Corona-Newsblog: Nächste Impfstofflieferung laut Bund am 8. Januar

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Weil nicht alle Labore und Gesundheitsämter über die Weihnachtsfeiertage arbeiten, fallen die aktuell gemeldeten Zahlen des RKI geringer aus, als es eigentlich der Fall wäre.

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 49.200 (234.498 seit Ausbruch - ca. 49.200 Genesene - 4.695 Verstorbene)

Baden-Württemberg: ca. 49.200 (234.498 seit Ausbruch - ca. 49.200 Genesene - 4.695 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 4.695

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg : 141,4

Baden-Württemberg Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 352.500 (1.687.185 Gesamt - ca. 1.302.600 Genesene - 32.107 Verstorbene)

: ca. 352.500 (1.687.185 Gesamt - ca. 1.302.600 Genesene - 32.107 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 32.107

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 141,3

Das Wichtigste auf einen Blick:

Unter diesen Bedingungen ist Langlaufen und Skifahren in Baden-Württemberg erlaubt (18.13 UHr)

erlaubt (18.13 UHr) Erstmals mehr als 1.000 Corona-Tote in Deutschland binnen eines Tages gezählt (06.36 Uhr)

Corona-Tote in Deutschland binnen eines Tages gezählt (06.36 Uhr) 2812 Corona- Neuinfektionen im Südwesten — 108 weitere Todesfälle (20.43 Uhr)

im Südwesten — 108 weitere Todesfälle (20.43 Uhr) Baldiger Impfstart an OSK : Ravensburger Klinik erwartet 487 Impfdosen (08.42 Uhr)

: Ravensburger Klinik erwartet 487 Impfdosen (08.42 Uhr) Trotz Corona: Langlaufen und Skifahren in Baden-Württemberg erlaubt (15.56 Uhr)

in Baden-Württemberg erlaubt (15.56 Uhr) Mehr als 60.000 Menschen in Deutschland sind gegen Corona geimpft (11.50 Uhr)

++ Nächste Impfstofflieferung laut Bund am 8. Januar

(18.14 Uhr) Für die Corona-Impfungen in Deutschland soll nun doch schon in der ersten Woche des neuen Jahres Nachschub kommen. Mit dem Impfstoff-Hersteller Biontech habe vereinbart werden können, dass die nächste Lieferung — wie ursprünglich geplant — bereits nächste Woche, am 8. Januar, erfolgen werde, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Danach solle die nächste Lieferung am 18. Januar kommen, ab dann vorerst wöchentlich jeweils montags. Dabei würden anfangs etwa 670 000 Dosen pro Woche geliefert.

Aus mehreren Bundesländern war am Mittwoch Kritik laut geworden, dass eine für die erste Kalenderwoche 2021 zugesagte Lieferung ausbleiben sollte. Demnach sollte es erst am 11. Januar Nachschub geben, also in der zweiten Kalenderwoche 2021.

++ Trotz Corona: Langlaufen und Skifahren in Baden-Württemberg erlaubt

(15.56 Uhr) Trotz des zuletzt hohen Besucherandrangs an verschneiten Ausflugszielen in Baden-Württemberg bleibt Langlaufen und Skifahren im Südwesten erlaubt. Skihänge und Langlaufloipen dürfen auch während des Corona-Lockdowns genutzt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wie ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums am Mittwoch auf Anfrage erklärte.

So dürften Wintersportler keine gemeinsamen Umkleiden und Sanitäreinrichtungen nutzen und einander beim Langlaufen oder Skifahren nicht begegnen - es sei denn, sie gehören demselben Haushalt an oder sind maximal zu zweit unterwegs.

Lifte müssen aber geschlossen bleiben. Ausnahmen könne es dabei nur für den Profisport geben, hieß es. Das bedeutet, dass Hobby-Abfahrtsskiläufer die Hänge selbst erklimmen müssen. Zur Frage, ob Skiverleihe ganz normal öffnen können, äußerte sich der Sprecher nicht.

Es komme beim Wintersport darauf an, dass das "Merkmal der Weitläufigkeit" gegeben sei, erklärte er. Dabei seien die Betreiber von Wintersportgebieten in der Pflicht, die Kapazitäten der Anlagen zu überprüfen und gegebenenfalls Zugangsbeschränkungen zu verhängen. Aus Sorge vor neuen Corona-Infektionen hatte zuletzt die Stadt Villingen-Schwenningen angekündigt, in diesem Winter keine Loipen spuren lassen zu wollen, diese Entscheidung kurz darauf jedoch zurückgenommen.

++ Kretschmer rechnet nicht mit Lockerungen ab 11. Januar

(15.27 Uhr) Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geht angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen nicht von einer raschen Normalisierung der Lage aus. "Es gibt noch keine Entwarnung. Es wird noch eine Weile dauern. Vor uns liegen die vielleicht härtesten Wochen dieser Corona-Pandemie. Am 11. Januar können wir nicht mit einer Normalisierung rechnen", erklärte er in seiner am Mittwoch vorab veröffentlichten Neujahrsansprache. Sie soll am 1. Januar um 19.25 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt werden.

Sachsen weist derzeit neben Thüringen im Bundesvergleich besonders hohe Fallzahlen auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 330. Bislang sind dort den RKI-Angaben zufolge mehr als 3000 Menschen mit dem Coronavirus gestorben.

++ Polizei kündigt verstärkte Kontrollen zu Silvester an

(14.20 Uhr) Um die Einhaltung der Corona-Regeln auch in der Silvesternacht zu überwachen, kündigt die Polizei im Südwesten verstärkt Kontrollen an. Nach Angaben des Präsidiums in Aalen werden zu Silvester zusätzliche Polizeikräfte unterwegs sein und vor allem öffentliche Plätze und beliebte Treffpunkte kontrollieren.

Der Ludwigsburger Polizeipräsident Burkhard Metzger teilte ebenfalls mit, verstärkt gegen Verstöße gegen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkung vorgehen zu wollen — im öffentlichen aber auch im privaten Raum.

„Wir werden natürlich nicht anlassunabhängig durch Fenster die anwesenden Personen zählen und an den Haustüren klingeln.“ Konkreten Hinweisen auf Ansammlungen werde die Polizei aber nachgehen.

Das Präsidium in Konstanz kündigte an, neben dem Böllerverbot und den Ausgangsbeschränkungen auch zu kontrollieren, dass kein Alkohol in der Öffentlichkeit verkauft oder getrunken wird und sich die Menschen an die Maskenpflicht halten.

In der Silvesternacht gibt es keine Ausnahmen von den aktuellen Corona-Regeln. Mehr dazu lesen Sie hier.

Polizeibeamter bei einer Kontrolle. (Foto: Uwe Anspach/dpa)

++ Impfchaos? Lucha wehrt sich gegen Vorwürfe der Überforderung

(13.52 Uhr) Aus Sicht der Opposition ist Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) mit dem Management der Coronakrise überfordert — Lucha hat sich nun mit bissigen Worten verteidigt. „Wer nicht am Steuer sitzt und seit Jahren keine Verantwortung trägt, kann von der Sofakante aus leicht schimpfen“, sagte der Grünen-Politiker in Richtung von FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

Der hatte Lucha am Mittwoch vorgeworfen, vollständig überfordert zu sein, zu wenig Impfstoff bestellt zu haben und die Vergabe von Impfterminen nicht in den Griff zu bekommen.

„So wenig Fachkenntnis und so viel Ahnungslosigkeit hätte ich selbst bei Herrn Rülke nicht erwartet“, sagte Lucha der dpa. Den Impfstoff bestelle nicht das Land, sondern die EU beziehungsweise der Bund. Es könnten zudem nur nur so viele Impf-Termine vergeben werden, wie Impfdosen vorhanden seien.

Deutschland habe zu wenig Dosen und sei zu langsam, heißt es häufig auch in sozialen Netzwerken. Stimmt das? Mehr dazu lesen Sie hier.

Innenminister Thomas Strobl (l.), Gesundheitsminister Manne Lucha und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. (Foto: Marijan Murat/dpa)

++ Spahn sieht keine Chance für Lockerungen, da Virus weiter "brutal zuschlägt"

(12.53 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht angesichts der hohen Corona-Todes- und Infektionszahlen keine Möglichkeit, den aktuellen Lockdown zu beenden. "1129 Familien werden diesen Jahreswechsel in Trauer erleben", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin mit Blick auf die aktuell gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

"Diese Zahlen belegen, wie brutal dieses Virus immer noch zuschlägt." Von einer Normalität sei man noch sehr weit entfernt. "Ich sehe also nicht, wie wir in dieser Situation zurückkehren können in den Modus vor dem Lockdown."

++ Spahn: Mehr als 60.000 Menschen in Deutschland sind gegen Corona geimpft

(11.50 Uhr) In den ersten drei Tagen seit dem offiziellen Start der Corona-Impfkampagne haben in Deutschland mehr als 60.000 Menschen die Immunisierung erhalten. Diese Zahl nannte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch vor der Presse in Berlin. Die meisten Impfungen seien bislang in Pflegeheimen verabreicht worden, sagte er. Die Impfungen müssten nun „bestmöglich und schnellstmöglich“ fortgesetzt werden.

Der Minister räumte ein, dass es zum Start der Kampagne vereinzelt Probleme gegeben habe: „Ja, es ruckelt an der einen oder anderen Stelle“, sagte er. Insgesamt aber sei die „größte Impfkampagne in der Geschichte Deutschlands erfolgreich angelaufen“, sagte Spahn. „Diese Impfkampagne war und ist ein nationaler Kraftakt.“

Spahn machte erneut klar, dass er kein baldiges Ende des gegenwärtigen Lockdowns erwarte - dafür seien die Infektionszahlen nach wie vor zu hoch. Er sehe nicht, „wie wir in dieser Situation zurückkehren können in den Modus vor dem Lockdown“, sagte er. Zur Dauer des Lockdown sagte er: „Lieber jetzt eine Woche zu lang als zu wenig.“

Der Minister mahnte die Bürger eindringlich, an Silvester auf Kontakte zu verzichten. Jeder müsse wissen, „dass das Schließen im öffentlichen Bereich nur Sinn macht für uns alle, wenn wir auch im privaten Bereich die Kontakte reduzieren“.

++ Spahn und Wiehler sprechen über Impfungen

(11.05 Uhr) Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler ziehen eine erste Bilanz zum Impfstart in Deutschland.

++ Tausende Unternehmen zahlen zu viel erhaltene Corona-Hilfe zurück

(09.03 Uhr) Rund neun Monate nach der Auszahlung von Corona-Soforthilfe für existenzbedrohte Kleinunternehmen erfolgen nun Rückzahlungen im größeren Umfang. Inzwischen hätten die Empfänger mehr als 10 000 Rückzahlungen über gut 87 Millionen Euro geleistet, sagte die Chefin der landeseigenen L-Bank, Edith Weymayr, den „Stuttgarter Nachrichten“ (Mittwoch).

Erst nach der Auszahlung werde geprüft, ob die Angaben stimmten. „Viele Antragsteller konnten zunächst ja auch gar nicht wissen, wie lange der Lockdown dauern würde.“

Allerdings seien sie zur Rückzahlung verpflichtet, wenn die Liquiditätslücke im entsprechenden Zeitraum kleiner war als angegeben. „Das gilt auch, wenn sich die Lage später wieder verschlechtert hat.“ Die Verschärfung der Kriterien für die Hilfe hätte im Sommer und Herbst für einen starken Rückgang geführt. Nun, angesichts des neuen Lockdowns rechnete die Managerin wieder mit einem starken Ansturm.

++ Baldiger Impfstart an OSK: Ravensburger Klinik erwartet 487 Impfdosen

(08.42) Uhr Die krankenhauseigene Impfstation ist einsatzbereit, doch noch sind an der Ravensburger Oberschwabenklinik (OSK) keine Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft worden.

Das wird sich in den nächsten Tagen ändern: Die OSK erwartet für die erste Januarwoche eine erste Lieferung von 487 Dosen. Sie reichen für 243 Beschäftigte, weil zwei Impfungen pro Person notwendig sind.

Derweil verläuft die Versorgung der Coronapatienten genauso wie die der medizinischen Notfälle in den Notaufnahmen in einem „unverändert beherrschbaren Rahmen“, so Sprecher Winfried Leiprecht. Im Landkreis ist am Dienstag ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion gestorben. Hier lesen Sie mehr.

++ Impfstoff von AstraZeneca in Großbritannien zugelassen

(08.22 Uhr) Der vom britischen Hersteller AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelte Corona-Impfstoff hat in Großbritannien die Zulassung bekommen.

Die britische Regierung sei der Empfehlung der Arzneimittelbehörde (MHRA) gefolgt, das Vakzin zuzulassen, sagte ein Sprecher des britischen Gesundheitsministeriums am Mittwoch. Großbritannien ist damit das erste Land, in dem der vergleichsweise günstige Impfstoff eingesetzt werden kann.

++ Landesregierung bezweifelt rasches Ende des Lockdowns

(08.04 Uhr) Trotz des Impfstarts müssen sich die Bürger im Land auf eine Verlängerung der staatlichen Corona-Beschränkungen auch nach Fristablauf am 10. Januar gefasst machen. Die baden-württembergische Landesregierung hält ein Ende des Lockdowns nur bei deutlich sinkenden Infektionszahlen für denkbar.

Wenn die Zahlen nicht deutlich runtergehen und keine substanzielle Besserung erkennbar wird, wird es auch nach dem 10. Januar weiter umfassende Beschränkungen geben müssen. Aussage aus dem Staatsministerium

„Wir brauchen nach den Feiertagen zunächst mal einen belastbaren Trend mit Blick auf die Zahlen, um die aktuelle Lage verlässlich bewerten zu können“, hieß es dazu aus dem Staatsministerium. „Wenn die Zahlen nicht deutlich runtergehen und keine substanzielle Besserung erkennbar wird, wird es auch nach dem 10. Januar weiter umfassende Beschränkungen geben müssen.“

Kultusministerin Susanne Eisenmann bekräftigt derweil ihre Forderung, Kindergärten und Grundschulen auf jeden Fall schon ab dem 11. Januar wieder zu öffnen. Eisenmann betonte, im Unterricht in der Schule sei der Lernerfolg am größten.

SPD-Chefin Saskia Esken bewertete den Vorschlag Eisenmanns in einem Interview der Funke-Mediengruppe als „geradezu unverantwortlich“. Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte sich gegen eine Rückkehr zum normalen Schulbetrieb nach dem 10. Januar ausgesprochen.

Am 5. Januar wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten beraten, wie es nach dem 10. Januar weiter geht.

++ Studie: Trotz Corona Zuversicht in Deutschland

(07.07 Uhr) Trotz Corona blicken die Deutschen mit Zuversicht auf das Jahr 2021. Das geht aus einer GfK-Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT) hervor. Danach sieht eine knappe Mehrheit der Bundesbürger (51 Prozent) positiv auf das kommende Jahr (2015: 44 Prozent).

Am hoffnungsvollsten zeigen sich hierbei die Über-65-Jährigen (59 Prozent), während die mittleren Altersgruppen (36 Prozent) mehrheitlich angstvoll auf die Entwicklung der kommenden zwölf Monate schauen. Knapp jeder vierte Deutsche (23 Prozent) glaubt, Deutschland werde Ende des kommenden Jahres wirtschaftlich besser dastehen als heute (2015: 20 Prozent).

++ Erstmals mehr als 1.000 Corona-Tote in Deutschland binnen eines Tages gezählt

(06.36 Uhr) In Deutschland sind erstmals mehr als 1.000 Todesfälle innerhalb eines Tages infolge von Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 1129 Todesfälle erfasst. Die bisherige Rekordzahl lag bei 962 Verstorbenen binnen 24 Stunden und war am Mittwoch vergangener Woche registriert worden.

Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Toten in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg laut den jüngsten Angaben des RKI auf 32.107. Nach Angaben des Instituts wurden ferner 22.459 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden registriert. Die bisherigen täglichen Höchstwerte lagen bei mehr als 30.000 Fällen. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie wuchs auf 1.687.185.

Das RKI hatte vor den Weihnachtstagen mitgeteilt, dass die aktuellen Zahlen nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar seien, da es zum Jahreswechsel hin mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern rechnete. Dennoch war die Zahl der neuen Todesfälle am Mittwochmorgen deutlich höher als vor einer Woche.

++ Gewählter US-Kongressabgeordnete stirbt nach Corona-Infektion

(06.15 Uhr) Ein erst kürzlich gewählter republikanischer Kongressabgeordnete aus dem US-Bundesstaat Louisiana ist nach einer Corona-Infektion mit 41 Jahren gestorben. „Covid-19 hat den gewählten Kongressabgeordneten (Luke) Letlow viel zu früh von uns genommen“, schrieb der Gouverneur des Bundesstaates John Bel Edwards in der Nacht zum Mittwoch auf Twitter.

Luke Letlow ist nach Angaben der „Washington Post“ der ranghöchste US-Politiker, der an Covid-19 gestorben ist. Erst im Dezember hatte sich Letlow in einer Stichwahl durchgesetzt, um seinen Wahlbezirk im Kongress zu repräsentieren.

Am Sonntag hätte er im Amt vereidigt werden sollen. Seine Corona-Infektion hatte Letlow am 18. Dezember öffentlich gemacht. Zunächst habe sich der Politiker Zuhause in Quarantäne begeben. Als sich sein Zustand verschlechterte, sei er in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Das waren die letzten Meldungen von Dienstag

++ 2812 Corona-Neuinfektionen im Südwesten — 108 weitere Todesfälle

(20.43 Uhr) Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 2812 auf 234.481 gestiegen. 4694 Menschen im Südwesten sind nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Dienstag (Stand 16.00 Uhr) mit oder an einer Corona-Infektion gestorben. Das seien 108 mehr gewesen als am Tag zuvor. Als genesen gelten den Angaben zufolge 175.007 Menschen im Südwesten (plus 2724). Diese Angabe beruht auf einer Schätzung.

Der Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt für das ganze Land den Angaben zufolge 141,4 und ist damit etwas niedriger als am Vortag (146,9). Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Wert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. Am niedrigsten sei die sogenannte Inzidenz mit 82,5 im Landkreis Sigmaringen gewesen, am höchsten mit 244,5 in der Stadt Pforzheim.

In intensivmedizinischer Behandlung sind nach Daten des Divi-Intensivregisters derzeit 643 Erkrankte, wie die Behörde in Stuttgart weiter mitteilte. 355 von ihnen würden künstlich beatmet. 85 Prozent der 2425 derzeit betreibbaren Intensivbetten seien belegt.

++ Lockdown-Lockerungen Anfang Januar unwahrscheinlich

(18.54 Uhr) Eine Woche vor der nächsten Bund-Länder-Runde zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie mehren sich die Stimmen für eine Verlängerung des geltenden Lockdowns. Auf die Frage, ob er Anlass sehe, Schülern, Eltern oder Geschäftsinhabern Hoffnungen auf ein Ende des Lockdowns ab 10. Januar zu machen, antwortete Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf: „Wir müssen ehrlich und realistisch bleiben. Diese Hoffnung kann niemand seriös wecken.“ Ähnliche Signale kamen von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD), derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder.

Zwar gab es am Dienstag im Vergleich zur Vorwoche einen Rückgang bei den gemeldeten Corona-Neuansteckungen. Die aktuellen Zahlen bezeichnete Laschet aber im ARD-„Mittagsmagazin“ als nicht repräsentativ und verwies auf weniger Tests und Meldungen über die Weihnachtstage. Müller sagte im ZDF-„Morgenmagazin“: „Ich gehe fest davon aus, dass wir weiterhin mit Einschränkungen leben müssen“. Die Zahlen stagnierten auf einem sehr hohen Stand oder gingen bestenfalls leicht zurück. „Insofern rechne ich damit, dass wir im Januar auch weiter Einschränkungen erleben.“

Der verschärfte Lockdown mit strengen Kontaktbeschränkungen, der Schließung der meisten Geschäfte, Schulen und Kitas sowie der schon länger geltenden Schließung von Restaurants, Theatern, Museen und anderen Freizeiteinrichtungen gilt zunächst bis zum 10. Januar. Am 5. Januar wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder darüber beraten, wie es anschließend weiter geht. Dabei werden die Zahlen der Neuinfektionen und Sterbefälle sowie die Belegung von Intensivbetten in den Krankenhäusern wesentliche Entscheidungskriterien sein.

++ Erste britische Impf-Patientin: 91-Jährige erhält zweite Dosis

(18.09 Uhr) Vor drei Wochen wurde Margaret Keenan als erster Mensch in Großbritannien gegen das Coronavirus geimpft — nun hat die mittlerweile 91-Jährige die zweite Dosis des Mittels erhalten. Der Großmutter wurde die Spritze am Dienstag in der mittelenglischen Stadt Coventry gesetzt.

Für den vollen Impfschutz sind zwei Dosen pro Person nötig. „Es ist fantastisch zu sehen, dass Margaret Keenan ihre zweite Dosis der Pfizer-Biontech-Corona-Impfung bekommen hat“, twitterte Gesundheitsminister Matt Hancock. „Wir werden es gemeinsam durch diese Pandemie schaffen.“

Der Chef des Klinikums, Andy Hardy, sagte, die Pflegekräfte hätten seit der ersten Impfung am 8. Dezember den Kontakt mit „Maggie“ Keenan gehalten. „Wir freuen uns, dass Margaret sich zu Hause gut erholt hat“, sagte Hardy. „Es ist wichtig, dass jeder, der kann, sich impfen lässt.“ Premierminister Boris Johnson hatte an Weihnachten gesagt, bisher hätten knapp 800 000 Menschen eine Dosis erhalten.

Keenan hatte nach der Impfung vor drei Wochen weltweit Schlagzeilen gemacht. Ihre Landsleute hatte „Maggie“ dazu aufgerufen, sich ebenfalls die Impfung verabreichen zu lassen: „Wenn ich sie mit 90 bekommen kann, können Sie es auch.“ Sie hatte zwischen den beiden Impfungen Geburtstag gefeiert.

+++ Hier geht es zum Newsblog von Dienstag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹