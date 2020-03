Corona-Newsblog: Merkel ruft zu Solidarität auf

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

Infizierte insgesamt: 1296 (RKI), 1565 (WHO)

Geheilte insgesamt: 18 (WHO)

Kritische Fälle insgesamt: 9 (WHO)

Todesfälle: 2 (WHO)

Baden-Württemberg: 277 (Ministerium)

Das Wichtigste im Überblick:

Merkel: "Unsere Solidarität, unsere Vernunft und unser Herz werden auf eine Probe gestellt - von der ich mir wünsche, dass wir sie bestehen."

RKI fordert "soziale Distanzierung" zwischen Menschen

RKI erklärt Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne zum Risikogebiet

Neue Fälle bei der Deutschen Bank in Ravensburg und bei Zeiss in Oberkochen

Diese Veranstaltungen in der Region werden verschoben oder abgesagt

Coronavirus - Die wichtigsten Fragen und Antworten

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

12.55 Uhr - Coronavirus-Fall bei Zeiss in Oberkochen

Beim Technologiekonzern Zeiss aus Oberkochen gibt es einen Coronavirus-Fall. Eine Mitarbeiterin soll sich mit dem Virus infiziert haben. Das bestätigt der Presssprecher Jörg Nitschke auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Wo sich die Frau infiziert habe, sei unklar. In Italien sei sie nicht gewesen. Sie sei lediglich in den Bergen gewesen, allerdings nicht in einem Risikogebiet, sagt Nitzschke. Am Montag sei sie nicht zur Arbeit gekommen. Weil sie grippeähnliche Symptome hatte, sei sie sofort zum Arzt gegangen und sei positiv getestet worden.

Daraufhin habe sie das Unternehmen Zeiss informiert, das in der Folge angeordnet habe, dass die rund zehn Mitarbeiter aus ihrem Team zuhause bleiben, sagt Nitschke. Sofort sei auch das Gesundheitsamt kontaktiert worden, um Rückschlüsse darüber zu ziehen, mit wem die Mitarbeiterin in Kontakt gekommen ist.

Alle Kontaktpersonen seien seither in Quarantäne. Von den anderen rund zehn Mitarbeitern sei laut Nitschke keiner an dem Coronavirus erkrankt. Weitere Informationen des Unternehmens folgen.

12.40 Uhr - RKI erkärt Region Grand Est in Frankreich zum Risikogebiet

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die internationalen Risikogebiete aktualisiert. Demnach gehöre nun auch die Region Grand Est in Frankreich dazu. Diese Region enthält das Elsass, Lothringen und die Champagne-Ardenne.

12.25 Uhr - Weiterer Coronaviruspatient im Kreis Heinsberg gestorben

Im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg gibt es einen zweiten Todesfall im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus. Dies bestätigte ein Sprecher der Kreisverwaltung am Mittwoch auf AFP-Anfrage. Einzelheiten konnte der Sprecher zunächst nicht nennen. Damit stieg die Zahl der deutschlandweit bekannt gewordenen Todesfälle bei Coronainfizierten auf drei.

In einem Krankenhaus in Essen war am Montag eine 89-jährige Patientin gestorben, im Kreis Heinsberg starb ein 78-jähriger Mann. Nach den jüngsten vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen vom Dienstagnachmittag gibt es in Deutschland 1296 bestätigte Coronavirusfälle, ein Großteil davon in Nordrhein-Westfalen und im besonders betroffenen Kreis Heinsberg.

12 Uhr - Pressekonferenz der Bundesregierung: Das sagen Angela Merkel, Jens Spahn und Lothar Wieler (RKI)

Am Mittwochmittag spricht Angela Merkel (CDU) in Berlin über die neuesten Entwicklungen in Sachen Corona. Bisher hatte die Kanzlerin sich bedeckt gehalten. Das sind ihre wichtigsten Aussagen:

"Das Virus ist in Europa angelangt, es ist da - das müssen wir alle verstehen."

"Wir haben bisher kaum Erfahrungen mit dem Virus. Die Maßstäbe für unser Handeln ergeben sich aus dem, was uns Wissenschaftler sagen."

"Die Einschätzungen werden klarer, aber es können auch neue Erklärungen dazukommen."

"Es wird intensiv an Therapie- und Impfmöglichkeiten gearbeitet."

"Unser Vorgehen muss davon bestimmt sein, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten, sondern wir so damit umgehen, dass wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen. Deshalb sind alle Maßnahmen von größter Bedeutung. Es geht um das Gewinnen von Zeit. "

" "Wichtig ist, dass alle staatliche Ebenen und das medizinische Personal arbeiten können. Und es geht auch darum, wie wir die Wirtschaft aufrechterhalten können."

können." "Wenn man einen Beitrag leisten kann, die Risikogruppe zu schützen, indem man nicht zu einem Fußballspiel geht, dann müssen wir das machen."

"Die Situation in Italien bedrück uns sehr. Wir denken an die Betroffenen und wünschen uns, dass die Situation sich bald zum Besseren wendet."

"Es geht nicht darum, dass wir uns in Europa voneinander abschotten. Sondern es geht darum, das Gesundheitssystem zu stärken."

darum, dass wir uns in Europa Sondern es geht darum, das Gesundheitssystem zu stärken." "Wir unterstützen die Entwicklung eines Impfstoffs. Deutschland hat 140 Millionen zur Verfügung gestellt, um das Impfprogramm schnell voran zu bringen."

zur Verfügung gestellt, um das Impfprogramm schnell voran zu bringen." "Wir sind ein föderales Land, das heißt es erlaubt aufgeteiltes Handeln - das ist ein Vorteil. Föderalismus ist aber nicht dafür da, dass man Verantwortung wegschiebt. Morgen gibt es eine Ministerkonferenz, denn wir müssen abgestimmt handeln. Ich glaube wir tun gut daran, von der Bundes- bis zu Lokalen Ebene den Empfehlungen des RKI zu folgen. "

das heißt es erlaubt aufgeteiltes Handeln - das ist ein Vorteil. Föderalismus ist aber nicht dafür da, dass man Verantwortung wegschiebt. Morgen gibt es eine Ministerkonferenz, denn wir müssen Ich glaube wir tun gut daran, von der Bundes- bis zu Lokalen Ebene " "Es geht um den Schutz älterer Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft und unser Herz auf eine Probe gestellt - von der ich mir wünsche, dass wir sie bestehen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt neben Jens Spahn (CDU, M), Bundesminister für Gesundheit, und Lothar H. Wieler (l), Präsident des Robert Koch-Instituts, eine Pressekonferenz der zur Entwicklung beim Coronavirus. (Foto: Kay Nietfeld / dpa)

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

"Ziel bleibt es, die Ausbreitung zu verlangsamen. Je langsamer sich das Virus ausbreitet, desto besser kann das Gesundheitssystem damit umgehen."

Je langsamer sich das Virus ausbreitet, desto besser kann das Gesundheitssystem damit umgehen." "Die Symptome, die mit dem Virus verbunden sind, sind bekannte Symptome. Mit 28.000 Intensiv-Betten sind wir vergleichsweise gut ausgestattet. Diese Kapazitäten müssen erhalten werden."

"Wir haben dazu aufgerufen, Großveranstaltungen abzusagen. Das gilt für uns alle."

Das gilt für uns alle." "Ich nehme wahr, dass die Bürgerinnen und Bürger mit einem klaren Maßstab besser umgehen können."

"Nicht alles unter 1000 Besuchern sollte stattfinden. Das bleibt eine Abwägung - ein Rockkonzert ist etwas anderes als eine Prüfung an der Universität, wo die Studenten einen Meter auseinander sitzen."

- ein Rockkonzert ist etwas anderes als eine Prüfung an der Universität, wo die Studenten einen Meter auseinander sitzen." "Hier geht es um den Schutz den anderen. Innerhalb der Familien, der Gesellschaft. Dass wir alle auf ein Stück unseres Alltags verzichten, um die anderen zu schützen."

um die anderen zu schützen." "Gesundheit geht vor ökonomischen Fragen, trotzdem müssen wir diese Fragen im Blick behalten. Unsere Wirtschaft muss trotz dieser Epidemie weiter funktionieren."

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts

"Wir sind seit dem 6. Januar im Institut dabei, diese Situation zu analysieren. Wir sind deshalb in der Lage, eine Einschätzung zu geben."

im Institut dabei, diese Situation zu analysieren. Wir sind deshalb in der Lage, eine Einschätzung zu geben." "Wir wissen, dass es sich um ein pandemisches Virus handelt - also ein Virus, das 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infizieren wird. Was wir nicht wissen, ist, wie lange das dauert."

"Das Virus verbreitet sich nicht in einer Welle, sondern punktuell. "

" "Oft wird gefragt: Was ist der Unterschied zu Italien? Wir haben von vornherein Leute getestet , sodass wir in einer frühen Phase in diese Epidemie hineinschauen können. Es gibt Länder, die sind schon weiter. Aber natürlich werden auch bei uns die Fallzahlen noch steigen. "

, sodass wir in einer frühen Phase in diese Epidemie hineinschauen können. Es gibt Länder, die sind schon weiter. Aber natürlich werden auch bei uns die " "Unsere Empfehlungen werden den Gegebenheiten angepasst. Das sind systematische Vorgehensweisen, die auf Analysen im eigenen Land und in anderen Ländern beruhen."

"Ein Aspekt ist die Verlangsamung, die wir seit vielen Wochen betonen. Je länger es dauert, desto besser. Es muss unser Ziel sein, die Risikogruppen zu schützen."

"Ein weiterer Aspekt ist, dass die Krankenhäuser sich wirklich darauf vorbereiten. Es wird mehr Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen und Lungenentzündungen geben."

Es wird mehr Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen und Lungenentzündungen geben." "Alle Entscheidungsträger müssen sich darauf vorbereiten, dass es mehr Patienten geben wird. Wir sind am Anfang einer Epidemie."

11.25 Uhr: Bestätigter Coronavirus-Fall bei der Deutschen Bank in Ravensburg

Ein Mitarbeiter der Filiale Ravensburg der Deutschen Bank am Marienplatz 37 ist von seinem Hausarzt informiert worden, dass er positiv auf das neue Coronavirus getestet wurde.

Das teilte das Unternehmen soeben mit. Der Mitarbeiter steht unter ärztlicher Aufsicht und hat sich selbst unter Quarantäne gestellt.

11.10 Uhr - RKI fordert „soziale Distanzierung“ zwischen Menschen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, Abstand voneinander zu halten. „Soziale Distanzierung“ sei derzeit das wichtigste Anliegen, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Mittwoch in Berlin während der täglichen Pressekonferenz. „Es geht also darum, Abstand zwischen die Menschen zu bringen.“

Schaade sagte, auch unabhängig von den zahlreichen abgesagten Großveranstaltungen sollte sich jeder im Einzelfall überlegen, zu welchen Veranstaltungen er noch gehe. Auch bei Besuchen von Gaststätten solle jeder überlegen, wann er dort hingehe. Das gelte auch für Treffen mit mehreren Menschen im privaten Bereich. „Hier wird an die Eigenverantwortung appelliert.“

Nach den jüngsten vom RKI veröffentlichten Zahlen vom Dienstagnachmittag gibt es in Deutschland 1296 bestätigte Coronavirusfälle. Bei etwa 420 Betroffenen liegen dem RKI detailliertere Angaben zum Verlauf der Erkrankung vor. Die häufigsten Symptome waren demnach Husten und Fieber.

Laut Schaade ist mit weiteren Infektionen und „hohen Fallzahlen“ zu rechnen. Zum Schutz älterer Menschen und von Menschen mit Vorerkrankungen gehe es weiter darum, die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verlangsamen.

Eine Testung auf das Virus sei erst zu empfehlen, wenn auch Symptome vorlägen, sagte der RKI-Vizepräsident. Ein vor Auftreten von Symptomen vorgenommener Test könne negativ ausfallen, der Betroffene könne dennoch später Symptome zeigen.

10.55 Uhr - Häusliche Quarantäne: Tag 9 im Tagebuch

Eine Frau aus der Region erlebt nach dem Urlaub eine böse Überraschung: Corona-Infektion in der Familie. Sie darf nicht mehr vor die Haustür - im Tagebuch schildert sie ihren außergewöhnlichen Alltag.

"Ich hatte schon Sorge, Harry und Meghan kämen schneller in die Royal-Family zurück, als ich wieder ins normale Leben", schreibt unsere Protagonistin an Tag 9. Ganz so schlimm ist es dann aber doch nicht.

9.30 Uhr - Fridays for Future sagt bayernweite Großkundgebungen wegen Coronavirus ab

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat bayernweite Großkundgebungen vor der am Sonntag anstehenden Kommunalwahl wegen des Coronavirus abgesagt. Für Freitag geplante große Demonstrationen sollten angesichts der zunehmenden Ausbreitung des Erregers nicht stattfinden, teilte die Organisation am späten Dienstag mit. „Wir haben eine Verantwortung vor der Gesellschaft und wollen keine Menschen mit unseren Streiks gefährden“, hieß es.

Durch die Absage der Veranstaltungen solle eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden. Dennoch sei das Thema Klima bei der Kommunalwahl „weiterhin von essenzieller Bedeutung“. Es sei wichtig, dass Klimapolitik auf kommunaler Ebene in den Fokus komme, erklärten die Organisatoren.

Ursprünglich waren unter dem Motto „Kommunalwahl ist Klimawahl“ zahlreiche Aktionen in ganz Bayern geplant. Die Absage mache das Thema jedoch nicht weniger wichtig. Die Absage bedeute „nicht, dass wir nicht laut sind und dass wir nicht weiter darauf drängen, dass diese Klimawahlen ungemein wichtig sind“, erklärten die Aktivisten.

Sie wollen in Großstädten wie München, Erlangen und Regensburg auf Großdemonstrationen verzichten. Kleine Ortsgruppen würden hingegen wie geplant demonstrieren. Zudem solle der Streik ins Netz verlegt werden. Unter dem Hashtag #NetzstreikfürsKlima sollen Bilder von Protestschildern am Arbeitsplatz und in der Schule geteilt werden.

08.30 Uhr - Corona- Testzentrum bietet Untersuchungen im Fünf-Minuten-Takt an

Erst am Wochenende wurde das neue Corona-Testzentrum (CTZ) in Oberteuringen (Bodenseekreis) aufgebaut, zwei Tage später kann das Landratsamt bereits Termine im Fünf-Minuten-Rhythmus vergeben (zum Artikel).

Für den Test müssen die Patienten nicht einmal ihr Auto verlassen, sie fahren einfach unter einen Zelt-Stand und werden dort direkt von der Ärztin in Schutzkleidung in Empfang genommen. Der Abstrich aus dem Mund erfolgt durch das heruntergelassene Autofenster.

Wie lange das Zentrum geöffnet bleibt, kann Landratsamt-Sprecher Robert Schwarz nicht genau sagen. „Das ist wie ein Blick in die Glaskugel. Vielleicht drei, vielleicht vier Wochen? Wenn es über Monate gehen sollte, müssen wir sicher noch einmal prüfen, ob wir uns anders einrichten“, sagt er.

Direkt bis zum Arzt zum Abstrich nehmen vorfahren: Das Corona-Testzentrum macht es möglich. (Foto: Marcus Fey)

07.45 Uhr - So bereiten sich Netzbetreiber auf den Pandemiefall vor

Um auch im Pandemiefall eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten, soll sich das Personal von Kraftwerken und Leitstellen im Extremfall von der Außenwelt abschotten können. „Für betriebsnotwendige Tätigkeiten gibt es eigene Notfallpläne“, erklärt ein Sprecher von Deutschlands drittgrößtem Energieversorger EnBW. „Dazu zählt unter anderem die Möglichkeit, betriebsnotwendiges Personal direkt an den relevanten Standorten unterzubringen“, ergänzt er.

Bislang bestehe dazu zwar noch keine Notwendigkeit, gerüstet sei man aber. „Die örtlichen Gegebenheiten an unseren Netz-Leitstellen in Esslingen, Heilbronn und Ravensburg sind so ausgestaltet, dass bei Bedarf eine Schichtmannschaft (circa 15 Personen pro Standort) auch komplett vor Ort bleiben könnte“, erklärt der Sprecher (zum Artikel).

07.30 Uhr - Seit Ausbreitung des Coronavirus sehen Deutsche mehr fern

Seit der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus ist die TV-Nutzung in Deutschland messbar gewachsen - das zeigen Daten von Fernsehforschern. „Insbesondere die Sehdauern in der Primetime entwickeln sich im Februar und März im Vergleich zu den Vorjahresmonaten leicht überdurchschnittlich“, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, Kerstin Niederauer-Kopf. Der Anstieg ist umso auffälliger, weil der Konsum klassischen Fernsehens seit Jahren sinkt.

„Dies kann darauf hindeuten, dass sich die Menschen abends aufgrund der aktuellen Situation derzeit mehr Zuhause aufhalten.“ Dies könne in der Tat eine Auswirkung der Maßnahmen gegen das neue Virus sein, erläuterte Niederauer-Kopf. „Davon profitieren derzeit insbesondere die privaten Sender mit starken Unterhaltungssendungen.“

Es sei allerdings nicht nur Ablenkung gefragt, schilderte die Expertin. Die Fernsehforscher beobachteten auch steigendes Interesse an Informations-, Nachrichtensendungen und Talkshows. „Sender mit gelernt hoher Nachrichtenkompetenz, wie beispielsweise die Sender von ARD und ZDF, daneben Welt und n-tv profitieren überdurchschnittlich vom gestiegenen Informationsbedürfnis.“

04.30 Uhr - Arbeiterwohlfahrt fordert mehr Hilfe für Senioren

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat angesichts der Coronavirus-Epidemie mehr Hilfe für alleinstehende Senioren in Bayern gefordert. Er wünsche sich vom Freistaat eine konzertierte Aktion, sagte Bayerns Awo-Chef Thomas Beyer der „Augsburger Allgemeinen“. Diese Risikogruppe werde bislang von der Staatsregierung stark vernachlässigt, sagte er dem Medienbericht zufolge weiter. Es sei auch zu wenig, allein auf funktionierende Nachbarschaftshilfe zu hoffen. Das bayerische Sozialministerium müsse Impulse setzen, damit Senioren sich nicht im Stich gelassen fühlten und ihre Versorgung sichergestellt sei.

