Corona-Newsblog: Mehr als 18.500 Infizierte im Südwesten - Von der Leyen fordert Marshall-Plan

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 85.778 (¹), 96,092 (³)

Geheilte Deutschland: 26,400 (³)

Kritische Fälle Deutschland: 3,936 (³)

Todesfälle Deutschland: 1,444 (³)

bestätigte Infizierte Baden-Württemberg: 18.515 (¹,⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 363 (¹,⁴)

bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 1.112 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

8.45 Uhr - Wer, wie, was? Fragen und Antworten zu Corona

Was dürfen wir noch, was ist verboten? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Virus und zur Infektionskrankheit, zu Schule, Arbeit und Homeoffice, zu Kurzarbeit und Ausgehsperren - alles das haben wir in einer großen Übersicht zusammengestellt.

8.30 Uhr - Für Menschen mit Behinderung ist die Corona-Krise besonders schwer erträglich

Für etwa 80 000 Menschen mit Behinderungen in Baden-Württemberg und Bayern steht der Alltag seit Beginn der Corona-Krise auf dem Kopf. Sie arbeiten normalerweise in Behindertenwerkstätten – doch die dürfen sie im Moment nicht betreten. Wer im betreuten Wohnen lebt, harrt stattdessen in seiner Wohngruppe aus. Das stellt viele auf eine Geduldsprobe – ebenso wie ihre Betreuer. Die haben oft Schwierigkeiten, ihren Klienten die Einschränkungen im Alltag begreiflich zu machen.

8.22 Uhr - Giffey: Gartenpartys für die Zeit nach Corona planen

Eine Woche vor Ostern hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey trotz aller Einschränkungen beim traditionellen Familienfest die Menschen zu Zuversicht aufgerufen. „Familienfeiern oder Gartenpartys gehen gerade nicht. Wir sollten sie aber planen für die Zeit nach der Krise und uns darauf freuen“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Auch diese Zeit geht vorbei. Sie wird vorbeigehen, und wir werden da durchkommen. Franziska Giffey

Mit Blick auf die Osterfeiertage sagte sie: „Jede Familie hat eine Verantwortung — für sich und andere. Gerade wenn jemand geschwächt oder krank ist, dann kann man zu dem nicht einfach hinfahren. Ich finde, an der Stelle muss man vernünftig sein und lieber alleine bleiben.“

Wichtig sei es, jetzt Nähe und Kontakt zu halten, auch wenn man sich persönlich nicht treffen könne. „Auch diese Zeit geht vorbei. Sie wird vorbeigehen, und wir werden da durchkommen.“ Den Menschen in Deutschland gehe es verglichen mit der Lage in anderen Ländern immer noch verhältnismäßig gut. Die aktuelle Krise wird aus Sicht der Familienministerin dazu führen, dass Gesundheit, Freiheit „und die Möglichkeiten, die wir haben“ noch mehr geschätzt würden. „Die Möglichkeit, mit Freunden schöne Dinge zu erleben. Die Menschen, die einem lieb sind zu umarmen, zusammen zu feiern. Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten und dafür wieder ein echtes Bewusstsein zu haben, das können wir aus dieser Krise mitnehmen.“

08.15 Uhr - Spargelstechen statt Haareschneiden

Warum der Ersatz von Erntehelfern aus dem Ausland nicht so einfach ist.

8.01 Uhr: Von der Leyen fordert "Marshall-Plan" für die Zeit nach der Krise

Trotz aller Hilfemaßnahmen muss Europa mehr Geld für die Zeit nach der Corona-Krise in die Hand nehmen. Aus diesem Grund sprach sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für massive Investitionen in den EU-Haushalt aus, „Wir brauchen einen Marshall-Plan für Europa“, schreibt sie in einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“. Der EU-Haushalt sei in allen Mitgliedsstaaten als Instrument des solidarischen Ausgleichs akzeptiert und müsse der Krise entsprechend angepasst werden.

Der Marshall-Plan war ein milliardenschweres Hilfsprogramm der USA, mit dem das vom Zweiten Weltkrieg gezeichnete Westeuropa wieder auf die Beine kam.

Von der Leyen zeigte sich zuversichtlich, dass sich Europa bald wieder erholen werde: „Die vielen Milliarden, die heute investiert werden müssen, um eine größere Katastrophe abzuwenden, werden Generationen binden.“ So könne auch in der Krise das Gefühl der Gemeinschaft unter den Nationen Europas erneuert werden.

Für einen Marshall-Plan sprachen sich auch die früheren Außenminister Joschka Fischer (Grüne) und Sigmar Gabriel (SPD) aus, allerdings zur Unterstützung Spaniens und Italiens, um ein mögliches Auseinanderbrechen Europas zu verhindern. „Europa braucht jetzt zweierlei: gemeinsame Hilfen in der Krise und ein gemeinsames Wiederaufbauprogramm nach der Krise“, schreiben Fischer und Gabriel in einem Gastbeitrag für das „Handelsblatt“ und den „Tagesspiegel“ (Montag).

7.30 Uhr: Zahl der Infizierten im Land steigt auf 18.515, die der Todesfälle auf 363

Am Samstag (4. April) wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg weitere 1.335 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16 Uhr). Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 18.515 an. Davon sind ungefähr 1.112 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen.

Das Durchschnittsalter beträgt 50 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 101 Jahren.

Darüber hinaus wurden dem Landesgesundheitsamt am Samstag insgesamt 42 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf insgesamt 363 an.

Unter den Verstorbenen waren 234 Männer und 128 Frauen.

Das Alter lag zwischen 36 und 98 Jahren.

62 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

Aufgeführt sind die Todesfälle, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist.

Die wichtigsten Meldungen von Samstag im Überblick:

Polizei inhaftiert Menschen wegen Verstoßes gegen Ausgangsberschränkungen

Gegen Körperkontakt: Zweiter Zaun an deutsch-Schweizer Grenze aufgestellt

Land macht Geld für ehrenamtliche Helfer frei

Versicherer kommen in Krise Kunden entgegen







Hier geht's zum Newsblog vom Samstag, 4. April 2020.

In Australien ist auch im Nahverkehr nichts mehr los. Auch in Indien dürfen die Menschen nicht mehr in die Öffentlichkeit. Nur wenig Verkehr ist auf der Autobahn A3 in Neustadt Wied, Rheinland-Pfalz. Die U-Bahn-Station Camden Town liegt nahezu verlassen unterhalb von London. Auf der Camden High Street in London ist nichts los, die Geschäfte haben geschlossen. Die Fußgängerzone in Ehingen liegt am Freitag, 3. April, um 14 Uhr verlassen da. Der Marktplatz in Aalen. Auch hier sind kaum Menschen unterwegs. Die A96 zwischen Kißlegg und Wangen. Normalerweise viel befahren mt Autos im Sekundentakt. Jetzt verwaist. Die Herrenstraße in Wangen, Einkaufsstraße eigentlich und viel besucht. Ebenso ausgestorben wie die Bindstraße. Auch im Eingangsbereich der Insel sieht man keinen Menschen. Der Hafen (mit dem Mangturm) ist Lindaus Gästemagnet Nummer 1 – während der Corona-Krise ist es auch dort still und leer. Trotz strahlender Sonne ist auch die Maximilianstraße wie ausgestorben. Dieses Kettenkarussell im Gorky Park in Moskau, Russland, ist außer Betrieb. So soll die Ausbreitung des Coronavirus gestoppt werden. In der U-Bahn von Moskau ist sonst deutlich mehr los, die Menschen sollen auch in Russland zu Hause bleiben. Dieser Busbahnhof in Hanoi, Vietnam, ist verwaist. Auch in Barcelona steht das Leben still. Auf Grund der geltenden Allgemeinverfügung zum Schutz vor dem Corona Virus ist Leipzig zu einer Geisterstadt geworden. In New York, der Stadt, die niemals schläft, steht das Leben still. Auf der Brooklyn Bridge ist nichts los. Sonst gibt es diesen Blick nur bei Endzeit-Filmen. Zum Glück: Kaum ein Mensch zu sehen in Biberachs Innenstadt. Die Stadtbücherei in Biberach bleibt geschlossen. Die menschenleere Hauptstraße in Trossingen zur Mittagszeit. In der Herrenstraße in Bad Wurzach ist nichts los. Die Spielgeräte auf dem Spielplatz im Kurpark in Bad Wurzach sind verwaist. Normalerweise sind diese Plätze in Sigmaringen an der frischen Luft heiß begehrt. Derzeit eher nicht. Die Innenstadt von Sigmaringen ist verlasssen. Der Blick aus der SZ-Redaktion in Laichingen auf den leeren Marktplatz. Auf dem Spielplatz Schöner Graben in Ellwangen ist nichts los. Er ist gesperrt. Kein Mensch mehr unterwegs, aufgenommen in Aulendorf. Normalerweise wäre an einem sonnigen Tag im März deutlich mehr in der Innenstadt von Friedrichshafen los. Leerer Rathausplatz in Bad Waldsee. Nur wenige Menschen laufen um die Mittagszeit durch die Innenstadt von Ravensburg. (Aufnahme mit einer Drohne) Das Stadion der Chicago White Sox und der davorliegende Parkplatz sind nahezu menschenleer. Die Sheikh Zayed Straße in Dubai ist leer. Auch in Indien ist der "Lockdown" zu spüren. In Key West (Florida, USA) sind die Touristen inzwischen abgereist. Strände und Parks haben geschlossen. Auf dem Platz der Verfassung in Mexiko-Stadt herrscht normalerweise regese Treiben. Auch hier ist das Coronavirus aber angekommen und viele Menschen bleiben zu Hause. Der bekannte Cowoboy am Times Square in New York ist fast alleine - und trägt Mundschutz. Die argentinische Hauptstadt Buenos Aires wirkt auf dieser Luftaufnahme wie ausgestorben. Fast leere Straße - hier aufgenommen in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens. Nichts los ist in dieser Park- und Sportanlage in Bogota, Kolumbien. Bis am 13. April sollen die Menschen des Landes zu Hause bleiben. Auf der Straße Calzada Roosevelt in Guatemala-Stadt ist nichts los. Zwischen 16 und 4 Uhr darf niemand unterwegs sein, in dieser Zeit herrscht in Guatemala Ausgangssperre. Am Brighton Pier in England scheint zumindest der Strand noch nicht geschlossen worden zu sein. Eine Gruppe von Menschen entspannt sich in der Sonne. Die Autobahn A21 in der Grafschaft Kent in Südengland wirkt nahezu ausgestorben. Die vielen Märkte und Läden in Peschawar, der Hauptstadt der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa haben geschlossen. Auch hier soll sich das Virus dadurch langsamer ausbreiten. Auch für die New Yorker gelten weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Das Foto zeigt leere Tische und Stühle am Herald Square. Luftaufnahme der Stadt Prayagraj in Indien, die unter vollständiger Sperrung bleibt. Indien hat seine Ausgangssperren während der Corona-Pandemie auf 32 der 36 Bundesstaaten und Bundesterritorien ausgeweitet. Aus nahezu allen Landesteilen seien Infektionen gemeldet worden. "Baden verboten" heißt es auch an den Stränden von Malaga in Spanien. Das Rathaus von Paris macht einen sehr verlassenen Eindruck. Bondi Beach in Sydney (Australien), nachdem er geschlossen wurde. In Freiburg steht das öffentliche Leben größtenteils still.

