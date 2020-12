Corona-Newsblog: Ministerium in BaWü will keine Masken an Grundschulen verteilen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 48.700 (188.241 Gesamt - ca. 136.100 Genesene - 3425 Verstorbene)

Das Wichtigste auf einen Blick:

Ministerium in BaWü will keine Masken an Grundschulen verteilen (18.21 Uhr)

verteilen (18.21 Uhr) Mehr als 2000 neue Fälle und 99 weitere Tote im Südwesten (18.02 Uhr)

im Südwesten (18.02 Uhr) Bayern fordert Testpflicht für Einreisende an Außengrenzen (14.05 Uhr)

für Einreisende an Außengrenzen (14.05 Uhr) Landesregierung gegen Abhol-Angebote im Handel (14.42 Uhr)

im Handel (14.42 Uhr) WHO: Geimpfte sollen zunächst weiter Masken tragen (19.10 Uhr)

++ Corona in drei Asylunterkünften im Kreis Neu-Ulm

(19.44 Uhr) In Asylunterkünften in Illertissen und Neu-Ulm haben sich Bewohner mit Covid-19 infiziert. Das schreibt das Landratsamt Neu-Ulm in seiner aktuellen Corona-Pressemitteilung. Jeweils ein bestätigter Fall wurde in zwei Asylunterkünften in Illertissen und einer Asylunterkunft in Neu-Ulm gemeldet. Das teilte das Landratsamt nun mit. Es wurden bereits entsprechende Reihentestungen veranlasst. Hier lesen Sie mehr.

++ WHO: Geimpfte sollen zunächst weiter Masken tragen

(19.10 Uhr) Auch wer sich gegen das Coronavirus impfen lässt, muss nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Rücksicht auf andere Menschen weiter Vorsichtsregeln beachten. Nach bisherigen Erkenntnisstand schützten die Impfungen wirksam davor, die Lungenkrankheit zu entwickeln. Aber ob sie auch eine Infektion grundsätzlich verhinderten — und damit die Möglichkeit, dass Geimpfte das Virus verbreiteten — sei noch unklar, betonten WHO-Expertinnen am Montag in Genf.

Soziale Distanz, das Tragen von Masken und häufiges Händewaschen seien deshalb eine Zeit lang auch für die Gruppe der Geimpften wichtig. „Die Forschung über die Impfungen muss wirklich noch fortgesetzt werden“, wies die WHO-Impfspezialistin Kate O'Brien auf offene Fragen hin.

++ Weihnachtsfeier mit 40 Personen in Seniorenzentrum

(18.58 Uhr) Ausgerechnet in einem Seniorenzentrum haben rund 40 Mitarbeiter Weihnachten gefeiert. Nach einem anonymen Hinweis rückten mehrere Streifenwagen aus und lösten die Betriebsversammlung in Erding auf, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Feier fand am Freitag im Innenbereich und im Innenhof der Einrichtung statt. Neben einem Ausschank für Getränke fanden die Beamten auch einen Foodtruck vor. Die Polizei nahm die Personalien auf und leitete sie an das zuständige Landratsamt weiter.

++ Ministerium in BaWü will keine Masken an Grundschulen verteilen

(18.21 Uhr) Trotz der grassierenden Corona-Infektionswelle will die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) keine Masken an Grundschullehrer verteilen. In einem Schreiben des Gesundheitsministeriums, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird das Kultusministerium um Prüfung gebeten, ob aus den Beständen an FFP2-Masken auch Grundschullehrer bedient werden könnten. Einem Sprecher des Gesundheitsministeriums zufolge sind derzeit 1,6 Millionen Masken im Bestand übrig.

Allerdings bremst das Kultusministerium. „Da es für die Grundschulen keine Maskenpflicht gibt, hat unsere Amtsleitung entschieden, diesen Schulen keine Masken zu liefern“, heißt es in dem Antwortschreiben. „So soll nicht die Erwartung befördert werden, dass auch an den Grundschulen eine Maskenpflicht kommt.“ Das Kultusministerium verweist auf wissenschaftliche Studien, die festgestellt haben, dass das Infektionsrisiko bei Kindern unter zehn Jahren erheblich geringer ist als bei älteren. Eine Maskenpflicht gibt es für weiterführende Schulen.

++ Mehr als 2000 neue Fälle und 99 weitere Tote im Südwesten

(18.02 Uhr) In Baden-Württemberg ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 2177 Fälle gestiegen, außerdem wurden 99 zusätzliche Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Damit gibt es jetzt landesweit 190.410 bestätigte Ansteckungen seit Beginn der Pandemie, wie das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand: 16 Uhr) in Stuttgart weiter mitteilte. Insgesamt 3523 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Genesenen liegt bei geschätzt 134.647.

Der Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner für das ganze Land stieg auf 190,5 und übertrifft damit nochmals die Inzidenz der vergangenen Tage. Weiterhin liegen alle 44 Stadt- und Landkreise über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt.

18 davon überschreiten mittlerweile die 200er-Marke — der Enzkreis sowie die Stadtkreise Heilbronn und Pforzheim liegen sogar weiter über der Marke von 300 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Da der Reproduktionsfaktor (R-Wert) bei geschätzt 1,17 liegt, steckt ein Infizierter im Schnitt noch immer mehr als eine weitere Person an.

Den neuen Angaben zufolge werden in Baden-Württemberg aktuell 553 an Sars-CoV-2 erkrankte Menschen auf Intensivstationen behandelt, 314 von ihnen müssen per Schlauch beatmet werden.

++ Überbrückungshilfen für Studierende

(17.28 Uhr) Aktuell wird viel über Wirtschaftshilfen diskutiert – für die Gastronomie, die Veranstalter oder die Autohersteller. Eine sehr große Gruppe wurde jedoch regelrecht vergessen: die drei Millionen Studierenden. Viele von ihnen haben ihre Nebenjobs verloren und wissen nicht, wie sie weiterhin ihre Lebenshaltungskosten finanzieren sollen.

Da ein Bezug von Arbeitslosengeld II für Studenten ausgeschlossen ist, fallen sie durch das Sicherungsnetz unseres Sozialsystems. Deshalb wurde nun die sogenannte Überbrückungshilfe reaktiviert. Mehr im folgenden Beitrag von Regio TV.

++ Rückschlag für „Tübinger Weg“ - Steigende Infektionen in Heimen

(17.13 Uhr) Einige Zeit galt das Modell Tübingen mit seiner Anti-Corona-Strategie als Vorbild für andere Städte, jetzt gibt es Rückschläge. Nachdem bis Mittwoch vergangener Woche kein einziger Infektionsfall in den Pflegeeinrichtungen registriert worden war, sind jetzt gleich drei Tübinger Pflegeeinrichtungen betroffen, wie Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) am Montag mitteilte.

„Obwohl es mehrfach Infektionen bei den Pflegekräften gab, hat die Barriere, die wir durch die regelmäßigen Schnelltests errichtet haben, in den meisten Fällen gehalten. Leider war das Netz nicht engmaschig genug, denn wir konnten die Tests nicht verpflichtend anordnen“, sagte Palmer. Hier lesen Sie mehr.

So funktionieren Schnelltests am Klinikum in Friedrichshafen.

++ Deutlich weniger Teilnehmer bei Massentest in Österreich als erhofft

(17.01 Uhr) In Österreich haben deutlich weniger Menschen als erhofft an einem Corona-Massentest teilgenommen. An den kostenlosen Schnelltests beteiligten sich in den vergangenen zwei Wochen zwei Millionen Menschen, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Montag mitteilte. Das waren nur 22,6 Prozent der gut 8,8 Millionen Einwohner Österreichs. Die Regierung hatte ursprünglich auf eine Teilnahme von 60 Prozent gehofft.

Anschober zeigte sich trotzdem zufrieden und sprach von einem „gelungenen Schritt zur Eingrenzung der Pandemie in Österreich“. Bei den Tests wurden seinen Angaben zufolge 4200 Infizierte ausfindig gemacht. Die nächste Testreihe soll bereits Anfang Januar stattfinden.

++ Landtagsvotum trennt Bayern von Weihnachts-Lockdown mit offenem Ende

(16.28 Uhr) Der harte Corona-Lockdown in Bayern ab Mittwoch ist beschlossene Sache. Das Kabinett setzte den Beschluss von Bund und Ländern am Montag per Neuauflage der Infektionsschutzverordnung in geltendes Recht um. Nun muss dem am Dienstag formell nur noch der Landtag zustimmen.

Dies ist aber im Grunde nur ein formeller Akt, da die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern den Kurs der von ihnen getragenen Staatsregierung unterstützen und sie die Mehrheit der Stimmen im Landtag haben.

„Wir fahren runter“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung in München. Wie lange das öffentliche Leben im Freistaat zur Eindämmung ausgebremst werden soll, ließ er ausdrücklich offen. Zunächst gelte die Regelung bis zum 10. Januar 2021. Söder sagte aber: „Ob der 10. Januar das Enddatum ist, kann keiner versprechen, das wird sehr von uns allen abhängen.“ Er glaube persönlich aber nicht, „dass am 10. Januar alles vorbei ist“.

Trotz der weitreichenden Beschlüsse von Bund und Ländern sieht Bayern aber noch offene Fragen im Infektionsschutz. Söder kündigte an, noch in dieser Woche mit dem Bund über eine Corona-Testpflicht für alle Einreisenden an den Außengrenzen sprechen zu wollen.

++ Land sucht freiwillige Impfhelfer

(16.21 Uhr) Baden-Württemberg sucht für die bevorstehende Corona-Massenimpfung freiwillige Helfer. Spätestens Anfang Januar solle ein Impfstoff zur Verfügung stehen, teilte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Montag in Stuttgart mit. Für die geplanten 59 Impfzentren und die mobilen Impfteams brauche man Unterstützer, die dafür auch eine Bezahlung erhielten.

Helfen können den Angaben zufolge Menschen mit medizinischer Vorbildung sowie Frauen und Männer, die sich um Verwaltungsaufgaben und Dokumentation kümmern. Für die „Herkulesaufgabe“, viele Millionen Baden-Württemberger zu impfen, würden unterstützende Hände gebraucht, so Lucha.

++ New Yorker Krankenschwester als erster Mensch in den USA gegen Corona geimpft

(16.07 Uhr) Als erster Mensch in den USA ist eine New Yorker Krankenschwester mit dem Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer geimpft worden. Die Impfung von Sandra Lindsay vom Krankenhaus Long Island Jewish Medical Center wurde am Montag live im US-Fernsehen übertragen.

„Erst Impfung verabreicht“, schrieb US-Präsident Donald Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Herzlichen Glückwunsch USA! Herzlichen Glückwunsch Welt!“

Der Pfizer-Biontech-Impfstoff hatte am Freitag als erstes Vakzin eine Notfallzulassung in den USA erhalten. Daraufhin begann eine riesige Logistik-Aktion, um den Impfstoff im ganzen Land zu verteilen. Zunächst sollen Gesundheitspersonal und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden.

In Großbritannien hatten die flächendeckenden Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech-Pfizer am Dienstag vergangener Woche begonnen. Die USA sind das sechste Land, in dem dieser Impfstoff grünes Licht erhielt. Die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA fiel nur drei Wochen nach dem Antrag der beiden Unternehmen auf eine Notfallzulassung.

++ Kostenlose FFP2-Masken ab Dienstag

(15.57 Uhr) Ab Dienstag können rund 27 Millionen Deutsche aus Corona-Risikogruppen die ersten kostenlosen FFP2-Masken erhalten. Eine entsprechende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) soll dazu am Dienstag in Kraft treten, wie ein Ministeriumssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Ausgabe der Schutzmasken erfolgt in einem stufenweisen Verfahren. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

In einem ersten Schritt sollen ab Dienstag über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen drei Masken gratis in der Apotheke holen können. Zum Abholen ist Zeit bis zum 6. Januar. Laut Informationen des Ministeriums genügt dazu die Vorlage des Personalausweises „oder die nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen“. Zur Abholung könne auch eine andere Person bevollmächtigt werden.

Im zweiten Schritt können diese Menschen ab 1. Januar weitere zwölf Masken erhalten. Dafür sollen sie von der Krankenkasse Coupons für zweimal je sechs FFP2-Masken bekommen — vorgesehen ist dafür dann ein Eigenanteil von jeweils 2 Euro für je sechs Masken. Den Bund kostet die Aktion insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro. FFP2-Masken filtern Partikel besonders wirksam aus der ein- oder ausgeatmeten Atemluft, sie bieten allerdings auch keinen 100-prozentigen Schutz.

++ SPD fordert Paradigmenwechsel von Landesregierung

(15.07 Uhr) Weltfremd, chaotisch, zerstritten - die SPD hat der Landesregierung ein miserables Management der Corona-Krise vorgeworfen.

Fraktionschef Andreas Stoch forderte am Montag bei einer Sondersitzung im Landtag einen Paradigmenwechsel von Grün-Schwarz. Die Maßnahmen dürften nicht mehr danach ausgerichtet sein, was gesellschaftlich wichtig oder nicht wichtig sei, sondern ob sie gegen das Virus wirkten. Es gehe nicht darum, was leicht zu verordnen sei, sondern was helfe gegen die Ausbreitung der Pandemie. Es gehe nicht darum, ob die Schulen offen bleiben oder geschlossen werden, sondern wie man so viel Unterricht wie möglich mit dem geringsten Risiko durchführen könne.

Stoch forderte von der Landesregierung eine Strategie auch für die Zeit nach dem 10. Januar. Die Menschen brauchten eine Perspektive. Er warf Grünen und CDU Wahlkampfgetöse vor und einen „lähmenden Streit um Profilierungssucht“.

++ Bayerns Kirchgänger sollen an Weihnachten bis 21 Uhr wieder zu Hause sein

(14.59 Uhr) Auch an Weihnachten sollen Kirchgänger nicht nach 21 Uhr auf Bayerns Straßen unterwegs sein. Es wäre gut, wenn die Gottesdienste so geplant würden, „dass die Menschen um 21 Uhr wieder zu Hause sein könnten“, sagte Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) am Montag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München.

Es soll sich das ganze Leben nach 21 Uhr draußen beruhigen, insofern keine Mobilität. Florian Herrmann, Staatskanzlei-Chef

Er kündigte ab, dass die Staatsregierung darüber nun mit den Kirchen sprechen werde. In der Praxis würde dies bedeuten, dass etwa Christmetten deutlich vorverlegt werden müssen, da sie traditionell meist erst um Mitternacht, in vielen Pfarrgemeinden aber auch schon um 22 oder 23 Uhr beginnen.

Herrmann betonte, dass die „nächtliche Ausgangssperre“ wichtig sei, um die Zahl der Kontakte insgesamt zu reduzieren. „Es soll sich das ganze Leben nach 21 Uhr draußen beruhigen, insofern keine Mobilität“, sagte Herrmann. Er betonte, eine eineinheitliche Umsetzung auch an den Weihnachtstagen sei zudem wichtig, damit die Regeln „letztendlich auch gerecht“ blieben.

++ Wegen Schul- und Kita-Schließungen: Bayern will Notbetreuung einrichten

(14.49 Uhr) Während der landesweiten Schul- und Kita-Schließungen in Bayern wird es aus Sicht der Landesregierung großzügige Notbetreuungsmöglichkeiten geben. Das kündigten Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) nach der Kabinettssitzung am Montag in München an.

An den Schulen soll es eine Notbetreuung für Kinder der Jahrgangsstufen eins bis sechs geben, sowie für Schüler der Förderschulen und Kinder mit Behinderungen.

Trautner versicherte, man werde „eine gute, unbürokratische Lösung ermöglichen“. „Eltern, die unbedingt eine Betreuung für ihr Kind brauchen, die die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, können ihre Kinder weiterhin betreuen lassen.“

Das gelte insbesondere für Eltern, die einer Erwerbstätigkeit nachgingen, die keinen Urlaub mehr hätten und keine anderen Möglichkeiten sähen. Man verzichte auch bewusst auf die Definition einzelner Berufsgruppen.

Und auch Kinder, die einen speziellen Betreuungsbedarf haben, Kinder mit Behinderungen oder Kinder, deren Betreuung vom Jugendamt angeordnet ist, dürfen laut Trautner ebenfalls weiter betreut werden.

++ Regierung spricht sich gegen Abhol-Angebote im Handel aus

(14.42 Uhr) Die Landesregierung hält überhaupt nichts von Abhol-Angeboten im Handel. „Abholmöglichkeiten jenseits der Gastronomie wären kontraproduktiv“, sagte ein Regierungssprecher der dpa am Montag. „Dann stehen die Leute wieder in den Straßen vor den Läden.“

Jetzt gelte es, Kontakte radikal zu reduzieren. Das sei der Geist des Bund-Länder-Beschluss vom Sonntag. Je weniger Kontakte, um so weniger könne das Virus wüten. „Je mehr Ausnahmen wir machen, desto länger brauchen wir, bis die Infektionszahlen deutlich runter sind, desto länger dauert das Elend des Lockdowns, desto länger müssen die Geschäfte zubleiben.“

++ Bayern fordert Corona-Testpflicht für Einreisende an Außengrenzen

(14.03 Uhr) Zum Schutz vor Corona-Ansteckungen fordert Bayern vom Bund die Einführung einer Testpflicht für alle Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen.

„Wir brauchen am besten eine nationale Regelung, denn ich mache mir große Sorgen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die trotz der Pandemie vielen geplanten Reisen in den kommenden Wochen zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Themen Grenze und Urlaubsrückkehrer müssten „sehr ernst“ genommen werden.

Die jetzige Rechtslage ist bei der Bundesebene so, dass ist sozusagen eine Quarantäne-Pflicht gibt. Markus Söder

Söder erinnerte daran, dass Grenzgänger und Urlaubsrückkehrer bereits im Sommer nach den Ferien immer wieder das Virus nach Bayern eingetragen hätten. Auch jetzt zeige sich, dass in den Grenzgebieten die Ansteckungszahlen besonders hoch seien — nicht nur in Bayern. „Die jetzige Rechtslage ist bei der Bundesebene so, dass ist sozusagen eine Quarantäne-Pflicht gibt“, sagte Söder. Verstöße seien zwar mit einem Bußgeld belegt, gleichwohl wolle Bayern noch in dieser Woche mit den Bund noch einmal diskutieren, ob nicht auch eine Testpflicht vereinbart werden könne.

++ Schweiz bleibt weiter ohne sofortigen Lockdown

(13.20 Uhr) Die Schweiz zögert trotz hoher Corona-Infektionszahlen weiterhin, sofort einen landesweiten Lockdown zu verhängen.

„Wir versuchen einen anderen Weg“, sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Montag. Die bisherigen Maßnahmen könnten aber nur greifen, wenn alle Schweizer mitmachten. Vorsorglich diskutiere die Regierung derzeit mit den Kantonen einen „Eskalationsmechanismus“ während der Festtage. Am kommenden Freitag seien Entscheidungen zu erwarten. Die Corona-Situation hat sich besonders in der Zentral- und der Ostschweiz sowie im Raum Zürich verschärft.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag innerhalb von 72 Stunden 10.726 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Rechnerisch und unter Berücksichtigung der Zahl der Einwohner entspräche das in Deutschland mehr als 30.000 Fälle binnen 24 Stunden.

++ In Kirchheim und Westhausen plant man an einer Notbetreuung

(13.04 Uhr) Am Mittwoch gehen die Schulen in vorgezogene Weihnachtsferien und folgen damit dem aktuellen Beschluss von Bund und Ländern zu den Corona-Maßnahmen. In kürzester Zeit sollen nun Notbetreuungen bis zum eigentlichen Ferienbeginn organisiert werden. Hier lesen Sie mehr.

++ Bestätigter Corona-Fall in Herdwangen-Schönach

(11.52 Uhr) Die Gemeinde Herdwangen-Schönach hat einen bestätigen Fall von Covid-19 im Kinderland in Herdwangen gemeldet. Das teilt Bürgermeister Ralph Gerster in einer Pressemeldung mit.

Betroffen sind die Drachenburg und die Kinder der Ganztagsbetreuung. Elternbeiräte und Eltern wurden bereits über Gruppenchats über die Sachlage informiert. Hier lesen Sie mehr.

++ Einzelhandel hofft auf Erlaubnis für Abhol-Angebote

(11.43 Uhr) Einzelhändler in Baden-Württemberg hoffen mit Blick auf den harten Corona-Lockdown ab Mittwoch zumindest auf ein paar kleine Ausnahmen.

„Wir gehen fest davon aus, dass wir Click+Collect haben können“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes, Sabine Hagmann, am Montag. Click+Collect bedeutet, dass Kunden etwas online bestellen und dann im Geschäft abholen können. Viele Händler hätten in den vergangenen Monaten entsprechende Angebote unter Einhaltung aller Hygienemaßgaben entwickelt, die müssten sie nun auch nutzen dürfen.

++ Erhöhtes Corona-Risiko für Raucher

(11.16 Uhr) Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sieht in der Gefahr von Corona-Infektionen einen zusätzlichen Grund dafür, mit dem Rauchen aufzuhören.

Raucher mit geschädigtem Bronchialsystem hätten „nach aktueller Datenlage ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf“, erklärte BZgA-Chefin Heidrun Thaiss am Montag in Bonn. Studien legten auch nahe, dass Raucher anfälliger für Ansteckungen seien. Dabei spielten rauchertypische Gewohnheiten eine Rolle.

So würden beim Rauchen regelmäßig die Finger nahe an das Gesicht gebracht, erläuterte Thaiss. Sie wies zugleich darauf hin, dass es zu den Zusammenhängen von Rauchen und Corona bislang nur wenige aussagekräftige wissenschaftliche Studien gebe.

Bekannt sei aber auch generell, dass Rauchen das Immunsystem schwäche und anfälliger für Atemwegserkrankungen mache. Prinzipiell sei es „zu jedem Zeitpunkt empfehlenswert, mit dem Rauchen aufzuhören“, betonte sie.

++ Bayerischer Handel erklärt Weihnachtsgeschäft für „gelaufen“

(10.57 Uhr) Der bayerische Handel kippt nach den jüngsten Corona-Beschlüssen seine Prognose für das Weihnachtsgeschäft. Man werde die ursprünglich erwarteten 14 Milliarden Euro Umsatz nicht erreichen, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, am Montag. „Das Weihnachtsgeschäft ist gelaufen.“

Durch die erwartete Schließung vieler Geschäfte ab Mittwoch würden dem stationären Einzelhandel pro Tag 150 Millionen Euro Umsatz verloren gehen, sagte Ohlmann. In den noch verbleibenden zwei Tagen erwartet er zwar ein verstärktes Geschäft, „aber keinen Massenansturm“. Rund zwei Drittel des bayerischen Einzelhandels seien betroffen — etwa 40.000 Betriebe.

Zudem wird sich laut Ohlmann nun ein noch größerer Teil der Weihnachtseinkäufe ins Internet verlagern. Konservativ geschätzt geht er von 3 Milliarden Euro Onlineumsätzen aus. Im November hatte der Verband noch mit 2,3 Milliarden gerechnet. Allerdings könne der Onlinehandel nicht alles kompensieren.

Ein Teil der jetzt wegfallenden Umsätze im stationären Handel könnte aber nur verschoben sein: Unter vielen Christbäumen würden dieses Jahr Gutscheine als „weihnachtlicher Problemlöser“ liegen, sagt Ohlmann. „Unsere große Hoffnung ist, dass die Menschen nach dem 10. Januar kommen.“

++ Steinmeier ruft zu Solidarität und Rücksicht auf

(10.40 Uhr) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für den zweiten Lockdown zu Solidarität und Geduld aufgerufen. „Wir alle hatten gehofft weiter zu sein, aber das Virus hat uns weiterhin stark im Griff“, sagte er am Montag bei einer Rede im Schloss Bellevue.

Die steigende Zahl der Corona-Patienten macht den Kliniken zu schaffen. (Foto: Symbol dpa)

Noch nie sei das öffentliche Leben so stark eingeschränkt gewesen wie jetzt. Doch diese Maßnahmen seien nötig: „Wenn sich Tag für Tag zehntausende Menschen anstecken, hunderte sterben, Ärzte und Pflegekräfte an der Belastungsgrenze sind, reichen die bisherigen Anstrengungen nicht aus“, sagte der Bundespräsident.

Das Gesundheitssystem darf nicht kollabieren. Frank-Walter Steinmeier

Man müsse jetzt konsequenter handeln. Das betreffe die politische, aber auch die persönliche Ebene. „Jede und jeder muss sich fragen, was kann ich zusätzlich tun, um andere zu schützen. Vor allem Menschen, die besonders gefährdet sind.“

Steinmeier wisse, dass die aktuellen Maßnahmen aufs Gemüt drücken. Sie machen einsam, wirtschaftliche Existenzen stehen auf dem Spiel. Aber bis die Infektionszahlen gesenkt sind, dürfe es keine Lockerung geben. „Das Gesundheitssystem darf nicht kollabieren“, mahnte der Bundespräsident.

Immerhin werden die ersten Corona-Impfstoffe noch im Dezember zugelassen, hunderte Impfzentren seien bereits eingerichtet oder befinden sich im Aufbau und nach Neujahr sollen die ersten Impfungen beginnen. Das mache Hoffnung auf ein Ende der Pandemie.

++ FDP bemängelt Vorbereitung für geplante Impfung

(10.05 Uhr) Die FDP wirft der Bundesregierung große Versäumnisse bei der Vorbereitung der geplanten Impfung gegen Covid-19 vor.

„Seit Monaten hören wir aus dem Kanzleramt und von den Ministerpräsidenten, dass im Winter eine zweite Welle zu erwarten sei und dass es dann alsbald mit dem Impfen losgehen werde, trotzdem wurden für beides praktisch kaum Vorbereitungen getroffen“, kritisierte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae.

„Man hätte längst ohnehin leerstehende Veranstaltungsorte als Impfzenten herrichten, zusätzliches Personal für die Verabreichung des Impfstoffes schulen und Impfverzeichnisse anlegen können, damit man weiß, wer überhaupt geimpft werden möchte“, sagte der Innenpolitiker der Deutschen Presse-Agentur. All dies sei aber entweder gar nicht geschehen oder — im Falle der Impfzentren — viel zu spät in Angriff genommen worden.

Hier seien die Versäumnisse ähnlich groß wie in vielen Schulen, wo die Sommerferien nicht genutzt worden seien für den Einbau von Luftfilteranlagen und die Schulung von Lehrkräften, die sich schwertun mit dem Online-Unterricht.

++ Fast 300.000 Corona-Tote in den USA — Impfung soll beginnen

(9.36 Uhr) Kurz vor Beginn der Impfungen nähert sich die Zahl der Corona-Toten in den USA der Marke von 300.000. Bis einschließlich Sonntag starben 299.177 Menschen in Verbindung mit dem Virus Sars-CoV-2, wie aus den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore am Montagmorgen (MEZ) hervorgeht.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen erreichte demnach am Sonntag binnen 24 Stunden 190.920 nach 219.510 am Samstag. Für Sonntag meldete die JHU zudem 1389 Tote im Zusammenhang mit Corona, am Samstag waren 2352 Todesfälle verzeichnet worden.

In den USA soll heute die Impfung mit dem Corona-Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer beginnen. Die US-Arzneimittelbehörde hatte Ende vergangener Woche die Notfallzulassung für das Mittel erteilt. Als erstes sollen Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden.

++ Kinderschutzbund fordert Lockdown-Hilfen für arme Familien

(9.20 Uhr) Der Deutsche Kinderschutzbund verlangt wegen des harten Lockdowns finanzielle Hilfe für arme Familien.

„Wir geben jetzt viel Geld aus, um Kneipen, Restaurants und den Einzelhandel zu retten. Arme Kinder dürfen aber nicht noch mehr abgehängt werden als ohnehin schon“, sagte Präsident Heinz Hilgers den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag. „Wir fordern deshalb die Übernahme der Kosten für ein digitales Endgerät für bedürftige Kinder sowie eine Kompensationszahlung für arme Familien.“ Für diese Familien sei es fast nicht zu schaffen, für ihre Kinder ein Laptop oder Tablet für den Fernunterricht zur Verfügung zu stellen.

Hilgers gab außerdem zu bedenken, dass mit der Ausweitung des Distanzunterrichts vor Weihnachten Kinder und Jugendliche nicht mehr mittags in der Schule verpflegt würden. „Viele Kinder mit Eltern mit geringem Einkommen haben Anspruch auf ein kostenloses Mittagessen in Kita oder Schule. Diese Leistung fällt ersatzlos weg und wird an keiner Stelle kompensiert.“

++ Impfstoff-Hersteller Curevac macht weiteren Schritt zur Zulassung

(8.40 Uhr) Das deutsche Biotech-Unternehmen Curevac ist auf dem Weg zur Zulassung seines Corona-Impfstoffes einen Schritt weiter. Nach Angaben des Unternehmens von Montag hat die zulassungsrelevante klinische Phase-III-Studie mit voraussichtlich mehr als 35.000 Teilnehmern begonnen.

Mit ersten Ergebnissen rechnet Curevac nach Angaben eines Sprechers Ende des ersten Quartals 2021. Curevac-Chef Franz-Werner Haas sprach nach dem Start der dritten Phase von einem „Meilenstein in der Entwicklung unseres Impfstoffkandidaten CVnCoV“.

Ebenso wie der Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer arbeitet auch Curevac mit diesem synthetisch erzeugten Botenmolekül, das im Körper die Bildung eines Virus-Eiweißes anregt. Dies löst eine Immunreaktion aus, die den Menschen vor dem Virus schützen soll.

++ OECD-Chef warnt Industrieländer vor Impf-Egoismus

(8.32 Uhr) Der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Angel Gurría, hat Deutschland und die anderen Industrieländer vor Egoismus bei ihrer Corona-Impfstrategie gewarnt.

Das wäre klug für alle. Dieses Virus wird erst besiegt sein, wenn es überall auf der Welt besiegt ist. Angel Gurría, Generalsekretär der OECD

„Einige Länder haben viel zu viel Impfstoff, andere haben gar nichts“, sagte der 69-Jährige der Tageszeitung „Die Welt“ am Montag. „Warum denken wir nicht an die fünf Milliarden Menschen in ärmeren Ländern?“, sagte der ehemalige mexikanische Außen- und Finanzminister, der im kommenden Mai die Führung der OECD nach 14 Jahren an der Spitze der Organisation abgeben wird.

Kanada habe sich 300 Millionen Impfdosen gesichert für 40 Millionen Einwohner, sagte Gurría. Die USA hätten 800 Millionen Impfdosen gekauft für eine Bevölkerung von etwas mehr als 300 Millionen Menschen.

Auch Deutschland strebt mehr Impfdosen an als es Einwohner hat, wobei das Missverhältnis geringer ist als in den USA und Kanada. Der Impfstoff müsse gerechter verteilt sein, forderte Gurría. „Das wäre klug für alle. Dieses Virus wird erst besiegt sein, wenn es überall auf der Welt besiegt ist.“

++ Altmaier erwartet trotz Lockdowns keine Rezession wie im Frühjahr

(8.17 Uhr) Wirtschaftsminister Peter Altmaier geht trotz des harten Corona-Lockdowns ab Mittwoch nicht davon aus, dass die Wirtschaft wie im Frühjahr einbricht.

„Ich bin mir relativ sicher, dass wir eine Rezession wie im Frühjahr diesen Jahres diesmal nicht erleben werden“, sagte der CDU-Politiker am Montag im Deutschlandfunk. „Es ist möglich, wenn wir klug vorgehen, auch jetzt noch einmal die wirtschaftliche Substanz des Landes zu bewahren.“

Dazu gehörten Hilfsmaßnahmen, aber auch, dass die Einschränkungen nicht immer wieder verlängert werden müssten, „weil wir nicht mutig genug sind“. Rückblickend sei die Politik mit den weniger harten Maßnahmen der vergangenen Wochen im Kampf gegen das Coronavirus zu mutlos gewesen.

++ Kliniken bei Intensiv-Betten am Limit - Cluster sollen helfen

(7.49 Uhr) Was tun Kliniken, wenn die Zahl der Intensivbetten für Covid-19-Patienten zur Neige geht? Vor dieser Frage stand kürzlich etwa der Klinikverbund Südwest, dessen Kapazitäten für die Intensiv-Versorgung zweier Covid-Patienten nicht mehr ausreichten. Der Verbund aus sechs Häusern nutzte als eines der ersten Krankenhäuser im Land das sogenannte Clusterkonzept und fand Hilfe beim Klinikum Karlsruhe.

Diese auch von anderen Bundesländern mit Interesse beobachtete Strategie legt sechs Versorgungsgebiete im Südwesten fest - Stuttgart/Ludwigsburg, Karlsruhe und die Regionen um die Unikliniken in Tübingen, Freiburg, Ulm und Heidelberg.

„Das hat gut funktioniert und uns sehr geholfen“, sagt Ingo Matheus, Sprecher des Klinikverbundes mit Sitz in Sindelfingen. Die beiden Corona-Patienten seien Anfang Dezember aus Nagold und Calw per Hubschrauber in die badische Metropole gebracht worden. Das für den mittleren Oberrhein und Nordbaden zuständige Karlsruher Klinikum hat insgesamt vier auswärtige Patienten aufgenommen und hatte zumindest vergangene Woche kein Intensivbett mehr frei. Hier lesen Sie mehr.

++ Sechs Prozent mehr Müll in der Corona-Pandemie

(7.07 Uhr) Während der Corona-Pandemie haben die Privathaushalte in diesem Jahr deutlich mehr Müll verursacht. Die eingesammelte Menge von Plastik und anderen Leichtverpackungen sowie von Glas stieg in diesem Jahr um jeweils rund sechs Prozent, wie eine Umfrage des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) unter seinen Mitgliedsfirmen ergab.

Der Grund: In Pandemiezeiten gehen die Menschen zum Essen weniger oder gar nicht mehr in Restaurants, stattdessen kaufen sie mehr ein oder bekommen Essen geliefert. Der BDE wertet die Umfrageergebnisse als Beleg dafür, dass Abfallvermeidung in Corona-Zeiten kaum möglich sei.

++ Kontroverse Landtagsdebatte über Corona-Lockdown erwartet

(6.08 Uhr) Der baden-württembergische Landtag befasst sich am Montag (14.00 Uhr) mit dem von Bund und Ländern geplanten Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In einer Sondersitzung wollen die Abgeordneten über die weitreichenden Einschnitte in das private und öffentliche Leben sprechen. Dabei zeichneten sich schon am Sonntag Kontroversen ab.

Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten vereinbart, ab Mittwoch Schulen, Kitas und den Handel weitestgehend zu schließen. Baden-Württemberg übernimmt im Wesentlichen diese Beschlüsse, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann ankündigte. Die landesweiten Ausgangsbeschränkungen gelten weiter.

Der Grünen-Politiker argumentierte vor allem mit den massiv steigenden Zahlen an Neuinfektionen, Intensivpatienten und Todesfällen. „Das exponentielle Wachstum ist leider zurück und das Virus ist stärker denn je“, sagte er.

Das Virus ist stark und wir müssen jetzt zeigen, wir sind stärker. Winfried Kretschmann

Beim Thema Schulschließungen hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ihren Widerstand gegen Schulschließungen beendet. Die Weihnachtsferien sollen nun außer für Abschlussklassen nach vorn verlegt werden. In Kitas und Schulen gibt es aber Notbetreuung.

Wie die dpa erfuhr, hat es in der Kabinettsrunde zum Lockdown von Seiten der CDU auch Fragen nach möglichen weitergehenden Ausnahmen gegeben. Vize-Regierungschef und CDU-Landesvorsitzender Thomas Strobl teilte jedoch mit, es sei gut, den Lockdown jetzt bundeseinheitlich zu regeln.

SPD-Chef Andreas Stoch warf der Landesregierung vor, zu lange gebraucht zu haben. Hoffnung und Zeit seien verspielt worden. „Die Landesregierung muss aus diesen Erfahrungen Konsequenzen ziehen“, sagte er. „Wir brauchen dringend Strategien bis ins Frühjahr, für Schulen und Handel und das öffentliche Leben. Wenn wir uns jetzt auf dem harten Lockdown ausruhen, geraten wir wieder ins Hintertreffen.“

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte insbesondere die Schulschließungen: „Wieder einmal sollen Schülerinnen und Schüler sowie die Familien die bittere Lockdown-Suppe auslöffeln.“ Es sei das völlig falsche Signal, die Schulen zu schließen und bis Klasse 7 lediglich eine Notbetreuung anzubieten. „Im 21. Jahrhundert gibt es intelligentere Maßnahmen als den Wettstreit um möglichst drastische Einschränkungen der Freiheit und des Rechts auf Betreuung und Bildung durch Quasi-Hausarrest“, erklärte der Liberale.

++ Kanzleramtsminister: Maß halten beim Weihnachtsshopping in der Stadt

(21.53 Uhr) Kanzleramtsminister Helge Braun hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, die zwei verbleibenden Tage mit geöffneten Geschäften nicht für ausgiebige Weihnachtseinkäufe in den Innenstädten zu nutzen. Die Corona-Infektionszahlen seien jetzt so hoch, „dass wir unmittelbar die Kontakte reduzieren müssen“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in der ARD. Montag und Dienstag sollten nicht so genutzt werden, dass es in den Innenstädten übervoll werde.

Zur Begründung, warum die Verschärfungen erst ab Mittwoch gelten, sagte Braun: „Manche Länder brauchen eben diese zwei Tage noch. Deshalb haben wir uns auf den Mittwoch geeinigt, um die Maßnahmen vorzubereiten.“

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) forderte die Bürger am Sonntagabend bei „Bild Live“ auf, „an den kommenden beiden Tagen keinen Black Friday zu veranstalten, sondern nur die nötigsten Einkäufe zu tätigen.“ Man solle in diesem Jahr auf geplante Weihnachtseinkäufe verzichten.

Bei Weihnachtsgeschenken könne es in den nächsten beiden Tagen zu „erhöhtem Kundenaufkommen“ kommen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE, Stefan Genth, dem „Handelsblatt“. Die Händler hätten aber in vergangenen Monaten bewiesen, dass sie funktionierende Hygienekonzepte haben. „Zudem haben viele Kunden ihre Planungen in den letzten Tagen sicherlich schon auf den drohenden Lockdown eingestellt.“

Zum Beginn des am Sonntag beschlossenen Lockdowns werden vom Mittwoch an auch die meisten Geschäfte geschlossen. Ausnahmen gelten für Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken. Dazu zählen zum Beispiel Lebensmittelläden, Apotheken und Fahrradwerkstätten.

++ Krankenhausverband rechnet mit 5000 Covid-19-Intensivpatienten zum Jahreswechsel

(20.59 Uhr) Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) rechnet trotz des bevorstehenden Lockdowns mit weiter steigenden Zahlen an Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. „In den nächsten zwei Wochen werden die Infektionszahlen zunächst noch einmal steigen. Der Lockdown wirkt erst mit Verzögerung“, sagte DKG-Präsident Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montagsausgaben). „Ich rechne damit, dass die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen von derzeit rund 4500 auf 5000 zur Jahreswende steigen wird.“

Es sei bereits jetzt an einigen Stellen eine Überlastung der Krankenhäuser zu beobachten, sagte Gaß. Regelpatienten könnten nicht mehr so versorgt werden wie sonst. Dort müsse dann eine Auswahl stattfinden. „Das ist aber keine Triage in dem Sinne, wie sie in Frankreich und Italien stattfinden musste, wo Ärzte entscheiden mussten, wer noch beatmet wird und wer nicht“, betonte der Chef der Krankenhausgesellschaft.

++ Steinmeier wendet sich vor Corona-Lockdown an die Öffentlichkeit

(19.20 Uhr) Kurz vor Inkrafttreten des harten Corona-Lockdowns will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Öffentlichkeit wenden. Für Montag (10 Uhr) kündigte das Bundespräsidialamt ein Pressestatement Steinmeiers zur „aktuellen Lage in der Pandemie“ an.

++ 2277 neue Corona-Fälle und 25 weitere Tote in Baden-Württemberg

(18.30 Uhr) In Baden-Württemberg ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 2277 Fälle gestiegen, außerdem wurden 25 zusätzliche Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Damit gibt es jetzt landesweit 188.233 bestätigte Ansteckungen seit Beginn der Pandemie und insgesamt 3424 Tote, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag (Stand: 16 Uhr) mitteilte.

Demzufolge sind derzeit 526 an Sars-CoV-2 Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung, von denen 304 (57,59 Prozent) invasiv beatmet werden. Insgesamt seien 2083 von 2520 einsatzfähigen Intensivbetten (82,65 Prozent) belegt. Die Zahl der Genesenen wuchs schätzungsweise um 2140 auf 133.030.

Der Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt für das ganze Land aktuell 187,2 und übertrifft noch einmal die Inzidenz der vorangegangenen Tage. Weiterhin liegen hier alle 44 Stadt- und Landkreise über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. 17 davon überschreiten mittlerweile die 200er-Marke, der Enzkreis sowie die Stadtkreise Heilbronn und Pforzheim sprengen sogar die Marke von 300 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner.

