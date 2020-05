Corona-Newsblog: Massentauglicher Antikörpertest soll ab Mai in Deutschland ausgeliefert werden

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Zum Aktualisieren hier klicken

Aktuelle Zahlen von Sozialministerium⁴ und RKI¹

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: 6.129 (32.389 Gesamt - 24.838 Genesene - 1.422 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.422

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 25.250 (162.496 Gesamt - ca. 130.600 Genesene - 6.649 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 6.649

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

Das Wichtigste des Tages:

Roche liefert Corona- Antikörpertest ab Mai in Deutschland aus (12.02 Uhr)

ab Mai in Deutschland aus (12.02 Uhr) Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland laut Hochrechnung bei rund 1,8 Millionen (10.21 Uhr)

(10.21 Uhr) Trump erwartet schnellen Impfstoff und Wirtschaftswunder (06.28 Uhr)

Änderungen bei den Lockerungen: Was ab heute gilt und die Reaktionen darauf (07.10 Uhr)

12.02 Uhr - Roche liefert Corona-Antikörpertest ab Mai in Deutschland aus

Noch im Mai will das Pharmaunternehmen Roche einen neuen Test auf Antikörper gegen das neuartige Coronavirus an Gesundheitseinrichtungen in Deutschland ausliefern. Das vereinbarte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und das Unternehmen am Montag im oberbayerischen Penzberg.

„Der neue Test ist eine wichtige neue Wegmarke im Kampf gegen das Virus“, sagte Spahn. Drei Millionen Tests sollten noch im Mai ausgeliefert werden, für die dann kommenden Monate seien je fünf Millionen Tests zur Auslieferung nach Deutschland vereinbart.

Gesundheitsminister Jens Spahn. (Foto: Marijan Murat / DPA)

„Antikörpertests helfen uns, zu wissen, wer eine Corona-Infektion schon durchgemacht hat. So gewinnen wir Erkenntnisse über das tatsächliche Ausbruchsgeschehen“, sagte Spahn. Sobald gesicherte Erkenntnisse über eine mögliche Immunität nach durchgemachter Infektion vorlägen, würden die Tests noch größere Bedeutung gewinnen.

Der Test hat den Angaben zufolge eine Sensitivität von 100 Prozent und eine Spezifität von 99,8 Prozent. Erstere gibt den Prozentsatz der Betroffenen an, bei denen die Infektion tatsächlich erkannt wird. Letztere sagt aus, wie viele Gesunde von dem Test auch tatsächlich als gesund erkannt werden.

11.04 Uhr - Corona-Lockerungen zum Wochenstart — Länder wollen noch mehr

Schulen, Friseure, viele Museen: Nach wochenlangen Corona-Beschränkungen kommt das öffentliche Leben heute noch ein Stück mehr in Fahrt. In manchen Regionen geht das schneller als in anderen.

Baden-Württemberg hat mit die höchste Fallzahl pro 100.000 Einwohner. Daher gehen wir die Öffnungen langsamer an als andere Bundesländer. Wenn wir zu schnell sind, dann besteht die Gefahr einer heftigeren zweiten Welle. Dann müssten wir wieder alles runterfahren und schließen.— Landesregierung BW (@RegierungBW) May 4, 2020

Die Änderungen zum Wochenstart:

Nach rund sechs Wochen Zwangspause rechnet die Friseur -Branche zur Wiedereröffnung mit einem Ansturm. Wegen der Abstandsauflagen können aber weniger Menschen gleichzeitig bedient werden.

-Branche zur Wiedereröffnung mit einem Ansturm. Wegen der Abstandsauflagen können aber weniger Menschen gleichzeitig bedient werden. In vielen Ländern kommen nach den Abschlussklassen jetzt auch jene tageweise zurück, die im nächsten Schuljahr Abschlussprüfungen haben, sowie die obersten Grundschulklassen. Es gelten Abstandsregelungen und Hygieneauflagen, die einen befürchteten sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen vermeiden sollen.

jetzt auch jene tageweise zurück, die im nächsten Schuljahr Abschlussprüfungen haben, sowie die obersten Grundschulklassen. Es gelten Abstandsregelungen und Hygieneauflagen, die einen befürchteten sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen vermeiden sollen. In einigen Ländern wie Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz dürfen von dieser Woche an wieder alle Geschäfte öffnen — unabhängig von ihrem Sortiment und auch mit mehr als dem bisherigen Maximalwert von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Sie müssen aber Auflagen einhalten.

— unabhängig von ihrem Sortiment und auch mit mehr als dem bisherigen Maximalwert von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Sie müssen aber Auflagen einhalten. Weiterhin in Kraft bleiben fast überall die bundesweit geltenden Kontaktbeschränkungen — die Ausnahme ist Sachsen-Anhalt. Dort hatte die schwarz-rot-grüne Landesregierung am Samstag beschlossen, dass sich von Montag an Gruppen von bis zu fünf statt zwei Menschen treffen dürfen.

10.21 Uhr - Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland laut Hochrechnung bei rund 1,8 Millionen

Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland liegt einer Studie zufolge bei schätzungsweise mindestens 1,8 Millionen und damit um das Zehnfache höher als offiziell angegeben.

Zu diesem Ergebnis kommt eine wissenschaftliche Studie im besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Ort Gangelt in Nordrhein-Westfalen, wie die Universität Bonn am Montag mitteilte.

Die Hochrechnung basiert auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag mit rund 162.600 offiziell gemeldeten Infektionen und fast 6700 Todesfällen.

Das RKI selbst geht davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. Die Forscher der Uni Bonn um den Virologen Hendrik Streeck befragten in Gangelt im Kreis Heinsberg insgesamt 919 Menschen in 405 Haushalten, um Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen in Deutschland ziehen zu können.

Der Landkreis gehört zu den am frühesten und stärksten von der Corona-Pandemie erfassten Gebieten in Deutschland. In Gangelt wird zudem davon ausgegangen, dass ein Großteil der Infektionen schlagartig über eine Karnevalssitzung erfolgte. Das war andernorts so nicht der Fall, was die Schätzungen für ganz Deutschland schwierig macht.

09.32 Uhr - Neuseeland meldet null Neuinfektionen

In Neuseeland ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus erstmals seit Wochen auf null gesunken.

Innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden habe es zum ersten Mal seit dem 11. März keine neuen Infektionsfälle gegeben, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden am Montag mit.

Dies sei zwar Grund zur Freude, die Nation müsse dennoch wachsam bleiben. Es handele sich nur um eine Momentaufnahme. Neuseeland hatte seine Ausgangssperren am 29. April gelockert.

Bislang zählt das Land 1.487 Corona-Fälle. 20 Menschen starben bisher.

Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland. (Foto: Mark Mitchell/NZME / DPA)

09.07 Uhr - Blick in die Region

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

08.05 Uhr - Friseure öffnen ihre Salons unter strengen Auflagen

Anmeldung vor jedem Besuch, Maskenpflicht und umfassende Desinfektion: Unter strengen Auflagen öffnen die Friseure im Südwesten am Montag wieder ihre Salons. Sowohl die Haar-Experten als auch ihre Kunden müssen wegen der Corona-Krise aber viel beachten. Betroffen sind nach Angaben des Fachverbandes Friseur und Kosmetik etwa 11.500 Betriebe im Südwesten.

Zu den neuen Vorgaben gehört, dass sich Kunden telefonisch oder per Computer anmelden und in der Regel alleine kommen müssen. Kundenwünsche sind bei der Terminvergabe abzuklären, um unnötige Kommunikation zu vermeiden. Mitarbeiter wie Kunden sind verpflichtet, Schutzmasken zu tragen. Die Arbeitsplätze müssen mindestens 1,5 Meter voneinander entfernt sein.

Die von Wirtschafts- und Gesundheitsministerium erarbeitete Richtlinie sieht weiter vor, dass Kunden bei Betreten des Salons die Hände desinfizieren müssen. Nach jedem Kunden sind die Friseure gehalten, Frisierstuhl und Werkzeuge zu reinigen.

Friseurmeister Holger Knievel schneidet während eines Presse-Termins in seinem Salon kurz nach Mitternacht die Haare eines Kunden in Sachsen. Dabei trägt er einen Mundschutz und ein Visier. (Foto: Robert Michael)

07.10 Uhr: Änderungen bei den Beschränkungen zum Wochenstart

Schulen, Friseure, viele Museen: Nach wochenlangen Corona-Beschränkungen kommt das öffentliche Leben heute noch ein Stück mehr in Fahrt. In Sachsen-Anhalt sind auch zusätzliche Kontakte erlaubt. Und der Druck auf die vorsichtigen Mahner wächst weiter.

Die Änderungen und Reaktionen darauf im Überblick:

06.28 Uhr - Trump stellt Impfstoff und Wirtschaftswunder in Aussicht

Ein Corona-Impfstoff bis Jahresende und eine beeindruckende Erholung der Wirtschaft - mit solchen Beteuerungen will US-Präsident Donald Trump offenbar die Gunst der Wähler zurückgewinnen. Er sei „zuversichtlich“, dass sein Land bis Jahresende über einen Corona-Impfstoff verfüge, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) in einen Fernsehinterview im symbolträchtigen Lincoln Memorial in Washington. 2021 werde der Aufschwung nach der Corona-Krise den US-Bürgern ein „unglaubliches Jahr“ bescheren.

Trump ließ sich im Lincoln Memorial zwei Stunden lang von zwei Moderatoren des konservativen Senders Fox News sowie von per Video zugeschalteten Bürgern befragen. Dabei drang er erneut auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität. „Wir können nicht als Land geschlossen bleiben, wir werden dann kein Land mehr haben“, warnte Trump.

Der US-Präsident setzt darauf, dass ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus demnächst andere Schutzmaßnahmen überflüssig macht. „Wir sind zuversichtlich, dass wir am Ende des Jahres, bis Ende des Jahres einen Impfstoff haben“, sagte Trump. Zugleich räumte er ein, dass Experten seine Einschätzung in Zweifel ziehen könnten.

„Die Ärzte werden sagen: 'Das sollten sie nicht sagen'“, vermutete der US-Präsident. Er spreche aber aus, was er denke. Seiner Einschätzung nach seien einige Firmen „sehr nah“ an einem Erfolg. Wenn ein anderes Land vor den USA einen Impfstoff entwickele, sei ihm das „egal, ich möchte nur einen Impfstoff bekommen, der funktioniert“, fügte der Präsident hinzu.

Schutz gegen Corona im kommenden Jahr? Das Verfahren für neue Impfstoffe ist aufwendig und lang. (Foto: Ole Spata/dpa)

06.05 Uhr - Entwicklungsminister Müller: Weltweite Zusammenarbeit gegen Coronavirus nötig

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie setzt Entwicklungsminister Gerd Müller auf eine international deutlich verstärkte Zusammenarbeit. „Covid-19 besiegen wir nur weltweit oder nicht. So wie es bei Pocken, Masern oder Polio gelungen ist“, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur vor der am heutigen Montag von der EU-Kommission geplanten Online-Geberkonferenz. Er hoffe, dass die Konferenz ihr Ziel von 7,5 Milliarden Euro im Kampf gegen das Virus erreichen werde. Von besonderer Bedeutung sei die Beteiligung von Unternehmen und Stiftungen an der Initiative. Nötig sei eine „globale Zusammenarbeit in einer völlig neuen Dimension“.

„Die WHO sollte etwa zu einem Welt-Pandemie-Zentrum werden mit einem globalen Forschungsverbund und einem gezielten Monitoring und Frühwarnsystem“, so Müller zur Rolle der Weltgesundheitsorganisation. „Und für die Zeit, wenn ein Impfstoff vorhanden ist, bereiten wir mit der globalen Impfallianz Gavi bereits eine weltweite Impfkampagne vor.“

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Geberkonferenz einberufen, bei der Staats- und Regierungschefs und Organisationen aus aller Welt Spenden zusagen können.

Das waren die letzten Meldungen vom Sonntag:

21.54 Uhr - Ravensburger Krebspatienten haben wegen Corona noch mehr Angst als sonst

Sie gelten als besonders gefährdet, schwer an Covid-19 zu erkranken oder sogar daran zu sterben: Krebspatienten haben verständlicherweise eine Heidenangst, sich mit dem neuen Coronavirus anzustecken.

Über ihre Behandlung in Zeiten der Pandemie sprach die „Schwäbische Zeitung“ mit Gerhard Fischer. Der promovierte Mediziner ist Leiter des Onkologischen Zentrums am St. Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg. Hier lesen Sie mehr.

21.12 Uhr - Italien lockert nach fast zwei Monaten Ausgangssperren

Italien lockert in der Corona-Pandemie die seit fast zwei Monaten geltenden strengen Ausgangssperren. Ab Montag dürfen rund 60 Millionen Menschen wieder zum Sport oder Spazierengehen nach draußen. Auch fahren Industrie und Bauwirtschaft wieder ihre Produktion hoch.

Allerdings dürfen die meisten Geschäfte immer noch nicht öffnen. Restaurants und Bars dürfen nur Liefer- oder Mitnehm-Service anbieten und bleiben bis Juni für Besuche weiter geschlossen.

Die Regierung in Rom hatte die Menschen im ganzen Land am 10. März unter Quarantäne gestellt und dann auch die nicht-lebenswichtige Produktion geschlossen. Anders als in Deutschland durften die Menschen nicht zum Spazieren vor die Tür, Parks waren zu.

20.12 Uhr - Verwirrung um Unterrichtsbeginn und Lerngruppen an Grundschulen

Bei Schulleitern und Eltern haben Nachrichten des Kultusministeriums in Stuttgart zuletzt für Verwirrung gesorgt. Konkret geht es um zwei Informationen, die die Grundschulen betreffen.

Bislang hieß es aus dem Haus von Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) stets, dass nach den Abschlussklassen am Montag als nächstes die Viertklässler wieder zur Schule gehen sollen. Wann das passieren soll, blieb bislang aber unklar. Auf explizite Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte das Ministerium vergangene Woche, dass dies nicht vor den Pfingstferien der Fall sein werde.

Nach jüngster Aussage bleibe es nun aber beim bisherigen Plan. Einen Zeitplan gibt es indes noch immer nicht. Und es gibt noch einen weiteren Widerspruch. Hier lesen Sie mehr.

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aus folgenden Quellen:

Dashboard RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO⁵