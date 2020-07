Corona-Newsblog: Millionen-Verluste für Württembergische Staatstheater wegen Corona

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 650 (36.492 Gesamt - ca. 34.000 Genesene - 1.838 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.838

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 5150 (202.345 Gesamt - ca. 188.100 Genesene - 9.090 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.090

Das Wichtigste auf einen Blick:

EU-Gipfel einigt sich auf historisches Corona-Paket (6.11 Uhr)

auf historisches Corona-Paket (6.11 Uhr) Baden-Württemberg hilft Kommunen mit Milliarden-Paket (6.38 Uhr)

(6.38 Uhr) Neue Infektionen am Bodensee und im Landkreis Ravensburg (15.23 Uhr / 17.33 Uhr)

am und im (15.23 Uhr / 17.33 Uhr) Millionen-Verluste für Württembergische Staatstheater wegen Corona (17.42 Uhr)

für Württembergische wegen Corona (17.42 Uhr) Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg unter Umständen möglich (10.57 Uhr)

++ Millionen-Verluste für Württembergische Staatstheater wegen Corona

(17.42 Uhr) Nach dem Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie verbuchen die Württembergischen Staatstheater Verluste in Millionenhöhe. Die Saison sei vielversprechend gestartet mit einer höheren Auslastung als im Vorjahr und nahezu ausgebuchten Ballett-Abenden, teilte der Verwaltungsrat der Staatstheater am Dienstag mit.

Allerdings habe es seit Mitte März keine Vorstellungen mehr gegeben, zwei Monate später sei die reguläre Saison beendet worden.

Bis Ende des Jahres fehlten rund 7,4 Millionen Euro an Einnahmen. Der Geschäftsführende Intendant Marc-Oliver Hendriks, dessen Vertrag um fünf Jahre verlängert wurde, geht von einem Fehlbetrag von bis zu 4 Millionen Euro aus, weil unter anderem die Einführung von Kurzarbeit die Summe etwas verbessern soll, wie es weiter hieß.

++ Leutkircher Grundschüler mit dem Coronavirus infiziert

(17.33 Uhr) Ein Schüler der Grundschule in Reichenhofen hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle am Dienstag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, seien vorsorglich die Erst- und Zweitklässler der Grundschule in häusliche Quarantäne geschickt worden. Weil ein Geschwisterkind des infizierten Schülers den Reichenhofener Kindergarten besucht, blieb auch dieser aus Sicherheitsgründen am Dienstag geschlossen. Hier lesen Sie mehr.

++ Bayern macht sich Sorgen wegen Urlaubs-Rückkehrern

(15.51 Uhr) Die Corona-Infektionslage in einigen Urlaubsregionen macht der bayerischen Staatsregierung Sorgen. "Es ist leider so, dass wir generell sehr freiheitsliebend sind, gerne sehr viel reisen möchten", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Ministerrats in München. Dies sei aber genau das Falsche bei der Eindämmung einer Pandemie, "weil es dann immer wieder von vorne losgeht".

Herrmann kündigte an, dass das Kabinett in der kommenden Woche ein Konzept zum Umgang mit Urlaubsrückkehrern vorlegen werde. Dies sei auch für die nach den Ferien angestrebte Rückkehr der Schulen und Kindergärten in den Normalbetrieb von Bedeutung. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bereits kürzlich erklärt, an den Flughäfen Corona-Testzentren eröffnen zu wollen.

Ungeachtet dessen bleibe das Virus gefährlich und hoch ansteckend. Daher sei es weiter notwendig, dass die vorsichtige Strategie beibehalten werde. In Bayern gibt es zudem seit einigen Wochen die Möglichkeit, sich auch ohne Symptome kostenlos testen zu lassen.

++ Wieder neue Corona-Fälle am Bodensee

(15.23 uhr) Um kurz nach 15 Uhr ist am Dienstag die Tabelle des Bodenseekreises, in der die Zahlen der Corona-Infizierten laufend aktualisiert wird, verändert worden. Drei weitere Fälle im Kreis gibt es demnach.

Bislang ist nach Auskunft des Landratsamtes unklar, ob es sich dabei um Infizierte im Zusammenhang mit den Fällen handelt, die am Wochenende bekannt wurden. Bei einer privaten Feier hatte eine aus Serbien kommende junge Frau, die nicht im Bodenseekreis lebt und die sich auch nicht in Quarantäne begeben hatte, andere Personen, darunter zwölf Häfler Schüler, angesteckt.

Dieser Fall war am Mittwoch bekannt geworden, am Donnerstag gab es drei weitere und am Freitag acht weitere Infizierte, die mit der jungen Serbin in Kontakt standen. Über das Wochenende stieg die Zahl der Infektionen auf zwölf Schüler von sechs Häfler Schulen. Hinzu kommen drei weitere Personen, die mit den Schülern Kontakt hatten. Hier lesen Sie mehr.

++ Bayern: Ab September kein Kita-Verbot mehr für Kinder mit Schnupfen

(14.02 Uhr) Kinder mit Schnupfen und laufender Nase sollen in Bayern nach den Sommerferien nicht mehr automatisch vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden. Erzieher sollen rechtzeitig zum geplanten Start des Kita-Regelbetriebs am 1. September einen Leitfaden an die Hand bekommen, in welchem Fall die Kinder nach Hause geschickt werden sollten und wann sie bleiben dürfen.

Das kündigte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) nach der Kabinettssitzung in München an. Man wolle hier „gutes Augenmaß bewahren“, betonte die Ministerin — sonst wären die Kindergärten zum Start der Erkältungswelle im Herbst zur Hälfte leer.

Eine noch schnellere Änderung der aktuell geltenden Leitlinien lehnte die Ministerin aber ab — im Moment seien die derzeitigen Regelungen „absolut vertretbar“.

++ Reaktionen auf den Infektionsausbruch am Bodensee

(13.05 Uhr) Insgesamt 15 Personen, hauptsächlich Schülerinnen, haben sich Ende letzter Woche in Friedrichshafen mit dem Sars-Cov 2-Virus angesteckt. Auslöser war wohl eine Party, an der eine infizierte Person teilgenommen haben soll, die zuvor aus dem Risikogebiet Serbien zurückgekehrt war.

Die Folge: Quarantäne für Hunderte von Menschen und weitere Einschränkungen im Schulunterricht.

Sollten die Fallzahlen noch weiter steigen, könnte sogar erneut das öffentliche Leben zurückgefahren werden. Im Netz herrscht deshalb wenig Verständnis für die Party. Hier lesen Sie die Rektionen.

++ Lucha bremst bei Weihnachtsmärkten und mahnt zur Vorsicht

(12.45 Uhr) Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hat wegen der Corona-Pandemie Hoffnungen auf eine Weihnachtsmarkt-Saison gedämpft und Vorsicht bei Großveranstaltungen angemahnt. „Wir können derzeit nichts tun, was wir nachher nicht nachvollziehen können“, sagte Lucha in Stuttgart.

Die Frage nach den Weihnachtsmärkten müsse zwar entschieden werden, weil auch die Beschicker Planungssicherheit bräuchten. Es sei aber dringend notwendig, stets die Wege der Besucher und deren Kontakte nachvollziehen zu können. „Märkte zum Beispiel in der Stuttgarter Innenstadt werden wir in dieser Form nicht durchführen können“, sagte Lucha.

++ Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg unter Umständen möglich

(10.57 Uhr) Trotz der geltenden strengen Auflagen und erster Absagen in mehreren Kommunen hat das Land die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr noch nicht vollkommen abgeschrieben. Gemeinsam mit dem Sozialministerium erarbeite ihr Haus derzeit Regelungen für die Öffnung von Märkten und mobilen Freizeitparks, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut der dpa in Stuttgart.

„In diesem Rahmen kann grundsätzlich auch die Durchführung von Weihnachtsmärkten denkbar sein“, sagte die CDU-Politikerin weiter. Details zu den Auflagen nannte sie nicht.

Zuvor hatte unter anderem Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) seinen Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Regeln abgesagt.

Vor allem Schausteller sorgen sich um die bislang noch ausbleibende Perspektive für die Herbstfeste und Weihnachtsmärkte. Zu den meisten Veranstaltungen lägen Hygienekonzepte vor, aber die Landesregierung komme der Branche nicht entgegen.

„Wenn wir die Aussicht auf die Märkte hätten und zudem die Zusage für die 20 Herbstfeste in Baden-Württemberg, dann wäre das schon mal ein Anfang“, sagte der Vorsitzende des baden-württembergischen Schaustellerverbandes, Mark Roschmann. Bislang gilt ein Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober.

++ Schausteller wollen in Stuttgart für Lockerungen protestieren

(7.14 Uhr) Mit einer Kundgebung und einem Fahrzeugkorso wollen Schausteller aus ganz Baden-Württemberg am Donnerstag (13 Uhr) in Stuttgart für die Aufhebung von Corona-Beschränkungen demonstrieren.

Zur Kundgebung in der Innenstadt werden nach Angaben des Schaustellerverbands rund 1000 Teilnehmer erwartet sowie 600 Fahrzeuge. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Politik muss aufwachen“, kritisierte der baden-württembergische Verbandsvorsitzende Mark Roschmann im Vorfeld des Protests.

Das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober komme faktisch einem Berufsverbot gleich, argumentierten die Schausteller. Außerdem würden andere Gewerbe bei den Lockerungen besser behandelt. „Die Badeseen und Fußgängerzonen sind voll, aber das Kirmesgeschäft an der frischen Luft bleibt verboten, das können wir nicht nachvollziehen.“ Die Corona-Auflagen zerstörten ganze Existenzen.

Ihre letzten Einnahmen hätten sie auf den Herbstkirmessen oder Weihnachtsmärkten 2019 erzielt, sagte Roschmann. Bundesweit seien mehr als 5000 Familienunternehmen massiv in ihrer Existenz bedroht, zahlreiche hätten in Baden-Württemberg bereits aufgegeben.

++ Baden-Württemberg hilft Kommunen mit Milliarden-Paket

(6.38 Uhr) Das Land Baden-Württemberg greift den Kommunen angesichts der Corona-Krise mit mehreren Milliarden Euro unter die Arme. Landkreise, Städte und Gemeinden bekommen vom Land insgesamt knapp drei Milliarden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montagabend nach einer Sitzung der Haushaltskommission von Teilnehmern erfuhr. Mit mehr als einer Milliarde Euro würden die ausgefallenen Gewerbesteuer-Einnahmen 2020 ersetzt.

Mehr als eine Milliarde gibt es zudem, um die Verluste im kommunalen Finanzausgleich zu kompensieren. Die Kommunen erhielten weitere 50 Millionen Euro — zu den bisher ausbezahlten 200 Millionen Euro - zur Erstattung der Kita-Beiträge. 125 Millionen Euro gibt es für kommunale Krankenhäuser.

„Die verlässliche Partnerschaft zwischen dem Land und den Kommunen zeigt sich gerade in dieser Krise“, kommentierte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart die Einigung. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte: „Unsere Kommunen müssen gut durch die Krise kommen. Sie nehmen einen großen Teil der Investitionen vor, sie brauchen Planungs- und Investitionssicherheit.“

++ Merkel handelt für Ostdeutschland Sonderzahlung heraus

(6.21 Uhr) Bundeskanzlerin Angela Merkel hat beim EU-Gipfel in Brüssel eine Sonderzahlung in Höhe von 500 Millionen Euro für Regionen in Ostdeutschland herausgehandelt. Das geht aus dem Kompromisspapier für eine Einigung über den EU-Finanzrahmen für die Jahre von 2021 bis Ende 2027 hervor.

Die Mittel sollen demnach aus dem EU-Strukturfonds für sogenannte Übergangsregionen kommen und sind dafür gedacht, Unterschiede in der Entwicklung zwischen Regionen zu verringern. Es gehe darum „Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung zu fördern“, heißt es zu den Sonderzahlungen. Sie sollen in unterschiedlicher Höhe auch an einige andere Länder wie Belgien und Tschechien gehen.

++ EU-Gipfel: Einigung auf historisches Corona-Paket steht

(6.11 Uhr) Die EU-Staaten haben sich im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Der Kompromiss wurde nach mehr als viertägigen Verhandlungen am frühen Dienstagmorgen bei einem Sondergipfel in Brüssel von den 27 Mitgliedsstaaten angenommen, wie Ratschef Charles Michel auf Twitter mitteilte.

Zusammen umfasst das Paket 1,8 Billionen Euro - davon 1074 Milliarden Euro für den nächsten siebenjährigen Haushaltsrahmen und 750 Milliarden Euro für ein Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Folgen der Pandemiekrise.

Mit dem Finanzpaket will sich die Europäische Union gemeinsam gegen den historischen Wirtschaftseinbruch stemmen und den EU-Binnenmarkt zusammenhalten. Gleichzeitig soll in den Umbau in eine digitalere und klimafreundlichere Wirtschaft investiert werden.

Dafür werden erstmals im großen Stil im Namen der EU Schulden aufgenommen, das Geld umverteilt und gemeinsam über Jahrzehnte getilgt. Hier lesen Sie mehr.

Das waren die letzten Meldungen am Montag:

++ EU-Gipfel nimmt Verhandlungen im Finanzstreit wieder auf

(21.50 Uhr) Die EU-Staaten haben am Montagabend ihre Verhandlungen über das Corona-Krisenpaket und den EU-Haushaltsrahmen wieder aufgenommen. Auf dem Tisch liegt ein neuer Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel, der den ganzen Tag über vorbereitet wurde. Dafür war die Gipfelrunde seit dem frühen Montagmorgen unterbrochen. Erwartet wurden noch stundenlange Verhandlungen.

Konsens gibt es nach Angaben aus EU-Kreisen aber bereits bei der lange umstrittenen Ausgestaltung des Konjunktur- und Investitionsprogramms zur Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie. Nach dem am Montagabend verteilten Papier soll es Zuschüsse in Höhe von 390 Milliarden Euro sowie Kredite in Höhe von 360 Milliarden Euro ermöglichen. Die geplante Gesamtsumme von 750 Milliarden Euro bleibt damit wie vor Wochen vorgeschlagen. Lediglich das Verhältnis von Zuschüssen und Krediten wird verändert.

++ 150 neue Corona-Infektionen im Südwesten

(19.12 Uhr) Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten seit Beginn der Pandemie ist in Baden-Württemberg auf mindestens 36.502 gestiegen. Das waren 150 mehr als am vergangenen Freitag, wie das Sozialministerium am Montag in Stuttgart mitteilte. Etwa 33.942 Menschen gelten als genesen. Derzeit seien geschätzt 722 Menschen im Land mit dem Virus infiziert, hieß es. Die Zahl der Corona-Toten gab die Behörde weiterhin mit 1838 an.

Die Reproduktionszahl wurde vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,94 angegeben. Sie besagt, wie viele Personen im Durchschnitt von einem Infizierten angesteckt werden.

++ Verdacht der Volksverhetzung bei Anti-Corona-Demo: Ermittlungen gegen Attila Hildmann

(17.50 Uhr) Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt gegen den Kochbuchautor Attila Hildmann wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Es gehe um dessen Kommentare im Internet seit Beginn der Corona-Beschränkungen, sagte ein Sprecher der Behörde am Montag. Es seien einige Anzeigen gegen Hildmann eingegangen. Die Behörde ist zuständig, weil Hildmann in Brandenburg seinen Wohnsitz hat.

Der Staatsschutz der Brandenburger Polizei hatte bereits im Mai Ermittlungen gegen Hildmann aufgenommen. Dabei geht es um Vorwürfe, er habe sich im Internet antisemitisch oder volksverhetzend geäußert. Binnen einer Woche gingen bei der Polizei Brandenburg über die sozialen Medien zuletzt mehr als 1000 Hinweise aus der Bevölkerung auf die Äußerungen Hildmanns ein.

Auch Grünen-Politiker Volker Beck hat jüngst Anzeige wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Anstiftung zu einer Straftat erstattet. Weitere Anzeigen aus der Bevölkerung seien laut Berliner Polizei nach Hildmanns Auftritt bei einer Kundgebung am vergangenen Samstag eingegangen.

Hildmann hatte dort vor seinen Anhängern erklärt: "Wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck wieder einführen, indem man ihm die Eier zertretet auf einem öffentlichen Platz."

