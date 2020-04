Corona-Newsblog: Mehr Genesene als aktuell Infizierte in Baden-Württemberg

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Zum Aktualisieren hier klicken

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: 12.897 (26.630 Gesamt ⁴ - 13.733 Genesene ⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 874 ⁴

Aktuell Infizierte Deutschland: 52.030 (133.830 Gesamt ¹ - 81.800 Genesene ¹)

Todesfälle Deutschland: 3868 ¹

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

Das Wichtigste im Überblick:

07.03 Uhr - Mehr Genesene als aktuell Infizierte in Baden-Württemberg

07.03 Uhr - Mehr Genesene als aktuell Infizierte

Erstmals gibt es in Baden-Württemberg mehr Genesene als aktuell Infizierte. Das meldet das Gesundheitsministerium in Stuttgart. Vor einigen Tagen hatte es diese Meldung wegen eines Rechenfehlers schon einmal gegeben.

Die gesamte Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 26.630 gestiegen. Das waren 580 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 874.

Allerdings sind laut Ministerium mindestens 13.733 Menschen wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Aktuell infiziert sind damit noch 12.897 Menschen im Südwesten.

06.22 Uhr - Spieleland verschiebt Saisonstart

Das Ravensburger Spieleland verschiebt aufgrund der Corona-Pandemie seinen geplanten Saisonstart und bleibt auch über den 1. Mai hinaus geschlossen.

Am Samstag vor Ostern, am 4. April, wollte das Ravensburger Spieleland in Liebenau eigentlich in seine 23. Saison starten. Doch bereits vor knapp einem Monat fällte die Leitung des Freizeitparks die Entscheidung, den Saisonstart aufgrund der Corona-Pandemie auf Anfang Mai zu verschieben.

Einen alternativen Eröffnungstermin gibt es noch nicht - hier lesen Sie mehr.

Wann die Maus und Käpt’n Blaubär wieder Gäste im Spieleland begrüßen können, ist derzeit noch offen. (Foto: Christiane pötsch-Ritter)

Das war am Mittwoch wichtig:

13.45 Uhr - Bayern lockert Ausgangsbeschränkung minimal

Ab kommenden Montag ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. Diese Änderung, mit der Bayern auf die bundesweit vorherrschende Linie einschwenkt, gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung am Donnerstag in München bekannt.

Zudem beschloss die Staatsregierung Stufenpläne zur langsamen Wiedereröffnung der Schulen und von Geschäften.

Nach den coronabedingten Schulschließungen soll der Betrieb dort ganz langsam wieder anlaufen: Ab dem 27. April sollen Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen als erste wieder zurück an die Schulen dürfen, ebenso Meisterklassen.

Frühestens ab dem 11. Mai sollen an diesen Schulen die Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen, also etwa die derzeitigen Elftklässler an Gymnasien und die jetzigen Neuntklässler an Realschulen.

Die Wiedereröffnung kleinerer Geschäfte erlaubt Bayern, das vom Coronavirus besonders betroffen ist, mit einer Woche Verzögerung gegenüber dem am Mittwoch beschlossenen allgemeinen Bund-Länder-Fahrplan.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen im Freistaat ab dem 27. April wieder öffnen.

In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr sollen Menschen in Bayern Schutzmasken über Mund und Nase tragen. Sollte das nicht ausreichen, „erwägen wir dann auch eine Maskenpflicht“, sagte Söder.

Der chinesische Turm ragt im menschenleeren Biergarten im Englischen Garten in München in die Höhe. Zumindest leicht will die Staatsregierung die strengen Regeln zur Kontaktbeschränkung lockern. (Foto: Peter Kneffel)

13.10 Uhr - 250.000 Schüler sollen ab 4. Mai wieder zur Schule gehen

Etwa 250.000 Schüler sollen am 4. Mai in Baden-Württemberg wieder zur Schule gehen. Das sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) in Stuttgart nach einer Sondersitzung des Kabinetts.

Die Prüfungen sollen wie bereits angekündigt am 18. Mai beginnen. Das sei eine angemessene Zeit zur Vorbereitung.

Die Schulgebäude sollen so genutzt werden, dass die Schüler während des Unterrichts genug Abstand halten können. Lehrer, die zu Risikogruppen gehören, das seien etwa ein Viertel, sollen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Genauso könnten Schüler, die ein erhöhtes Risiko haben, vom Unterricht fernbleiben.

In ganz Deutschland lernen Kinder im Moment zu Hause statt in der Schule. Auch in der Region. (Foto: Symbol: Jean-Matthieu Gautier/DPA)

Ein normaler Unterricht, wie ihn die Schüler bisher kannten, sei nicht in Sicht. Der Transport mit Schulbussen müsse überdacht werden, genauso seien versetzte Pausenzeiten denkbar.

Eisenmann kündigte außerdem eine Ausweitung der Notfallbetreuung wegen der Corona-Krise an. Die Betreuung, die bisher für Schüler bis zur sechsten Klasse gilt, soll künftig auch für Siebtklässler zur Verfügung stehen.

Wer durch die Lockerungen wieder arbeiten gehen kann und Präsenzpflicht habe, könne in Zukunft auch seine Kinder in die Betreuung geben. "Aber wir können das leider nicht für alle anbieten. Es gilt immer noch Kontaktsperre. Es steht alles im Fokus der Gesundheitsschutzes", sagte Eisenmann.

Bislang dürfen Eltern mit Berufen in Schlüsselbereichen wie Medizin oder Polizei ihre Kinder in eine Notfallbetreuung geben.

+++ Hier geht es zum Blog vom Freitag, 16. April +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aus folgenden Quellen:

RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO⁵