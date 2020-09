Corona-Newsblog: Mehr als 120 Anzeigen bei Demo in München

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 3.403 (45.070 Gesamt - ca. 39.800 Genesene - 1.867 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.867

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 17.979 (259.428 Gesamt - ca. 232.100 Genesene - 9.349 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.349

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Mehr als 120 Anzeigen bei Demo in München (07.53 Uhr)

++ Mehr als 120 Anzeigen bei Demo in München

(07.53 Uhr) Die Polizei hat im Zuge der Corona-Demonstration in München am Samstag über 120 Anzeigen aufgenommen. Über 100 Menschen seien angezeigt worden, weil sie auf der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, wie die Polizei mitteilte.

Die Versammlung mit ca. 10.000 Teilnehmern wurde soeben beendet.Die Abstände wurden größtenteils eingehalten, die Maskenpflicht hingegen meist nicht.Nach Durchsagen/Gesprächen erhöhte sich der Anteil der Personen, die MNS trugen. Im Bedarfsfall wurden Verstöße angezeigt#m1209— Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 12, 2020

Mehr als 20 weitere Menschen wurden wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. Wie viele Menschen festgenommen wurden, teilten die Beamten zunächst nicht mit. „In den meisten Fällen konnten die betroffenen Personen nach der Anzeigenbearbeitung wieder entlassen werden“, hieß es von der Polizei.

++ 10.000 Teilnehmer und ein Fernseh-Pfarrer bei Corona-Demo

(20.18 Uhr) 5000 Teilnehmer waren angekündigt, 1000 zunächst genehmigt - zum Schluss waren es mehr als 10.000: Auf der Münchner Theresienwiese, wo die Corona-Pandemie in diesem Jahr das Oktoberfest verhindert hat, haben am Samstag Tausende gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstriert. Das waren doppelt so viele wie von der Initiative „Querdenken 089“ angekündigt. Das Motto der Veranstaltung: „Frieden, Freiheit und Gesundheit.“ Auch Ex-Fernseh-Pfarrer Jürgen Fliege trat als Redner auf.

Auch an dem vorangegangenen Demonstrationszug durch die Münchner Innenstadt hatten deutlich mehr Menschen teilgenommen als geplant - und als zugelassen waren. Nach Polizeiangaben waren es in der Spitze 3000 statt der erlaubten 500. Weil die Zahl so deutlich überschritten worden sei und viele Teilnehmer keine Maske getragen hätten, hatte die Polizei den Zug gestoppt. Kurz darauf brachen die Veranstalter den Zug ab und baten die Teilnehmer, sich zur Hauptkundgebung auf der Theresienwiese zu versammeln.

++ Drei bayrische Städte überschreiten Grenze für Neuinfektionen

(19.04 Uhr) Drei bayerische Städte haben den Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Betroffen seien die Stadtgebiete Rosenheim, Würzburg und Kaufbeuren, teilte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Samstag mit.

Die meisten Neuinfektionen gab es im oberbayerischen Rosenheim: Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz lag hier am Samstagmorgen mit 63,17 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner über der von Bund und Ländern vereinbarten Schwelle. Im schwäbischen Kaufbeuren waren es 61,51 Neuinfektionen, im unterfränkischen Würzburg 60,99.

++ 1630 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

(17.43 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1630 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 258.480 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag auf seiner Homepage bekannt gab.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 9347. Das sind fünf mehr als noch am Vortag. Bis Samstagmorgen hatten etwa 231 400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Erstmals seit Juni hat zuletzt die Zahl vom Robert Koch-Institut (RKI) wöchentlich erfasster Corona-Tests wieder abgenommen. In der Woche vom 31. August bis 6. September wurden demnach gut eine Million Tests gezählt - etwa 50.000 weniger als in der Vorwoche. Es ist das erste Mal seit der Woche vom 22. bis 28. Juni, dass die Testzahl wieder abnimmt.

++ Österreich meldet mit 869 neuen Corona-Fällen Rekord-Wiederanstieg

(16.06) Der Anstieg der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegt in Österreich am Samstag nach einem erneuten Sprung so hoch wie zuletzt Ende März. Die Behörden meldeten am Samstag 869 neue Fälle seit dem Vortag, nachdem zuletzt am Donnerstag ein Rekord-Wiederanstieg von 664 Neuinfektionen erreicht worden war. Noch vor einer Woche hatten die Zahlen meist bei etwa 300 bis 400 neuen Fällen am Tag gelegen.

Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten liegt noch deutlich unter den Werten des Frühjahrs, stieg aber binnen einer Woche um rund ein Drittel. Am Samstag lagen 209 Infizierte im Krankenhaus, 42 von ihnen auf der Intensivstation.

++ Veranstalter bricht Corona-Demonstrationszug in München ab

(14.39 Uhr) Die Initiatoren einer Kundgebung gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in München haben ihren Demonstrationszug durch die Stadt am Samstag vorzeitig abgebrochen. Zuvor hatte die Polizei den Zug gestoppt, weil mehr als die zugelassenen 500 Teilnehmer dabei waren und nach Polizeiangaben kaum jemand eine Maske trug.

Die Versammlungsleitung hat soeben von sich aus die sich fortbewegende Versammlung vom Odeonsplatz zur Theresienwiese vorzeitig beendet. #m1209— Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 12, 2020

Die Polizei sprach von „vielen Hundert“ Teilnehmern, konnte aber noch keine konkreteren Zahlen nennen. Eine Hauptkundgebung auf der Theresienwiese sollte aber noch wie geplant um 16 Uhr stattfinden. Die Polizei war mit 1400 Kräften im Einsatz.

++ Reiserückkehrerin als Superspreaderin in Garmisch

(12.47 Uhr) Der heftige Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen soll auf eine Reiserückkehrerin zurückgehen. Die junge Frau soll in mehreren Lokalitäten unterwegs gewesen sein, obwohl sie Symptome hatte, wie der Sprecher des Landratsamtes, Stephan Scharf, am Samstag sagte. Sie wäre damit eine sogenannte Superspreaderin.

Die 26-Jährige sei vor kurzem von einem Urlaub im europäischen Ausland nach Garmisch zurückgekehrt. Seine vorherigen Angaben, wonach es sich um eine aus den USA eingereiste Touristin handle, korrigierte Scharf. Es habe ein „Übermittlungsproblem“ innerhalb der Behörde gegeben.

In einer Unterkunft auf dem Gelände von US-Streitkräften, in der die Frau arbeitet, wurden nach Angaben Scharfs bislang 23 Menschen positiv getestet. Insgesamt belief sich die Zahl der Neuinfektionen auf 33 an einem Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 54 und damit über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

++ Amtsgerichte kämpfen mit Einsprüchen gegen Corona-Bußgelder

(10.42 Uhr) Auf die Amtsgerichte im Land könnte wegen Einsprüchen gegen Corona-Bußgelder eine deutliche Mehrbelastung zukommen. „Die Verfahren sind kompliziert, weil sich die Verordnungslage quasi täglich änderte“, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Stuttgart. „Das werden wir schon noch bei der Abarbeitung der Fälle zu spüren bekommen“. Man rechne damit, dass ein Großteil der rund 400 bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart anhängigen Verfahren auch beim Amtsgericht Stuttgart lande.

Polizeibeamte weisen auf die Einhaltung der Corona-Ordnung hin. (Foto: Sebastian Gollnow / DPA)

Beim Amtsgericht Karlsruhe liegen derzeit knapp 50 Ordnungswidrigkeitsverfahren mit Corona-Zusammenhang, beim Amtsgericht Freiburg sind es etwa 35. Bislang seien die Fälle noch handhabbar, sagte ein Sprecher der Freiburger Behörde. Allerdings seien diese Verfahren, in denen es beispielsweise um die Einhaltung des Mindestabstande geht, meist aufwendiger, da Zeugen gehört werden müssten. Zudem sei rechtlich noch nicht alles genau geklärt.

++ Corona-Infektionen bei deutscher Box-Olympiamannschaft

(09.08 Uhr) Mehrere Sportler der deutschen Box-Olympiamannschaft haben sich bei einem Trainingslager im österreichischen Sölden mit dem Coronavirus infiziert.

Am 8. September hätten mehrere Sportler erste Erkältungssymptome gezeigt, berichtet der „Spiegel“. Am folgenden Tag sei dann klar gewesen, dass die Sportler mit Corona infiziert seien. Laut Teilnehmern des Trainingslagers könnten sogar alle 18 Sportler und mehrere Betreuer betroffen sein, schreibt das Nachrichtenmagazin. Erich Dreke, Präsident des Deutschen Boxsport-Verbands (DBV) bestätigte, dass es Infektionen gebe, machte aber keine Angaben zur Zahl der Erkrankten.

Corona-Infektionen bei deutscher Box-Olympiamannschaft. (Foto: Jens Wolf / DPA)

Der Generalsekretär des DBV, Michael Müller, sagte dem „Spiegel“, dass die Mannschaft nun komplett in Sölden bleiben müsse, bis das dortige Gesundheitsamt die Quarantäne aufhebe. Die Sportler hätten keine starken Symptome und trainierten trotz der Krankheit. Nach „Spiegel“-Informationen sei an Training im Moment jedoch nicht zu denken.

