort Nord in Quarantäne.

++ Deutlich weniger Hochzeiten wegen Corona-Pandemie im Südwesten

(15.44 Uhr) Die Corona-Pandemie hat in Baden-Württemberg viele Heiratspläne vorerst platzen lassen. Im Südwesten sind in den ersten sechs Monaten des Jahres 18.467 Ehen geschlossen worden. Das sind 3.771 weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte.

Bundesweit wurden von Januar bis Juni 139.900 Ehen geschlossen. 2. 200 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bund und Länder hatten Mitte März strenge Auflagen verhängt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Viele Standesämter schlossen vorübergehend ganz, andere schränkten ihre Dienste ein.

Mit dem 02.02.2020 und dem 20.02.2020 gab es in diesem Jahr gleich zwei attraktive Termine, die auch reichlich genutzt wurden — was dem Bundesamt zufolge ein weiteres Absinken der Zahlen verhinderte. Im Februar 2020 heirateten im Südwesten 2.759 Paare, 917 oder knapp 50 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Der Effekt fiel je nach Bundesland aber unterschiedlich stark aus: In Brandenburg (plus 84 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (plus 82 Prozent) und Thüringen (plus 80 Prozent) sagten im Februar deutlich mehr Paare „Ja“ zueinander. In Hamburg hingegen blieb die Zahl der Eheschließungen gleich.

++ Mehr als 8.800 SchülerInnen und über 770 Lehrkräfte in Bayern in Quarantäne

(13.23 Uhr) Wie das bayerische Kultusministerium am Montag auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilt, müssen sich aufgrund von nachweislich infizierten Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften aktuell 8.809 SchülerInnen und 771 Lehrkräfte in Bayern in Quarantäne begeben.

343 SchülerInnen und 48 Lehrkräfte sind gegenwärtig nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Zudem befinden sich 77 Personen aus dem nicht-lehrenden Bereich in Quarantäne, bei zwölf sind die Covid-19-Tests positiv ausgefallen.

An den etwa 6.000 Schulen im Freistaat werden rund 1,65 Millionen Kinder und Jugendliche von rund 150.000 Lehrkräften unterrichtet.

++ Stadt München verschärft Kontaktbeschränkungen und Masken-Regel

(12.15 Uhr) Angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen hat die Stadt München nun reagiert und am Montagmittag neue Kontaktbeschränkungen sowie eine Verschärfung der Maskenpflicht beschlossen. Das ist das Ergebnis einer Sitzung des Krisenstabes der Stadt.

Bezüglich der Kontaktbeschränkungen dürfen sich nach Aussage von Oberbürgermeister Dieter Reiter nur noch fünf Personen oder Mitglieder aus zwei Haushalten treffen. Die Regelung soll am Mittwoch beschlossen werden, falls der Warnwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen weiterhin überschritten wird. Davon geht die Stadt aus.

++ Erster Corona-Fall nach Schulstart an Schule im Landkreis Biberach

(10.51 Uhr) Einen ersten Coronafall nach den Schulferien gibt es an einer Schule im Landkreis Biberach. Es handelt sich um einen Schüler einer 8. Klasse an der Federseeschule-Gemeinschaftsschule in Bad Buchau. Zwei Parallelklassen sind davon betroffen, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung erklärt.

Die 44 Schülerinnen und Schüler wurden bereits in Quarantäne geschickt. Die Quarantäne gilt für 14 Tage, beginnend mit dem letzten Tag, an dem die infizierte Person in der Schule war. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler der zwei Klassen werden bereits abgestrichen und auf das Virus getestet, erklärt das Landratsamt weiter.

++ In Bayern soll die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen kommen

(09.55 Uhr) In München und anderen Corona-Hotspots in Bayern soll es eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen geben, wo Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellte dies angesichts hoher Neuinfektionszahlen am Montag für die Landeshauptstadt bereits konkret in Aussicht.

Und dem Vernehmen nach will das Kabinett eine entsprechende Vorschrift für alle Kommunen beschließen, in denen die Neuinfektionszahl bei mehr als 50 Fällen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt.

++ Söder: schärfere Quarantäneregeln wegen Supercup-Spiels denkbar

(8.33 Uhr) Ministerpräsident Markus Söder denkt angesichts des Supercup-Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Sevilla im Corona-Risikogebiet Budapest über schärfere Quarantäneregeln nach. Bisher gilt: Wer sich weniger als 48 Stunden in einem Risikogebiet im Ausland aufgehalten hat, muss nicht in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne. Jeder solle sich genau überlegen, ob er da wirklich hinfahren wolle, sagte der CSU-Chef am Montag dem Radiosender B5 aktuell (Bayerischer Rundfunk).

Ich habe wirklich Bauchschmerzen, was den Supercup betrifft. Markus Söder

Die Europäische Fußball-Union UEFA hält bislang an ihren Plänen fest, das Supercup-Finale am Donnerstagabend in der Puskás Arena vor Zuschauern zu spielen. Die Stadionkapazität von 67.000 Zuschauern soll bis zu 30 Prozent ausgelastet werden. Beiden Clubs stehen jeweils rund 3000 Tickets zur Verfügung. Rund 2100 Fußballfans wollen den FC Bayern München nach Angaben vom Sonntag nach Budapest begleiten.

++ Münchner Krisenstab berät über steigende Corona-Zahlen

(6.30 Uhr) Der Münchner Corona-Krisenstab berät am heutigen Montagvormittag über den weiteren Umgang mit den steigenden Infektionszahlen. Die Stadt hatte bereits am Freitag die Grenze von 50 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner überschritten, ab der weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz ergriffen werden sollen. Am Samstag und Sonntag stieg diese sogenannte 7-Tage-Inzidenz weiter. Zuletzt lag sie nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 55,6 - nach 50,7 am Freitag und 54,2 am Samstag.

Bislang hat die Stadt als Reaktion auf die höheren Zahlen die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen verlängert. Vor zusätzlichen Maßnahmen wollte sich die Stadtspitze zunächst die weitere Entwicklung ansehen.

Besondere Brisanz haben die gestiegenen Werte in München auch deshalb, weil in der bayerischen Landeshauptstadt am Wochenende eigentlich das Oktoberfest begonnen hätte. Anstelle des wegen der Pandemie abgesagten Volksfestes findet derzeit in mehr als 50 Gaststätten in der Stadt eine sogenannte „WirtshausWiesn“ unter den üblichen Hygieneauflagen statt. Die Veranstaltung ist angesichts der Infektionszahlen umstritten. Am Wochenende begann sie allerdings laut Veranstaltern und Polizei ohne größere Zwischenfälle.

++ Viele Konfirmationen und Firmungen werden jetzt nachgeholt

(6.05 Uhr) Viele Konfirmationen und Firmungen in Baden-Württemberg, die im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sind, werden jetzt nachgeholt. Allerdings unter strengen Auflagen. „Die Pandemie hat zu vielen kreativen Ideen geführt“, teilte der Landeskirchliche Beauftragte für die Konfirmationsarbeit in Baden, Ekkehard Stier, mit.

Pfarrer Matthias Vosseler von der Stiftskirche in Stuttgart feierte am Wochenende zwei Konfirmationsgottesdienste mit insgesamt 18 Jugendlichen. „Es ist schon sehr vieles anders“, sagte Vosseler. Das habe auch den Konfirmationsunterricht betroffen. „Sie haben toll mitgemacht“, sagte er über die Teilnehmer. Vieles sei digital gelaufen, was für die jungen Leute kein Problem sei.

In Baden wurden nach Angaben der Landeskirche 2019 etwa 9000 Mädchen und Jungen konfirmiert. In diesem Jahr könnten es wegen der Corona-Verunsicherung weniger sein. In Württemberg gab es im vergangenen Jahr fast 16.500 Konfirmationen. In der Erzdiözese Freiburg wurden 2019 fast 9900 junge Menschen gefirmt, in der Diözese Rottenburg-Stuttgart waren es fast 12.900.

Die evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg gaben ihren Gemeinden für Konfirmationsunterricht und Gottesdienste eine Reihe von Ideen zur Gestaltung unter Hygiene- und Abstandsregeln mit auf den Weg. Entsprechende Vorschläge für die Firmung machten auch die Erzdiözese Freiburg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart. So werde auf den gemeinsamen Einzug der Jugendlichen in den Gottesdienst ebenso verzichtet wie auf Chorgesang und Gruppenfotos. Neue Elemente seien Video-Einspielungen oder WhatsApp-Gruppen.

Martin Trugenberger vom Pädagogisch Theologischen Zentrum in Stuttgart sieht sogar einen positiven Aspekt: „Viele Formen, die unter Corona-Bedingungen neu gefunden werden, greifen die aktuelle Situation, die Einschränkungen gut auf und wenden sie ins Positive. Die Kirche nutzt dadurch die Krise als Chance.“

Das waren die letzten Meldungen am Wochenende:

++ Hunderte Betroffene nach Geburtstagsparty im Landkreis Reutlingen

(20.45 Uhr) Nach einer privaten Geburtstagsparty in Dettingen auf der Schwäbischen Alb sind Hunderte Menschen in Schulen, Fußballvereinen und anderswo von Corona-Infektionen betroffen. 14 Teilnehmer der vom 12. auf den 13. September stattgefundenen Feier seien positiv getestet worden, teilte der Leiter des Kreisgesundheitsamtes Reutlingen, Gottfried Roller, am Sonntag mit.

An der zulässigen Party, für die kein Hygienekonzept notwendig gewesen sei, hätten 33 Menschen teilgenommen. In Baden-Württemberg seien bis zu 100 Teilnehmer an solchen Feiern erlaubt.

++ 1000 „Querdenker“ protestieren in Ulm

(17.36 Uhr) Geschätzt 1000 Teilnehmer haben sich am Sonntag auf dem Münsterplatz versammelt, um gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Auch OB Gunter Czisch wurde von den Veranstaltern der Gruppe „Querdenken 731“ eingeladen.

Teilnehmer der Demo am Sonntag auf dem Münsterplatz. (Foto: Andreas Brücken)

Er sagte jedoch ab und meinte, er könne in den von den Veranstaltern vertretenen Positionen „nichts entdecken, was darauf hindeutet, dass Ihnen ernsthaft an einem Diskurs gelegen ist“. Die Antwort des Initiators Markus Haintz folgte auf der Kundgebung: „Ich werde ihnen noch genug Anlässe zur Diskussion bieten.“

++ Am Montag ist „Corona-frei“ an der Grundschule Seißen

(17.15 Uhr) Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule von Blaubeuren-Seißen fällt am Montag, 20. September, die Schule aus. Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Stadt Blaubeuren und den Landratsamts des Alb-Donau-Kreises (ADK) liegt ein positives Corona-Testergebnis bei einer Lehrkraft der Seißener Grundschule vor.

