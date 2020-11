Corona-Newsblog: Merkel rechnet mit Impfstoff vielleicht schon im Dezember

Österreich ist wegen der zuletzt explodierenden Corona-Infektionszahlen wieder in den Lockdown gegangen: Es herrschen strikte Ausgangsbeschränkungen, nur die Läden für den täglichen Bedarf sind geöffnet. Nach dem großen Andrang in Lindauer Supermärkten am Wochenende haben viele Lindauer die Sorge, dass Österreicher auch weiterhin zum Einkaufen über die Grenze kommen werden. Die Lindauer Zeitung hat bei Sibylle Ehreiser, Sprecherin des Landratsamtes, nachgefragt, wie die rechtliche Lage ist.